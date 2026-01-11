Cel puțin 2.000 de protestatari au fost uciși în ultimele 48 de ore pe străzile marilor orașe din Iran, susține postul independent de televiziune Iran International
Aktual24, 11 ianuarie 2026 08:00
Postul de televiziune independent Iran International, cu sediul la Londra, a anunțat că „cele mai conservatoare estimări” indică cel puțin 2.000 de protestatari uciși în ultimele 48 de ore (8-10 ianuarie), în contextul represiunii violente a protestelor naționale declanșate de apelul prințului exilat Reza Pahlavi. Cifra provine din surse spitalicești, medici și martori oculari, însă […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 10 minute
08:10
Singurul tren din România cu vagon-restaurant în care încă se mai gătește pe șine. Ce prețuri sunt în menu # Aktual24
În timp ce majoritatea călătorilor români și-au făcut un obicei din a-și pune „pachetul de acasă”, pe o singură rută feroviară din țară se întâmplă ceva aproape uitat: mâncarea se gătește la bord, iar aroma de friptură proaspătă se amestecă cu zgomotul roților pe șine. Este singurul tren din România care mai are vagon-restaurant funcțional. […]
Acum 30 minute
08:00
Cel puțin 2.000 de protestatari au fost uciși în ultimele 48 de ore pe străzile marilor orașe din Iran, susține postul independent de televiziune Iran International # Aktual24
Postul de televiziune independent Iran International, cu sediul la Londra, a anunțat că „cele mai conservatoare estimări” indică cel puțin 2.000 de protestatari uciși în ultimele 48 de ore (8-10 ianuarie), în contextul represiunii violente a protestelor naționale declanșate de apelul prințului exilat Reza Pahlavi. Cifra provine din surse spitalicești, medici și martori oculari, însă […]
Acum 2 ore
07:10
Italia se confruntă cu un fenomen tot mai apăsător: supraaglomerarea turistică. În timp ce Roma, Florența sau Veneția sunt copleșite de vizitatori, în munții Lazio și Abruzzo a apărut o alternativă surprinzătoare. Un grup de călugărițe a cartografiat și reactivat vechi trasee de pelerinaj, creând un nou circuit spiritual care traversează unele dintre cele mai […]
Acum 8 ore
02:00
Pe bulevardul din Timișoara numit azi C.D.Loga, după numele pedagogului care a dat și numele liceului de pe aceeași stradă, se găsește la nr. 46 o clădire frumoasă, în stil neoclasic francez, decorată cu frunze de acant, amorași și urne. Este Vila Kimmel, construită între 1911-1914, proprietatea lui Kimmel Ignácz Sándor și a soției sale, […]
01:40
Donald Trump a declarat sâmbătă seara că Statele Unite sunt „gata să ajute” protestatarii din Iran, în condițiile în care, în aceeași zi, regimul clerical de la Teheran a înăsprit represiunea împotriva manifestațiilor, anunțând arestarea a 100 de „revoltați înarmați”. Peste 100 de persoane ar fi fost ucise în protestele care au cuprins întreaga țară, […]
00:40
Cioloș explică detaliat de ce un important lider AUR este un ”ticălos”: ”Minciuna este ridicată la rang de politică de partid” # Aktual24
Dacian Cioloș, fost premier și fost comisar european, reacționează tăios după atacurile lansate de AUR în legătură cu acordul Mercosur, în special de senatorul Petrișor Peiu. Cioloș concluzionează că Peiu este un ”ticălos”. ”Am ales discreția în spațiul public în ultima vreme, după ce am decis să mă retrag din activitatea politică și instituțională. Totuși, […]
Acum 12 ore
23:50
Medicii de la trei spitale din Iran au declarat pentru BBC că unitățile lor sunt supraaglomerate cu pacienți morți sau răniți, în timp ce protestele antiguvernamentale majore continuă. Un medic de la un spital din Teheran a declarat că tinerii au fost împușcați „direct în cap (…) dar și în inimă”, în timp ce un […]
23:40
NATO, în fața unei crize istorice: SUA discută preluarea Groenlandei, Europa ezită să reacționeze # Aktual24
