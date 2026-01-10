Al Akhdoud - Al Ahli, în Arabia Saudită » Debut infernal pentru Marius Șumudică
Gazeta Sporturilor, 10 ianuarie 2026 11:50
Marius Șumudică debutează diseară la Al Akhdoud, împotriva lui Al Ahli, în etapa 14 din campionatul Arabiei Saudite. Meciul va începe la 19:30, liveTEXT pe GSP.ro.Debutul lui Șumudică la noua echipă se anunță infernal. Al Ahli vine după victoria cu Al Nassr, scor 3-2, și îi are în lot pe Mahrez, Ivan Toney, Kessie, Demiral și Edouard Mendy. ...
• • •
Acum 5 minute
12:10
Excentricul Salvador Dali a jucat fotbal cu legendele Barcelonei. Artistul a sponsorizat o echipă întreagă printr-o semnătură # Gazeta Sporturilor
Personaj-adjectiv, excentric consacrat, cu mustața nebună și ceasurile topite, a fost cândva și portarul care plonja fără minge pe maidanele catalane. Gazeta continuă seria „Artă și Sport”, serial care scoate la suprafață legătura mai multor artiști cu sportul. Episodul de azi: Salvador Dali (1904-1989). ...
12:10
„Cine face așa ceva să plătească!” » Strigăt vehement din cantonamentul lui Metaloglobus, club anchetat pentru pariuri # Gazeta Sporturilor
George Gavrilaș, 35 de ani, este un nume cunoscut în fotbalul românesc de mai bine de un deceniu. Portarul are nu mai puțin de șase trofee în palmares, între care și titlul de campion câștigat cu Astra în 2016. În Antalya, acolo unde Metaloglobus își desfășoară cantonamentul de iarnă, Gavrilaș a vorbit pentru GSP despre un obiectiv care, la începutul sezonului, părea imposibil: salvarea de la retrogradare. ...
Acum 15 minute
12:00
Edoardo Bove își ia adio de la Roma și revine în fotbal » Cu cine semnează mijlocașul cu defibrilator implantat! # Gazeta Sporturilor
Pe 1 decembrie 2025 s-a împlinit un an de când Eduardo Bove a intrat în stop cardio-respirator pe teren, într-un meci Fiorentina - Inter, fiind resuscitat în ambulanță în drumul spre spital. Mijlocașul italian de 23 de ani, care a dat numele pentru noua „Lege a Primului Ajutor”, este tot mai aproape să revină pe gazon. S-a despărțit de AS Roma și-și va relua cariera în fotbalul englez.Calvarul se apropie de sfârșit pentru Edoardo Bove. ...
Acum 30 minute
11:50
Al Akhdoud - Al Ahli, în Arabia Saudită » Debut infernal pentru Marius Șumudică # Gazeta Sporturilor
Marius Șumudică debutează diseară la Al Akhdoud, împotriva lui Al Ahli, în etapa 14 din campionatul Arabiei Saudite. Meciul va începe la 19:30, liveTEXT pe GSP.ro.Debutul lui Șumudică la noua echipă se anunță infernal. Al Ahli vine după victoria cu Al Nassr, scor 3-2, și îi are în lot pe Mahrez, Ivan Toney, Kessie, Demiral și Edouard Mendy. ...
11:50
Armistițiu istoric între Dinamo și FCSB: „E cumplit. Nu voi mai striga niciodată asta” # Gazeta Sporturilor
DDB Italia, o cunoscută pagină a suporterilor dinamoviști, a dat un semn de normalitate în relația cu marea rivală FCSB, pornind de la momentul extrem de greu prin care a trecut Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului Administrativ al clubului roș-albastru. În luna aprilie, Mihai Stoica vorbea cu lacrimi în ochi despre cel mai greu moment din viața lui, acela în care Teodora, fiica lui, a trecut printr-o boală cruntă. ...
Acum o oră
11:40
Cel mai cunoscut om al străzii din NBA » Arestat pentru droguri și alcool, cerșea pe stradă, iar acum vin vești încurajatoare # Gazeta Sporturilor
După o luptă cu dependența de droguri și alcool, lipsa adăpostului și problemele de sănătate mintală, fostul baschetbalist din NBA, Delonte West (42 de ani), pare să încerce să-și readucă viața pe drumul cel bun. Acum sosesc semnale încurajatoare, este abstinent de 30 de zile.Cu toate acestea, povestea vieții lui West este plină de dezamăgiri.FOTO. Delonte West, cel mai cunoscut om al străzii din NBA+1 FOTODestinul său a avut un curs tragic de-a lungul anilor. ...
