Transferul care l-a făcut pe Dan Nistor să exclame: „Nu cred că a fost acolo ca rața prin apă”
Gazeta Sporturilor, 10 ianuarie 2026 22:20
Dan Nistor (37 de ani), veteranul lui U Cluj, a comentat transferul fundașului central Andrei Coubiș (22 de ani) la echipa lui. Stoperul lui AC Milan e împrumutat până la finalul sezonului, iar „studenții” au și opțiune de cumpărare.Deși n-a apucat să debuteze pentru echipa mare a lui Milan, Coubiș a acumulat o oarecare experiență la marele club din Italia, crede Nistor, iar aceasta o va ajuta pe U Cluj să-și îndeplinească obiectivele. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
22:50
Cât s-a încheiat al doilea amical dintre Ungaria și România, cel jucat cu „porțile închise” # Gazeta Sporturilor
Echipa națională de handbal masculin a România a pierdut și al doilea amical cu Ungaria, scor 40-34. Partida s-a jucat la Gyor, fără spectatori, și a fost ultimul test al tricolorilor înaintea Campionatului European. ...
22:50
Lisav Eissat, din ce în ce mai departe de Dinamo » Ce s-a întâmplat în această seară # Gazeta Sporturilor
Dinamo caută un fundaș central în această perioadă de mercato. După ce Andrei Nicolescu a anunțat faptul că togolezul Kennedy Boateng (29 de ani) e aproape de prelungirea contractului, Zeljko Kopic așteaptă și noutăți pe piața transferurilor. Internaționalul român Lisav Eissat (20 de ani) reprezintă un fotbalist atractiv pentru dinamoviști.Mutarea este, însă, greu de realizat, ținând cont de suma de transfer pe care o solicită Maccabi Haifa, 1,5 milioane de euro. ...
22:50
Rareș Ilie a avut o seară specială în Italia. Fostul fotbalist al Rapidului a marcat golul victoriei pentru Empoli, care s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Cesena, în etapa a 19-a din Serie B.Internaționalul român a înscris în minutul 47, reușită care s-a dovedit decisivă pentru succesul oaspeților. Golul reprezintă primul al lui Rareș Ilie în campionatul intern și vine după 148 de zile de la ultima sa reușită. ...
Acum 30 minute
22:30
Mihai Rotaru a devenit acționar la clubul de fotbal Universitatea Craiova în anul 2013, moment în care a intrat în lumea fotbalului și a preluat implicarea financiară în club.În noiembrie 2024, Mihai Rotaru a anunțat că nu mai este acționar majoritar, după ce a cedat o parte dintre acțiuni către alți investitori.Conform portalului termene.ro, profitul din ultimii cinci ani al lui Mihai Rotaru este de 16,5 milioane de euro, cu o cifră de afaceri de 41,5 milioane de euro. ...
Acum o oră
22:20
Transferul care l-a făcut pe Dan Nistor să exclame: „Nu cred că a fost acolo ca rața prin apă” # Gazeta Sporturilor
Dan Nistor (37 de ani), veteranul lui U Cluj, a comentat transferul fundașului central Andrei Coubiș (22 de ani) la echipa lui. Stoperul lui AC Milan e împrumutat până la finalul sezonului, iar „studenții” au și opțiune de cumpărare.Deși n-a apucat să debuteze pentru echipa mare a lui Milan, Coubiș a acumulat o oarecare experiență la marele club din Italia, crede Nistor, iar aceasta o va ajuta pe U Cluj să-și îndeplinească obiectivele. ...
22:10
U-BT Cluj-Napoca, învinsă dramatic de Igokea, după o revenire spectaculoasă în ultimele minute ale timpului regulamentar # Gazeta Sporturilor
U-BT Cluj-Napoca a fost învinsă de Igokea, scor 114-108, într-un meci din etapa a 14-a a Ligii Adriatice, jucat în Bosnia și Herțegovina. Gazdele au revenit spectaculos în ultimul sfert, au trimis partida în prelungiri și acolo i-au depășit pe oaspeți. ...
22:00
Clauza stranie care a blocat pentru moment transferul lui Drăgușin: ce vrea AS Roma # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Radu Drăgușin de la Spurs la AS Roma este din ce în ce mai complicată, iar cluburile nu au ajuns momentan la un acord. Pe fir au intrat și nemții de la RB Leipzig.Discuțiile pentru revenirea românului în Serie A au fost amânate până luni, 12 ianuarie. Cei de la AS Roma doresc să includă în contract și o clauză de cumpărare specială. ...
