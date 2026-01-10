Risc de avalanşe în Bucegi şi Făgăraş. Salvamontiştii avertizează turiştii să nu se aventureze pe trasee
ObservatorNews, 10 ianuarie 2026 16:20
Este risc de avalanşe în mai multe masive montane, aşa că salvamontiştii trag un semnal de alarmă şi îi avertizează pe iubitorii de drumeții să nu se aventureze pe trasee.
Acum o oră
16:20
16:20
Protestele din Iran iau amploare. Trump ameninţă că SUA vor interveni: Îi vom lovi "foarte tare, unde doare" # ObservatorNews
Protestele împotriva regimului de la Teheran se amplifică în toată țara. Sărăcia și explozia prețurilor scot tot mai mulți oameni în stradă. Liderii țării susțin că protestatarii s-au lăsat convinși de promisiunile de ajutor ale președintelui american, Donald Trump – care tocmai a anunțat că se va implica dacă vor fi omorâți oameni. Iar victime există. Circa 50 de protestatari ar fi murit în timpul incidentelor. Deși, neoficial, medicii susțin că numărul morților este mult mai mare.
16:20
Metoda "curierul": accesezi link-ul, introduci codul și pierzi contul WhatsApp. Avertismentul procurorilor # ObservatorNews
O nouă metodă de înșelăciune face victime în România, prin intermediul aplicației WhatsApp, potrivit News.ro. Utilizatorii primesc mesaje care par trimise de firme de curierat și sunt îndemnați să acceseze un link legat de un colet. În realitate, linkul duce către o pagină falsă, iar cei care îl accesează riscă să își piardă complet contul.
Acum 2 ore
15:50
Un bărbat care a furat o maşină, prins cu ajutorul unei benzi cu țepi după o urmărire ca-n filme în Dej # ObservatorNews
O urmărire ca în filme a avut loc vineri seară pe străzile din Dej. Un tânăr care nu are permis de conducere a ajuns în vizorul poliției după ce a furat un autoturism. Bărbatul a refuzat să oprească la semnalele agenţilor.
15:50
Fetiță de 2 ani, în moarte cerebrală după o operație la spitalul din Constanţa. Părinții acuză erori grave # ObservatorNews
O fetiţă de doi ani se află în moarte cerebrală, după ce a fost transferată în stare critică la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti, în urma unei intervenții chirurgicale la Constanţa. Potrivit surselor Observator din anchetă, părinții acuză o succesiune de erori grave în îngrijirea postoperatorie, iar medicii din Capitală nu le-ar mai fi oferit nicio speranță de supraviețuire pentru micuţă.
15:40
Radu Marinescu, despre introducerea unui sistem AI în Justiţie: Astfel de instrumente vor ajuta foarte mult # ObservatorNews
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit în cadrul unei emisiuni în direct despre o posibilă introducere a unui sistem AI, bazat pe inteligență artificială în Justiție. El a transmis că este convins că "astfel de instrumente vor ajuta foarte mult la eficientizarea actului de justiție".
15:10
Bărbat mort în autobuz, la Sibiu. Şoferul acuză călătorii: "Nu au zis ca să nu opresc autobuzul" # ObservatorNews
Un bărbat de 43 de ani a murit, joi noapte, într-un autobuz al Societăţii de Transport Public Sibiu. Şoferul vehiculului a declarat că nu a aflat de incident decât atunci când a ajuns la capătul liniei, iar autobuzul s-a golit. El dă vina pe ceilalţi călători şi spune că nu l-au atenţionat.
15:10
"Kopaonik de Giroc": Cel mai mare loc de joacă de iarnă din apropierea Timișoarei atrage sute de oameni # ObservatorNews
Cine spune că doar la munte ai pârtie? Timişorenii se distrează la fel de bine chiar în oraș, în fața blocului. A nins atât de mult încât peisajul aproape că este la fel ca cel montan, spre bucuria celor mici care au improvizat derdelușuri pentru săniuș.
