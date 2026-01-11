Şeful guvernului nipon ia în calcul alegerile anticipate
Bursa, 11 ianuarie 2026 09:20
Premierul japonez Sanae Takaichi ia în calcul organizarea de alegeri anticipate, a anunţat un partener de coaliţie, potrivit Reuters. Un eventual scrutin ar putea afecta adoptarea bugetului pe anul în curs şi iniţiativele economice ale actualului guvern, a relatat sursa citată.
Acum 10 minute
09:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul and #8222;aspiră la libertate and #8221; şi că Statele Unite sunt and #8222;pregătite să ajute and #8221;, în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, potrivit AFP.
Acum 30 minute
09:20
Acum 12 ore
21:50
Roberta Metsola: Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice trebuie inclus de UE pe lista organizaţiilor teroriste # Bursa
Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European (PE), a solicitat sâmbătă Uniunii Europene să includă Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) pe lista organizaţiilor teroriste şi să impună sancţiuni aspre oficialilor iranieni implicaţi în suprimarea violentă a manifestaţiilor, potrivit Hotnews.
21:30
Traian Băsescu: Parchetul General ar trebui să se ocupe de anchetarea anulării alegerilor prezidenţiale # Bursa
Parchetul General ar fi trebuit să demareze o cercetare penală privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, pe baza actelor din CSAT pe care ar fi trebuit să le primească de la preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat astăzi Traian Băsescu, fostul şef al statului, potrivit News.ro.
20:50
Treizeci de persoane au fost reţinute, audiate şi eliberate vineri seară, după o manifestaţie împotriva ICE (Serviciul de Imigrare şi Control al Vămilor) care a avut loc în centrul oraşului Minneapolis, potrivit CNN.
Acum 24 ore
20:30
Administraţia Trump a anunţat suspendarea plăţilor federale în valoare de 129 de milioane de dolari destinate statului Minnesota, pe fondul acuzaţiilor de fraudă pe scară largă, potrivit The Guardian. În replică, autorităţile statale denunţă măsura drept o and #8222;răzbunare politică and #8221; şi ameninţă cu un proces iminent în instanţă pentru a bloca ceea ce consideră a fi o tăiere ilegală de fonduri vitale, conform sursei citate.
20:10
Irineu Darău: and #8222;Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor ţării noastre and #8221; # Bursa
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, potrivit Agerpres.
19:40
Preţurile smartphone-urilor şi ale computerelor personale sunt aşteptate să crească în acest an, pe fondul unei penurii globale de cipuri de memorie determinată de construcţia accelerată a centrelor de date pentru inteligenţă artificială, potrivit Techrider.
19:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara, potrivit News.ro.
18:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov, a discutat cu reprezentanţi ai Statelor Unite, sâmbătă, în condiţiile în care părţile caută să ajungă la un consens asupra cadrului de încheiere a războiului lansat de Rusia în februarie 2022, potrivit Reuters.
18:10
Ben Madadi - investitor individual cu o prezenţă consistentă şi vizibilă pe piaţa de capital românească de peste două decenii - a reactionat la articolul 'Sfat direct: Cum citeşti corect un dolar periculos' nuantandu-l, pe baza experientei personale. Reproducem in continuare opinia pe care ne-a impartasit-o, (opiniile sale sunt privite de investitori, intodeauna, ca repere de actiune in piata de capital romaneasca):
17:40
Cel puţin 65 de persoane au fost ucise şi peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni de proteste antiguvernamentale care au zguduit Iranul, potrivit CNN. Procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, spune că and #8222;procedurile legale and #8221; împotriva manifestanţilor vor fi and #8222;fără indulgenţă, milă sau concesii and #8221;, a scris sursa citată.
17:10
16:50
ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare să ofere servicii automate de livrare cu drone, până în martie 2029, spun oficialii companiei, pe măsură ce tot mai multe companii din Japonia apelează la această tehnologie pe fondul lipsei de forţă de muncă din industria logistică, potrivit Japan Today.
16:20
Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a declarat sâmbătă că 600.000 de locuitori au rămas fără curent electric, apă şi căldură, după un atac cu rachetă al forţelor ucrainene, potrivit Reuters.
16:10
15:50
Alianţa pentru Unirea Românilor cere grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, altfel consideră că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala Coaliţie de guvernare, potrivit News.ro.
15:30
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că and #8222;va utiliza toate căile legale' pentru a proteja sectorul agricol naţional, potrivit EFE.
14:10
Nu confunda and #8222;dolarul tare and #8221; cu and #8222;economia solidă and #8221;. Un dolar care se apreciază rapid pe fond de teamă globală şi stres de lichiditate poate masca tensiuni interne serioase şi poate anunţa rupturi în alte zone ale sistemului financiar. Pentru investitor, adevărata miză nu este nivelul dolarului, ci momentul în care această apreciere începe să producă avarii.
