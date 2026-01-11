Un bloc interbelic de pe Calea Victoriei, cu risc seismic ridicat, intră în consolidare pentru doi ani. Contractul ajunge la aproape 6 milioane de euro
Un bloc de pe Calea Victoriei construit în prima jumătate a secolului trecut intră în consolidare, în următorii doi ani, după ce Primăria Capitalei, prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), a atribuit, în decembrie, un contract de aproape 29 de milioane de lei, adică aproape 6 milioane de euro. Este vorba […]
Ilfov | Trei autobaze noi și zeci de autobuze electrice. Investiție de 40 de milioane de euro pentru transportul public
În județul Ilfov se vor construi trei autobaze noi și vor fi achiziționate câteva zeci de autobuze electrice, contra sumei totale 40 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene, după cum a anunțat Consiliul Județean Ilfov. În următoarele zile, vor fi semnate contracte de finanțare între Asociația de Dezvoltare Regională București – llfov […]
O mare structură de beton, descoperită în pământ, pe șantierul liniei de tramvai de pe Bulevardul Basarabia. Nu este clar cui aparține | Club Feroviar
Pe șantierul liniei de tramvai de pe Bulevardul Basarabia a fost descoperită o mare structură de beton în pământ, în urma lucrărilor din zonă, potrivit Club Feroviar. Deocamdată, nu este clar cui aparține aceasta. După minivacanța pentru sărbătorile de iarnă, echipele de la PORR România au reluat modernizarea liniilor de tramvai pe Lotul 1 ( […]
Patinoarul Berceni Arena sa va redeschide publicului după finalul Campionatului Mondial de hochei U 20, divizia II/A, care a început pe 4 ianuarie 2026. În ultima perioadă, accesul a fost permis doar pentru antrenamentele echipelor și pentru concursuri. Astăzi, 10 ianuarie 2026, este ultima zi a Campionatului. A avut loc meciul dintre Marea Britanie și […]
Cât durează lucrările de reabilitare de la Gara de Nord și de ce nu pot fi gata mai devreme. Explicațiile CFR SA
Compania CFR SA a oferit detalii în privința lucrărilor de reabilitare de la Gara de Nord București, inclusiv durata acestora și ce presupune Faza I a proiectului. Pe site-ul oficial, compania a creat o secțiune specială dedicată proiectului, unde au fost oferite informații inclusiv despre detaliile arhitecturale, dar și despre viitoarele etape. Proiectul demarat de […]
Bunuri estimate la 3 milioane de euro în bagajele a două femei care veneau din Dubai, la Aeroportul Otopeni. Bijuterii și ceasuri de lux, printre altele
Polițiștii au descoperit bunuri estimate la 3 milioane de euro în bagajele a două femei care veneau din Dubai, la Aeroportul Internațional „Henri Coandă" Otopeni, potrivit news.ro. Este vorba despre 19 coliere, 34 de brățări, 5 inele și 17 cercei din metal galben susceptibil a fi din aur, dar și 5 ceasuri de lux de […]
Anul trecut, la Grădina Zoologică București, au fost aproximativ 100 de vizitatori pe oră. Aceasta este deschisă timp de șase zile pe săptămână, iar cei care îi trec pragul pot vedea aproape 200 de specii. La Zoo București există 831 de animăluțe din 194 de specii, printre care și găini, rațe, berze și capre, dar […]
Mai puțină transparență pe aeroporturile Otopeni și Băneasa. Statul răscumpără un pachet minoritar de acțiuni
Statul va prelua integral Compania Națională Aeroporturi București, care deține aeroporturile Otopeni și Băneasa, conform deciziei de vineri, 9 ianuarie 2026, a acționarilor, scrie Ziarul Financiar. Acționarul majoritar al companiei, care este statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), a votat pentru aprobarea intenției de a răscumpăra de acțiuni, deținute de Fondul Proprietatea. CNAB […]
METEO | Ninge în București din nou, sâmbătă noapte. Vreme deosebit de rece de duminică
