Nicolas Maduro: and #8222;Suntem luptători and #8221;
Bursa, 11 ianuarie 2026 10:50
Nicolas Maduro le-a transmis un mesaj susţinătorilor săi din Venezuela, potrivit Tf1info, care citează presa americană.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 5 minute
11:10
Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a depus, luna trecută, la Curtea de apel Bucureşti, o acţiune în care solicită să se constate că un fost ofiţer al regimului comunist, Ion Giotoiu, în vârstă de 75 ani, a încălcat drepturile omului şi, astfel, a făcut Poliţie Politică, potrivit G4Media.
Acum 30 minute
10:50
Nicolas Maduro le-a transmis un mesaj susţinătorilor săi din Venezuela, potrivit Tf1info, care citează presa americană.
Acum o oră
10:40
Ducesa de Sussex intenţionează să se întoarcă în Marea Britanie în iulie, pentru prima dată în ultimii patru ani, potrivit The Sun.
10:30
În ultimele zile, 75.000 de apartamente au rămas fără căldură în Bucureşti şi 5.000 de apartamente în Craiova, temperaturile au scăzut foarte mult şi oamenii, chiar în blocurile care au agent termic, folosesc din considerente economice, pentru a se încălzi, aragazul din bucătărie, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei, din partea preşedintelui Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă.
10:30
Armata americană a anunţat că a desfăşurat and #8222;atacuri la scară largă and #8221; împotriva mai multor ţinte ISIS în Siria, potrivit Sky News.
Acum 2 ore
10:00
Numărul morţilor din proteste a crescut la cel puţin 72 de persoane ucise şi peste 2.300 de persoane reţinute, a anunţat Agenţia de ştiri pentru activiştii drepturilor omului, cu sediul în SUA, citată de Associated Press (AP).
09:50
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în care autorităţile iraniene se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani, au afirmat trei surse israeliene la curent cu situaţia, citate de Reuters.
09:40
Reza Pahlavi către protestatarii din Iran: and #8222;Preşedintele Trump, lider al lumii libere, este gata să vă ajute! and #8221; # Bursa
Reza Pahlavi, prinţul moştenitor al Iranului, care trăieşte în exil, a transmis un nou mesaj, adresându-se iranienilor care protestează deja de 14 zile în întreaga ţară, îndemnându-i să reziste şi amintind de faptul că preşedintele american Donald Trump a spus că and #8222;SUA sunt gata să ajute and #8221;, potrivit The Guardian. Sâmbătă seară, Trump a arătat disponibilitatea SUA de a ajuta, în contextul în care protestatarii se confruntă cu o represiune tot mai dură din partea autorităţilor Republicii Islamice, a relatat sursa citată.
09:30
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul and #8222;aspiră la libertate and #8221; şi că Statele Unite sunt and #8222;pregătite să ajute and #8221;, în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, potrivit AFP.
09:20
Premierul japonez Sanae Takaichi ia în calcul organizarea de alegeri anticipate, a anunţat un partener de coaliţie, potrivit Reuters. Un eventual scrutin ar putea afecta adoptarea bugetului pe anul în curs şi iniţiativele economice ale actualului guvern, a relatat sursa citată.
Acum 24 ore
21:50
Roberta Metsola: Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice trebuie inclus de UE pe lista organizaţiilor teroriste # Bursa
Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European (PE), a solicitat sâmbătă Uniunii Europene să includă Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC) pe lista organizaţiilor teroriste şi să impună sancţiuni aspre oficialilor iranieni implicaţi în suprimarea violentă a manifestaţiilor, potrivit Hotnews.
21:30
Traian Băsescu: Parchetul General ar trebui să se ocupe de anchetarea anulării alegerilor prezidenţiale # Bursa
Parchetul General ar fi trebuit să demareze o cercetare penală privind anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, pe baza actelor din CSAT pe care ar fi trebuit să le primească de la preşedintele Nicuşor Dan, a afirmat astăzi Traian Băsescu, fostul şef al statului, potrivit News.ro.
20:50
Treizeci de persoane au fost reţinute, audiate şi eliberate vineri seară, după o manifestaţie împotriva ICE (Serviciul de Imigrare şi Control al Vămilor) care a avut loc în centrul oraşului Minneapolis, potrivit CNN.