13:30
13:00
Un atac cu drone al Ucrainei a provocat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Oktiabrskii, în partea de sud a regiunii Volgograd din Rusia, potrivit Reuters.
12:50
Radu Marinescu: and #8222;Retorica legată de judecătorii CCR susţinuţi de PSD pare puţin paradoxală and #8221; # Bursa
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu consideră and #8222;puţin paradoxal and #8221; discursul potrivit căruia judecători propuşi de PSD ca membri ai Curţii Constituţionale a României (CCR) ar fi blocat o decizie cu privire la legea care modifică pensiile magistraţilor, Radu Marinescu amintind că legea blocată este propusă de ministere conduse de PSD, potrivit News.ro. Ministrul susţine că cei patru judecători constituţionali au fost propuşi în cadrul unui and #8222;algoritm politic and #8221; şi că ei nu au obligaţie de loialitate faţă de cei care i-au susţinut să ajungă în completul de la CCR, a informat sursa citată.
12:30
Fiul şahului detronat din Iran a îndemnat protestatarii să and #8222;ocupe spaţiul public and #8221; # Bursa
Fiul fostului şah şi figura opoziţiei iraniene în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a îndemnat sâmbătă manifestanţii din Iran să and #8222;se pregătească să ocupe and #8221; centrele oraşelor, în cea de-a treisprezecea zi a unei importante mişcări de contestare a puterii, conform AFP.
12:00
Armata siriană a anunţat că a preluat controlul asupra ultimului cartier din Alep aflat în mâinile luptătorilor kurzi, care au negat însă acest lucru şi afirmă că luptele continuă, potrivit AFP.
11:50
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că nu crede că Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, solicitând un rol mai puternic al NATO în regiunea arctică pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale SUA, potrivit AP.
11:20
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit AFP.
11:20
Zelenski: and #8222;Rachetele balistice cu rază medie reprezintă aceeaşi provocare pentru alte capitale vecine Ucrainei and #8221; # Bursa
Volodimir Zelenski a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreşnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale, el pledând pentru necesitatea unui and #8222;sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă - unul care să funcţioneze cu adevărat and #8221;, potrivit News.ro.
11:00
Acţiunile Intel au crescut cu aproximativ 7% vineri, după ce directorul general Lip-Bu Tan s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump, prelungind o creştere care a dus la mai mult decât dublarea valorii titlurilor de când guvernul SUA a intrat în acţionariatul companiei, în luna august, potrivit CNBC.
11:00
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri că solicită introducerea unui plafon de un an care să limiteze dobânzile la cardurile de credit la 10%, potrivit News.ro.
10:50
Retragerea SUA din 66 de organizaţii internaţionale provoacă un şoc structural care dezintegrează arhitectura globală postbelică.Decizia administraţiei Trump marchează un moment de ruptură: destrămarea deliberată a mecanismelor care au făcut posibilă globalizarea funcţională în ultimele decenii.Ordinul executiv semnat la Washington, prin care SUA părăsesc zeci de entităţi multilaterale - inclusiv agenţii-cheie ale ONU - nu exprimă o simplă politică and #8222;America First and #8221;. El reprezintă o declaraţie de război împotriva coerenţei sistemice pe care s-a sprijinit economia globală după 1945.
10:30
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei eventuale viitoare desfăşurări a forţelor multinaţionale în Ucraina, pentru un posibil armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, potrivit AFP.
10:20
Netanyahu: and #8222;Doresc să reduc treptat ajutorul militar american în următorii ani and #8221; # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netnyahu a declarat că doreşte să reducă treptat ajutorul militar american în următorii ani, potrivit News.ro.Conform sursei citate, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că îşi doreşte ca ţara sa să nu mai depindă de ajutorul militar american în termen de zece ani.
10:10
Consiliul Concurenţei din Turcia lansează o investigaţie împotriva Dassault Syst and #232;mes # Bursa
Consiliul Concurenţei din Turcia a anunţat vineri că a lansat o investigaţie împotriva companiei franceze de software Dassault Syst and #232;mes, în legătură cu presupuse practici anticoncurenţiale în cadrul sistemului său de distribuţie, potrivit Reuters.
10:10
Oficialii administraţiei Trump au ieşit dintr-o lungă întâlnire la Casa Albă cu directorii generali ai companiilor petroliere, aparent fără un acord major din partea companiilor pentru a investi miliarde în noi infrastructuri petroliere din Venezuela, potrivit CNN.
10:00
10:00
Marea Britania alocă 230 milioane euro pentru a-şi pregăti trupele în vederea desfăşurării din Ucraina # Bursa
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, potrivit AFP.