Meteorologii anunță că va ninge în București din nou, sâmbătă noaptea, urmând să se depună strat de zăpadă în jurul a 5 cm. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administrația Națională de Meteorologie, temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă de -5…-4 grade. Ninge în București până duminică, la ora 8.00 […]
Cine a ales noul director general al Muzeului Național de Artă al României | Curatorial
Noul director general al Muzeului Național de Artă al României este Erwin Kessler, în urma concursului desfășurat la sfârșitul anului 2025. În total, au fost depuse trei dosare, potrivit Curatorial.ro. Elena Olariu, istoric de artă și director adjunct al Muzeului Municipiului București, și Erwin Kessler (Ervin Kesler, așa cum apare în anunțul făcut de Ministerul […]
City break București – Sinaia, ratat: domeniul schiabil este încă închis, posibilă aglomerație
Turiștii care au de gând să meargă într-un city break București – Sinaia, în acest weekend, ar putea să nu ajungă să schieze din cauza lucrărilor la Gondola Sinaia. Din cauza vântului și frigului de pe munte, turiștii nu au putut schia în condiții de siguranță în ultimele zile. Sâmbătă dimineață, reprezentanții Gondola Sinaia au […]
Bucharest Internațional Ballet Gala, „Frumos Infinit", la sala Palatului. O gală de balet va avea loc pe 5 martie 2026, de la ora 19:30. Evenimentul are loc în contextul în care se aniversează 150 de ani de nașterea lui Constantin Brâncuși, iar Guvernul României a decretat anul Constantin Brâncuși. Artiști de talie internațională, la Bucharest […]
Agresor lăsat în libertate de un magistrat al Judecătoriei Sectorului 5. Victima a fost internată la spital, cu coaste rupte
Un bărbat din județul Călărași, acuzat că și-a lovit partenera cu picioarele, în mod repetat, în zona coastelor și la nivelul arcadei, a fost lăsat în libertate de un magistrat al Judecătoriei Sectorului 5. Victima a fost internată la spital, cu coaste rupte/ fisurate, respectiv vânătăi și zgârieturi la nivelul sprâncenei. Pentru vindecare, va fi […]
Rețele Electrice Muntenia întrerupe curentul electric în București, Ilfov și Giurgiu. Care sunt zonele afectate
Unde întrerupe curentul electric Rețele Electrice Muntenia în București, Ilfov și Giurgiu, în perioada 12-18 ianuarie 2026. Întreruperile sunt necesare pentru lucrări de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 12.01.2026 Marți, 13.01.2026 CITEȘTE ȘI: STB comasează liniile 100 și 136 Zonele din Ilfov unde se întrerupe curentul electric în […]
Primăria Sectorului 6 vrea să repare trei școli din Militari în patru luni. Contractul scos la licitație ajunge la aproape 5 milioane de euro
Primăria Sectorului 6 vrea să repare și să modernizeze interiorul a trei școli. Mai precis, licitația publică prevede executarea lucrărilor într-o o grădiniță, o școală gimnazială și un liceu tehnologic care au nevoie de lucrări de reparație interioară din cauza degradării. Valoarea totală estimată a achiziției ajunge la apropae 5 milioane de euro și va […]
Ziua Culturii Naționale , sărbătorită la Madrid. „București: hărți în mișcare"
Expoziția „București: hărți în mișcare" are loc la Madrid, de Ziua Culturii Naționale. Evenimentul, organizat cu prilejul Zilei Culturii Naționale, se va desfășura în prezența lui Adrian Majuru, Director General al Muzeului Municipiului București și a lui Dan Pîrvulescu, Director al Muzeului Municipiului București. Expoziția „București: hărți în mișcare" propune o lectură evolutivă a Bucureștiului, […]
Material antiderapant gratuit pentru asociațiile de proprietari din Sectorul 6
Asociațiile de proprietari din Sectorul 6 pot primi gratuit saci cu material antiderapant de la sediul Serviciului Dotare Domeniul Public. Se va oferi câte un sac pentru fiecare scară de bloc, anunță autoritatea locală. Cum se distribuie sacii cu material antiderapant gratuit Pentru a intra în posesia materialului antiderapant, este nevoie doar de o cerere […]