Alianța Nord-Atlantică traversează una dintre cele mai delicate situații de la înființarea sa. Administrația președintelui american Donald Trump analizează „o gamă de opțiuni” pentru a obține controlul asupra Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, stat membru NATO. Casa Albă a confirmat că utilizarea forței militare nu este exclusă. Posibilitatea ca Statele Unite să amenințe militar un […]
23:40
Ușa de serviciu a barului din Crans-Montana, unde 40 de persoane au murit într-un incendiu, era încuiată din interior, spune proprietarul # Aktual24
Proprietarul francez al barului elvețian unde 40 de persoane au murit într-un incendiu de Anul Nou a declarat anchetatorilor că o ușă de serviciu fusese încuiată din interior. Jacques Moretti, coproprietar al barului Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a fost reținut vineri, în cadrul investigației, potrivit The Guardian. Majoritatea celor 40 de persoane care au […]
23:30
Proteste la New York, Boston, Washington. „Demonstrațiile nu sunt împotriva forțelor de ordine”, ci cer încetarea „abuzului sistematic de putere” al ICE # Aktual24
Mai mult de 1.000 de proteste sunt planificate astăzi în Statele Unite, spun organizatorii, ca răspuns la împușcarea lui Renée Nicole Good în Minneapolis și la alte incidente cu agenți federali de imigrație. Demonstrații fac parte dintr-un val mai larg de proteste „ICE Out for Good”, organizate pe întreg teritoriul Statelor Unite. Protestatarii s-au adunat […]
23:00
SUA: Bile cu piper versus bulgări de zăpadă. Ciocniri între forțele de ordine și protestatari în fața unei clădiri federale din zona Minneapolis # Aktual24
Mai mult de 1.000 de demonstrații sunt programate în SUA în acest weekend, pe fondul furiei provocate de împușcarea mortală a unei femei din Minnesota de către un agent al Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE). Organizatorii au programat mitinguri sub sloganul „ICE Out for Good”, cerând încetarea desfășurării masive a agenților ICE și protestând […]
22:40
Protestatari anti ICE se adună în toată SUA după împușcăturile din Minneapolis și Portland, Oregon # Aktual24
Liderii din Minnesota au îndemnat protestatarii să rămână pașnici sâmbătă, în timp ce oamenii s-au adunat la nivel național pentru a denunța împușcarea mortală a unei femei de către un ofițer federal de imigrare în Minneapolis și rănirea a doi protestatari în Portland, Oregon, potrivit AP și CNN. Oamenii se adună, sâmbătă, în parcul Powderhorn […]
21:50
Un atac ucrainean cu drone a declanșat un incendiu la un depozit de petrol din regiunea Volgograd din sudul Rusiei, au declarat sâmbătă autoritățile regionale. Nu au existat informații imediate privind existența unor victime, a declarat guvernatorul regional într-o postare Telegram publicată pe canalul administrației locale. Postarea nu a specificat pagubele, dar a spus că […]
21:20
Coloniști israelieni mascați au atacat o pepinieră din Cisiordania și au bătut un palestinian surd, în vârstă de 67 de ani # Aktual24
Zeci de coloniști israelieni mascați, înarmați cu bate, au fost surprinși de camerele de supraveghere lovind un palestinian în vârstă chiar dacă acesta se afla la pământ, în timpul unui atac asupra unei pepiniere din satul Deir Sharaf din Cisiordania. Imaginile au fost publicate de Associated Press, informează Sky News. Lucrătorii de la pepinieră au […]
21:00
Un exemplar rar al primului număr al revistei Action Comics, în care apare Superman, a fost vândut pentru 15 milioane de dolari. Exemplarul i-a fost furat lui Nicholas Cage în anul 2000 # Aktual24
Un exemplar rar al revistei de benzi desenate din 1938 care l-a introdus pe Superman în lume a fost vândut unui colecționar anonim pentru 15 milioane de dolari. Vânzarea privată a primului exemplar din Action Comics Nr. 1 – furat cândva din casa actorului Nicolas Cage și returnat acestuia peste un deceniu – a fost […]
20:40
Salvatorii filipinezi au detectat „semne de viață” sub muntele de gunoaie care a ucis până acum patru persoane # Aktual24