11:40
Minaur Baia Mare, una dintre cele trei echipe românești calificate în grupele EHF European League, a doua competiție din punct de vedere valoric de pe continent, după Liga Campionilor, debutează astăzi. Meciul din deplasarea de la Larvik (Norvegia) este programat de la ora 19:00, va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 3 și Digi Sport 3. ...
Acum 2 ore
11:00
Tottenham - Aston Villa, în Cupa Angliei » Joacă Radu Drăgușin înainte de transfer? # Gazeta Sporturilor
Tottenham va primi vizita lui Aston Villa, în turul 3 din Cupa Angliei. Meciul va avea loc de la ora 19:45, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe voyo, platformă de streaming contracost.Radu Drăgușin, fundașul lui Tottenham, ar putea juca ultimul meci pentru Spurs. Internaționalul român a primit o ofertă scrisă de la AS Roma și ar putea reveni în Serie A, potrivit experților în mercato Gianluca Di Marzio și Nicolo Schira. ...
11:00
Rapid va juca azi primul dintre cele două amicale din cantonamentul din Antalya. Elevii lui Costel Gâlcă o vor întâlni de la ora 15:00 pe Wisla Plock (Polonia). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații de la fața locului, și pe canalul de Youtube FC Rapid 1923.Giuleștenii au terminat anul pe locul 2, la un punct în spatele Universității Craiova, asta după ce în ultimele trei meciuri au luat doar un punct. ...
11:00
Veste de ultimă oră din Antalya: cât absentează golgheterul campionatului » Alte trei informații de impact de la U Cluj: vor să urmeze exemplul Craiovei # Gazeta Sporturilor
În această dimineață, la baza de antrenament a hotelului „Sueno” din Antalya, Universitatea Cluj a susținut un antrenament deschis reprezentanților mass-media.„Studenții”, în frunte cu Andrei Coubiș, noua achiziție, s-au încălzit timp de 15 minute, apoi au intrat pe mâna preparatorilor fizici pentru exerciții mai complexe, după ce au fost strânși de Cristiano Bergodi la centrul terenului, ascultând scursul discurs al italianului. ...
11:00
Universitatea Craiova - Stuttgart 2, al doilea test al oltenilor din Turcia, se joacă astăzi # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova, care și-a prelungit cantonamentul din Antalya până pe 16 ianuarie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabila din țară, va susține astăzi al doilea și ultimul test din Turcia, contra celor de la VFB Stuttgart 2, echipa secundă a nemților.Partidă este programată la ora locală 16:00, ora 15:00 în România. Va fi transmisă în format liveTEXT de GSP.ro, cu cele mai importante informații de la fața locului. ...
10:50
Scandal la Cupa Africii! Gazda turneului, acuzată că a fost împinsă de arbitraj: „Rușinos și patetic!” # Gazeta Sporturilor
Maroc, gazda Cupei Africii pe Națiuni, a învins Camerunul cu scorul de 2-0 în sferturile de finală ale turneului. Golurile echipei învingătoare au fost marcate de Brahim Diaz și Ismael Saibari. Cu toate acestea, principalul subiect de discuție după meci este arbitrajul lui Beida Dahane.Camerunezii au acuzat două decizii luate de arbitrul întâlnirii, pretinzând că „centralul” a ajutat-o pe Maroc să meargă în semifinale. VIDEO. ...
10:40
Previziunea lui Cassano despre Cristi Chivu: „Sortit să ajungă antrenor de top! Îmi pare rău pentru Inter, dar...” # Gazeta Sporturilor
Cristi Chivu va susține duminică seară, pe Giuseppe Meazza, primul mare examen din 2026, încercând să-și ia revanșa față de campioană după eșecul de la Napoli (1-3) și să se desprindă cu Inter în fruntea Seriei A. Prilej pentru Antonio Cassano, fan declarat al lui Chivu (45 de ani), să continue să vorbească foarte frumos despre antrenorul nerazzurrilor. ...
