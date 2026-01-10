Alex și David Irimia, gemenii lui Dinamo împrumutați la Metaloglobus, au un mesaj pentru Kopic: „Vrem să facem pasul următor”
Gazeta Sporturilor, 10 ianuarie 2026 20:50
Alex și David Irimia formează a treia pereche de gemeni care a evoluat vreodată în elita fotbalului românesc. Împrumutați de Dinamo la Metaloglobus pentru a prinde experiență la nivel de seniori, cei doi au contribuit decisiv la o promovare istorică a trupei din Pantelimon, iar acum își croiesc drumul în Liga 1.La doar 19 ani, gemenii Irimia impresionează nu doar prin prestațiile din teren, ci și printr-o maturitate ieșită din comun în discurs. ...
Acum 5 minute
21:20
După demisia Corinei Moroșan, un nume mare se întoarce la conducerea lotului feminin de gimnastică # Gazeta Sporturilor
Nicolae Forminte (68 de ani) va fi noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, după demisia Corinei Moroșan (59 de ani) în ultimele zile ale anului 2025. Cel care a mai condus lotul feminin în anii 2005-2010 și 2016-2019 a anunțat că, cel mai probabil, cantonamentul se va ține la Deva.În contextul problemelor uriașe din gimnastica feminină, Corina Moroșan, antrenoarea coordonatoare a lotului de gimnastică, a luat decizia de a-și da demisia. ...
Acum 15 minute
21:10
Despărțirea de Adrian Șut nu a trecut neobservată în vestiarul FCSB. Căpitanul campioanei, Darius Olaru, a avut un mesaj emoționant după ce clubul a oficializat plecarea mijlocașului defensiv, unul dintre cei mai importanți jucători ai roș-albaștrilor din ultimii ani.FCSB a anunțat sâmbătă, la prânz, transferul lui Adrian Șut (26 de ani) la Al Ain, liderul campionatului din Emiratele Arabe Unite, mutarea fiind una dintre cele mai importante ale iernii în Superligă. ...
Acum 30 minute
21:00
Fenerbahce, formația antrenată de Domenico Tedesco, a învins-o pe Galatasaray, scor 2-0, și a cucerit Supercupa Turciei.Este trofeul cu numărul 10 din palmaresul lui Fenerbahce, care și-a propus și câștigarea campionatului în acest sezon. Derby-ul a avut loc pe stadionul olimpic Atatürk din Istanbul. ...
21:00
Știm prima semifinală de la Cupa Africii pe Națiuni » Hakimi va da piept cu Osimhen # Gazeta Sporturilor
Nigeria s-a impus în fața selecționatei din Algeria, scor 2-0, în sferturile de finală de la CAN și s-a calificat astfel în penultimul act al competiției, acolo unde va întâlni țara gazdă, Maroc.În cealaltă semifinală, Senegal va juca cu învingătoarea dintre Egipt și Coasta de Fildeș;Marea finală va avea loc pe 18 ianuarie, la Rabat, pe stadionul Prince Moulay Abdellah. ...
Acum o oră
20:50
Thriller în Cupa Angliei » La pauza era 0-0, dar apoi a venit o ploaie de goluri! Au avut nevoie de 18 lovituri de departajare # Gazeta Sporturilor
Newcastle și Bournemouth au oferit o ploaie de goluri în turul 3 al Cupei Angliei. Cele două au remizat 2-2 la capătul celor 90 de minute, în prelungiri s-a mai marcat de două ori, iar la loviturile de departajare Newcastle a obținut calificarea după ce ambele echipe au bătut de nouă ori de la punctul cu var. Spectacolul a început abia în repriza secundă, după ce la pauză s-a intrat cu scorul de 0-0. ...
20:50
Acum 2 ore
20:10
Un rezultat șocant a avut loc sâmbătă, în Cupa Angliei. Crystal Palace, deținătoarea trofeului, a fost învinsă în mod neașteptat de Macclesfield, formație din eșalonul al șaselea al fotbalului englez, scor 1-2. La finalul partidei, Marc Guehi, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Palace a fost protagonistul unui moment care a atras atenția în mediul online. ...
