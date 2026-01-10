Ce au pățit doi români pasionați de sport. Au plecat la schi în Ucraina, dar au găsit hotelul închis. Video
Fanatik, 10 ianuarie 2026 16:20
Concediu ruinat pentru doi români după ce au mers să schieze în Ucraina și au găsit hotelul închis. Vezi pe FANATIK ce s-a întâmplat.
• • •
Acum 30 minute
16:40
Tavanul a cedat! Imagini incredibile din loja în care au stat Mihai Rotaru și vedetele Universității Craiova la ultimul meci din Antalya. Video exclusiv # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut la meciul dintre Universitatea Craiova și Stuttgart II. Tavanul lojei în care se aflau oficialii olteni a cedat. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
16:30
Fabulos! Ce au găsit oltenii lângă vestiarul Universității Craiova la meciul cu Stuttgart II. Turcii i-au luat prin surprindere. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova, surprinsă în cantonamentul din Turciia. Ce au găsit oltenii în vestiar la meciul amical cu Stuttgart II. Vezi pe FANATIK momentul inedit.
Acum o oră
16:20
16:10
Universitatea Craiova, spionată în cantonamentul din Antalya! Cine a venit la amicalul oltenilor cu Stuttgart II. Foto # Fanatik
Universitatea Craiova dispută ultimul amical din cantonamentul din Antalya. Cine a venit să-i spioneze pe ”alb-albaștri” la duelul cu echipa a doua a lui Stuttgart.
16:00
„Nu există comparație între mine și Conte”. Cristi Chivu, mesaj războinic înainte de Inter – Napoli # Fanatik
Crisit Chivu a prefațat meciul dintre Inter și Napoli, din etapa 20 de Seria A. Antrenorul român a vorbit și despre rivalul de pe banca campioanei, Antonio Conte.
Acum 2 ore
15:30
Mirel Rădoi se află în negocieri cu o echipă din Arabia Saudită. Deși lucrurile păreau puse la punct pentru sosirea românului, clubul a făcut un anunț neașteptat.
15:10
Poză rară pentru istorie! Cum au fost surprinși împreună Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu # Fanatik
O poză extrem de rară cu Gigi Becali, Gică Hagi și Valentin Ceaușescu. Cum au apărut cei 3 într-un moment istoric pentru fotbalul românesc.
15:10
Pericolul ChatGPT Health pentru pacienți. Psihiatrii avertizează asupra „malpraxisului digital”: „Nu poate fi făcut responsabil pentru că dă răspunsul greșit” # Fanatik
O nouă funcție a ChatGPT promite să ajute utilizatorii cu informații medicale, dar specialiștii trag un semnal de alarmă. Ce ascunde „malpraxisul digital” și cât de sigur este pentru pacienți?
Acum 4 ore
14:50
Alex Chipciu a vorbit despre marea pierdere înainte de derby-ul Dinamo – U Cluj. „E greu să înlocuiești cifrele” # Fanatik
Alex Chipciu a vorbit din cantonamentul din Antalya despre viitorul lui U Cluj. Căpitanul „șepcilor roșii” se teme înaintea primului meci oficial, cu Dinamo. Cristiano Bergodi a rămas fără cel mai important jucător
14:10
Anamaria Prodan reacționează după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice! ”Acesta este rezultatul” # Fanatik
Anamaria Prodan a oferit o primă reacție după ce a fost acuzată că a apelat la intervenții estetice pentru noul ei look. Ce spune impresara, de fapt?
14:00
Arabii sunt deja la picioarele lui Adrian Șut! Fostul fotbalist de la FCSB, primele declarații la noua echipă: „Îmi pun inima pe teren”. Video # Fanatik
Adrian Șut a fost prezentat oficial la Al-Ain. Ce mesaj a transmis jucătorul român și cum îi va cuceri pe suporterii noului său club. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
13:40
MM Stoica a rămas plăcut surprins de un jucător de la FCSB. Cum s-a descurcat, de fapt, fotbalistul portughez aflat la debut.
13:30
Nicolae Stanciu are tot mai multe șanse să părăsească Genoa în această iarnă. Gigi Becali a văzut ce s-a întâmplat cu fostul său jucător și i-a anunțat noua destinație.