10:40
Crescut de Barcelona, a lucrat la Real Madrid și a fost numit acum noul antrenor al lui Vlad Dragomir # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Vlad Dragomir (26 de ani) are un nou antrenor la Pafos, în Cipru. Spaniolul Albert Celades (50 de ani) a fost numit în funcție, după plecarea conaționalului lui, Juan Carlos Carcedo (52 de ani), de la finalul săptămânii trecute.În urmă cu o săptămână, total surprinzător, antrenorul care a dus-o pe Pafos în Liga Campionilor a anunțat că pleacă de la echipă. ...
10:30
Edi Iordănescu, liber de contract după despărțirea de Legia Varșovia, e pe lista lui Al Shabab, locul 15 din prima ligă a Arabiei Saudite.Edi „Jordanesco”, așa cum l-au numit arabii, are însă concurență serioasă pentru post. Al Shabab îi mai are pe listă pe Ramon Diaz și pe nimeni altul decât Xavi Hernandez, liber după despărțirea de Barcelona din 2024, potrivit informațiilor furnizate de almayadeen.net la miezul nopții. ...
10:20
După 13 ani, Gigi Becali a povestit cum a făcut celebra „omenie”: „Nu voiam să îl bat pe Hagi” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), patronul de la FCSB, a amintit despre un moment petrecut în urmă cu 13 ani. În mai 2013, pe când FCSB era deja campioană, Viitorul Constanța, aflată la primul sezon în Liga 1, avea nevoie de o victorie în Ghencea pentru a rămâne cu șanse importante de a evita retrogradarea. Becali a trimis atunci în teren o echipă formată din mai multe rezerve, iar echipa lui Hagi s-a impus cu 5-2 și a reușit să se salveze în acel final de sezon. ...
Acum 4 ore
10:10
Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabi Ruse, victorii pe linie în calificări la Adelaide » Ultimul pas până la tabloul principal # Gazeta Sporturilor
Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, 38 WTA) și Gabi Ruse (28 de ani, 85 WTA), cele trei reprezentante ale României în calificările turneului de la Adelaide, au obținut victorii pe linie azi-noapte, în calificări. Toate mai au câte un singur meci de disputat până să ajungă pe tabloul principal al competiției WTA 500. ...
10:00
Tottenham a primit oferta pentru Radu Drăgușin! » Roma ar putea plăti o penalizare dacă nu-l va cumpăra # Gazeta Sporturilor
Sunt zile fierbinți în negocierile pentru transferul lui Radu Drăgușin (23 de ani). AS Roma a trimis oferta și așteaptă un răspuns de la Londra pentru stoperul lui Tottenham, dorit sub formă de împrumut, cu obligație de cumpărare în vară.Viitorul carierei lui Radu Drăgușin pare tot mai aproape de o revenire în Serie A. ...
09:50
Fotbalistul francez din Superliga, amintire memorabilă cu Ibrahimovic: „Tipul ăsta e nebun” # Gazeta Sporturilor
Aflat în cantonament la Mogoșoaia alături de FC Botoșani, Hervin Ongenda (30 de ani) a oferit un interviu pentru GSP.ro în cadrul căruia a rememorat o întâmplare cu Zlatan Ibrahimovic, din perioada petrecută de cei doi la PSG.Ongenda a ajuns prima dată în Superliga în 2018, când semna cu FC Botoșani, liber de contract după despărțirea de Real Murcia. Francezul și-a început, însă, cariera în țara natală. ...
09:50
Clubul din play-off nu-și înțelege căpitanul: „Avem 4 oferte pentru el, de ce nu vrea să plece?” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul de la FC Botoșani, a dezvăluit că există oferte pe numele lui Andrei Miron (31), însă fundașul central nu vrea să plece. Cei de la FC Botoșani au un sezon mult peste așteptări. Ocupă locul 3 în Superliga, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo. Patronul echipei susține că parcursul de până acum îi face pe jucători să își dorescă să rămână la Botoșani până la finalul sezonului, deși ar fi doriți de alte echipe. ...
09:40
Transfer în play-off: internaționalul crescut de Sporting a semnat în Superliga # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul central Bruno Paz (27 de ani) este noul jucător al celor de la Oțelul Galați. Acesta a semnat un contract valabil până în vara lui 2028 cu formația de pe malul Dunării și a fost prezentat în cursul serii de vineri.Angolezul Bruno Paz se află deja sub comanda lui Laszlo Balint, la Galați, și ar putea debuta în tricoul Oțelului chiar sâmbătă la prânz, în amicalul cu Unirea Slobozia, programat de la ora 12:30. ...