20:10
Le-au dat 10 (ZECE)! City a șters pe jos cu adversara din FA Cup și a egalat un record vechi de 40 de ani # Gazeta Sporturilor
Manchester City a dat de pământ cu Exeter, locul 14 din League One, scor 10-1, în Cupa Angliei. Trupa lui Pep Guardiola (54 de ani) n-a stat la discuții cu echipa din a treia ligă engleză și a egalat un record vechi de 40 de ani. S-a calificat în șaisprezeimile de finală.A debutat cu gol și atacantul Antoine Semenyo (26 de ani), transferat de la Bournemouth pentru 75 de milioane de euro. Vârful ghanez a reușit și o pasă decisivă la golul 5, marcat de Rico Lewis. ...
20:00
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan # Gazeta Sporturilor
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova din „Liga Florilor”, scor 29-29, s-a terminat cu un moment rar. Gheorghe Tadici, antrenorul gazdelor, a criticat arbitrajul, iar la final s-a dus să certe cei doi oficiali de joc. Un polițist local a intervenit.Echipa lui Gheorghe Tadici a egalat la ultima fază, iar HC Zalău a produs surpriza și a scos o remiză cu SCM Craiova. Golul care a adus un punct a fost marcat de pivotul tunisian Mouna Jlezi. ...
19:50
În ziua în care a anunțat despărțirea de 3 fotbaliști, divizionara secundă Gloria Bistrița a și prezentat 3 transferuri, jucători tineri, de 19-20 de ani, inclusiv unul adus de la FCSB.Locul 16 în Liga 2 după 17 etape, nou-promovata Gloria Bistrița pare să fi schimbat strategia pentru partea a doua a sezonului. ...
19:50
Ousmane Dembele (28 de ani), fotbalistul celor de la PSG și actualul deținător al Balonului de Aur, nu a dat curs primei oferte de prelungire a contractului pe care i-a propus-o clubul parizian.Programul complet al etapei #16 din Ligue 1Fotbalistul francez vine după cel mai bun sezon al carierei. În stagiunea 2024/2025, Dembele și PSG au fost de neoprit, reușind să câștige toate competițiile în care au participat. ...
19:50
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor”! Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan # Gazeta Sporturilor
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova din „Liga Florilor”, scor 29-29, s-a terminat cu un moment rar. Gheorghe Tadici, antrenorul gazdelor, a criticat arbitrajul, iar la final s-a dus să certe cei doi oficiali de joc, iar un polițist local a intervenit.Echipa lui Gheorghe Tadici a egalat la ultima fază, iar HC Zalău a produs surpriza și a scos o remiză cu SCM Craiova. Golul care a adus un punct a fost marcat de pivotul tunisian Mouna Jlezi. ...
19:40
Lovitura începutului de an la Dinamo! Kennedy Boateng a spus „DA” și semnează: „Urmează să punem pe hârtie” # Gazeta Sporturilor
Veste majoră oferită de Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Fundașul central Kennedy Boateng (29 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu clubul și urmează să semneze prelungirea contractului!Înțelegerea stoperului cu Dinamo urma să expire în vară. Zilele trecute, Andrei Nicolescu anunțase faptul că Dinamo îi va oferi cel mai mare salariu din lot pentru a rămâne.Iar potrivit spuselor acestuia, Boateng a acceptat și urmează să semneze noua înțelegere. ...
19:40
19:40
19:40
19:40
Tudor Băluță, după ce Universitatea Craiova a pierdut cu echipa de liga a treia: „E normal” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a disputat ultima partidă de pregătire din Antalya, cu echipa secundă a celor de la Stuttgart. Nemții s-au impus cu 3-2, după o prestație neconvingătoare a oltenilor. După meci, Tudor Băluță a oferit declarații.Mijlocașul „juveților” transmite că rezultatul a contat mai puțin, accentul fiind pus pe pregătirea fizică și pe reintegrarea jucătorilor reveniți după accidentări. ...