15:10
Franța ar putea trimite 6.000 de militari în Ucraina pentru "menţinerea păcii", la finalul războiului # ObservatorNews
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a convocat partidele politice reprezentate în parlament, la două zile după reuniunea "Coaliției de Voință", pentru a prezenta un plan privind desfășurarea a mii de soldați francezi în Ucraina, în eventualitatea semnării unui acord de pace. Discuțiile, desfășurate cu ușile închise, au reunit principalii lideri politici și responsabili militari.
15:00
Cât costă distracția pe pârtia Cârlibaba, în plin sezon. Abonamentul pe o singură zi de schiat, 165 de lei # ObservatorNews
Vacanța continuă pentru mulți români chiar și în acest weekend. Aşa se face că pârtiile din Suceava sunt pline ochi. Fie că sunt profesioniști sau vor să încerce ceva nou, la Cârlibaba turiștii sunt așteptați pe pârtie indiferent de nivelul de experiență.
Acum 4 ore
14:40
Partidele politice din Groenlanda au reacționat unitar vineri la recentele declarații ale președintelui american Donald Trump, reafirmând că viitorul teritoriului semiautonom aparține exclusiv poporului groenlandez. Liderii politici locali resping atât ideea integrării în Statele Unite, cât și menținerea sub tutela Danemarcei, cerând Washingtonului să înceteze declarațiile considerate o lipsă de respect la adresa insulei.
14:30
Şeful IPJ Dolj, găsit mort în birou la puţin timp după ce a ajuns la muncă. Colegii spun că a făcut infarct # ObservatorNews
Inspectoratul de Poliție Județean Dolj anunță cu profund regret că, în cursul zilei de 10 ianuarie, a încetat din viață inspectorul-șef al instituției, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu.
14:20
De ce aleg şoferii husele antiderapante. Soluția pentru iarnă, dar cu reguli stricte # ObservatorNews
Ca să nu mai adauge o cheltuială pe listă - cauciucurile de iarnă sau lanţurile - mulţi şoferi aleg o altă variantă mai ieftină, iarna: husele antiderapante. Se montează rapid şi costă puţin. Însă, mare atenţie, pot fi folosite doar în anumite condiţii. Altfel, devin periculoase.
14:10
Autocar cu 47 de pasageri, cuprins de flăcări în Soromiclea, Mureş. Au intervenit pompierii cu 2 autospeciale # ObservatorNews
Un autocar a luat sâmbătă foc în localitatea Soromiclea, județul Mureș. Cei 47 de pasageri au coborât în siguranță și s-au adăpostit într-o școală vor putea fi preluaţi de un alt autocar.
13:50
Ghețușul, capcană pentru bucureșteni. 90 de persoane ajunse la spital într-o zi, după alunecări pe gheață # ObservatorNews
În oraşe, în schimb, gheţuşul de pe trotuare umple spitalele. La camerele de gardă ajung tot mai mulţi pacienţi cu fracturi sau entorse. Nici amblanţele nu mai fac faţă numărului mare de solicitări.
13:30
Horoscop săptămânal Berbec 12-16 ianuarie 2026. Mercur în opoziție cu Jupiter creează tendința de a spune mai mult decât poți livra sau de a crede că anumite lucruri se vor rezolva de la sine.
13:30
Horoscop săptămânal Taur 12-16 ianuarie 2026. Mercur în opoziție cu Jupiter poate crea senzația că ai prea multe opțiuni sau că trebuie să alegi rapid o direcție importantă, fie profesională, fie legată de un proiect personal.
13:30
Horoscop săptămânal Gemeni 12-16 ianuarie 2026. Mercur, guvernatorul tău, aflat în opoziție cu Jupiter, poate aduce senzația că ești tras în două direcții diferite sau că trebuie să alegi între siguranță și expansiune.
13:30
Horoscop săptămânal Rac 12-16 ianuarie 2026. Săptămâna te provoacă să îți redefinești limitele emoționale și modul în care te raportezi la ceilalți.
13:30
Horoscop săptămânal Leu 12-16 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce o nevoie clară de echilibru între dorința de afirmare și responsabilitățile reale.
