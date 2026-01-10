Simptomele „super-gripei” pe care părinții nu trebuie să le ignore. Cel puțin nouă copii au murit din cauza virusului în acest sezon

14:40

Formatul de televiziune care a rescris orice condiție de supraviețuire, care a demonstrat că omul are limite, doar pentru a le depăși și care a adus în fața celor de acasă unele dintre cele mai puternice caractere, este gata de revenire. În doar câteva ore, din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, este gata să dea fluierul de start într-o competiție ce nu poate fi ratată! Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, este prima ediție din lupta preferată a românilor – Faimoși vs Războinici.