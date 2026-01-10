Luciano Pavarotti, vocea care s-a născut dintr-un vis improbabil și s-a întors la origini
Aktual24, 10 ianuarie 2026 19:40
Marile destine nu se nasc întotdeauna sub lumina reflectoarelor. Uneori, ele prind contur într-un tren obosit, într-un oraș necunoscut, într-o competiție unde nimeni nu te așteaptă să câștigi. În 1955, un tânăr italian de 19 ani, profesor stagiar și cântăreț amator, cobora în Țara Galilor alături de tatăl său și de un mic cor din […]
• • •
Acum 30 minute
19:40
Acum o oră
19:10
Într-o după-amiază obișnuită din San Francisco, o mașină fără șofer oprește la câțiva metri de trotuar. Nu claxonează, nu deschide geamul și nu întreabă unde mergi. Așteaptă. Ușile se deschid automat, iar interiorul te invită într-un spațiu care seamănă mai degrabă cu un lounge futurist decât cu un taxi. Fără volan. Fără pedale. Fără om […]
19:10
Ministrul Economiei desființează acuzațiile PSD și AUR: ”Vor izolarea României. Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României” # Aktual24
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău. „Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României! Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a ţării, România are nevoie de pieţe noi de […]
Acum 2 ore
18:50
Spioni, drone și lămpi de tăiat: Noaptea în care SUA l-au smuls pe Nicolás Maduro din inima Caracasului # Aktual24
Pentru Nicolás Maduro, ultimele luni au fost trăite într-o iluzie de control. În spatele zidurilor groase ale reședințelor sale, înconjurat de gărzi de elită și protejat de un sistem de securitate de ultimă generație, liderul Venezuelei era convins că este de neatins. Fără să știe, însă, chiar și cele mai mici detalii ale vieții sale […]
18:40
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu că este mândru de contribuția sa la dezvoltarea municipiului Craiova, în perioada în care a făcut parte din echipa primarului Lia Olguța Vasilescu. Întrebat, în emisiunea „Insider politic”, difuzată sâmbătă de Prima TV, pe cine ar alege între Lia Savonea și Lia Olguța Vasilescu, Radu Marinescu a […]
18:30
”Corupția ucide”. În Grecia ia ființă un nou partid anticorupție, fondat de ”mama de la Tempe” # Aktual24
Principala purtătoare de cuvânt a familiilor victimelor celui mai grav accident feroviar din Grecia, petrecut în februarie 2023, a anunţat crearea unui nou partid politic care să lupte cu ‘corupţia şi clientelismul’, şi care este deja creditat cu intenţii de vot promiţătoare, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘Mişcarea cetăţenească împotriva corupţiei şi clientelismului este în […]
18:20
O filmare postată online aruncă în aer scena politică din Cipru, chiar în momentul preluării președinției UE. Acuzații de corupție la cel mai înalt nivel # Aktual24
Chiar în momentul în care guvernul cipriot ar trebui să se concentreze pe exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, autoritățile sunt nevoite să gestioneze o controversă internă, generată de un videoclip care circulă online și care conține acuzații de corupție la nivel înalt. Acuzațiile apar în contextul în care Cipru a preluat președinția Consiliului UE. Controversa […]
Acum 4 ore
18:00
Militar din garda lui Maduro, despre operațiunea SUA: ”Jur, nu am mai văzut așa ceva niciodată. Noi eram sute, dar nu aveam nicio șansă în fața celor 20 de soldați SUA, extrem de avansați tehnologic” – VIDEO # Aktual24
Pe rețelele de socializare se viralizează mărturia unui agent de securitate venezuelean, care a făcut parte din garda personală a lui Nicolás Maduro, privind modul în care au operat forțele speciale ale SUA. ”Este absolut înfiorător și explică multe despre motivul pentru care tonul din America Latină s-a schimbat brusc”, relatează un analist american pe […]