TPBI | Două linii de tramvai vor fi deviate în acest weekend. Apa Nova face lucrări pe Calea Călărașilor
TPBI anunță ca două linii de tramvai vor fi deviate, în acest weekend. Liniile de tramvai 14 și 55 vor avea trasee modificate în perioada 10.01.2026, ora 06:00 – 11.01.2026, ora 23:00. Măsura este luată pentru executarea unor lucrări la rețeaua de canalizare pe Calea Călărașilor, desfășurate de Apa Nova București. În acest context, se […]
Autostrada spre Moldova vine cu noutăți pentru infrastructura din România: dușuri, cântare pentru camioane, parcări securizate. Unde sunt amplasate spațiile pentru servicii pe A7
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vine cu noutăți pe autostrada spre Moldova. În spațiile pentru servicii de pe A7, pe lângă clasicele benzinării, toalete și parcări, vor fi amenajate și dușuri pentru cei aflați în tranzit, dar și un cântar pentru a verifica tonajul camioanelor și tirurilor. CNAIR a lansat o procedură […]
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vine cu o premieră pe autostrada spre Moldova. În spațiile pentru servicii, pe lângă clasicele benzinării, toalete și parcări, vor fi amenajate și dușuri pentru cei aflați în tranzit, dar și un cântar pentru a verifica tonajul camioanelor și tirurilor. Buletin de București vă prezintă unde vor […] The post Autostrada spre Moldova vine cu noutăți pentru infrastructura din România: dușuri, cântare pentru camioane, parcări securizate. Unde vor fi amplasate spațiile de servicii pe A7 appeared first on Buletin de București.
Accident soldat cu decesul unui pieton, pe Bulevardul Bucureștii Noi. Traficul a fost restricționat parțial
Un bărbat de 60 de ani a decedat în urma unui accident rutier produs vineri, 9 ianuarie, pe Bulevardul Bucureștii Noi. Polițiștii continuă cerc
REPORTAJ | Taxe, impozite și supărări. Cum a arătat, la ghișeu, prima zi de plată a impozitelor # Buletin de București
La Direcția Venituri Buget Local Sector 2, joi, în jurul prânzului, nu a fost nici aglomerație, nici panică. Nu se țipa, în mod surprinzător, dar se luau bonuri de ordine ca la Black Friday. Oamenii doar își așteptau rândul la ghișeu, se mai uitau pe telefon, mai aruncau un ochi spre panourile cu „plata se […] The post REPORTAJ | Taxe, impozite și supărări. Cum a arătat, la ghișeu, prima zi de plată a impozitelor appeared first on Buletin de București.
METEO | Ger în București până marți dimineață: lapoviță, ninsoare și risc de polei # Buletin de București
Meteorologii au anunțat o perioadă de vreme geroasă în Capitală, cu cer variabil, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, dar și temperaturi negative, până marți dimineața. Capitala se află sub incidența unei informări meteorologice pentru vreme deosebit de rece, ninsori și polei. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în intervalul 9 ianuarie, ora […] The post METEO | Ger în București până marți dimineață: lapoviță, ninsoare și risc de polei appeared first on Buletin de București.
Trafic normal pe aeroporturile din București. „Condiții de iarnă, dar fără perturbări” # Buletin de București
Traficul aerian pe aeroporturile din București, „Henri Coandă” și pe Băneasa Aurel Vlaicu, se desfășoară în condiții de iarnă, fără perturbări, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București. Cea mai mare parte a zborurilor pleacă la timp. Sunt înregistrate întârzieri la plecările spre Istambul, Paris și Roma, Milano, Munchen sau Tel Aviv. „Compania Națională Aeroporturi București […] The post Trafic normal pe aeroporturile din București. „Condiții de iarnă, dar fără perturbări” appeared first on Buletin de București.
Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 9-15 ianuarie # Buletin de București
Cosmin Pojoranu răsfoiește internetul și străzile ca să nu stai tu în casă. Recomandări culturale pentru 9-15 ianuarie. It’s beginning to look a lot like Christmas! E ger dincolo de arcul carpatic, însă în București pare a fi o iarnă decentă: în sfârșit a venit zăpada-n București, posibil să mai ningă și-n weekend, prilej tocmai […] The post Agenda Urbană cu Cosmin @ Buletin: Ce facem în weekend? Recomandări culturale pentru 9-15 ianuarie appeared first on Buletin de București.
Sector 4 | Licitaţie pentru servicii de ridicare a mașinilor parcate ilegal. Acord-cadru de până la 19 de milioane de euro # Buletin de București
Primăria Sectorului 4 își propune să achiziționeze servicii de ridicare a mașinilor parcate ilegal și de blocare-deblocare roți, pentru patru ani. Valoarea acordului-cadru este de 12,6 milioane de euro, dar poate crește până la 19 milioane, în funcție de nevoile autorității locale, se precizează în anunțul licitației. Acordul-cadru va fi atribuit către maximum doi operatori […] The post Sector 4 | Licitaţie pentru servicii de ridicare a mașinilor parcate ilegal. Acord-cadru de până la 19 de milioane de euro appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Primăria vrea să plătească până la 80 de milioane de euro pentru modernizarea locurilor de joacă și terenurile sportive # Buletin de București
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 (ADPDU), instituție aflată în subordinea Primăriei Sectorului 6, a lansat, înainte de Crăciun, o licitație publică pentru lucrări de amenajare, reamenajare și modernizarea locurilor de joacă, infrastructurii sportive și altor spații de recreere. Licitația va fi finalizată cu un acord-cadru de mari dimensiuni care se va întinde […] The post Sector 6 | Primăria vrea să plătească până la 80 de milioane de euro pentru modernizarea locurilor de joacă și terenurile sportive appeared first on Buletin de București.
Ministrul Energiei: În București se pierde apă caldă pentru 75.000 de apartamente, în fiecare zi. Câte tone ajung în pământ într-o oră # Buletin de București
Capitala pierde, zilnic, apă caldă care ar fi ajuns pentru 75.000 de apartamente, din cauza problemelor la rețeaua de termoficare veche, a declarat, joi, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, la finalul ședinței Comandamentului Energetic Național. Buletin de București a scris marți că din sistemul de termoficare, din care cea mai mare parte nu este încă reabilitat, […] The post Ministrul Energiei: În București se pierde apă caldă pentru 75.000 de apartamente, în fiecare zi. Câte tone ajung în pământ într-o oră appeared first on Buletin de București.
Un raport anonim acuză nereguli în achiziții publice la Sectorul 4. Cine ar putea fi în spatele documentului | Captura # Buletin de București
Un raport anonim, care vizează administrația Sectorului 4, circulă de peste o lună printre jurnaliști, politicieni și oameni de afaceri, scrie publicația Captura. Documentul respectiv are aproximativ 100 de pagini și se referă la presupuse fapte de corupție în piața achizițiilor publice din sector: Publicația Captura nu a putut verifica toate informațiile prezentate în „armaghedonul din […] The post Un raport anonim acuză nereguli în achiziții publice la Sectorul 4. Cine ar putea fi în spatele documentului | Captura appeared first on Buletin de București.
Termoficare | Se prelungește termenul pentru revenirea căldurii în peste 3.000 de apartamente: cel mai devreme 12 ianuarie # Buletin de București
Termoenergetica amână momentul în care revine căldura în apartamentele cu probleme Întârzierea estimată este între unu și patru zile, în funcție de zonă. Astfel, la unele blocuri din sectoarele 2, 3 și 5, căldura și apa caldă revin pe 8 ianuarie, de la ora 23.30. În majoritatea cazurilor, însă, agentul termic va încălzi din nou […] The post Termoficare | Se prelungește termenul pentru revenirea căldurii în peste 3.000 de apartamente: cel mai devreme 12 ianuarie appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Stejarul de 300 de ani va deveni monument în Sectorul 2. „Este un simbol al neputinței noastre” # Buletin de București
Stejarul de 300 de ani, de la intersecția bulevardului Ferdinand cu strada Horei, care s-a prăbușit marți va fi transformat într-un monument și expus în aceeași zonă. „Truchiul a fost salvat. Se dorea tăierea lui, dar atât Primăria Sectorului 2, cât şi Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti ne-au dat tot sprijinul. Trunchiul a rămas întreg. […] The post VIDEO | Stejarul de 300 de ani va deveni monument în Sectorul 2. „Este un simbol al neputinței noastre” appeared first on Buletin de București.
