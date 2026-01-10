Bunuri estimate la 3 milioane de euro în bagajele a două femei care veneau din Dubai, la Aeroportul Otopeni. Bijuterii și ceasuri de lux, printre altele

00:30

Primăria Sectorului 3 a lansat, cu doar trei zile înainte de Crăciun, o licitație publică pentru încheierea unui acord-cadru de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii de mobilitate urbană durabilă, cu o valoare maximă estimată de 195 de milioane de lei (aproape 40 de milioane de euro). Așa numitul contract „umbrelă" se va întinde pe […]