17:20
„Nu mă interesează dreptul internațional”. Doctrina Vestului Sălbatic a lui Trump șochează Europa – Analiză Politico # Aktual24
Ninsoarea a căzut abundent peste Bruxelles în această săptămână, în timp ce oficiali din ambasade și instituții europene se întorc din vacanță într-o lume nouă și șocantă, debutează analiza din Politico. Ca o palmă înghețată de aer arctic, operațiunea lui Donald Trump de a-l îndepărta pe Nicolás Maduro de la președinția Venezuelei i-a uluit pe […]
17:10
Pentru foarte multe persoane, procesul de slăbire ajunge să fie una dintre cele mai frustrante experiențe. Reduc porțiile, sar peste mese, elimină alimente considerate „interzise”, iar rezultatul întârzie să apară sau dispare complet după o scurtă perioadă de succes. De multe ori, aceste persoane ajung să creadă că organismul lor este „defect”, că au un […]
16:40
Într-o fabrică ultramodernă de lângă Hamburg, una dintre cele mai avansate regiuni industriale ale Europei, viitorul energiei curate pare suspendat într-o tăcere neliniștitoare. Brațe robotice perfect calibrate așteaptă să asambleze electrolizoare, mașinării sofisticate care pot transforma apa în hidrogen verde, fără emisii de carbon. Totul este pregătit pentru producție la scară mare. Singurul element care […]
16:40
Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a informat, vineri, că inspectorul-șef al instituției, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a încetat din viață. În vârstă de 51 de ani, acesta a acuzat iniţial o stare de rău. Cel mai probabil, el a decedat în urma unui infarct. „Inspectoratul de Poliție Județean Dolj informează cu profund regret că, în cursul […]
16:30
AUR vrea să o dea jos pe Oana Țoiu de la Externe: ”Trădare națională”. Cere PSD-ului să i se alăture în Parlament # Aktual24
AUR a cerut, sâmbătă, și PSD-ului să semneze moțiunea simplă contra ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză de ”trădare națională” pentru că România a semnat acordul Mercosur. ”În legătură cu moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, grupul senatorial AUR anunţă că aşteaptă ca acest […]
16:20
Inteligența artificială care dezbracă oameni. Musk acuză „cenzura”, Marea Britanie amenință cu blocarea platformei X # Aktual24
O nouă furtună se adună deasupra lui Elon Musk și a platformei X, fosta Twitter. De această dată, nu declarațiile sale provocatoare sau deciziile radicale de business sunt în centrul scandalului, ci chiar instrumentul de inteligență artificială al companiei: Grok. Promovat drept un chatbot „mai liber” și „mai puțin filtrat” decât rivalii săi, Grok este […]
16:10
”Act de banditism internațional”. Războiul din umbră al Moscovei, propaganda rusă accelerează după raidul SUA în Venezuela # Aktual24
În zorii operațiunii militare americane din Venezuela, când avioanele de luptă F-35 au străpuns fără opoziție apărarea aeriană a regimului de la Caracas, confruntarea părea decisă exclusiv pe câmpul de luptă. Dar adevărata bătălie avea să înceapă abia după aceea nu cu rachete și bombardiere, ci cu titluri, narațiuni și manipulare digitală. Moscova a reacționat […]
Acum 6 ore
15:40
„Nu sunt fumător.” Așa începe, de cele mai multe ori, justificarea. Urmează aproape invariabil completarea: „Fumez doar la petreceri” sau „doar când beau un pahar”. În imaginarul colectiv, există o categorie confortabilă de oameni care cred că se află în afara pericolului, fumătorii ocazionali, sociali, cei care „nu au o problemă”. Dar corpul nu face […]
15:10
Venezuela se află în doliu după raidul nocturn al forțelor americane, o operațiune care a dus la moartea a zeci de persoane și la capturarea președintelui Nicolás Maduro. Atacul, desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, a provocat distrugeri semnificative în mai multe zone urbane și a deschis un nou capitol de tensiuni în relațiile […]
