"A luat-o la palme să verifice". Mărturia părinţilor ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Constanţa

12:00

Slujbă de pomenire în Elveţia, în memoria celor 40 de oameni care au murit în timpul incendiului din clubul Le Constellation, din Crans-Montana. Clopotele bisericilor au bătut 5 minute, iar steagurile au fost coborâte în bernă. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi preşedintele Italiei, Sergio Mattarela, s-au numărat printre cei care au ţinut un moment de reculegere şi au depus coroane de flori. Între timp, ancheta autorităţilor continuă. Patronul clubului a fost arestat preventiv, dar soţia sa, coproprietară a fost lăsată în libertate.