19:40
19:30
Marian Aioani, surprins de zvonurile legate de colegul de la Rapid: „Da? Nu am auzit” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani, titularul din poarta celor de la Rapid, a reacționat după ce echipa sa a pierdut primul meci de pregătire din cantonamentul din Antalya, scor 1-2, cu Wisla Plock.Portarul giuleștenilor a vorbit despre prestația echipei, despre faza penalty-ului care a adus primul gol al polonezilor, dar și despre zvonurile legat de plecarea lui Denis Ciobotariu la GKS Katowice. VIDEO. Marian Aioani, reacție după Wisla Plock - Rapid: „E bine că am greșit aici. ...
Acum 4 ore
19:20
CFR Cluj a bifat un nou transfer în această iarnă. Așa cum GSP.ro anunța în exclusivitate încă de ieri, fundașul central Ilija Masic (26 de ani) a reziliat contractul cu Zrinjski Mostar și a semnat cu formația din Gruia. Bosniacul, care deține și pașaport croat, a semnat astăzi și s-a alăturat deja lotului aflat în cantonament în Spania, chiar dacă sosirea sa nu a fost lipsită de peripeții. ...
19:20
Mihai Lixandru, din cantonamentul campioanei FCSB: „Ne gândim doar la asta!” + Ce zice de plecarea lui Șut # Gazeta Sporturilor
Mihai Lixandru, mijlocașul defensiv al celor de la FCSB, a susținut azi o conferință de presă în cantonamentul din Antalya.Cu câteva zile rămase până la primul meci din Superligă (16 ianuarie, cu FC Argeș), Mihai Lixandru a vorbit despre lupta pentru clasarea în primele 6 la finalul sezonului regulat și se declară extrem de încrezător în șansele echipei de a prinde play-off-ul. ...
19:10
Mirel Rădoi (44 de ani) nu va deveni, în cele din urmă, antrenorul celor de la Al Najma, formație aflată pe ultimul loc în campionatul Arabiei Saudite. Cele două părți au purtat mai multe discuții în ultimele zile, însă clubul a dat un comunicat oficial în care l-a reconfirmat în funcție pe Mario Silva, actualul antrenor. ...
19:00
Rapid a început cu stângul seria meciurilor amicale din cantonamentul din Turcia. Giuleștenii au fost învinși de liderul din Polonia, Wisla Plock, scor 1-2, însă rezultatul a fost trecut pe plan secund de jucători, care au pus accentul pe acumularea fizică.Titular în partida disputată în Antalya, Alexandru Pașcanu a vorbit la final despre importanța testului, stadiul pregătirii și obiectivele Rapidului în acest sezon. ...
19:00
Concluziile lui Marian Aioani după primul amical al iernii » Portarul, surprins de zvonurile legate de colegul său: „Da? Nu am auzit” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani, titularul din poarta celor de la Rapid, a reacționat după ce echipa sa a pierdut primul meci de pregătire din cantonamentul din Antalya, scor 1-2 cu Wisla Plock. Portarul giuleștenilor a vorbit despre prestația echipei, despre faza penalty-ului care a adus primul gol al polonezilor, dar și despre zvonurile legat de plecarea lui Denis Ciobotariu la GKS Katowice. VIDEO. Marian Aioani, reacție după Wisla Plock - Rapid: „E bine că am greșit aici. ...
19:00
Tottenham - Aston Villa, în Cupa Angliei » Radu Drăgușin, din nou pe banca de rezerve # Gazeta Sporturilor
Tottenham va primi vizita lui Aston Villa, în turul 3 din Cupa Angliei. Meciul va avea loc astăzi, de la ora 19:45, și va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro, respectiv în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO.Radu Drăgușin va începe duelul de la Londra doar pe banca de rezerve.Programul complet din turul 3 în FA CupInternaționalul român ar putea juca azi ultimul meci pentru Spurs. ...