09:30
Portughezul crescut de Benfica rupe porțile în Superliga, dar e uluit de ce a găsit în România: „Două lumi cu totul și cu totul diferite” # Gazeta Sporturilor
Crescut de Benfica, într-o generație cu Joao Felix, Gedson Fernandes sau Florentino, Ricardo Matos, 25 de ani, a devenit una dintre surprizele plăcute ale Superligii. Într-un dialog pentru GSP, atacantul portughez al lui FC Argeș explică ce l-a convins să vină în România, ce diferențe culturale și fotbalistice a descoperit și de ce piteștenii pot prinde play-off-ul. ...
09:00
Lui Varga nu i-a picat bine cum a procedat Pancu + Două propuneri oficiale pentru Deac: „El alege” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul de la CFR Cluj, s-a declarat nemulțumit de lipsa comunicării interne în cazul lui Ciprian Deac (39 de ani), mijlocașul care nu a fost luat în cantonament de Daniel Pancu.Deși decizia i-a aparținut antrenorului, Iuliu Mureșan, președintele clubului, a fost cel care i-a comunicat lui Deac că nu va merge în Spania cu lotul. ...
08:40
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, i-a luat la țintă pe cei de la Oțelul, după ce împrumutul lui Adrian Caragea (20 de ani, extremă stânga) la echipa gălățeană a picat.Potrivit oficialului dinamovist, Oțelul a insistat pentru împrumutul extremei stânga, dar s-a retras chiar în ultimul moment. Nicolescu acuză că asta a influențat planul în mercato la Dinamo.În cele din urmă, Caragea a rămas sub comanda lui Zeljko Kopic în cantonamentul din Antalya. ...
08:30
L-a văzut pe Darius Olaru în FCSB - Beșiktaș și s-a declarat surprins: „Nu o să înțeleg niciodată. Unii nu văd fotbal” # Gazeta Sporturilor
Darius Olaru (27 de ani), căpitanul de la FCSB, l-a impresionat pe Mihai Stoica în amicalul cu Beșiktaș, pierdut de roș-albaștri cu 1-2, în cantonamentul din Antalya.Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-a declarat surprins că nimeni nu plătește clauza de reziliere de 5 milioane de euro a mijlocașului ofensiv.Mihai Stoica: „Nu o să înțeleg niciodată cum de nimeni nu plătește clauza lui Olaru”„A fost foarte bine, sunt foarte mulțumit. ...
Acum 6 ore
08:00
Mihai Stoica l-a contrazis pe Becali: „Ar fi o blasfemie. Asta i-am zis lui Gigi” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, l-a contrazis pe Gigi Becali, patronul clubului, cu privire la comparația cu Mirel Rădoi a mijlocașului curtat de campioana României.Transferul jucătorului despre care Becali a spus că „e mai bun decât Rădoi” a căzut în cele din urmă. ...
Acum 12 ore
00:30
De la pungi în picioare și cașcaval pané la visul de a fi campion cu Rapid și a juca la Mondial: „Lumea spune «Uite-l și pe ăla! Stă cu cercei în urechi și îmi zice el mie»” # Gazeta Sporturilor
La un an de când a semnat cu Rapid, Denis Ciobotariu (27 de ani) e om de bază pentru formația din Giulești. Iar din cantonamentul din Antalya a vorbit cu Gazeta Sporturilor despre cum se simte în tricoul alb-vișiniu, dar și despre partea nevăzută a carierei de fotbalist. ...
Acum 24 ore
23:10
FCSB a pierdut singurul amical al iernii, cu Beșiktaș, scor 1-2. Mihai Stoica i-a remarcat pe Darius Olaru (mijlocaș ofensiv) și Andre Duarte (fundaș central) în partida din Antalya.Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că nu a urmărit amicalul. A vorbit însă cu Mihai Stoica, cel care i-a transmis de la fața locului ce s-a întâmplat.Potrivit declarațiilor lui Becali, Mihai Stoica i-a remarcat pe Olaru și Duarte, punând accent pe evoluția mijlocașului ofensiv. ...