22:00
Tottenham, eliminată prematur din FA Cup sub ochii lui Radu Drăgușin » Internaționalul român, rezervă neutilizată la posibilul ultim meci pentru Spurs # Gazeta Sporturilor
Cu Radu Drăgușin doar pe banca de rezerve, Tottenham a pierdut pe teren propriu cu Aston Villa, scor 1-2, în turul #3 din Cupa Angliei. Astfel, trupa lui Thomas Frank a fost eliminată din competiție.Programul complet din turul 3 în FA CupCei de la Spurs au început meciul în ofensivă, fiind prezenți în permanentă în preajma careului advers, însă elevii lui Thomas Frank nu au reușit să fructifice acțiunile, iar oaspeții au profitat. ...
Acum 2 ore
21:50
După despărțirea de Badosa, Tsitsipas s-a cuplat cu o altă jucătoare de tenis! Primele imagini împreună # Gazeta Sporturilor
La doar câteva luni după despărțirea de Paula Badosa, Stefanos Tsitsipas (27 de ani) și-a reconstruit viața alături de o altă jucătoare de tenis: Kristen Thoms.Jucătorul de tenis a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu momente din vacanța celor doi din Namibia, oficializând astfel relația.FOTO. ...
21:40
„Poate o să fiu «pușcărie»” » Alex Chipciu, conferință-maraton în Turcia: despre viitorul ca antrenor, cazurile Stanciu și Deac și play-off: „Neluțu Sabău dovedește că este un mare om” # Gazeta Sporturilor
Într-o conferință de presă-maraton susținută în cantonamentul „studenților” din Antalya, Alex Chipciu, 36 de ani, a vorbit cu o maturitate și o luciditate rar întâlnite în fotbalul românesc. ...
21:40
PAOK Salonic, formația antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a învins-o în deplasare pe Panetolikos, scor 3-0, în etapa 16 din campionatul Greciei, primul meci din 2026 în această competiție pentru român.La gazde a fost integralist mijlocașul ofensiv român Alexandru Mățan (26 de ani), fostul fotbalist al Farului Constanța. ...
21:40
Negocierile pentru Radu Drăgușin: AS Roma vrea să introducă o clauză specială, discuțiile au fost amânate # Gazeta Sporturilor
Plecarea lui Radu Drăgușin de la Spurs la AS Roma este din ce în ce mai complicată, iar cluburile nu au ajuns momentan la un acord. Pe fir au intrat și nemții de la RB Leipzig.Discuțiile pentru revenirea românului în Serie A au fost amânate până luni, 12 ianuarie. Cei de la AS Roma doresc să includă în contract și o clauză de cumpărare specială. ...
21:30
Craiova, absenți importanți la ultimul amical din Antalya, în frunte cu vedeta Ștefan Baiaram # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a susținut astăzi a doua partidă de pregătire din cantonamentul de iarnă, cu cei de la VFB Stuttgart 2, însă câteva nume importante au absentat de pe foaia de joc a lui Filipe Coelho.Ștefan Baiaram, vdeta oltenilor, a resimțit o încărcătură pe mușchii piciorului stâng, staff-ul „juveților” preferând să-l menajeze în vederea jocurilor din Superligă. ...
21:30
Joan Laporta, declarație războinică înainte de El Clasico din finala Supercupei: „Relațiile cu Real Madrid sunt întrerupte. Vrem cu orice preț trofeul” # Gazeta Sporturilor
Președintele Barcelonei, Joan Laporta (63 de ani), a transmis un mesaj ferm înaintea finalei Supercupei Spaniei, programată duminică seară, la Jeddah. Șeful clubului catalan a subliniat motivația uriașă a echipei pentru cucerirea trofeului și a recunoscut deschis că relațiile cu Real Madrid sunt, în acest moment, extrem de tensionate. ...
21:20
După demisia Corinei Moroșan, un nume mare se întoarce la conducerea lotului feminin de gimnastică # Gazeta Sporturilor
Nicolae Forminte (68 de ani) va fi noul antrenor coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, după demisia Corinei Moroșan (59 de ani) în ultimele zile ale anului 2025. Cel care a mai condus lotul feminin în anii 2005-2010 și 2016-2019 a anunțat că, cel mai probabil, cantonamentul se va ține la Deva.În contextul problemelor uriașe din gimnastica feminină, Corina Moroșan, antrenoarea coordonatoare a lotului de gimnastică, a luat decizia de a-și da demisia. ...