19:00
Nick Kyrgios nu va fi prezent la proba de simplu de la ediția din acest an a Australian Open. Jucătorul de 30 de ani din Canberra, clasat în prezent pe locul 670 în ATP, a refuzat opțiunea de a primi o înscriere wild-card la tragerea la sorți a turneului de simplu, astfel că va fi prezent doar la proba de dublu. ...
18:30
Barcelona s-a decis în privința lui Marcus Rashford » Clubul catalan a luat deja legătura cu agenții jucătorului # Gazeta Sporturilor
Marcus Rashford (28 de ani), fotbalistul împrumutat de Barcelona de la Manchester United până la finalul sezonului curent, l-a convins deja pe antrenorul Hansi Flick (60 de ani), iar campioana Spaniei intenționează să-l transfere definitiv la vară pe internaționalul englez. ...
18:20
Transferul #2 la Dinamo! „Câinii” își rezolvă una dintre cele mai mari probleme # Gazeta Sporturilor
Dinamo continuă campania de transferuri din această iarnă. După legitimarea fundașului stânga Valentin Țicu (25 de ani), „câinii” sunt aproape să puncteze și la capitolul fundașilor centrali.Din informațiile GSP.ro, Dinamo e aproape de transferul fundașului central Matteo Duțu (20 de ani), de la AC Milan.Discuțiile dintre cele două părți au accelerat în ultimele ore, iar afacerea e aproape finalizată. ...
18:20
Un moment ciudat s-a petrecut în minutul 72 al partidei amicale dintre Viktoria Plzen și Lugano, desfășurat în Spania la Benidorm și încheiat cu victoria polonezilor, scor 4-2.Kevin Behrens, atacantul de 34 de ani al celor de la Lugano, a sărit să-l bată pe coechipierul Georgios Koutsias (21 de ani), imediat după ce grecul a fost introdus pe teren.FOTO. ...
18:10
Denis Drăguș (26 de ani) a fost prezentat oficial la Gaziantep. Atacantul a fost împrumutat de Trabzonspor la această formație până în luna iunie a anului 2026.Atacantul a mai evoluat pentru Gaziantep între septembrie 2023 și iulie 2024, perioadă în care a avut evoluții constante. Drăguș a jucat în prima parte a sezonului la Eyupspor, dar evoluțiile sale l-au împins spre găsirea unei noi echipe. ...
17:50
Cum l-a descris Mario Balotelli pe Cristi Chivu » Ce spune despre lupta la titlu în Serie A # Gazeta Sporturilor
Mario Balotelli (35 de ani), fost coleg cu Cristi Chivu la Inter, a vorbit despre impactul antrenorului român la cârma liderului din Serie A.Mario Balotelli, fotbalist crescut de Inter, dar care a jucat și la rivala AC Milan, a vorbit și despre lupta pentru Scudetto din Serie A. Atacantul italian de 35 de ani, dat afară de Dan Șucu la Genoa, a fost chestionat cu privire la campionatul intern italian pe aeroport. ...
17:50
Farul Constanța, echipa antrenată de Ianis Zicu (42 de ani), a pierdut primul amical al iernii, în fața celor de la Cerno More Varna, scor 1-2.După o primă săptămână de pregătire la propria bază sportivă, de la Academia Hagi din Ovidiu, Farul Constanța a disputat sâmbătă primul meci amical al iernii. Constănțenii au primit vizita adversarului tradițional, Cherno More Varna, formație bulgară clasată pe locul 4 în prima ligă din țara vecină. ...
17:40
Marele campion Francis Vaștag intervine în scandalul dintre Vasile Cîtea, președintele FR Box, și antrenorul Dorel Simion: „Asta ar fi soluția!” # Gazeta Sporturilor
Retras acasă, la Reșița, la clubul unde antrenează împreună cu Lazlo, fratele său geamăn, Francis Vaștag (56 ani) își petrece timpul între sala de box și partidele de vânătoare.Cele mai interesante și pline de adrenalină, dar și cele mai periculoase sunt cele la mistreț, pentru care sezonul se încheie pe 1 februarie. Mai are puțin timp pentru un trofeu mai special. ...