09:40
Preşedintele Donald Trump a cerut directorilor din industria petrolieră să se întoarcă în Venezuela, în timp ce Casa Albă încearcă să obţină rapid investiţii de 100 de miliarde de dolari pentru a reactiva capacitatea ţării de a-şi valorifica pe deplin rezervele extinse de petrol, conform site-ului american de ştiri PBS.
Ieri
09:30
Secretarul general ONU: and #8222;Trump are obligaţia legală de a finanţa agenţiile în continuare and #8221; # Bursa
Antonio Guterres, secretar general ONU, a declarat că SUA au and #8222;obligaţia legală and #8221; de a continua să plătească contribuţiile de finanţare ale agenţiilor ONU, după ce Trump a anunţat că retrage sprijinul pentru peste 30 de iniţiative operate de organizaţia mondială, potrivit site-ului american de ştiri PBS.
9 ianuarie 2026
22:00
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, a anunţat o propunere legislativă pentru accesul liber şi gratuit al românilor la sportul de înaltă performanţă, potrivit News.ro.
21:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, vineri, în contextul protestelor din Iran, că pentru ţara respectivă este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - and #8222;Evitaţi orice călătorie and #8221;, potrivit Hotnews.
21:10
Vameşiii constănţeni au favorizat evaziunea fiscală pentru combustibilul destinat Armatei, reiese dintr-un raport al Corpului de Control al Ministrului Finanţelor intrat în posesia G4Media.
20:30
WhatsApp, aplicaţia de mesagerie a Meta, va putea fi supusă unor reguli stricte privind conţinutul online, vizând conţinutul ilegal şi dăunător, după ce a atins pragul de utilizatori prevăzut în acest sens, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, vineri, potrivit Reuters.
19:40
Forţele SUA au confiscat un al cincilea tanc petrolier în Marea Caraibilor, conform anunţului făcut vineri de Comandamentul sudic al armatei SUA, potrivit CNN.
19:20
Preşedintele Consiliului Naţional de Conducere (CNC) al AUR, Petrişor Peiu, critică atât Guvernul, cât şi Administraţia Prezidenţială pentru faptul că ţara noastră a fost de acord cu acordul UE-Mercosur, potrivit Hotnews. Peiu susţine, într-o reacţie publicată pe site-ul partidului, că fermierii români vor fi grav afectaţi de acest acord şi spune că autorităţile din ţară au acţionat împotriva and #8222;interesului naţional and #8221;, a transmis sursa citată.
19:00
Ministerul Transporturilor a aprobat răscumpărarea pachetului deţinut de FP la Aeroporturi Bucureşti # Bursa
*În noiembrie anul trecut, ministerul a respins reluarea procesului de selecţie a auditorului financiar al companiei, în sarcina căruia intra şi pregătirea listării la BVBMinisterul Transporturilor, care deţine 80% din Aeroporturi Bucureşti, a aprobat, în adunarea acţionarilor de astăzi, intenţia de răscumpărare a pachetului de 20% din societatea care administrează cele două aeroporturi din zona Capitalei, deţinut de Fondul Proprietatea, potrivit raportului publicat de administratorul Franklin Templeton pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
18:50
Vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba a declarat, astăzi, că forţele ruse au atacat două nave de transport sub pavilion străin, cu drone, în zona regiunii Odesa din sudul Ucrainei, potrivit Reuters.
18:40
Aprobarea acordului UE-Mercosur înseamnă o oportunitate pentru producătorii din ţara noastră, dacă ne raportăm la faptul că schimburile comerciale între ţara noastră şi zona şi Mercosur sunt destul de reduse, ridicându-se potrivit datelor din 2023 şi 2024 la 711 milioane euro, conform Economedia.
18:00
Bitcoin a continuat să urce gradual la început de an, prelungind revenirea din zona high-80.000 USD şi tranzacţionând pentru scurt timp peste 93.000 USD, înainte de a reveni spre intervalul low-91.000 USD până joi. În prima săptămână din ianuarie, BTC a câştigat aproximativ 5-7%, recuperând ferm nivelurile de peste zona de consolidare de la finalul lui decembrie şi consolidând o structură bullish pe termen scurt, în pofida unor corecţii minore
18:00
Cei doi administratori ai barului and #8222;Le Constellation and #8221; din Crans-Montana, soţ şi soţie, au fost audiaţi vineri dimineaţă de autorităţile din Elveţia, potrivit Hotnews. La finalul audierii, unul dintre proprietari, Jacques Moretti a fost plasat în arestat preventiv, a relatat sursa citată.
17:40
Consiliul Concurenţei a aprobat preluarea unei participaţii la Valtec Premium Lubricants de Repsol # Bursa
Consiliul Concurenţei anunţă că a autorizat tranzacţia prin care Repsol Downstream Internacional S.A.U., Spania, preia o parte din capitalul social al Valtec Premium Lubricants SRL, conform News.ro.