21:10
Despărțirea de Adrian Șut nu a trecut neobservată în vestiarul FCSB. Căpitanul campioanei, Darius Olaru, a avut un mesaj emoționant după ce clubul a oficializat plecarea mijlocașului defensiv, unul dintre cei mai importanți jucători ai roș-albaștrilor din ultimii ani.FCSB a anunțat sâmbătă, la prânz, transferul lui Adrian Șut (26 de ani) la Al Ain, liderul campionatului din Emiratele Arabe Unite, mutarea fiind una dintre cele mai importante ale iernii în Superligă. ...
21:00
Fenerbahce, formația antrenată de Domenico Tedesco, a învins-o pe Galatasaray, scor 2-0, și a cucerit Supercupa Turciei.Este trofeul cu numărul 10 din palmaresul lui Fenerbahce, care și-a propus și câștigarea campionatului în acest sezon. Derby-ul a avut loc pe stadionul olimpic Atatürk din Istanbul. ...
21:00
Știm prima semifinală de la Cupa Africii pe Națiuni » Hakimi va da piept cu Osimhen # Gazeta Sporturilor
Nigeria s-a impus în fața selecționatei din Algeria, scor 2-0, în sferturile de finală de la CAN și s-a calificat astfel în penultimul act al competiției, acolo unde va întâlni țara gazdă, Maroc.În cealaltă semifinală, Senegal va juca cu învingătoarea dintre Egipt și Coasta de Fildeș;Marea finală va avea loc pe 18 ianuarie, la Rabat, pe stadionul Prince Moulay Abdellah. ...
Acum 4 ore
20:50
Thriller în Cupa Angliei » La pauza era 0-0, dar apoi a venit o ploaie de goluri! Au avut nevoie de 18 lovituri de departajare # Gazeta Sporturilor
Newcastle și Bournemouth au oferit o ploaie de goluri în turul 3 al Cupei Angliei. Cele două au remizat 2-2 la capătul celor 90 de minute, în prelungiri s-a mai marcat de două ori, iar la loviturile de departajare Newcastle a obținut calificarea după ce ambele echipe au bătut de nouă ori de la punctul cu var. Spectacolul a început abia în repriza secundă, după ce la pauză s-a intrat cu scorul de 0-0. ...
20:50
Alex și David Irimia, gemenii lui Dinamo împrumutați la Metaloglobus, au un mesaj pentru Kopic: „Vrem să facem pasul următor” # Gazeta Sporturilor
Alex și David Irimia formează a treia pereche de gemeni care a evoluat vreodată în elita fotbalului românesc. Împrumutați de Dinamo la Metaloglobus pentru a prinde experiență la nivel de seniori, cei doi au contribuit decisiv la o promovare istorică a trupei din Pantelimon, iar acum își croiesc drumul în Liga 1.La doar 19 ani, gemenii Irimia impresionează nu doar prin prestațiile din teren, ci și printr-o maturitate ieșită din comun în discurs. ...
20:10
Un rezultat șocant a avut loc sâmbătă, în Cupa Angliei. Crystal Palace, deținătoarea trofeului, a fost învinsă în mod neașteptat de Macclesfield, formație din eșalonul al șaselea al fotbalului englez, scor 1-2. La finalul partidei, Marc Guehi, unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Palace a fost protagonistul unui moment care a atras atenția în mediul online. ...
20:10
Le-au dat 10 (ZECE)! City a șters pe jos cu adversara din FA Cup și a egalat un record vechi de 40 de ani # Gazeta Sporturilor
Manchester City a dat de pământ cu Exeter, locul 14 din League One, scor 10-1, în Cupa Angliei. Trupa lui Pep Guardiola (54 de ani) n-a stat la discuții cu echipa din a treia ligă engleză și a egalat un record vechi de 40 de ani. S-a calificat în șaisprezeimile de finală.A debutat cu gol și atacantul Antoine Semenyo (26 de ani), transferat de la Bournemouth pentru 75 de milioane de euro. Vârful ghanez a reușit și o pasă decisivă la golul 5, marcat de Rico Lewis. ...