17:40
Vești bune pentru Arteta! Superstarul lui Arsenal își prelungește contractul până în 2031 # Gazeta Sporturilor
Bukayo Saka (24 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Arsenal în ultimele sezoane, a ajuns la un acord cu șefii grupării londoneze și va rămâne pe Emirates până în vara lui 2031.Programul complet din turul 3 în FA CupSezonul 2025/2026 pare să fie unul cu noroc pentru Arsenal. În momentul de față, „tunarii” sunt lideri în Premier League, având șanse mari de a câștiga primul titlul după nu mai puțin de 22 de ani de așteptare. ...
17:40
Gerard Pique (38 de ani), proprietarul clubului FC Andorra, a lansat o solicitare inedită către locuitorii din zonă, cerându-le ajutorul pentru a curăța terenul acoperit de zăpadă al echipei locale, înaintea meciului cu Leonesa.Partida dintre cele două formații trebuia să înceapă astăzi, de la ora 17:15, dar din cauza condițiilor meteo, startul a fost amânat până la ora 19:30. ...
17:40
Cândva unul dintre cei mai buni mijlocași din Europa, acum la 28 de ani nu-l mai vrea nimeni » Afacerea care s-a întors împotriva lui Juventus # Gazeta Sporturilor
Douglas Luiz, fost pilon al lui Aston Villa și considerat nu cu mult timp în urmă unul dintre cei mai compleți mijlocași din Premier League, traversează cel mai dificil moment al carierei. La doar 28 de ani, brazilianul a ajuns într-o situație paradoxală: nu este dorit nici de clubul care îl deține, nici de cel la care a fost împrumutat.Vara trecută, Juventus părea că a făcut o mutare inspirată, trimițându-l pe Douglas Luiz împrumut la Nottingham Forest. ...
17:30
PSV - Excelsior, primul meci din 2026 pentru Dennis Man » Echipe probabile + Cote # Gazeta Sporturilor
PSV - Excelsior, în etapa 18 din campionatul Olandei, se joacă în această seară, de la ora 21:00. Internaționalul român Dennis Man (27 de ani) e anunțat titular la prima partidă din 2026. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Prima Sport 3.S-a terminat vacanța și pentru campioana Olandei. Echipa lui Man a terminat 2025 pe primul loc, cu 46 de puncte, 11 în plus față de Feyenoord, principala contracandidată. ...
Acum 6 ore
17:10
Cristi Chivu, atitudine de lider înaintea derby-ului cu Napoli: „Dacă pierd, prefer să pierd în stilul meu! Însă am mai multe puncte decât cei care poate m-au învins” # Gazeta Sporturilor
Pe „Giuseppe Meazza”, se vor înfrunta duminică seară (ora 21:45, live pe GSP.ro, în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 1) antrenorii Cristi Chivu și Antonio Conte, în Inter - Napoli. Revanșa partidei din octombrie, 3-1 pentru azzurri, a fost prefațată astăzi, la conferința de presă, de tehicianul liderului din Serie A. ...
17:00
17:00
Evident că suporterii l-au pus la zid pe Nicolae Stanciu după ce a ratat un penalty, și victoria, în minutul 90+9 al meciului de pe "Meazza", terminat 1-1. Dacă „tricolorul" ar fi înscris în prelungiri, Genoa ar fi obținut un succes imens, ce ar fi ajutat-o în lupta pentru evitarea retrogradării. Așa însă, luându-i numai un punct lui AC Milan, și acela prețios, a rămas pe locul 17 din 20. ...
17:00
„Contactați-mă exclusiv prin avocați!” » „Dinastia” Beckham s-a rupt, David și Victoria au primit o avertizare legală de la fiul lor # Gazeta Sporturilor
Brooklyn Beckham (26 de ani), primul copil al familiei, le-a trimis părinților săi, David și Victoria, o notificare legală prin care îi avertizează că, pe viitor, îl pot contacta exclusiv prin avocați. Cu toate acestea, potrivit tabloidului britanic The Sun, el este încă în contact cu anumiți membri ai familiei sale. ...