Salvatorii au detectat semne de viață în muntele de gunoaie care s-a prăbușit și a ucis cel puțin patru muncitori și a rănit alți 12 la o groapă de gunoi din centrul Filipinelor. În continuare peste 30 de persoane sunt date dispărute. Autoritățile intenționează să intensifice eforturile de căutare, a declarat un oficial sâmbătă. Doisprezece […]
20:10
Ucraina intră într-o nouă fază politică. Volodimir Zelenski, prins între război, pace și propria putere # Aktual24
După aproape patru ani în care războiul a suspendat aproape complet competiția politică internă, Ucraina începe să dea semne clare de reanimare politică. În spatele frontului militar, o altă bătălie, mai discretă, dar la fel de decisivă, se desfășoară la Kiev, lupta pentru control, legitimitate și viitorul puterii. În centrul acestei confruntări se află președintele […]
19:40
Luciano Pavarotti, vocea care s-a născut dintr-un vis improbabil și s-a întors la origini # Aktual24
Marile destine nu se nasc întotdeauna sub lumina reflectoarelor. Uneori, ele prind contur într-un tren obosit, într-un oraș necunoscut, într-o competiție unde nimeni nu te așteaptă să câștigi. În 1955, un tânăr italian de 19 ani, profesor stagiar și cântăreț amator, cobora în Țara Galilor alături de tatăl său și de un mic cor din […]
Acum 24 ore
19:10
Într-o după-amiază obișnuită din San Francisco, o mașină fără șofer oprește la câțiva metri de trotuar. Nu claxonează, nu deschide geamul și nu întreabă unde mergi. Așteaptă. Ușile se deschid automat, iar interiorul te invită într-un spațiu care seamănă mai degrabă cu un lounge futurist decât cu un taxi. Fără volan. Fără pedale. Fără om […]
19:10
Ministrul Economiei desființează acuzațiile PSD și AUR: ”Vor izolarea României. Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României” # Aktual24
Statul român a susţinut acordul UE-Mercosur după negocieri ferme, care au adus garanţii clare pentru industrie şi agricultură, a afirmat sâmbătă ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău. „Acordul UE-Mercosur va duce la creşterea exporturilor României! Dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a ţării, România are nevoie de pieţe noi de […]
18:50
Spioni, drone și lămpi de tăiat: Noaptea în care SUA l-au smuls pe Nicolás Maduro din inima Caracasului # Aktual24
Pentru Nicolás Maduro, ultimele luni au fost trăite într-o iluzie de control. În spatele zidurilor groase ale reședințelor sale, înconjurat de gărzi de elită și protejat de un sistem de securitate de ultimă generație, liderul Venezuelei era convins că este de neatins. Fără să știe, însă, chiar și cele mai mici detalii ale vieții sale […]
18:40
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat într-un interviu că este mândru de contribuția sa la dezvoltarea municipiului Craiova, în perioada în care a făcut parte din echipa primarului Lia Olguța Vasilescu. Întrebat, în emisiunea „Insider politic”, difuzată sâmbătă de Prima TV, pe cine ar alege între Lia Savonea și Lia Olguța Vasilescu, Radu Marinescu a […]
18:30
”Corupția ucide”. În Grecia ia ființă un nou partid anticorupție, fondat de ”mama de la Tempe” # Aktual24
Principala purtătoare de cuvânt a familiilor victimelor celui mai grav accident feroviar din Grecia, petrecut în februarie 2023, a anunţat crearea unui nou partid politic care să lupte cu ‘corupţia şi clientelismul’, şi care este deja creditat cu intenţii de vot promiţătoare, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘Mişcarea cetăţenească împotriva corupţiei şi clientelismului este în […]
18:20
O filmare postată online aruncă în aer scena politică din Cipru, chiar în momentul preluării președinției UE. Acuzații de corupție la cel mai înalt nivel # Aktual24
Chiar în momentul în care guvernul cipriot ar trebui să se concentreze pe exercitarea președinției Consiliului Uniunii Europene, autoritățile sunt nevoite să gestioneze o controversă internă, generată de un videoclip care circulă online și care conține acuzații de corupție la nivel înalt. Acuzațiile apar în contextul în care Cipru a preluat președinția Consiliului UE. Controversa […]