13:10
Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să îl vadă zi de zi la muncă # Fanatik
Un fost fotbalist român care a jucat în Liga Campionilor a ajuns șofer de Bolt și nu regretă deloc alegerea făcută. Apropiații s-au obișnuit deja cu noua lui ocupație.
Acum 6 ore
12:40
FCSB a anunțat transferul iernii printr-un mesaj plin de emoție: „Unul dintre jucătorii de bază” # Fanatik
Adrian Șut este istorie la FCSB. Vezi pe FANATIK mesajul postat de clubul bucureștean la despărțirea oficială de mijlocașul român.
12:30
A semnat cu Universitatea Craiova, dar fostul club refuză să îi dea drumul! Toate sumele transferului. Exclusiv # Fanatik
Alex Iamandache a ajuns la un acord cu Universitatea Craiova, dar CS Afumaţi refuză să îl lase din această iarnă la olteni, deşi Mihai Rotaru e gata să dea şi o sumă de bani. Toate detaliile.
12:10
E gata! CFR Cluj s-a despărțit de Kurt Zouma. Fanatik a aflat că echipa patronată de Neluțu Varga a reziliat sâmbătă contractul cu vedeta din Gruia.
12:10
Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul Lando Norris, Verstappen, Russell și Leclerc # Fanatik
Cum arată iubitele celor mai importanți piloți din Formula 1, în frunte cu campionul Lando Norris și rivalii său tradiționali Verstappen, Russell și Leclerc.
11:50
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița, rezultate complete și clasament # Fanatik
Urmărește în direct etapa 9 din EHF Champions League la handbal feminin. Scoruri live, analize și situația echipelor românești în lupta pentru sferturile de finală.
11:20
Patronul rus al lui PAOK îi aduce lui Răzvan Lucescu un fotbalist de la echipa preferată a lui Vladimir Putin # Fanatik
Patronul rus al echipei la care activează Răzvan Lucescu, cel mai bun antrenor român al anului 2025, continuă să se întărească în tentativa de a câștiga din nou titlul
11:10
S-a aflat cum ar fi putut Michael Schumacher să evite tragicul accident din 2013. Dezvăluiri dureroase # Fanatik
Michael Schumacher ar fi putut evita tragicul accident din 2013, iar asta o confirmă chiar soția sa, Corinna. Cei doi ar fi trebuit să fie într-un cu totul alt loc.
Acum 8 ore
10:40
Ce soluții are FCSB, după plecarea lui Adrian Șut. MM Stoica: ”Sper să treacă cu brio vizita medicală și să semneze” # Fanatik
Nu există îngrijorare la FCSB după ce Adrian Șut a plecat în Emiratele Arabe Unite. Mihai Stoica a enumerate soluțiile pe care le are campioana României pentru înlocuirea acestuia.
10:20
Drama neștiută a transferului de top al Universității Craiova: „Mi-au spus că nu mai am voie să joc fotbal!”. Exclusiv # Fanatik
Unul dintre internaționalii români care visează să ajungă cu naționala la CM 2026 a fost la un pas să se lase de fotbal. În plus, fotbalistul a fost ofertat să evolueze pentru reprezentativa Ungariei
10:10
Topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac a risipit aproape 150 de milioane de euro # Fanatik
”Sportul alb” are multe personalități care au acumulat sume uriașe de bani de-a lungul timpului. Cum arată topul tenismenilor care și-au pierdut averile. ”Copilul de suflet” al lui Ion Țiriac nu lipsește de aici.
10:10
Mega-dosarul ANRP, sezonul doi: statul român vrea înapoi banii de la Dorin Cocoș, Crinuța Dumitrean sau Horia Simu # Fanatik
Statul român vrea să recupereze prejudiciul dintr-un mega-dosarul ANRP, finalizat cu achitări. Îi cheamă iar în instanță pe Dorin Cocoș, Horia Simu sau Criunuța Dumitrean
09:50
Andrei Coubiș, declarații tari după transferul la U Cluj: „Sunt un băiat calm, nu am mofturi”. Ce spune despre experiența de la AC Milan. Video # Fanatik
Universitatea Cluj a reușit transferul fundașului central Andrei Coubiș, crescut de AC Milan. Jucătorul de 22 de ani va debuta în Superliga și vorbește despre obiectivele sale.