14:40
Moștenirea lui Brigitte Bardot, profanată în mediul online. Fundația avertizează asupra unei exploatări cinice a morții unei legende # Aktual24
Dispariția lui Brigitte Bardot, una dintre cele mai fascinante și controversate figuri ale secolului XX, a lăsat Franța într-o stare de doliu profund. La 91 de ani, femeia care a schimbat pentru totdeauna imaginea feminității pe marele ecran și care și-a sacrificat faima pentru o cauză considerată, la vremea ei, radicală, protecția animalelor, a părăsit […]
14:10
ChatGPT pătrunde în intimitatea medicală a utilizatorilor. O nouă funcție permite încărcarea dosarelor medicale # Aktual24
OpenAI, compania care a adus inteligența artificială conversațională în viața a sute de milioane de oameni, face un nou pas îndrăzneț către unul dintre cele mai sensibile domenii ale existenței umane: sănătatea. Lansarea funcției ChatGPT Health, disponibilă momentan doar în Statele Unite, promite să transforme modul în care utilizatorii își înțeleg datele medicale, dar în […]
Acum 8 ore
13:40
”Nu vrem să fim americani”. Mesaj transmis de toate partidele reprezentate în parlamentul Groenlandei # Aktual24
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei, relatează DPA şi AFP, citate de Agerpres. ”Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, indică într-o declaraţie comună cele cinci partide din parlamentul […]
13:10
Cum a devenit Ucraina locul nașterii armelor autonome: „Am creat ceva ce nu mai pot controla” # Aktual24
Într-o dimineață aparent banală, deasupra câmpurilor devastate din estul Ucraina, omul a făcut un pas înapoi. Nu a existat un ordin oficial, nici o declarație publică. Un pilot a apăsat un întrerupător, iar mașina a continuat singură. În acel moment, războiul a intrat într-o eră nouă. De mai bine de un an, conflictul din Ucraina […]
13:00
Indonezia a blocat temporar, sâmbătă, chatbot-ul Grok al lui Elon Musk, din cauza riscului de conținut pornografic generat de inteligența artificială, devenind prima țară care refuză accesul la instrumentul de inteligență artificială. Această măsură vine după ce guverne, cercetători și autorități de reglementare din Europa până în Asia au condamnat și unele au deschis anchete […]
12:40
Trump s-a săturat de ”jocurile” lui Putin, anunță surse oficiale citate de The Telegraph. Este tot mai enervat # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, este tot mai nemulțumit de liderul rus Vladimir Putin și îl consideră în prezent un obstacol mai mare în calea păcii în Ucraina decât pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Telegraph, citând surse, informație preluată de European Pravda. Potrivit surselor citate de publicația britanică, decizia lui Trump de a dispune […]
12:40
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi usturătoare pentru turiștii cu comportament necorespunzător. Dar de ce acum – și va schimba acest lucru modul în care oamenii își petrec vacanța? Imaginați-vă scena: avionul dvs. tocmai a aterizat în Antalya, Turcia, și abia așteptați să coborâți din avion. Vă desfaceți centura de siguranță, săriți […]
12:20
Acordul istoric dintre Europa și America de Sud: 25 de ani de negocieri, speranțe economice și temeri agricole # Aktual24
Bruxelles, într-o după-amiază cenușie de iarnă, a devenit scena unui moment pe care diplomații îl așteptau de un sfert de secol. Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay au finalizat acordul de liber schimb care promite să apropie două continente și să rescrie echilibrul comercial global. Pentru unii, este […]
12:10