20:30
Administraţia Trump a anunţat suspendarea plăţilor federale în valoare de 129 de milioane de dolari destinate statului Minnesota, pe fondul acuzaţiilor de fraudă pe scară largă, potrivit The Guardian. În replică, autorităţile statale denunţă măsura drept o and #8222;răzbunare politică and #8221; şi ameninţă cu un proces iminent în instanţă pentru a bloca ceea ce consideră a fi o tăiere ilegală de fonduri vitale, conform sursei citate.
20:10
Irineu Darău: and #8222;Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor ţării noastre and #8221; # Bursa
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, potrivit Agerpres.
19:40
Preţurile smartphone-urilor şi ale computerelor personale sunt aşteptate să crească în acest an, pe fondul unei penurii globale de cipuri de memorie determinată de construcţia accelerată a centrelor de date pentru inteligenţă artificială, potrivit Techrider.
19:00
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închişi, în contextul în care manifestaţiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în toată ţara, potrivit News.ro.
18:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că principalul negociator al Kievului, Rustem Umerov, a discutat cu reprezentanţi ai Statelor Unite, sâmbătă, în condiţiile în care părţile caută să ajungă la un consens asupra cadrului de încheiere a războiului lansat de Rusia în februarie 2022, potrivit Reuters.
18:10
Ben Madadi - investitor individual cu o prezenţă consistentă şi vizibilă pe piaţa de capital românească de peste două decenii - a reactionat la articolul 'Sfat direct: Cum citeşti corect un dolar periculos' nuantandu-l, pe baza experientei personale. Reproducem in continuare opinia pe care ne-a impartasit-o, (opiniile sale sunt privite de investitori, intodeauna, ca repere de actiune in piata de capital romaneasca):
17:40
Cel puţin 65 de persoane au fost ucise şi peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni de proteste antiguvernamentale care au zguduit Iranul, potrivit CNN. Procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, spune că and #8222;procedurile legale and #8221; împotriva manifestanţilor vor fi and #8222;fără indulgenţă, milă sau concesii and #8221;, a scris sursa citată.
17:10
Liberalul Hubert Thuma, preşedinte al Consiliul Judeţean Ilfov şi unul dintre cei mai influenţi lideri anti-Bolojan din PNL, acuză că mulţi primari au fost făcuţi vinovaţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale, însă nu ei au decis această majorare, ci Guvernul Bolojan: and #8222;S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată and #8221;, potrivit Hotnews.
16:50
ANA Holdings Inc, grup de companii aeriene din Japonia, ia în considerare să ofere servicii automate de livrare cu drone, până în martie 2029, spun oficialii companiei, pe măsură ce tot mai multe companii din Japonia apelează la această tehnologie pe fondul lipsei de forţă de muncă din industria logistică, potrivit Japan Today.
16:20
Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, a declarat sâmbătă că 600.000 de locuitori au rămas fără curent electric, apă şi căldură, după un atac cu rachetă al forţelor ucrainene, potrivit Reuters.
16:10
Donald Trump, preşedintele SUA, a transmis că SUA va face and #8222;ceva and #8221; cu Groenlanda, and #8222;chiar dacă le va plăcea sau nu and #8221;, a relatat site-ul de ştiri american PBS.
15:50
Alianţa pentru Unirea Românilor cere grupului PSD să semneze moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, altfel consideră că declaraţiile belicoase din spaţiul public ale reprezentanţilor PSD cu privire la votarea acordului MERCOSUR de către reprezentanţii actualei guvernări sunt doar perdele de fum menite să acopere lipsa de importanţă a PSD şi a ministrului Agriculturii în actuala Coaliţie de guvernare, potrivit News.ro.
15:30
Ministrul polonez al Agriculturii, Stefan Krajewski, a anunţat că Varşovia va încerca să conteste acordul între Uniunea Europeană şi Mercosur la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene şi că and #8222;va utiliza toate căile legale' pentru a proteja sectorul agricol naţional, potrivit EFE.
14:10
Nu confunda and #8222;dolarul tare and #8221; cu and #8222;economia solidă and #8221;. Un dolar care se apreciază rapid pe fond de teamă globală şi stres de lichiditate poate masca tensiuni interne serioase şi poate anunţa rupturi în alte zone ale sistemului financiar. Pentru investitor, adevărata miză nu este nivelul dolarului, ci momentul în care această apreciere începe să producă avarii.