13:30
Horoscop săptămânal Fecioară 12-16 ianuarie 2026. Mercur opoziție Jupiter te poate pune în situații în care ești forțat să alegi între ce știi că este corect și ce pare avantajos pe moment.
13:30
Horoscop săptămânal Balanţă 12-16 ianuarie 2026. Pentru tine, această săptămână pune accent pe echilibru și alegeri asumate.
13:30
Horoscop săptămânal Scorpion 12-16 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna aduce o intensitate mentală și emoțională accentuată.
13:30
Horoscop săptămânal Săgetător 12-16 ianuarie 2026. Săptămâna te pune față în față cu limitele proprii și cu realitatea unor decizii luate anterior.
13:30
Horoscop săptămânal Capricorn 12-16 ianuarie 2026. Pentru tine, săptămâna este una intensă și solicitantă, dar extrem de productivă dacă îți dozezi corect energia.
13:30
Horoscop săptămânal Vărsător 12-16 ianuarie 2026. Săptămâna te provoacă să îți redefinești prioritățile și modul în care comunici cu ceilalți.
13:30
Horoscop săptămânal Peşti 12-16 ianuarie 2026. Săptămâna aceasta te obligă să îți clarifici poziția într-o serie de situații în care ai oscilat sau ai preferat să lași lucrurile nespuse.
13:10
Tânără din Alba, reţinută pentru înşelăciune după o comandă online. A păstrat hainele, fără să le achite # ObservatorNews
O tânără de 18 ani din județul Bistrița-Năsăud a fost reținută pentru 24 de ore, fiind cercetată pentru înșelăciune, după ce a comandat mai multe articole vestimentare online, în valoare de aproape 20.000 de lei, pe care a refuzat atât să le achite, cât și să le returneze, invocând faptul că nu i se potrivesc.
13:00
Trei puncte roșii inexplicabile, surprinse de Telescopul James Webb, i-au pus pe cercetătorii NASA în dificultate. Obiectele, care nu seamănă cu nimic cunoscut până acum, ar putea schimba ceea ce știm despre începuturile Universului.
Acum 6 ore
12:50
Noi imagini înainte de crimă. Agentul ICE care a ucis-o pe Renee Good, mamă a 3 copii, protejat de Casa Albă # ObservatorNews
America este în stare de șoc după apariția unor imagini noi surprinse cu câteva secunde înainte ca Renee Nicole Good, mamă a trei copii, să fie împușcată mortal de agenți anti-imigrație în Minneapolis. Filmarea, realizată chiar cu telefonul unui agent ICE, contrazice parțial versiunea oficială și alimentează tensiunile dintre autoritățile locale și administrația Trump. Între timp, statul Minnesota anunță deschiderea unei anchete proprii, după ce FBI-ul a restricționat accesul la probe.
12:40
Noapte de foc în Ucraina: Două persoane ucise şi alte 15 rănite, după un atac cu drone ruseşti # ObservatorNews
Atacurile rusești din Ucraina au ucis doi civili și au rănit cel puțin alți 15 în ultima zi, au raportat autoritățile sâmbătă dimineața. Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au interceptat 94 din cele 121 de drone lansate de Rusia peste noapte, scrie The Kyiv Independent. Rusia a lansat, de asemenea, o rachetă balistică din regiunea Kursk.
12:30
26 de migranți, ascunși într-un TIR, printre grătare și plite electrice, prinşi în vama Calafat # ObservatorNews
Polițiștii de frontieră din Calafat au descoperit, sâmbătă dimineața, ascunși într-un TIR care venea din Turcia 26 de migranți.
12:20
Un bulgar căutat în Austria și un belarus evadat din închisoare, prinși la frontierele Giurgiu și Albița # ObservatorNews
Un cetăţean bulgar care figura ca "persoană căutată pentru a fi arestată în vederea predării sau a extrădării" într-o alertă emisă de Austria a fost depistat la punctuld e frotnieră Giurgiu. De asemenea, un belarus de 36 de ani vizat de o alertă Interpol pentru că evadase din închisoare a fost prins la Vama Albiţa.
