Medicamentele mai scumpe în Europa din 2026: presiunea industriei și riscul întârzierii tratamentelor noi
National.ro, 8 ianuarie 2026 21:20
Medicamentele eliberate pe bază de rețetă ar putea deveni semnificativ mai scumpe în Europa începând cu 2026, după ce marii producători farmaceutici au fost forțați anul trecut să reducă prețurile pe piața din Statele Unite, sub presiunea președintelui Donald Trump. Strategia riscă să afecteze accesul pacienților europeni, inclusiv din România, la tratamente inovatoare. Reduceri în […]
Acum 10 minute
21:50
Donald Trump, blocat de Senatul SUA: vot tensionat privind puterile militare și reacție furibundă a președintelui # National.ro
Donald Trump a fost pus sub presiune joi, după ce Senatul Statelor Unite a votat trimiterea în plen a unei rezoluții care limitează dreptul președintelui de a angaja armata americană în acțiuni militare împotriva Venezuelei fără acordul Congresului. Decizia, susținută inclusiv de mai mulți senatori republicani, a declanșat o reacție extrem de dură din partea […]
Acum o oră
21:20
Medicamentele mai scumpe în Europa din 2026: presiunea industriei și riscul întârzierii tratamentelor noi # National.ro
Medicamentele eliberate pe bază de rețetă ar putea deveni semnificativ mai scumpe în Europa începând cu 2026, după ce marii producători farmaceutici au fost forțați anul trecut să reducă prețurile pe piața din Statele Unite, sub presiunea președintelui Donald Trump. Strategia riscă să afecteze accesul pacienților europeni, inclusiv din România, la tratamente inovatoare. Reduceri în […]
Acum 2 ore
20:10
Mișcarea îndrăzneață a Statelor Unite de a-l captura pe Nicolas Maduro transmite și un mesaj clar președintelui chinez Xi Jinping: emisfera vestică nu are loc pentru o altă superputere. Casa Albă nu va permite ca emisfera vestică să fie o bază de operațiuni pentru adversari, concurenți și rivali, a declarat secretarul de stat Marco Rubio. […]
Acum 4 ore
19:10
Userista de la Mediu a profitat de atacul hackerilor. Toate sistemele de comunicații din Apele Române sunt căzute # National.ro
Probabil ca să se asigure că niciun specialist adevărat din Apele Române nu va îndrăzni să trimită dosarul pentru selecția șefiei instituției, userista de la Mediu, Diana Buzoianu, a pus anunțul fix când sistemele de comunicații au fost distruse de hackeri. Astfel, la Apele Române nu funcționează nimic de două săptămâni și se fac eforturi […]
19:00
Război murdar pentru banii publici: Primarul Băluță, dezvăluiri despre șantaj, grupări destructurate și o posibilă otrăvire cu arsenic # National.ro
În sectorul 4, un „raport anonim" distribuit selectiv către diverse instituții și presă a scos la iveală un adevărat război. Șantaj, presiuni, atacuri la persoană sau atentat la sănătate – par a fi ingredientele unei strategii de intimidare orchestrate, se pare, de un fost șef în cadrul Primăriei Sectorului 4. „Raportul anonim" care duce spre… […]
18:40
Cu toate sutele de GW în capacități eoliene și fotovoltaice instalate în statele UE, producția de energie a statelor din Uniune este tot mai scăzută, se arată într-un raport al Eurelectric. Odată cu boom-ul regenerabilelor, centralele pe cărbune au fost dezafectate, în unele țări, chiar și nuclearul, iar rezultatele s-au văzut. Fără energie în bandă, […]
18:10
Donald Trump poate că nu a scris Strategia de Securitate Națională a SUA, dar este remarcabil cât de mult se aliniază atacul asupra Venezuelei din 3 ianuarie cu viziunea sa asupra lumii. Renunțând la orice rol de garant al securității globale, documentul a prezentat un „corolar Trump la Doctrina Monroe, proclamată de președintele James Monroe […]
Acum 6 ore
17:50
Înfrângerea suferită de Benfica pe teren propriu, 1-3 cu Sporting Braga, în „sferturile" Cupei Ligii Portugaliei, a provocat un adevărat cutremur la Lisabona. Evoluția slabă a echipei a scos la iveală tensiuni majore, iar Jose Mourinho a avut una dintre cele mai dure reacții de la preluarea băncii tehnice. Antrenorul Benficăi nu și-a menajat jucătorii […]
17:40
