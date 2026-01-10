Al Akhdoud - Al Ahli, în Arabia Saudită » Debut infernal pentru Marius Șumudică

09:50

Valeriu Iftime (65 de ani), patronul de la FC Botoșani, a dezvăluit că există oferte pe numele lui Andrei Miron (31), însă fundașul central nu vrea să plece. Cei de la FC Botoșani au un sezon mult peste așteptări. Ocupă locul 3 în Superliga, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo. Patronul echipei susține că parcursul de până acum îi face pe jucători să își dorescă să rămână la Botoșani până la finalul sezonului, deși ar fi doriți de alte echipe. ...