20:00
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor” » Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan # Gazeta Sporturilor
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova din „Liga Florilor”, scor 29-29, s-a terminat cu un moment rar. Gheorghe Tadici, antrenorul gazdelor, a criticat arbitrajul, iar la final s-a dus să certe cei doi oficiali de joc. Un polițist local a intervenit.Echipa lui Gheorghe Tadici a egalat la ultima fază, iar HC Zalău a produs surpriza și a scos o remiză cu SCM Craiova. Golul care a adus un punct a fost marcat de pivotul tunisian Mouna Jlezi. ...
19:50
În ziua în care a anunțat despărțirea de 3 fotbaliști, divizionara secundă Gloria Bistrița a și prezentat 3 transferuri, jucători tineri, de 19-20 de ani, inclusiv unul adus de la FCSB.Locul 16 în Liga 2 după 17 etape, nou-promovata Gloria Bistrița pare să fi schimbat strategia pentru partea a doua a sezonului. ...
19:50
Ousmane Dembele (28 de ani), fotbalistul celor de la PSG și actualul deținător al Balonului de Aur, nu a dat curs primei oferte de prelungire a contractului pe care i-a propus-o clubul parizian.Programul complet al etapei #16 din Ligue 1Fotbalistul francez vine după cel mai bun sezon al carierei. În stagiunea 2024/2025, Dembele și PSG au fost de neoprit, reușind să câștige toate competițiile în care au participat. ...
19:50
Poliția pe teren la meciul din „Liga Florilor”! Gheorghe Tadici s-a aflat în prim-plan # Gazeta Sporturilor
Partida dintre HC Zalău și SCM Craiova din „Liga Florilor”, scor 29-29, s-a terminat cu un moment rar. Gheorghe Tadici, antrenorul gazdelor, a criticat arbitrajul, iar la final s-a dus să certe cei doi oficiali de joc, iar un polițist local a intervenit.Echipa lui Gheorghe Tadici a egalat la ultima fază, iar HC Zalău a produs surpriza și a scos o remiză cu SCM Craiova. Golul care a adus un punct a fost marcat de pivotul tunisian Mouna Jlezi. ...
19:40
Lovitura începutului de an la Dinamo! Kennedy Boateng a spus „DA” și semnează: „Urmează să punem pe hârtie” # Gazeta Sporturilor
Veste majoră oferită de Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo. Fundașul central Kennedy Boateng (29 de ani) a ajuns la un acord de principiu cu clubul și urmează să semneze prelungirea contractului!Înțelegerea stoperului cu Dinamo urma să expire în vară. Zilele trecute, Andrei Nicolescu anunțase faptul că Dinamo îi va oferi cel mai mare salariu din lot pentru a rămâne.Iar potrivit spuselor acestuia, Boateng a acceptat și urmează să semneze noua înțelegere. ...
19:40
19:40
19:40
19:40
Tudor Băluță, după ce Universitatea Craiova a pierdut cu echipa de liga a treia: „E normal” # Gazeta Sporturilor
Astăzi, Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a disputat ultima partidă de pregătire din Antalya, cu echipa secundă a celor de la Stuttgart. Nemții s-au impus cu 3-2, după o prestație neconvingătoare a oltenilor. După meci, Tudor Băluță a oferit declarații.Mijlocașul „juveților” transmite că rezultatul a contat mai puțin, accentul fiind pus pe pregătirea fizică și pe reintegrarea jucătorilor reveniți după accidentări. ...
19:40
19:30
Marian Aioani, surprins de zvonurile legate de colegul de la Rapid: „Da? Nu am auzit” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani, titularul din poarta celor de la Rapid, a reacționat după ce echipa sa a pierdut primul meci de pregătire din cantonamentul din Antalya, scor 1-2, cu Wisla Plock.Portarul giuleștenilor a vorbit despre prestația echipei, despre faza penalty-ului care a adus primul gol al polonezilor, dar și despre zvonurile legat de plecarea lui Denis Ciobotariu la GKS Katowice. VIDEO. Marian Aioani, reacție după Wisla Plock - Rapid: „E bine că am greșit aici. ...
19:20
CFR Cluj a bifat un nou transfer în această iarnă. Așa cum GSP.ro anunța în exclusivitate încă de ieri, fundașul central Ilija Masic (26 de ani) a reziliat contractul cu Zrinjski Mostar și a semnat cu formația din Gruia. Bosniacul, care deține și pașaport croat, a semnat astăzi și s-a alăturat deja lotului aflat în cantonament în Spania, chiar dacă sosirea sa nu a fost lipsită de peripeții. ...
