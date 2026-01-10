Meloni exclude intervenţia militară a SUA în Groenlanda

18:00

Bitcoin a continuat să urce gradual la început de an, prelungind revenirea din zona high-80.000 USD şi tranzacţionând pentru scurt timp peste 93.000 USD, înainte de a reveni spre intervalul low-91.000 USD până joi. În prima săptămână din ianuarie, BTC a câştigat aproximativ 5-7%, recuperând ferm nivelurile de peste zona de consolidare de la finalul lui decembrie şi consolidând o structură bullish pe termen scurt, în pofida unor corecţii minore