Statul român, sufocat de datorii. Împrumuturi de 2,3 miliarde de euro la început de an # National.ro
În prima zi lucrătoare a anului 2026, 5 ianuarie, Ministerul Finanțelor s-a grăbit să publice în Monitorul Oficial, fără postare în dezbatere publică, două ordine prin care statul român se mai împrumută de 2,3 miliarde de euro. Datoria publică s-a apropiat periculos de 60% din PIB, ajungând, în octombrie 2025, la peste 225 miliarde de […]
17:10
Unul dintre oamenii de bază ai FCSB din ultimii ani, Adrian Șut, este foarte aproape de despărțirea de campioana României. Mijlocașul defensiv are o ofertă importantă din Emiratele Arabe Unite și este așteptat să părăsească echipa lui Gigi Becali în perioada imediat următoare. Adrian Șut a fost o piesă esențială în angrenajul trupei din Berceni, […]
17:10
Era de așteptat: companiile petroliere americane vor garanții pentru a investi în Venezuela # National.ro
Companiile petroliere americane vor „garanții serioase" din partea Washingtonului înainte de a face investiții în Venezuela, în timp ce președintele Donald Trump le îndeamnă să-i susțină eforturile de reorganizare a piețelor energetice. Oficialii au purtat discuții cu directorii executivi din domeniul energetic la Miami, a raportat Financial Times, citând persoane familiarizate cu acest subiect, informează […]
16:40
Explicațiile oficiale pentru care avionul lui Nicușor Dan a rămas blocat cu orele la Paris. Ce zice ministrul Miruță/Costurile deplasării cu avionul folosit de președinte – VIDEO # National.ro
În contextul în care în ultimele zeci de ore s-a comentat intens pe marginea situației în care s-a aflat președintele Nicușor Dan, care a rămas blocat cu orele pe aeroport, în capitala Franței, până ca aeronava care l-a adus în România să poată decola, date fiind condițiile meteo, au apărut primele explicații oficiale pe marginea […]
16:30
Chiar și în plină rivalitate nucleară din timpul Războiului Rece, Statele Unite și Uniunea Sovietică au negociat o serie de tratate pentru a împiedica cursa înarmărilor să scape de sub control. Deși nu au căzut de acord asupra prea multor alte aspecte, liderii de la Moscova și Washington au recunoscut importanța negocierilor – începând din […]
16:10
Cu USR controlând Guvernul Bolojan și cu un Nicușor Dan care continuă să demonstreze, zi după zi, că nu înțelege nimic din ce presupune funcția de șef de stat, România se îndreaptă, cu pași mărunți dar siguri, spre prăpastie. Când hăhăiala ia locul declarațiilor oficiale și minciuna este ridicată la rang de strategie de PR […]
Acum 8 ore
15:40
Doar Donald Trump a reușit să-l trimită pe Nicolas Maduro în fața justiției. Acesta este adevărul cu care politicienii europeni ajung să se împace: președintele american are mijloacele și voința, iar ei nu. Impotența geopolitică a Europei devine acum o problemă. Viitorul Groenlandei este înțeles greșit. Trump nu o va „invada", relatează The Spectator. Amenințările […]
15:30
„Un bârlog de tâlhari”/Președintele german, critici fără precedent la adresa conducerii SUA # National.ro
Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a SUA, sub conducerea lui Donald Trump. Totul, pentru că ar duce la distrugerea valorilor care stau la baza ordinii mondiale. Lumea riscă să devină „un bârlog de tâlhari" – avertizează șeful statului german. Președintele german Frank-Walter Steinmeier a criticat dur politica externă a Statelor Unite […]
14:50
Decizia Statelor Unite de a acționa decisiv împotriva lui Nicolas Maduro declanșează deja proteste. Încă o dată, limbajul „dreptului internațional" este folosit pentru a proteja tirania. În 1989, SUA au intervenit militar în Panama pentru a-l înlătura pe Manuel Noriega, un narco-dictator care transformase un stat suveran într-o întreprindere criminală. Atunci, ca și acum, criticii […]
14:30
BREAKING NEWS: Fostul ministru de Finanțe, Daniel Chițoiu, condamnat la 4 ani de închisoare cu executare # National.ro
Informații de ultimă oră îl vizează pe fostul ministru de Finanțe Daniel Chițoiu. S-a aflat ce a decis instanța, definitiv, în cazul său, în urma accidentului pe care l-a provocat, în urmă cu șase ani, mai precis în decembrie 2019, și în urma căruia au murit două persoane. Fostul vicepremier și ministru de Finanțe, Daniel […]