17:00
„Cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei” » Deținătoarea trofeului, eliminată de echipa din liga a ȘASEA # Gazeta Sporturilor
Crystal Palace, deținătoarea trofeului în Cupa Angliei, trăiește un șoc, după ce a fost eliminată sâmbătă la prânz din competiție, Macclesfield, adversara din liga a șasea, producând „cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei” și impunându-se cu 2-1 în fața ocupantei locului 13 din Premier League. ...
17:00
16:20
Bântuiți de Mititelu și în Antalya » Ce i-a întâmpinat pe „juveți” la intrarea în vestiar # Gazeta Sporturilor
Cei de la Universitatea Craiova, clubul patronat de Mihai Rotaru, s-au ciocnit cu un tricou retro, din sezonul 2003-2004, al echipei FCU Craiova, cu care aceștia poartă un război pentru identitate de ani buni. ...
16:00
Scandal înainte de Campionatul European de handbal masculin » Au falsificat înregistrări video # Gazeta Sporturilor
Cu cinci zile înainte de începerea Campionatului European de handbal masculin, Federația Europeană de Handbal a retras nominalizarea arbitrilor Gjorgji Nachevski și Slave Nikolov, acuzați că au falsificat înregistrările video privind testele fizice dinainte de turneul final. ...
16:00
Dă vina pe arbitru și pe Milan pentru ratarea lui Stanciu: „Dacă-i scandal acasă, întreb nevasta ce s-a întâmplat” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu (32 de ani) a fost apărat imediat după ratarea penalty-ului, care putea aduce victoria lui Genoa joi, în meciul cu Milan de pe San Siro. Astăzi, antrenorul Daniele De Rossi a revenit și acuză arbitrul și pe jucătorii rossoneri pentru că au întârziat mult executarea loviturii de la 11 metri la ultima fază: „Inadmisibil. Nu suntem proștii satului”. ...
15:50
Elveția s-a calificat în premieră în finala United Cup » Revelația din echipa helvetă e un necunoscut de pe locul 81 mondial # Gazeta Sporturilor
Prima finalistă a United Cup, ediția 2026, este Elveția, care s-a impus cu 2-1 în fața Belgiei în penultimul act și va întâlni Polonia în disputa pentru trofeu. Jucătorul-surpriză este Jakub Paul (26 de ani, locul 81 mondial la dublu), care a câștigat toate meciurile de dublu mixt alături de Belinda Bencic pe parcursul competiției. ...
15:40
A revenit pe teren după 4 luni în care s-a luptat cu depresia, în primul meci jucat de Slobozia pe stadionul modernizat # Gazeta Sporturilor
Unirea Slobozia și Oțelul Galați au remizat, 0-0, în amicalul de azi, primul meci disputat pe Stadionul Municipal „1 Mai”.Cele două formații au ales să rămână în România în perioada de pregătire de iarnă, iar acestea au disputat amicalul care a consemnat revenirea Sloboziei acasă, după un an și jumătate de așteptare. Aproximativ 2.000 de spectatori au fost prezenți la meci.GALERIE FOTO. ...
15:30
Universitatea Craiova, absenți importanți la ultimul amical din Antalya, în frunte cu vedeta Ștefan Baiaram # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a susținut astăzi a doua partidă de pregătire din cantonamentul de iarnă, cu cei de la VFB Stuttgart 2, însă câteva nume importante au absentat de pe foaia de joc a lui Filipe Coelho.În primul amical al iernii, oltenii s-au impus cu 1-0 împotriva turcilor de la Konyaspor, grație reușitei din lovitură liberă a lui Anzor. Absenți de marcă pentru olteni cu echipa secundă a lui StuttgartÎn primul rând, Ștefan Baiaram. ...