13:30
Liberalul Hubert Thuma, preşedinte al Consiliul Judeţean Ilfov şi unul dintre cei mai influenţi lideri anti-Bolojan din PNL, acuză că mulţi primari au fost făcuţi vinovaţi de creşterea taxelor şi impozitelor locale, însă nu ei au decis această majorare, ci Guvernul Bolojan: and #8222;S-au schimbat regulile la nivel central, dar primarii au rămas să gestioneze nota de plată and #8221;, potrivit Hotnews.
13:00
Un atac cu drone al Ucrainei a provocat un incendiu la un depozit de petrol din districtul Oktiabrskii, în partea de sud a regiunii Volgograd din Rusia, potrivit Reuters.
12:50
Radu Marinescu: and #8222;Retorica legată de judecătorii CCR susţinuţi de PSD pare puţin paradoxală and #8221; # Bursa
Ministrul Justiţiei Radu Marinescu consideră and #8222;puţin paradoxal and #8221; discursul potrivit căruia judecători propuşi de PSD ca membri ai Curţii Constituţionale a României (CCR) ar fi blocat o decizie cu privire la legea care modifică pensiile magistraţilor, Radu Marinescu amintind că legea blocată este propusă de ministere conduse de PSD, potrivit News.ro. Ministrul susţine că cei patru judecători constituţionali au fost propuşi în cadrul unui and #8222;algoritm politic and #8221; şi că ei nu au obligaţie de loialitate faţă de cei care i-au susţinut să ajungă în completul de la CCR, a informat sursa citată.
12:30
Fiul şahului detronat din Iran a îndemnat protestatarii să and #8222;ocupe spaţiul public and #8221; # Bursa
Fiul fostului şah şi figura opoziţiei iraniene în exil în Statele Unite, Reza Pahlavi, a îndemnat sâmbătă manifestanţii din Iran să and #8222;se pregătească să ocupe and #8221; centrele oraşelor, în cea de-a treisprezecea zi a unei importante mişcări de contestare a puterii, conform AFP.
12:00
Armata siriană a anunţat că a preluat controlul asupra ultimului cartier din Alep aflat în mâinile luptătorilor kurzi, care au negat însă acest lucru şi afirmă că luptele continuă, potrivit AFP.
11:50
Premierul italian Giorgia Meloni a declarat vineri că nu crede că Statele Unite vor recurge la forţa militară pentru a prelua controlul asupra Groenlandei, solicitând un rol mai puternic al NATO în regiunea arctică pentru a răspunde preocupărilor de securitate ale SUA, potrivit AP.
11:20
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, după atacurile ruseşti masive asupra Kievului, care au lăsat parţial capitala fără încălzire, potrivit AFP.
11:20
Zelenski: and #8222;Rachetele balistice cu rază medie reprezintă aceeaşi provocare pentru alte capitale vecine Ucrainei and #8221; # Bursa
Volodimir Zelenski a declarat, după ce Rusia a folosit o rachetă Oreşnik pentru a ataca Ucraina, că, din perspectiva utilizării rachetelor balistice cu rază medie, reprezintă aceeaşi provocare pentru toţi: Varşovia, Bucureşti, Budapesta şi multe alte capitale, el pledând pentru necesitatea unui and #8222;sistem de acţiune comun, un sistem de apărare colectivă - unul care să funcţioneze cu adevărat and #8221;, potrivit News.ro.
Ieri
11:00
Acţiunile Intel au crescut cu aproximativ 7% vineri, după ce directorul general Lip-Bu Tan s-a întâlnit cu preşedintele american Donald Trump, prelungind o creştere care a dus la mai mult decât dublarea valorii titlurilor de când guvernul SUA a intrat în acţionariatul companiei, în luna august, potrivit CNBC.
11:00
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri că solicită introducerea unui plafon de un an care să limiteze dobânzile la cardurile de credit la 10%, potrivit News.ro.