Metrorex a blocat angajările. Concursurile începute în 2025, anulate | Club feroviar # Buletin de București
Concursurile începute de Metrorex în 2025 au fost anulate, iar compania a blocat angajările, invocând reducerile bugetare anunțate pentru anul acesta, scrie Club feroviar. Jurnaliștii scriu că informația nu a fost comunicată public, nici presei, nici pe contul de Facebook al societății. În schimb, apare pe site-ul Metrorex, la secțiunea „Carieră”. „Având în vedere prevederile […] The post Metrorex a blocat angajările. Concursurile începute în 2025, anulate | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
Incendiu în sediul Ministerului de Finanțe. ISU a intervenit pentru o degajare de fum, la acoperiș # Buletin de București
Un incendiu a avut loc joi, 8 ianuarie, la sediul Ministerului de Finanțe, din strada Apolodor nr. 17, etajul 6. Degajarea de fum s-a manifestat la acoperiș. Echipajele ISU, ajunse la fața locului, au constatat că ardeau deșeuri într-un canal tehnologic. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 10 mp. Nu s-a impus evacuarea personalului […] The post Incendiu în sediul Ministerului de Finanțe. ISU a intervenit pentru o degajare de fum, la acoperiș appeared first on Buletin de București.
Întârzieri în Gara de Nord. Trenurile care vin din vestul țării au și 200 de minute întârziere # Buletin de București
Mai multe trenuri care vin spre București dinspre vestul țării au întârzieri consistente la sosirea în Gara de Nord. De asemenea, sunt înregistrate întârzieri și la plecare. „Ca urmare a unor probleme apărute la infrastructura feroviară publică, generate de condițiile meteorologice nefavorabile, circulația trenurilor se desfășoară cu dificultate în mai multe zone din țară, în […] The post Întârzieri în Gara de Nord. Trenurile care vin din vestul țării au și 200 de minute întârziere appeared first on Buletin de București.
Administrația Națională de Meteorologie a emis joi o serie de avertizări care vizează precipitații mixte, depuneri de polei și intensificări ale vântului în Capitală. Intervalul critic debutează joi, 8 ianuarie, iar fenomenele extreme se vor resimți acut în toate sectoarele Capitalei. Potrivit ANM, începând cu ora 10:00, Bucureștiul intră sub incidența unui Cod Galben de […] The post Avertizare ANM: Cod galben de viscol și polei în Capitală și Ilfov appeared first on Buletin de București.
Stejarul de 300 de ani, ucis de benzină și beton: Eco-Civica cere expunerea „cadavrului” într-un parc ca simbol al incompetenței autorităților # Buletin de București
Fundația Eco-Civica solicită ca trunchiul stejarului secular prăbușit la intersecția bulevardului Ferdinand I cu strada Horei să fie conservat și expus într-un parc din Capitală. Organizația de mediu propune transformarea resturilor vegetale într-un monument dedicat „indiferenței și neputinței autorităților”, după ce arborele a cedat din cauza betonării rădăcinilor și a poluării solului cu hidrocarburi. Dispariția […] The post Stejarul de 300 de ani, ucis de benzină și beton: Eco-Civica cere expunerea „cadavrului” într-un parc ca simbol al incompetenței autorităților appeared first on Buletin de București.