Franța se pregătește să desfășoare 6.000 de militari în Ucraina după semnarea unui acord de pace # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a prezentat, pe 8 ianuarie, un plan detaliat pentru desfășurarea a până la 6.000 de soldați francezi în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Trupele ar urma să fie staționate departe de linia frontului, cu rol exclusiv de suport logistic, escortă, antrenament și garanție a securității, nu ca forțe de […]
12:00
Se știe că alcoolul și operarea de utilaje grele nu fac casă bună. Alcoolul poate încetini timpul de reacție, poate afecta judecata, poate provoca probleme de concentrare și poate duce la amețeli sau greață – efecte care devin și mai periculoase atunci când se pilotează o aeronavă. Și, deși rareori piloții comerciali încearcă să zboare […]
Acum 12 ore
11:40
Agenții ICE au arestat patru membri ai tribului Sioux, considerându-i imigranți ilegali din cauza culorii pielii # Aktual24
Patru membri ai tribului Oglala Sioux (OST), toți cetățeni americani nativi, au fost reținuți de agenți ICE în timpul raidurilor masive din Minneapolis, măsura stârnind în comunitățile indigene indignare și acuzații de rasism. Președintele tribului, Frank Star Comes Out, a anunțat incidentul pe 9 ianuarie pe Facebook, precizând că bărbații au fost detinuți fără să […]
11:10
Un nou atac criminal al Kremlinului: Sute de mii de ucraineni din regiunea Dnipropetrovsk, lăsați fără căldură și electricitate de bombardamentele rusești, în condiții de ger cumplit # Aktual24
În noaptea de 9 spre 10 ianuarie, Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând temporar aproximativ 100.000 de familii (circa 250.000-300.000 de consumatori) fără curent electric în regiunea Dnipropetrovsk. Compania energetică privată DTEK, principalul furnizor din zonă, a confirmat că penele de curent au afectat în […]
11:10
Dezvăluiri: PSD a votat în favoarea Mercosur la Bruxelles, însă acum face scandal. ”El dă şi tot el ţipă cel mai tare” # Aktual24
Doi cunoscuți analiști, Sorin Ioniță și Cristian Preda, sancționează ”ipocrizia” și ”duplicitatea” PSD în legătură cu adoptarea acordului Mercosur de către majoritatea liderilor UE, printre care și România. Cei doi evidențiază faotul că europarlamentarii români au votat în favoarea ăprevederilor Mercosur. ”Ce naiba vrea PSD cu Mercosur? Iată cum au votat în decembrie membrii PSD […]
10:50
Meteorologii anunţă precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare în Capitală sâmbătă noaptea, urmând să se depună strat de zăpadă în jurul a 5 cm. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă de -5…-4 grade. Duminică, vremea va deveni deosebit de […]
10:40
Jonathan Ross, agentul ICE care a ucis o femeie în Minneapolis, s-a ascuns împreună cu familia sa, după ce ar fi primit amenințări # Aktual24
Agentul ICE Jonathan Ross, identificat ca autorul împușcăturii mortale care a ucis-o pe Renee Nicole Good pe 7 ianuarie 2026, s-a retras împreună cu familia sa (soție și copii) într-o locație necunoscută din cauza fricii de represalii violente. Casa lor din suburbiile orașului Minneapolis a rămas goală, iar pe 9 ianuarie agenți federali înarmați și […]
10:20
Indiferent dacă este vorba de o gustare sau de un cuvânt din câteva litere, copiii mici pot învăța cuvinte ascultând adulții. Cercetătorii au descoperit acum că și anumite rase de câini pot face ceva similar. Oamenii de știință au descoperit că unii câini, care au abilitatea neobișnuită de a învăța numele unei multitudini de obiecte, […]
10:10
Mania grandorii: Surprins de presă purtând insigna „Happy Trump”, care-l înfățișează chiar pe el, președintele SUA a declarat: „De fapt, nu sunt fericit până când nu fac America măreață din nou” # Aktual24
Președintele Donald Trump a provocat un nou val de reacții virale după ce a apărut la o întâlnire cu executivi din industria petrolului și gazelor la Casa Albă purtând pe reverul sacoului o insignă cu propria sa imagine, denumită de el însuși „Happy Trump”. Insigna, un desen caricatural cu capul supradimensionat și un zâmbet larg, […]
