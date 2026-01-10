Luciano Pavarotti, vocea care s-a născut dintr-un vis improbabil și s-a întors la origini

21:00

Trei persoane au murit și 12 au fost rănite, vineri, după ce au fost surprinse de o avalanșă de gunoi și moloz la o groapă de gunoi din Cebu, Filipine. De asemenea alte 35 de persoane sunt date dispărute, potrivit Sun Star. Toate victimele lucrau la groapa de gunoi și la instalația de gestionare a […]