Elevii din București și Ilfov revin astăzi la cursuri. Când urmează „vacanța de schi” # Buletin de București
Elevii și preșcolarii din București și județul Ilfov au reluat cursurile astăzi, joi, 8 ianuarie 2026, după cele două săptămâni și jumătate de pauză aferente vacanţei de iarnă. Începerea celui de-al treilea modul de învățare marchează intrarea în a doua jumătate a anului școlar, care va beneficia de o nouă vacanţă în scurt timp. Inspectoratele […] The post Elevii din București și Ilfov revin astăzi la cursuri. Când urmează „vacanța de schi” appeared first on Buletin de București.
Reîncep ambuteiajele în Capitală. Prima zi de şcoală din 2026 aduce viteze de 3 km/h în „zona zero” # Buletin de București
„Anomalia” rutieră de la începutul săptămânii a dispărut la fel de repede cum a apărut. După o zi de luni atipică, în care bulevardele au fost pustii, și două zile libere pentru bugetari, Bucureștiul a revenit joi dimineață la realitatea ambuteiajelor. La scurt timp după ore 7:00 s-a marcat sfârșitul oficial al respiro-ului urban, iar […] The post Reîncep ambuteiajele în Capitală. Prima zi de şcoală din 2026 aduce viteze de 3 km/h în „zona zero” appeared first on Buletin de București.
Primăria Sectorului 5 a lansat o licitație publică pentru achiziția și instalarea unor sirene electronice destinate sistemului de înștiințare și alarmare a populației pentru situații de urgență, inclusiv în caz de război. Contractul ajunge la aproape jumătate de milion de lei. Potrivit caietului de sarcini consultat de reporterii Buletin de București, achiziția are ca scop […] The post Piedone Jr. cheltuie aproape 100.000 de euro pentru opt sirene „de război” appeared first on Buletin de București.
Premieră | Autostrada de Centură va avea stații de încărcare a camioanelor electrice și dușuri, pe tronsonul de nord. Unde vor fi amplasate spațiile pentru servicii # Buletin de București
A0, autostrada de centură a Bucureștiului, va avea, în premieră pentru România, spații pentru servicii dotate cu stații de încărcare a mașinilor și a camioanelor electrice și dușuri. Acestea vor fi amplasate pe lotul 2 din tronsonul de nord al drumului de mare viteză. Spațile pentru servicii vor avea câte 4 hectare, fiind amplasate pe […] The post Premieră | Autostrada de Centură va avea stații de încărcare a camioanelor electrice și dușuri, pe tronsonul de nord. Unde vor fi amplasate spațiile pentru servicii appeared first on Buletin de București.
ILFOV | Taxă specială pentru îngrijirea câinilor fără stăpân, instituită în Corbeanca. Firmele sunt scutite, la propunerea primarului # Buletin de București
O taxă specială pentru îngrijirea câinilor fără stăpân a fost instituită în comuna Corbeanca din județul Ilfov. Este vorba de 25 de lei pentru fiecare gospodărie. Aceasta se aplică anual, începând de la 1 ianuarie 2026. Inițial, taxa propusă era de 50 de lei pentru persoane fizice și 200 de lei pentru persoane juridice, însă […] The post ILFOV | Taxă specială pentru îngrijirea câinilor fără stăpân, instituită în Corbeanca. Firmele sunt scutite, la propunerea primarului appeared first on Buletin de București.
Miau Cafe, prima cafenea cu pisici din România, în proces de evacuare. Apel la ajutor, pentru relocarea animalelor # Buletin de București
Miau Cafe, cafeneaua din centrul Capitalei unde pisicile abandonate sunt adăpostite temporar până la găsirea unui cămin, se află în proces de evacuare. Reprezentanții cafenelei au solicitat ajutor pentru relocarea animalelor, pe rețelele de socializare, în contextul în care proprietarul locației a oprit apa de cinci zile. „Nici nu a început bine anul și deja […] The post Miau Cafe, prima cafenea cu pisici din România, în proces de evacuare. Apel la ajutor, pentru relocarea animalelor appeared first on Buletin de București.