10:00
Casa în care a copilărit David Bowie se va deschide publicului în 2027. Va fi restaurată în stilul anilor 1960 # Aktual24
Înainte de a 10-a aniversare a morții lui David Bowie care ar fi împlinit 79 de ani pe 8 ianuarie, Heritage of London Trust a anunțat că a achiziționat casa cu două etaje din Londra unde Bowie a locuit între 1955 și 1968. Casa va fi deschisă pentru public la sfârșitul anului 2027. Micul dormitor […]
09:40
Oamenii de știință au reușit să extragă ADN-ul lui Leonardo da Vinci dintr-un desen controversat # Aktual24
O echipă internațională de cercetători afirmă că a reușit pentru prima dată să extragă urme de ADN uman dintr-un desen din epoca Renașterii atribuit lui Leonardo da Vinci, deschizând o nouă cale pentru autentificarea operelor sale și reconstrucția profilului genetic al geniului italian. Desenul în creion roșu, numit „Copilul Sfânt”, a fost analizat prin metode […]
09:30
Un pixel roșu în zăpadă: Cum a rezolvat inteligența artificială misterul dispariției unui alpinist # Aktual24
Căutarea în zone puțin accesibile a drumeților și alpiniștilor dispăruți poate dura săptămâni și uneori luni. Inteligența artificială poate face treaba în câteva ore în unele cazuri – și poate salva vieți, scrie BBC. În septembrie 2024, luptând cu vremea care se înrăutățea, echipele de salvare montană din regiunea italiană Piemont se confruntau cu o […]
09:10
După uciderea unei femei în Minneapolis, secretara Departamentului Securității Interne a SUA, Kristi Noem, îi îndeamnă pe americani să le ofere agenților ICE masa de prânz și să le mulțumească # Aktual24
Secretara Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), Kristi Noem, a provocat controverse majore, îndemnând cetățenii americani să cumpere prânzul agenților ICE și să le mulțumească pentru serviciu, la doar o zi după ce un agent ICE a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis. În cadrul unui discurs susținut la New York și […]
08:40
S-au inspirat după CCR? Judecătorii Curții Supreme a SUA au amânat luarea unei decizii privind legalitatea tarifelor vamale impuse de administrația Trump # Aktual24
Curtea Supremă a Statelor Unite nu a emis vineri nicio decizie privind legalitatea tarifelor vamale extinse impuse de administrația Donald Trump, deși mulți analiști și investitori așteptau o hotărâre în acest dosar cu implicații majore pentru economia globală și fiscalitatea americană. Instanța a publicat doar o opinie minoră, fără legătură cu tarifele, menținând astfel suspansul […]
08:20
Este un bărbat în vârstă, chel, cu o barbă mare și stufoasă? Sau o tânără diafană cu părul lung? # Aktual24
Pentru comerciantul de artă belgian Klaas Muller, un răspuns la această întrebare contează mai puțin decât faptul că această abordare particulară a iluziei optice iepure-rață a fost pictată de Peter Paul Rubens. Acum trei ani, Muller a reușit să achiziționeze nu doar unul, ci două studii de capete ale maestrului baroc flamand într-o singură pictură, […]
08:10
Premierul francez Sebastien Lecornu a dispus pregătirea de posibile alegeri legislative în luna martie, odată cu cele municipale # Aktual24
Premierul francez Sébastien Lecornu a dispus pregătirea unor eventuale alegeri legislative în martie, la date prevăzute pentru municipale, relatează Le Monde, în contextul în care Adunarea națională urmează să examineze două moțiuni de cenzură. O moțiune de cenzură a guvernului care ar trece ar fi urmată de o dizolvare a Adunării naționale, potrivit acestei surse, […]
Acum 24 ore
23:40
Președintele Donald Trump și-a continuat, vineri, amenințările la adresa Groenlandei, spunând reporterilor că, dacă nu va reuși să încheie o înțelegere pentru a achiziționa teritoriul arctic „pe calea ușoară”, atunci va trebui să „o facă pe calea grea”. „Aș vrea să încheiem o înțelegere pe calea ușoară, dar dacă nu o facem pe calea ușoară, […]