23:10
Am aflat a doua semifinalistă la Cupa Africii pe Națiuni » Superliga a rămas fără reprezentant în competiție # Gazeta Sporturilor
Maroc s-a calificat în semifinalele Cupei Africii pe Națiuni 2025, după ce a învins Camerun, scor 2-0, în sferturile de finală ale competiției. Poarta „leilor neîmblânziți” a fost apărată de Devis Epassy, goalkeeper-ul lui Dinamo, ultimul jucător din Superliga României rămas în competiție.Selecționata pregătită de Walid Regragui a deschis scorul în minutul 26, prin Brahim Diaz, „galacticul” lui Real Madrid, care l-a învins pe Epassy și a deschis scorul. ...
23:10
Povești incredibile de la Brașov: „Am zbughit-o cu Lăcătuș. Ne atacau cu furcile” + Ilie Dumitrescu „săpat” de jucători: „Nu mai cumpăra, bre, casetofon!” # Gazeta Sporturilor
Ilie Luca, 71 ani, a fost organizatorul de competiții al lui FC Brașov în perioada 1982-2005. A traversat aproape un sfert de secol prin istoria clubului de sub Tâmpa și a colecționat o mulțime de amintiri spectaculoase din culise, de la Marius Lăcătuș și Dumitru Dragomir până la Ion Crăciunescu și Ilie Dumitrescu. A acceptat să pună pe masă o confesiune inedită despre viața secretă a unui club, din păcate, dispărut. ...
23:10
Cine a câștigat prima cursă directă dintre Gabi Tamaș și Adi Petre la Survivor 2026 # Gazeta Sporturilor
Primul episod al noului sezon de Survivor i-a adus față în față pe Gabriel Tamaș (42 de ani) și Adrian Petre (27), foști fotbaliști în prima ligă a României. Gabriel Tamaș face parte din echipa „Faimoșilor”, în timp ce Adrian Petre din cea a „Războinicilor”. Echipele celor doi s-au confruntat încă din primul episod. ...
22:10
Fostul fotbalist legitimat la FCSB se iubește cu Elena, solista trupei Mandinga » Primele imagini împreună # Gazeta Sporturilor
Alex Enache (24 de ani), atacantul celor de la CS Afumați, locul 12 Liga 2, formează un cuplu cu Elena Ionescu (37), solista trupei Mandinga și fostă câștigătoare la Survivor România.Alex Enache a aparținut de campioana FCSB în perioada 2020-2023, timp în care a jucat sub formă de împrumut pentru Metaloglobus și Unirea Constanța, fără să bifeze vreun meci pentru echipa mare a roș-albaștrilor. La Afumați ajungea în septembrie 2024. ...
21:50
Luan Campos (23 de ani), extremă dreapta, e la un pas de transferul la Oțelul. Brazilianul a jucat ultima dată la Sivasspor, în liga a doua din Turcia.Potrivit turcilor, Campos a fugit din cantonamentul lui Sivasspor în noiembrie. Acesta ar fi anunțat că pleacă prin intermediul unui impresar. Apoi, nu a mai putut fi contactat de club. ...
21:50
Se naște o nouă forță în Moldova? Pe ce se bazează Petre Grigoraș în lupta pentru promovare # Gazeta Sporturilor
Finalist al Cupei României cu Farul Constanța (2005) și vicecampion al României cu Pandurii Târgu Jiu (2013), antrenorul Petre Grigoraș (61 de ani) va reveni în acest an la un club cu obiective mai îndrăznețe, după ce în ultimii trei ani a lucrat la Axiopolis Cernavodă, care și-a propus doar menținerea în eșalonul trei.Fostul atacant al Bacăului și Stelei va pregăti Cetatea Suceava, viceliderul Seriei I din al treilea eșalon. ...
21:50
Tenis all inclusive în Antalya. Românii se antrenează în Belek: „Totul pornește de la 75 de euro/persoană pe zi” # Gazeta Sporturilor
Özgür Ergüden, 46 de ani, fost tenismen, patron Megasaray Tennis Academy, a povestit câți români vin să se antreneze și să joace la turnee în Antalya, periodic, și care sunt facilitățile oferite de turciTrei sporturi sunt la putere în Antalya, acolo unde echipele de fotbal din România se mută, an de an, de decenii. În afara sportului-rege, golful îi atrage pe fanii săi în Belek, acolo unde sunt terenuri recunoscute pe plan internațional, dar și tenisul. ...