09:40
Al Okhdood – Al Ahli, primul pas al lui Marius Șumudică spre bonusul de 150.000 de euro! Statistica, de partea românului # Fanatik
Marius Șumudică își începe aventura pe banca celor de la Al Okhdood cu meciul contra lui Al Ahli. Ce spune statistica înaintea meciului care poate însemna primul pas făcut de român către bonusul de 150.000 de euro.
09:30
Adrian Mititelu s-a afișat cu un nou look în 2026. Cum s-a prezentat finanțatorul clubului FCU Craiova 1948 la un interviu în care a vorbit despre procesul palmaresului, al cărui apel se va rejudeca pe 13 ianuarie
09:30
Edi Iordănescu negociază revenirea pe banca tehnică! E primul pe lista echipei care-l vrea și pe Xavi Hernandez. Exclusiv # Fanatik
Edi Iordănescu este foarte aproape de o revenire în fotbal. Fostul selecționer este dorit de o forță din Arabia Saudită. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
09:10
Ce s-a ales de Daniela Silivaș, singura gimnastă din România medaliată la toate probele la o ediție a Jocurilor Olimpice. Ce face astăzi # Fanatik
România a dat lumii mulți sportivi de excepție, care au scris istorie. Printre ei se află și Daniela Silivaș, singura gimnastă din țara noastră medaliată la toate probele unei ediții a Jocurilor Olimpice.
09:00
Live video Universitatea Craiova – Stuttgart II, în cantonamentul din Antalya. Unde poate fi văzut meciul # Fanatik
Universitatea Craiova se duelează cu Stuttgart II în ultimul amical din cantonamentul petrecut în Antalya. Unde poate fi văzut meciul oltenilor. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Acum 12 ore
08:40
Ratarea lui Nicolae Stanciu din AC Milan – Genoa 1-1, studiu de caz pentru sportivii români. Ce spune un psiholog despre „mentalitatea de victimă istorică” # Fanatik
Nicolae Stanciu a ratat o lovitură de pedeapsă care ar fi adus o victorie istorică pentru Genoa lui Dan Șucu pe San Siro, cu AC Milan. Doar o altă fază în care un sportiv de top din România clachează într-un moment de maximă presiune. Cum explică totul Andra Pleșa, psiholog sportiv.
08:30
Internaționalul român va fi antrenat de omul care a împărțit vestiarul cu Hagi și Gică Popescu, la unul dintre cele mai mari cluburi din lume # Fanatik
Unul dintre jucătorii care au reușit să se impună la naționala lui Mircea Lucescu, are un nou antrenor, fost coleg de echipă cu internaționalii români care au îmbrăcat tricoul Barcelonei
08:10
Republica Moldova, transfer de senzație în Serie A! E eligibil și pentru naționala României # Fanatik
Un fotbalist din Republica Moldova a semnat cu o echipă de tradiție din Serie A. Clubul a făcut anunțul oficial. Jucătorul are și pașaport românesc. Despre cine este vorba.
07:50
Cel mai frumos oraș din România va avea un nou stadion. Cum va arăta arena de zeci de milioane de euro # Fanatik
Vești bune pentru fanii fotbalului și ai sportului în general: un nou stadion se construiește în țara noastră, de această dată în cel mai frumos oraș din România.
07:30
A venit Denis, a plecat Denis! Schimb de fotbaliști români la penultima clasată din campionatul Turciei # Fanatik
Una dintre formațiile cu probleme din campionatul Turciei a renunțat la un fotbalist român și a adus altul, ambele mutări fiind făcute sub titlu de împrumut
07:10
Cum a reacționat un turist care a fost cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să credem” # Fanatik
Reacție surpriză a unui turist care s-a cazat de sărbători la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Ce a postat acesta ca recenzie după ce a petrecut aici sărbătorile de iarnă.