10:50
Retragerea SUA din 66 de organizaţii internaţionale provoacă un şoc structural care dezintegrează arhitectura globală postbelică.Decizia administraţiei Trump marchează un moment de ruptură: destrămarea deliberată a mecanismelor care au făcut posibilă globalizarea funcţională în ultimele decenii.Ordinul executiv semnat la Washington, prin care SUA părăsesc zeci de entităţi multilaterale - inclusiv agenţii-cheie ale ONU - nu exprimă o simplă politică and #8222;America First and #8221;. El reprezintă o declaraţie de război împotriva coerenţei sistemice pe care s-a sprijinit economia globală după 1945.
10:30
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei eventuale viitoare desfăşurări a forţelor multinaţionale în Ucraina, pentru un posibil armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, potrivit AFP.
10:20
Netanyahu: and #8222;Doresc să reduc treptat ajutorul militar american în următorii ani and #8221; # Bursa
Premierul israelian Benjamin Netnyahu a declarat că doreşte să reducă treptat ajutorul militar american în următorii ani, potrivit News.ro.Conform sursei citate, premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că îşi doreşte ca ţara sa să nu mai depindă de ajutorul militar american în termen de zece ani.
10:10
Consiliul Concurenţei din Turcia lansează o investigaţie împotriva Dassault Syst and #232;mes # Bursa
Consiliul Concurenţei din Turcia a anunţat vineri că a lansat o investigaţie împotriva companiei franceze de software Dassault Syst and #232;mes, în legătură cu presupuse practici anticoncurenţiale în cadrul sistemului său de distribuţie, potrivit Reuters.
10:10
Oficialii administraţiei Trump au ieşit dintr-o lungă întâlnire la Casa Albă cu directorii generali ai companiilor petroliere, aparent fără un acord major din partea companiilor pentru a investi miliarde în noi infrastructuri petroliere din Venezuela, potrivit CNN.
10:00
Donald Trump, preşedintele SUA, a transmis că SUA va face and #8222;ceva and #8221; cu Groenlanda, and #8222;chiar dacă le va plăcea sau nu and #8221;, a relatat site-ul de ştiri american PBS.
10:00
Marea Britania alocă 230 milioane euro pentru a-şi pregăti trupele în vederea desfăşurării din Ucraina # Bursa
Marea Britanie va aloca 200 de milioane de lire sterline (230 de milioane de euro) pentru a-şi pregăti armata în cadrul unei viitoare desfăşurări a unei forţe multinaţionale în Ucraina, în cazul unui armistiţiu cu Rusia, a anunţat Ministerul britanic al Apărării, potrivit AFP.
09:40
Preşedintele Donald Trump a cerut directorilor din industria petrolieră să se întoarcă în Venezuela, în timp ce Casa Albă încearcă să obţină rapid investiţii de 100 de miliarde de dolari pentru a reactiva capacitatea ţării de a-şi valorifica pe deplin rezervele extinse de petrol, conform site-ului american de ştiri PBS.
09:30
Secretarul general ONU: and #8222;Trump are obligaţia legală de a finanţa agenţiile în continuare and #8221; # Bursa
Antonio Guterres, secretar general ONU, a declarat că SUA au and #8222;obligaţia legală and #8221; de a continua să plătească contribuţiile de finanţare ale agenţiilor ONU, după ce Trump a anunţat că retrage sprijinul pentru peste 30 de iniţiative operate de organizaţia mondială, potrivit site-ului american de ştiri PBS.
9 ianuarie 2026
22:00
Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, preşedinte al Comisiei pentru Tineret şi Sport din Camera Deputaţilor, a anunţat o propunere legislativă pentru accesul liber şi gratuit al românilor la sportul de înaltă performanţă, potrivit News.ro.
21:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunţat, vineri, în contextul protestelor din Iran, că pentru ţara respectivă este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 - and #8222;Evitaţi orice călătorie and #8221;, potrivit Hotnews.
21:10
Vameşiii constănţeni au favorizat evaziunea fiscală pentru combustibilul destinat Armatei, reiese dintr-un raport al Corpului de Control al Ministrului Finanţelor intrat în posesia G4Media.
20:30
WhatsApp, aplicaţia de mesagerie a Meta, va putea fi supusă unor reguli stricte privind conţinutul online, vizând conţinutul ilegal şi dăunător, după ce a atins pragul de utilizatori prevăzut în acest sens, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, vineri, potrivit Reuters.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.