12:10
Două românce venite din Dubai, prinse pe Otopeni cu bijuterii, ceasuri și bani, în valoare de 3 milioane € # ObservatorNews
Polițiștii de frontieră și vameșii de la Aeroportul Otopeni au găsit în bagajele a două românce care veneau din Dubai bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane de euro.
12:00
Macron și Mattarella au depus coroane de flori la comemorarea celor 40 de victime din Crans-Montana # ObservatorNews
Slujbă de pomenire în Elveţia, în memoria celor 40 de oameni care au murit în timpul incendiului din clubul Le Constellation, din Crans-Montana. Clopotele bisericilor au bătut 5 minute, iar steagurile au fost coborâte în bernă. Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi preşedintele Italiei, Sergio Mattarela, s-au numărat printre cei care au ţinut un moment de reculegere şi au depus coroane de flori. Între timp, ancheta autorităţilor continuă. Patronul clubului a fost arestat preventiv, dar soţia sa, coproprietară a fost lăsată în libertate.
11:50
Vreme extremă în toată ţara, până marţi. ANM anunţă cod galben de ger, ninsori şi viscol. Prognoza Bucureşti # ObservatorNews
ANM anunţă că, începând de sâmbătă noapte şi până în 13 ianuarie, vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, cu maxime cuprinse între -11 şi 0 grade şi cu minime între -15 şi - 6 grade. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vor fi ninsori şi se va depune strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm, în extremitatea de sud şi sud-est a ţării. Mai mult de jumătate de ţară întră de sâmbătă noaptea sub atenţionare cod galben de ger.
11:40
Canalizare de coșmar în satul argeşean Smeura: străzile pline de gropi și noroi: "Este jale" # ObservatorNews
Localnicii unui sat din judeţul Argeş sunt revoltaţi, după ce firma care face lucrări la reţeaua de canalizare le-a distrus străzile. Drumurile sunt pline de gropi, noroi, iar gheaţa care s-a depus peste, este fix "cireaşa de pe tort". Mai mult, semnalizările pentru şanturile din carosabil au fost improvizate. În loc de piloni, lucrătorii au folosit crengi şi beţe, pe care le-au înfipt în nămol.
11:30
Ger năprasnic şi furtuni cu forţă de uragan au îngenunchiat Europa: "Rămâneţi acasă" # ObservatorNews
Cel puţin cinci persoane au murit în Turcia în urma unei vijelii de proporţii! Iar în Regatul Unit, oamenii au fost sfătuiţi să nu iasă din casă decât pentru urgenţe, la fel şi în Germania, în timp ce Italia se confruntă cu unul dintre cele mai aprige episoade de ger din ultimii ani. Vremea rea a băgat spaima în meteorologii şi jurnaliştii vestici, care vorbesc despre explozia unei bombe meteo.
11:00
Președintele Donald Trump a respins, vineri, ideea unei misiuni militare pentru a-l captura pe președintele rus Vladimir Putin, similar operațiunii prin care forțele speciale americane l-au arestat pe fostul lider venezuelean Nicolás Maduro în cadrul unei operațiuni militare în Caracas, transmite Mediaite.
Acum 8 ore
10:50
În mai multe masive montane din ţară există risc de avalanşe. În acest context, salvamontiștii trag un semnal de alarmă şi îi avertizează pe pasionaţi să nu se aventureze pe traseele montane.
10:30
Varșovia contestă acordul UE-Mercosur la Curtea de Justiție a UE pentru protejarea fermierilor # ObservatorNews
Varșovia a anunțat că va duce acordul comercial între Uniunea Europeană și Mercosur în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru a proteja sectorul agricol național, potrivit agenţiei EFE.
10:20
Ayatollahul condamnă protestele din Iran. Fiul fostului șah cere lui Trump să intervină. Reacția UE # ObservatorNews
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a condamnat ferm vineri protestele naţionale împotriva regimului de le Teheran, denunţând într-un discurs ''agitatorii'' şi oamenii care ''rănesc ţara'', transmite DPA. Reza Pahlavi, fiul fostului șah, cere o intervenție directă din partea lui Donald Trump, în timp ce liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei condamnă cu fermitate uciderea manifestanților și cer regimului de la Teheran să respecte drepturile fundamentale ale cetățenilor.