Traficul de pe DN1, pe sensul către București, la final de vacanță: se circulă în coloană în stațiunile de pe Valea Prahovei # Buletin de București
Miercuri după-amiaza, circulația se desfășoară cu dificultate pe DN1, pe sensul către București, după o perioadă de concedii, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De joi, 8 ianuarie, cei mai mulți români revin la muncă, iar școlile încep tot atunci, astfel că multe persoane se întorc astăzi din vacanța de la munte. Se circulă în coloană […] The post Traficul de pe DN1, pe sensul către București, la final de vacanță: se circulă în coloană în stațiunile de pe Valea Prahovei appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | De ce au apărut sume diferite la impozitele locale. Primăria: au fost afișate valori intermediare, apoi corectate # Buletin de București
Bucureștenii care plătesc impozitele locale la Sectorul 2 au descoperit că sumele au crescut de pe o zi pe alta, când și-au consultat conturile de pe ghiseul.ro. Primăria Sectorului 2 a explicat că situația a apărut din cauza recalculării taxelor între 1 și 6 ianuarie. Mai mulți bucureșteni s-au plâns pe rețelele de socializare că, […] The post Sector 2 | De ce au apărut sume diferite la impozitele locale. Primăria: au fost afișate valori intermediare, apoi corectate appeared first on Buletin de București.
Câți kilometri vor fi adăugați în 2026 autostrăzilor care pleacă din București. Pro Infrastructură: Un an record # Buletin de București
În 2026, mai mulți kilometri ar putea fi adăugați autostrăzilor care pleacă din București. Acest an se anunță unul optimist din punctul de vedere al drumurilor de mare viteză din țară. Asociația Pro Infrastructură anunță „un an record” pentru kilometri de autostradă și drum expres dați în trafic. Într-un scenariu „realist-optimist”, vor fi dați în […] The post Câți kilometri vor fi adăugați în 2026 autostrăzilor care pleacă din București. Pro Infrastructură: Un an record appeared first on Buletin de București.
EDITORIAL | Primăria Sector 3 nu mai are bani pentru masa elevilor. În schimb, bagă milioane de euro în clădiri care nu sunt gata și firme de casă # Buletin de București
Anul 2026 a început cu o veste proastă pentru elevii din Sectorul 3: Primăria a anunțat că nu mai poate finanța masa celor care participă la programul „Școală după școală”. Argumentul instituției: nu mai sunt bani. „Măsura adoptată reflectă situația financiară dificilă și lipsa de predictibilitate bugetară la începutul anului 2026, context care impune prudență […] The post EDITORIAL | Primăria Sector 3 nu mai are bani pentru masa elevilor. În schimb, bagă milioane de euro în clădiri care nu sunt gata și firme de casă appeared first on Buletin de București.
Taxele și impozitele locale pot fi plătite, din nou, pe platforma ghiseul.ro. Actualizarea datelor s-a încheiat # Buletin de București
Contribuabilii pot plăti, din nou, taxele și impozitele locale pe platforma ghiseul.ro. Autoritatea pentru Digitalizarea României anunță că problemele tehnice au fost remediate. Platforma ghiseul.ro este funcțională în acest moment și poate fi utilizată pentru efectuarea plăților online. ADR precizează că, la începutul fiecărui an au loc operațiuni tehnice necesare pentru actualizarea conexiunilor dintre platforma și […] The post Taxele și impozitele locale pot fi plătite, din nou, pe platforma ghiseul.ro. Actualizarea datelor s-a încheiat appeared first on Buletin de București.
Rock Symphony Orchestra susține un spectacol grandios pe 10 februarie. Evenimentul începe la ora 20:00. În concert, vor participa orchestra simfonice, un cor, o trupă rock, soliste de operă și un dirijor, multi-instrumentist și vocalist. The ROCK SYMPHONY Orchestra este o veritabilă capodoperă muzicală, care emană o energie incredibil de puternică și o revărsare de […] The post Rock Symphony Orchestra cântă la Sala Palatului, cu casa închisă appeared first on Buletin de București.