19:20
Mihai Lixandru, din cantonamentul campioanei FCSB: „Ne gândim doar la asta!” + Ce zice de plecarea lui Șut # Gazeta Sporturilor
Mihai Lixandru, mijlocașul defensiv al celor de la FCSB, a susținut azi o conferință de presă în cantonamentul din Antalya.Cu câteva zile rămase până la primul meci din Superligă (16 ianuarie, cu FC Argeș), Mihai Lixandru a vorbit despre lupta pentru clasarea în primele 6 la finalul sezonului regulat și se declară extrem de încrezător în șansele echipei de a prinde play-off-ul. ...
19:10
Mirel Rădoi (44 de ani) nu va deveni, în cele din urmă, antrenorul celor de la Al Najma, formație aflată pe ultimul loc în campionatul Arabiei Saudite. Cele două părți au purtat mai multe discuții în ultimele zile, însă clubul a dat un comunicat oficial în care l-a reconfirmat în funcție pe Mario Silva, actualul antrenor. ...
19:00
Rapid a început cu stângul seria meciurilor amicale din cantonamentul din Turcia. Giuleștenii au fost învinși de liderul din Polonia, Wisla Plock, scor 1-2, însă rezultatul a fost trecut pe plan secund de jucători, care au pus accentul pe acumularea fizică.Titular în partida disputată în Antalya, Alexandru Pașcanu a vorbit la final despre importanța testului, stadiul pregătirii și obiectivele Rapidului în acest sezon. ...
19:00
Concluziile lui Marian Aioani după primul amical al iernii » Portarul, surprins de zvonurile legate de colegul său: „Da? Nu am auzit” # Gazeta Sporturilor
Marian Aioani, titularul din poarta celor de la Rapid, a reacționat după ce echipa sa a pierdut primul meci de pregătire din cantonamentul din Antalya, scor 1-2 cu Wisla Plock. Portarul giuleștenilor a vorbit despre prestația echipei, despre faza penalty-ului care a adus primul gol al polonezilor, dar și despre zvonurile legat de plecarea lui Denis Ciobotariu la GKS Katowice. VIDEO. Marian Aioani, reacție după Wisla Plock - Rapid: „E bine că am greșit aici. ...
19:00
Tottenham - Aston Villa, în Cupa Angliei » Radu Drăgușin, din nou pe banca de rezerve # Gazeta Sporturilor
Tottenham va primi vizita lui Aston Villa, în turul 3 din Cupa Angliei. Meciul va avea loc astăzi, de la ora 19:45, și va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro, respectiv în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO.Radu Drăgușin va începe duelul de la Londra doar pe banca de rezerve.Programul complet din turul 3 în FA CupInternaționalul român ar putea juca azi ultimul meci pentru Spurs. ...
19:00
Nick Kyrgios nu va fi prezent la proba de simplu de la ediția din acest an a Australian Open. Jucătorul de 30 de ani din Canberra, clasat în prezent pe locul 670 în ATP, a refuzat opțiunea de a primi o înscriere wild-card la tragerea la sorți a turneului de simplu, astfel că va fi prezent doar la proba de dublu. ...
Acum 6 ore
18:30
Barcelona s-a decis în privința lui Marcus Rashford » Clubul catalan a luat deja legătura cu agenții jucătorului # Gazeta Sporturilor
Marcus Rashford (28 de ani), fotbalistul împrumutat de Barcelona de la Manchester United până la finalul sezonului curent, l-a convins deja pe antrenorul Hansi Flick (60 de ani), iar campioana Spaniei intenționează să-l transfere definitiv la vară pe internaționalul englez. ...
18:20
Transferul #2 la Dinamo! „Câinii” își rezolvă una dintre cele mai mari probleme # Gazeta Sporturilor
Dinamo continuă campania de transferuri din această iarnă. După legitimarea fundașului stânga Valentin Țicu (25 de ani), „câinii” sunt aproape să puncteze și la capitolul fundașilor centrali.Din informațiile GSP.ro, Dinamo e aproape de transferul fundașului central Matteo Duțu (20 de ani), de la AC Milan.Discuțiile dintre cele două părți au accelerat în ultimele ore, iar afacerea e aproape finalizată. ...