21:40
Grigore Turda (28 de ani), fundașul central român ajuns în vară la FK Sarajevo, este foarte aproape de despărțirea de formația bosniacă. Presa din Bosnia scrie că stoperul nu a avut evoluții convingătoare și va părăsi clubul în actuala perioadă de mercato.Românul a avut trei retrogradări consecutive în țară până a face pasul în Bosnia. Stoperul este la prima aventură în străinătate. ...
21:00
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu (49 de ani), aflat alături de echipă în cantonamentul din Antalya, a vorbit despre planurile de transfer ale „câinilor”, despre o colaborare ratată cu un alt club din Superliga, dar și despre situația lui Blănuță, pentru care Dinamo a înaintat deja o ofertă oficială.Dinamo a început anul cu dreptul, câștigând primul amical al iernii, 2-0 cu Young Boys. ...
20:50
„Noul Rădoi” NU mai ajunge la FCSB, Gigi Becali „s-a fript”: „Asta mi-a zis impresarul!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că a căzut transferul mijlocașului străin despre care a spus că e mai bun decât Mirel Rădoi.Becali anunța joi seară că „în proporție de 90 și ceva la sută va veni un jucător azi sau mâine. Eu vreau un jucător de profil agresiv la mijlocul terenului. Avem unul care joacă și fundaș central, știe și cu mingea, e un bun jucător. Genul lui Mirel Rădoi, doar că mai bun”. ...
20:50
Drăgușin, convins de Roma: „Niciodată n-a fost atât de aproape!” » Contractul oferit + Când se decide mutarea # Gazeta Sporturilor
AS Roma și-a intensificat negocierile cu Tottenham pentru a încerca să-i aducă antrenorului Gian Piero Gasperini un fundaș central. Presa italiană anunță în această seară că Radu Drăgușin (23 de ani) ar fi fost convins cu un contract până în 2030. Transferul stoperului român s-ar face sub formă de împrumut până în vară, cu opțiune de cumpărare ce devine obligatorie în anumite condiții legate de performanțele jucătorului și de ale clubului din Serie A. ...
20:50
Senegal, naționala lui Sadio Mane și Kalidou Koulibaly, a devenit prima semifinalistă a Cupei Africii pe Națiuni, după ce a învins-o pe Mali cu 1-0 în sferturile de finală ale turneului.Singurul gol al partidei a fost marcat de atacantul lui Everton, Iliman Ndiaye, în minutul 28, în urma unei intervenții nesigure a portarului din Mali, Djigui Diarra. ...
20:20
Gigi Becali, anunț-„bombă” despre transferuri la FCSB: „Negociem cu un român din afară” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că e în negocieri cu un jucător român U21 din afară, fără să-i ofere numele acestuia.Întrebat în direct de Florin Prunea despre variantele pentru regula U21 de la FCSB, Gigi Becali a declarat că are soluții, pe Mihai Toma și Alexandru Stoian. Apoi, a transmis că e în negocieri cu un român care joacă în străinătate.Gigi Becali: „Mai negociem acum cu un jucător U21 din afară. E român”„U21 e Toma. ...
20:10
Genoa a transmis un comunicat oficial, după atacurile la adresa lui Nicolae Stanciu apărute în mediul online.Fără să-i menționeze numele mijlocașului ofensiv, cei de la Genoa au comunicat oficial că vor lua măsurile necesare împotriva celor care au postat mesaje de amenințare, dar și rasiste.Comunicatul italienilor face referire la Nicolae Stanciu. ...
20:10
După mai multe plecări importante din lot, CFR Cluj pregătește 3-4 transferuri până la reluarea campionatului, negocierile fiind avansate pe mai multe piste, potrivit informațiilor GSP.ro.Ardelenii au început deja restructurarea lotului și primele schimbări sunt deja vizibile. Oficialii clubului din Gruia au oferit informații Gazetei cu privire la următoarele „ținte”. ...