18:00
Militar din garda lui Maduro, despre operațiunea SUA: ”Jur, nu am mai văzut așa ceva niciodată. Noi eram sute, dar nu aveam nicio șansă în fața celor 20 de soldați SUA, extrem de avansați tehnologic” – VIDEO # Aktual24
Pe rețelele de socializare se viralizează mărturia unui agent de securitate venezuelean, care a făcut parte din garda personală a lui Nicolás Maduro, privind modul în care au operat forțele speciale ale SUA. ”Este absolut înfiorător și explică multe despre motivul pentru care tonul din America Latină s-a schimbat brusc”, relatează un analist american pe […]
17:20
„Nu mă interesează dreptul internațional”. Doctrina Vestului Sălbatic a lui Trump șochează Europa – Analiză Politico # Aktual24
Ninsoarea a căzut abundent peste Bruxelles în această săptămână, în timp ce oficiali din ambasade și instituții europene se întorc din vacanță într-o lume nouă și șocantă, debutează analiza din Politico. Ca o palmă înghețată de aer arctic, operațiunea lui Donald Trump de a-l îndepărta pe Nicolás Maduro de la președinția Venezuelei i-a uluit pe […]
17:10
Pentru foarte multe persoane, procesul de slăbire ajunge să fie una dintre cele mai frustrante experiențe. Reduc porțiile, sar peste mese, elimină alimente considerate „interzise”, iar rezultatul întârzie să apară sau dispare complet după o scurtă perioadă de succes. De multe ori, aceste persoane ajung să creadă că organismul lor este „defect”, că au un […]
16:40
Într-o fabrică ultramodernă de lângă Hamburg, una dintre cele mai avansate regiuni industriale ale Europei, viitorul energiei curate pare suspendat într-o tăcere neliniștitoare. Brațe robotice perfect calibrate așteaptă să asambleze electrolizoare, mașinării sofisticate care pot transforma apa în hidrogen verde, fără emisii de carbon. Totul este pregătit pentru producție la scară mare. Singurul element care […]
16:40
Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a informat, vineri, că inspectorul-șef al instituției, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a încetat din viață. În vârstă de 51 de ani, acesta a acuzat iniţial o stare de rău. Cel mai probabil, el a decedat în urma unui infarct. „Inspectoratul de Poliție Județean Dolj informează cu profund regret că, în cursul […]
16:30
AUR vrea să o dea jos pe Oana Țoiu de la Externe: ”Trădare națională”. Cere PSD-ului să i se alăture în Parlament # Aktual24
AUR a cerut, sâmbătă, și PSD-ului să semneze moțiunea simplă contra ministrului de Externe, Oana Țoiu, pe care o acuză de ”trădare națională” pentru că România a semnat acordul Mercosur. ”În legătură cu moţiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Ţoiu, preconizată a fi depusă la Senat, grupul senatorial AUR anunţă că aşteaptă ca acest […]
16:20
Inteligența artificială care dezbracă oameni. Musk acuză „cenzura”, Marea Britanie amenință cu blocarea platformei X # Aktual24
O nouă furtună se adună deasupra lui Elon Musk și a platformei X, fosta Twitter. De această dată, nu declarațiile sale provocatoare sau deciziile radicale de business sunt în centrul scandalului, ci chiar instrumentul de inteligență artificială al companiei: Grok. Promovat drept un chatbot „mai liber” și „mai puțin filtrat” decât rivalii săi, Grok este […]
16:10
”Act de banditism internațional”. Războiul din umbră al Moscovei, propaganda rusă accelerează după raidul SUA în Venezuela # Aktual24
În zorii operațiunii militare americane din Venezuela, când avioanele de luptă F-35 au străpuns fără opoziție apărarea aeriană a regimului de la Caracas, confruntarea părea decisă exclusiv pe câmpul de luptă. Dar adevărata bătălie avea să înceapă abia după aceea nu cu rachete și bombardiere, ci cu titluri, narațiuni și manipulare digitală. Moscova a reacționat […]
15:40