23:10
Președintele Donald Trump a declarat vineri că va vinde Chinei și Rusiei „tot petrolul de care au nevoie”, în timp ce administrația sa va prelua controlul asupra vânzărilor de petrol ale Venezuelei, potrivit CNN. „Suntem pregătiți să facem afaceri. China poate cumpăra tot petrolul pe care îl dorește de la noi, acolo sau în Statele […]
23:00
Trump se întâlnește la Casa Albă cu directori ai companiilor petroliere pentru a discuta viitorul industriei din Venezuela. Președintele spune că va decide personal ce companii petroliere au voie să participe la reconstrucția infrastructurii # Aktual24
Președintele Donald Trump se întâlnește, vineri, la Casa Albă cu mai mulți directori din domeniul petrolier, ca parte a efortului său de a convinge companiile energetice să investească în reconstrucția infrastructurii petroliere a Venezuelei. Secretarul de Stat Marco Rubio, secretarul pentru Energie Chris Wright, care s-a întâlnit deja cu unii directori din domeniul petrolier săptămâna […]
22:50
Președintele Donald Trump a declarat astăzi că a anulat un al doilea val de atacuri „așteptate” asupra Venezuelei datorită cooperării țării cu Statele Unite. Potrivit CNN, la scurt timp după operațiunea militară care a dus la capturarea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale Cilia Flores, Trump a declarat într-o conferință de presă că „Suntem […]
22:10
Liderul suprem al Iranului pregătește terenul pentru o represiune mai dură pe măsură ce mișcarea de protest crește # Aktual24
Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei a promis că autoritățile „nu vor ceda” în fața unei mișcări de protest în creștere rapidă, pregătind scena pentru o intensificare a represiunii violente în a doua zi de la închiderea internetului la nivel național. Protestele au izbucnit în localități din întreaga țară în ultimele zile, reprezentând o […]
21:30
Chatbotul Grok al lui Musk limitează generarea de imagini doar pentru utilizatorii plătitori după reacția globală la deepfake-urile sexualizate # Aktual24
Chatbotul Grok, bazat pe inteligență artificială, al lui Elon Musk împiedică utilizatorii neplătitori să genereze sau să editeze imagini după o reacție negativă la nivel global din cauza deepfake-urilor sexualizate ale unor persoane, dar schimbarea nu a mulțumit autoritățile din Europa. Chatbotul, care este accesat prin intermediul platformei de socializare X a lui Musk, a […]
21:10
Aden revine sub control guvernamental, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite # Aktual24
Forțele loiale guvernului yemenit recunoscut internațional, sprijinite militar de Arabia Saudită, au preluat controlul asupra orașului Aden, principalul centru urban din sudul Yemenului, într-o operațiune care marchează o nouă etapă a conflictului intern și scoate la iveală tensiuni majore între principalii actori regionali implicați în război. Autoritățile saudite au anunțat că dispun de informații de […]
21:10
Regimul din Iran ar putea să cadă în urma demonstrațiilor, deși inițial evaluarea SUA era că protestele erau prea mici pentru asta. Totuși, ele au crescut semnificativ. Demonstranți iranieni au ieșit în număr mare joi pe străzile Teheranului și ale altor orașe, iar în imagini care circulă apar clădiri guvernamentale în flăcări; autoritățile au blocat […]
21:00
Îngropați sub un munte de gunoi. Trei persoane au murit, 12 au fost rănite și 35 sunt date dispărute la o instalație de gestionare a deșeurilor din Filipine # Aktual24
Trei persoane au murit și 12 au fost rănite, vineri, după ce au fost surprinse de o avalanșă de gunoi și moloz la o groapă de gunoi din Cebu, Filipine. De asemenea alte 35 de persoane sunt date dispărute, potrivit Sun Star. Toate victimele lucrau la groapa de gunoi și la instalația de gestionare a […]