19:50
Mamadou Thiam, declarații războinice din Turcia, după ce a marcat cu Beșiktaș: „Toată lumea spunea că FCSB nu va fi în play-off. O să fim campioni!” # Gazeta Sporturilor
Mamadou Thiam, 30 de ani, a reușit unicul gol al celor de la FCSB în amicalul cu Beșiktaș, singurul pe care campioana ultimelor două sezoane îl va disputa în cantonamentul din Antalya. Jucătorul transferat de la U Cluj a preluat o pasă excelentă a lui Tavi Popescu și a șutat năprasnic din interiorul careului, izbutind să deschidă scorul. Ulterior, bucureștenii au fost întorși, iar „vulturii negri” s-au impus cu 2-1. După partidă, senegalezul a oferit declarații. ...
19:40
A reziliat astăzi și sunt șanse să semneze cu CFR Cluj » Are 9 meciuri europene în acest sezon # Gazeta Sporturilor
Fundașul central Ilija Masic (26 de ani) a reziliat astăzi contractul cu Zrinjski Mostar. Informațiile aflate de GSP.ro indică că acesta urmează să semneze cu CFR Cluj. Discuțiile între cele două părți sunt avansate.Ilija Masic a semnat astăzi rezilierea cu Zrinjski Mostar, chiar dacă mai avea contract cu campioana Bosniei până în 2027. Sosea la fosta echipă în 2024 și a devenit rapid om de bază. ...
19:20
Liverpool, statistică nemaivăzută de 16 ani în Premier League după remiza cu Arsenal » „Cormoranii” n-au știut să atace # Gazeta Sporturilor
Arsenal și Liverpool au încheiat la egalitate, scor 0-0, derby-ul etapei a 21-a din Premier League, un rezultat care îi avantajează indirect pe cei de la Manchester City. Deși meciul s-a terminat la egalitate, „cormoranii” au bifat o statistică negativă istorică.Echipa lui Arne Slot a terminat partida de pe Emirates fără niciun șut pe spațiul porții, o contraperformanță care nu mai fusese înregistrată de Liverpool în Premier League de 16 ani. ...
19:10
Antrenorul din Superliga, ofertă publică pentru Deac: „Încă e un jucător foarte bun” # Gazeta Sporturilor
Ciprian Deac are șanse mici să mai joace la CFR Cluj în partea a doua a campionatului. Legenda clubului nu a fost luată în cantonamentul de iarnă de Daniel Pancu. Veteranul de 39 de ani e însă pe placul lui Mihai Teja, antrenorul de la Metaloglobus, care a declarat că l-ar vrea pe mijlocaș sub comanda lui.Ciprian a rămas la Cluj pentru a se antrena singur. ...
19:00
Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, s-a declarat mulțumit după succesul cu 2-1 în fața turcilor de la Fatih Karagumruk, ultimul loc din Superliga Turciei. A fost al doilea meci de verificare al „lupilor galbeni” în cantonamentul din Antalya, după remiza 1-1 cu Gaziantep.Tehnicianul în vârstă de 58 de ani se află din septembrie la Ploiești, timp în care a reușit să câștige doar 3 meciuri oficiale din 13, având o medie de 1.15 puncte pe meci. ...
19:00
Golgheterul României din Antalya nu se teme de forțele din Superliga: „Asta vreau” # Gazeta Sporturilor
Adi Chică-Roșă (27 de ani), atacantul celor de la Petrolul, a vorbit la finalul amicalului câștigat de echipa lui în fața turcilor de la Fatih Karagumruk, scor 2-1. Chică-Roșă a marcat de două ori în poarta lui Fatih Karagumruk și a ajuns la 3 goluri în cantonamentul din Antalya, fiind cel mai bun marcator de până acum al echipelor românești aflate în stagiul de pregătire. A spus ce așteptări are de la partea a doua a sezonului. ...
18:50
Eugen Neagoe, după victoria din amicalul cu Karagumruk: „Nu-mi place să pierd, niciodată! Nu sunt amicale, sunt jocuri de pregătire" # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, s-a declarat mulțumit după succesul cu 2-1 în fața turcilor de la Fatih Karagumruk, ultimul loc din Superliga Turciei. A fost al doilea meci de verificare al „lupilor galbeni” în cantonamentul din Antalya, după remiza 1-1 cu Gaziantep.Tehnicianul în vârstă de 58 de ani se află din septembrie la Ploiești, timp în care a reușit să câștige doar 3 meciuri oficiale din 13, având o medie de 1.15 puncte pe meci. ...