„Nu sunt fumător.” Așa începe, de cele mai multe ori, justificarea. Urmează aproape invariabil completarea: „Fumez doar la petreceri” sau „doar când beau un pahar”. În imaginarul colectiv, există o categorie confortabilă de oameni care cred că se află în afara pericolului, fumătorii ocazionali, sociali, cei care „nu au o problemă”. Dar corpul nu face […]
15:10
Venezuela se află în doliu după raidul nocturn al forțelor americane, o operațiune care a dus la moartea a zeci de persoane și la capturarea președintelui Nicolás Maduro. Atacul, desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, a provocat distrugeri semnificative în mai multe zone urbane și a deschis un nou capitol de tensiuni în relațiile […]
14:40
Moștenirea lui Brigitte Bardot, profanată în mediul online. Fundația avertizează asupra unei exploatări cinice a morții unei legende # Aktual24
Dispariția lui Brigitte Bardot, una dintre cele mai fascinante și controversate figuri ale secolului XX, a lăsat Franța într-o stare de doliu profund. La 91 de ani, femeia care a schimbat pentru totdeauna imaginea feminității pe marele ecran și care și-a sacrificat faima pentru o cauză considerată, la vremea ei, radicală, protecția animalelor, a părăsit […]
14:10
ChatGPT pătrunde în intimitatea medicală a utilizatorilor. O nouă funcție permite încărcarea dosarelor medicale # Aktual24
OpenAI, compania care a adus inteligența artificială conversațională în viața a sute de milioane de oameni, face un nou pas îndrăzneț către unul dintre cele mai sensibile domenii ale existenței umane: sănătatea. Lansarea funcției ChatGPT Health, disponibilă momentan doar în Statele Unite, promite să transforme modul în care utilizatorii își înțeleg datele medicale, dar în […]
13:40
”Nu vrem să fim americani”. Mesaj transmis de toate partidele reprezentate în parlamentul Groenlandei # Aktual24
Partidele politice din Groenlanda şi-au exprimat vineri unitatea, ca răspuns la declaraţiile recente ale preşedintelui american Donald Trump referitoare la teritoriul semiautonom din componenţa Danemarcei, relatează DPA şi AFP, citate de Agerpres. ”Nu vrem să fim americani, nu vrem să fim danezi, vrem să fim groenlandezi”, indică într-o declaraţie comună cele cinci partide din parlamentul […]
13:10
Cum a devenit Ucraina locul nașterii armelor autonome: „Am creat ceva ce nu mai pot controla” # Aktual24
Într-o dimineață aparent banală, deasupra câmpurilor devastate din estul Ucraina, omul a făcut un pas înapoi. Nu a existat un ordin oficial, nici o declarație publică. Un pilot a apăsat un întrerupător, iar mașina a continuat singură. În acel moment, războiul a intrat într-o eră nouă. De mai bine de un an, conflictul din Ucraina […]
13:00
Indonezia a blocat temporar, sâmbătă, chatbot-ul Grok al lui Elon Musk, din cauza riscului de conținut pornografic generat de inteligența artificială, devenind prima țară care refuză accesul la instrumentul de inteligență artificială. Această măsură vine după ce guverne, cercetători și autorități de reglementare din Europa până în Asia au condamnat și unele au deschis anchete […]
12:40
Trump s-a săturat de ”jocurile” lui Putin, anunță surse oficiale citate de The Telegraph. Este tot mai enervat # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, este tot mai nemulțumit de liderul rus Vladimir Putin și îl consideră în prezent un obstacol mai mare în calea păcii în Ucraina decât pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Telegraph, citând surse, informație preluată de European Pravda. Potrivit surselor citate de publicația britanică, decizia lui Trump de a dispune […]
12:40
Anul acesta, mai multe țări europene au introdus amenzi usturătoare pentru turiștii cu comportament necorespunzător. Dar de ce acum – și va schimba acest lucru modul în care oamenii își petrec vacanța? Imaginați-vă scena: avionul dvs. tocmai a aterizat în Antalya, Turcia, și abia așteptați să coborâți din avion. Vă desfaceți centura de siguranță, săriți […]
12:20
Acordul istoric dintre Europa și America de Sud: 25 de ani de negocieri, speranțe economice și temeri agricole # Aktual24