10:20
Românii se confruntă cu taxe dublate, pensionarii plătesc jumătate din pensie: "M-au lăsat cu durere de inimă" # ObservatorNews
Val de nemulțumiri la ghişeele de taxe şi impozite din toată țara. Românii au fost să îşi achite dările, dar s-au lovit de sume care, în multe cazuri, s-au dublat sau chiar triplat faţă de anul trecut. Pentru unii, nota de plată este greu de achitat: mulți sunt nevoiți să se împrumute sau să strângă serios cureaua pentru a face față noilor impozite din 2026.
09:40
Zelenski: "Este o provocare pentru toți: Varșovia, București", după atacul Rusiei cu rachete hipersonice # ObservatorNews
Volodimir Zelenski a lansat un avertisment dur după ce Rusia a atacat Ucraina cu sute de drone şi rachete, inclusiv o rachetă hipersonică Oreşnik, capabilă să transporte încărcătură nucleară. Liderul de la Kiev spune că bombardamentul este o provocare inclusiv pentru Bucureşti. Atacurile ruşilor, soldate cu 4 morţi, au lăsat Kievul fără încălzire, apă și curent, în condiţiile în care nu sunt mai mult de - 8 grade. Între timp, Donald Trump spune că Vladimir Putin nu are cum să se teamă de Europa, ci doar de Statele Unite.
09:20
O ţară vecină cu România, clasată drept cea mai sigură pentru turişti, din Europa de Est # ObservatorNews
Bulgaria e țara din regiune considerată cea mai sigură de către Statele Unite. România și alte state din Europa de Est sunt și ele considerate sigure, însă necesită un nivel de vigilență al turiștilor ceva mai ridicat.
09:10
Copil strivit de un dulap într-o grădiniță din Baia Mare. Incidentul s-a petrecut sub ochii părinţilor # ObservatorNews
Incident grav la o grădiniţă din Baia Mare. Un copil a ajuns la spital după ce a fost strivit de un dulap. Băiatul a încercat să îşi ia haina din cuier atunci când mobilierul s-a prăbuşit peste el.
09:00
Incendiu puternic în judeţul Timiş! Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce maşina parcată în curtea unei locuinţe a fost cuprinsă de flăcări.
09:00
Incendiu de groază într-un bloc din Cisnădie. Zeci de locatari evacuaţi: "Era fum. Am luat pisica şi am ieşit" # ObservatorNews
Au fost clipe de panică aseară într-un bloc din oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu! Un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament de la etajul doi, iar fumul dens a umplut rapid scara imobilului. Zeci de persoane au ieşit în grabă din locuinţe după ce au simţit mirosul înţepător, iar trei locatari au fost transportaţi de urgenţă la spital.
Acum 12 ore
08:40
Românii strâng cureaua. Coșurile de cumpărături, tot mai goale: "Facem economie. Nu prea sunt bani" # ObservatorNews
Urmările inflației ridicate se văd în coșul de cumpărături. Statisticile oficiale arată patru luni consecutive de scădere a consumului, iar vânzările au scăzut cu peste 4% în 2025. Printre produsele la care românii au renunțat se numără cele de curățenie și anumite tipuri de carne, precum peștele sau vita, comparativ cu decembrie 2024.
08:30
Explozie într-un bloc din Madrid. O femeie a murit, alte nouă persoane au fost rănite # ObservatorNews
Tragedie într-un bloc din Madrid! O femeie a murit şi alte nouă persoane au fost rănite în urma unei explozii devastatoare. Oamenii care locuiesc în clădirile învecinate au povestit că au auzit zgomote puternice, iar apoi strigăte prin care erau rugaţi să evacueze zona. Poliţia a izolat întregul perimetru, iar anchetatorii urmează să stabilească acum cauza exploziei.