18:20
Un moment ciudat s-a petrecut în minutul 72 al partidei amicale dintre Viktoria Plzen și Lugano, desfășurat în Spania la Benidorm și încheiat cu victoria polonezilor, scor 4-2.Kevin Behrens, atacantul de 34 de ani al celor de la Lugano, a sărit să-l bată pe coechipierul Georgios Koutsias (21 de ani), imediat după ce grecul a fost introdus pe teren.FOTO. ...
18:10
Denis Drăguș (26 de ani) a fost prezentat oficial la Gaziantep. Atacantul a fost împrumutat de Trabzonspor la această formație până în luna iunie a anului 2026.Atacantul a mai evoluat pentru Gaziantep între septembrie 2023 și iulie 2024, perioadă în care a avut evoluții constante. Drăguș a jucat în prima parte a sezonului la Eyupspor, dar evoluțiile sale l-au împins spre găsirea unei noi echipe. ...
17:50
Cum l-a descris Mario Balotelli pe Cristi Chivu » Ce spune despre lupta la titlu în Serie A # Gazeta Sporturilor
Mario Balotelli (35 de ani), fost coleg cu Cristi Chivu la Inter, a vorbit despre impactul antrenorului român la cârma liderului din Serie A.Mario Balotelli, fotbalist crescut de Inter, dar care a jucat și la rivala AC Milan, a vorbit și despre lupta pentru Scudetto din Serie A. Atacantul italian de 35 de ani, dat afară de Dan Șucu la Genoa, a fost chestionat cu privire la campionatul intern italian pe aeroport. ...
17:50
Farul Constanța, echipa antrenată de Ianis Zicu (42 de ani), a pierdut primul amical al iernii, în fața celor de la Cerno More Varna, scor 1-2.După o primă săptămână de pregătire la propria bază sportivă, de la Academia Hagi din Ovidiu, Farul Constanța a disputat sâmbătă primul meci amical al iernii. Constănțenii au primit vizita adversarului tradițional, Cherno More Varna, formație bulgară clasată pe locul 4 în prima ligă din țara vecină. ...
17:40
Marele campion Francis Vaștag intervine în scandalul dintre Vasile Cîtea, președintele FR Box, și antrenorul Dorel Simion: „Asta ar fi soluția!” # Gazeta Sporturilor
Retras acasă, la Reșița, la clubul unde antrenează împreună cu Lazlo, fratele său geamăn, Francis Vaștag (56 ani) își petrece timpul între sala de box și partidele de vânătoare.Cele mai interesante și pline de adrenalină, dar și cele mai periculoase sunt cele la mistreț, pentru care sezonul se încheie pe 1 februarie. Mai are puțin timp pentru un trofeu mai special. ...
17:40
Vești bune pentru Arteta! Superstarul lui Arsenal își prelungește contractul până în 2031 # Gazeta Sporturilor
Bukayo Saka (24 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai celor de la Arsenal în ultimele sezoane, a ajuns la un acord cu șefii grupării londoneze și va rămâne pe Emirates până în vara lui 2031.Programul complet din turul 3 în FA CupSezonul 2025/2026 pare să fie unul cu noroc pentru Arsenal. În momentul de față, „tunarii” sunt lideri în Premier League, având șanse mari de a câștiga primul titlul după nu mai puțin de 22 de ani de așteptare. ...
17:40
Gerard Pique (38 de ani), proprietarul clubului FC Andorra, a lansat o solicitare inedită către locuitorii din zonă, cerându-le ajutorul pentru a curăța terenul acoperit de zăpadă al echipei locale, înaintea meciului cu Leonesa.Partida dintre cele două formații trebuia să înceapă astăzi, de la ora 17:15, dar din cauza condițiilor meteo, startul a fost amânat până la ora 19:30. ...
17:40
Cândva unul dintre cei mai buni mijlocași din Europa, acum la 28 de ani nu-l mai vrea nimeni » Afacerea care s-a întors împotriva lui Juventus # Gazeta Sporturilor
Douglas Luiz, fost pilon al lui Aston Villa și considerat nu cu mult timp în urmă unul dintre cei mai compleți mijlocași din Premier League, traversează cel mai dificil moment al carierei. La doar 28 de ani, brazilianul a ajuns într-o situație paradoxală: nu este dorit nici de clubul care îl deține, nici de cel la care a fost împrumutat.Vara trecută, Juventus părea că a făcut o mutare inspirată, trimițându-l pe Douglas Luiz împrumut la Nottingham Forest. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.