Bruxelles, într-o după-amiază cenușie de iarnă, a devenit scena unui moment pe care diplomații îl așteptau de un sfert de secol. Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur format din Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay au finalizat acordul de liber schimb care promite să apropie două continente și să rescrie echilibrul comercial global. Pentru unii, este […]
12:10
Franța se pregătește să desfășoare 6.000 de militari în Ucraina după semnarea unui acord de pace # Aktual24
Președintele francez Emmanuel Macron a prezentat, pe 8 ianuarie, un plan detaliat pentru desfășurarea a până la 6.000 de soldați francezi în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Trupele ar urma să fie staționate departe de linia frontului, cu rol exclusiv de suport logistic, escortă, antrenament și garanție a securității, nu ca forțe de […]
12:00
Se știe că alcoolul și operarea de utilaje grele nu fac casă bună. Alcoolul poate încetini timpul de reacție, poate afecta judecata, poate provoca probleme de concentrare și poate duce la amețeli sau greață – efecte care devin și mai periculoase atunci când se pilotează o aeronavă. Și, deși rareori piloții comerciali încearcă să zboare […]
11:40
Agenții ICE au arestat patru membri ai tribului Sioux, considerându-i imigranți ilegali din cauza culorii pielii # Aktual24
Patru membri ai tribului Oglala Sioux (OST), toți cetățeni americani nativi, au fost reținuți de agenți ICE în timpul raidurilor masive din Minneapolis, măsura stârnind în comunitățile indigene indignare și acuzații de rasism. Președintele tribului, Frank Star Comes Out, a anunțat incidentul pe 9 ianuarie pe Facebook, precizând că bărbații au fost detinuți fără să […]
11:10
Un nou atac criminal al Kremlinului: Sute de mii de ucraineni din regiunea Dnipropetrovsk, lăsați fără căldură și electricitate de bombardamentele rusești, în condiții de ger cumplit # Aktual24
În noaptea de 9 spre 10 ianuarie, Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene, lăsând temporar aproximativ 100.000 de familii (circa 250.000-300.000 de consumatori) fără curent electric în regiunea Dnipropetrovsk. Compania energetică privată DTEK, principalul furnizor din zonă, a confirmat că penele de curent au afectat în […]
11:10
Dezvăluiri: PSD a votat în favoarea Mercosur la Bruxelles, însă acum face scandal. ”El dă şi tot el ţipă cel mai tare” # Aktual24
Doi cunoscuți analiști, Sorin Ioniță și Cristian Preda, sancționează ”ipocrizia” și ”duplicitatea” PSD în legătură cu adoptarea acordului Mercosur de către majoritatea liderilor UE, printre care și România. Cei doi evidențiază faotul că europarlamentarii români au votat în favoarea ăprevederilor Mercosur. ”Ce naiba vrea PSD cu Mercosur? Iată cum au votat în decembrie membrii PSD […]
10:50
Meteorologii anunţă precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare în Capitală sâmbătă noaptea, urmând să se depună strat de zăpadă în jurul a 5 cm. Potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, temperatura maximă va fi de 4…5 grade, iar cea minimă de -5…-4 grade. Duminică, vremea va deveni deosebit de […]
10:40
Jonathan Ross, agentul ICE care a ucis o femeie în Minneapolis, s-a ascuns împreună cu familia sa, după ce ar fi primit amenințări # Aktual24
Agentul ICE Jonathan Ross, identificat ca autorul împușcăturii mortale care a ucis-o pe Renee Nicole Good pe 7 ianuarie 2026, s-a retras împreună cu familia sa (soție și copii) într-o locație necunoscută din cauza fricii de represalii violente. Casa lor din suburbiile orașului Minneapolis a rămas goală, iar pe 9 ianuarie agenți federali înarmați și […]
10:20
Indiferent dacă este vorba de o gustare sau de un cuvânt din câteva litere, copiii mici pot învăța cuvinte ascultând adulții. Cercetătorii au descoperit acum că și anumite rase de câini pot face ceva similar. Oamenii de știință au descoperit că unii câini, care au abilitatea neobișnuită de a învăța numele unei multitudini de obiecte, […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.