06:10
Sportiva care a ajuns să joace tenis la un turneu deși nici măcar nu cunoștea regulile. Cazul ei a generat mari controverse # Fanatik
O situație de-a dreptul bizară a generat mari controverse. Este vorba despre o sportivă care a ajuns la un turneu deși nu cunoștea nici măcar regulile.
Acum 24 ore
00:30
Prima zi din Survivor România i-a pus față în față pe Gabi Tamaș și Adi Petre, întâlnire ce a reprezentat „duelul fotbaliștilor”. Cine a câștigat punctul pentru echipa sa
00:20
LPF a anunțat programul etapei cu numărul 23 din SuperLiga României, iar meciurile urmează să se dispute de vineri, 23 ianuarie, până luni, 26 ianuarie.
00:00
Sportiva celebră care va participa la unul dintre cele mai controversate show-uri din Europa. Decizia sa i-a surprins pe mulți: ”Pregătiți-vă pentru dramă” # Fanatik
O celebră sportivă a anunțat oficial că va participa la unul dintre cele mai controversate show-uri din Europa. Inclusiv în România acest format este unul cunoscut.
9 ianuarie 2026
23:50
Europa, rețetă financiară senzațională pentru Mihai Rotaru! Câți spectatori a avut Universitatea Craiova pe „Oblemenco“ în Conference League # Fanatik
Peste 130.000 de spectatori au venit pe „Oblemenco” la meciurile Universității Craiova din Conference League, transformând sezonul european într-un succes financiar. Care a fost meciul cel mai bine „vândut“.
23:20
Transferul zilei în SuperLiga! Mijlocașul format de Sporting Lisabona vine în România. Exclusiv # Fanatik
Echipa din SuperLiga României dă lovitura pe piața transferurilor! În căutarea unui nou mijlocaș, a transferat un fotbalist crescut de Sporting cu experiență în fotbalul din Turcia
23:10
Sportivul celebru care a fost acuzat de violență domestică! Fosta iubită a publicat imagini cu vânătăile și rănile suferite # Fanatik
Un celebru sportiv a fost acuzat de violență domestică chiar de către fosta sa iubită. Aceasta a publicat câteva imagini cu vânătăile și rănile pe care le are.
22:50
Fostul jucător al lui Chelsea, anunț teribil la doar 33 de ani: „Îmi trăiesc ultimele zile din viață”. Ce i-a transmis Romelu Lukaku # Fanatik
Un fost jucător al lui Chelsea a făcut un anunț cutremurător pe Instagram. A dezvăluit că-și trăiește ultimele momente ale vieții, deși are vârsta de doar 33 de ani
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 10 ianuarie 2026. Câștig de 401 lei cu meciuri din Olanda și Germania # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, poate aduce un câștig frumos la început de an, de 401 de lei, cu o miză pe meciuri din Olanda, Turcia și Germania.
22:20
FCSB negociază cu un fotbalist U21! Anunțul lui Gigi Becali: „E român. Sar toți călare pe el” # Fanatik
Gigi Becali mai vrea să facă un transfer la FCSB! Patronul campioanei României a făcut anunțul în direct: „Mai negociem acum cu un jucător U21 din afară”.
22:10
Andrei Borza a dezvăluit calvarul recuperării după accidentare: „Iubita mi-a făcut injecţii în burtă!”. Video exclusiv # Fanatik
Andrei Borza a povestit calvarul prin care a trecut din cauza fisurii la degetul mic. Pe lângă faptul că a fost scos din circuit o perioadă lungă, fundaşul a avut mult de tras să revină.
21:20
Ianis Hagi, surpriză uriașă pentru Mihai Teja la amicalul Alanyaspor – Metaloglobus: „E idolul lui!”. Foto # Fanatik
Alanyaspor - Metaloglobus a fost unul dintre amicalele vedetă în Antalya. Chiar dacă echipa lui Ianis Hagi s-a impus cu 2-0, Mihai Teja nu a fost supărat. Ba, mai mult, antrenorul bucureștenilor a primit și un cadou
21:10
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a României. „Vremurile sunt grele” # Fanatik
În timp ce premierul Ilie Bolojan anunță investiții record, românii se plâng că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a țării, dincolo de sloganurile politice