Acum 12 ore
13:50
Alertă cu bombă la un hotel de 5 stele din Iași. Clădirea, evacuată după primirea unui mail amenințător – VIDEO # National.ro
S-a dat alerta, joi, 8 ianuarie, la un hotel de cinci stele din Iași, după ce pe mailul unității de cazare a fost primit un mesaj cu amenințări. Clădirea a fost evacuată, iar la fața locului au intervenit deja autospeciale de la poliție și jandarmerie, dar și echipaje specializate, care fac verificări. Un hotel de […]
13:50
România – cel mai mare număr de proprietari. Și motivul de mândrie a fost transformat în motiv de rușine # National.ro
1. Îl vom crede pe Bolojan că avea motive să dubleze – tripleze impozitele cetățenilor atunci când va mări de cinci ori și taxele multinaționalelor. Dar cum să-l credităm moral pe unul care a anunțat că va sălta impozitele cu 70%, iar oamenii care aveau de achitat 200 de lei se duc spre 500? Un […]
12:50
Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București. Vreme rece, lapoviță și ninsori în Capitală, în următoarele zile # National.ro
Ninsorile și-au făcut apariția deja, joi dimineață, în Capitală, iar meteorologii anunță că precipitațiile specifice iernii se vor mai semnala și în următorul interval. De asemenea, în cursul zilei de joi se vor semnala și intensificări mai puternice ale vântului. Vremea va fi foarte rece și va ninge, în București, în următoarele zile, iar valorile […]
12:20
Circulația feroviară, afectată de ninsori. Un tren de călători a înregistrat peste patru ore întârziere # National.ro
Episodul de iarnă, care a adus ninsori în mai multe zone din țară, îngreunează joi, 8 ianuarie, nu doar circulația rutieră, pe mai multe drumuri naționale, ci și pe cea feroviară. Un tren are o întârziere de peste 4 ore. Circulaţia trenurilor se desfăşoară cu dificultate în mai multe zone din ţară, în special pe […]
11:10
George Simion, îndemn la proteste, la început de an: „Chiar dacă e frig, ieșiți în stradă/ Trebuie să scăpăm de această guvernare” – VIDEO # National.ro
George Simion a dat semnalul: îi îndeamnă pe românii nemulțumiți de actuala guvernare, așadar de Executivul Bolojan, să iasă în stradă, nu doar să comenteze în mediul online. Liderul AUR a anunțat miercuri seară, 7 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, un protest față de actualii decidenți din echipa de la Palatul Victoria, manifestație ce […]
10:30
Circulație în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară. Unde au fost impuse restricții de circulație, din cauza vremii – VIDEO # National.ro
Circulația pe drumurile din țară se desfășoară joi dimineață, 8 ianuarie, în mare parte, în condiții de iarnă. În județele din nordul și centrul țării se semnalează ninsori, în timp ce în sud precipitațiile sunt sub formă de ploaie. Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române precizează că se acționează atât cu utilaje de deszăpezire, cât […]
10:10
Nou protest al fermierilor, care încearcă să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă. Fermierii francezi au intrat joi dimineaţă, 8 ianuarie, cu tractoarele în centrul Parisului şi au ajuns până la Turnul Eiffel. Fermierii francezi au blocat joi mai multe zone din Paris, în semn de protest față de un amplu acord comercial […]
Acum 24 ore
07:20
05:10
BERBEC Astăzi vei dori foarte mult să vorbești cu alții și vei fi fermecător cu toată lumea. De fapt, să vorbești cu cei dragi îți va aduce pace. Simțiți-vă liber să delegați unele responsabilități. Dorința ta de stabilitate în dragoste te face mai puțin receptiv la oportunități. TAUR Relațiile tale ar putea ajunge să […]
7 ianuarie 2026
23:30
În episodul mesajelor apărute pe Facebook în timpul zborului cu aeronava militară, Nicușor Dan mai adaugă o filă la manualul personal de dispreț față de reguli. Nu e o scăpare tehnică și nu e o „neînțelegere". Este un fapt simplu: la bordul unui avion, telefonul se trece în modul avion de la decolare până la […]
Ieri
21:40
Cum a reușit Nicușor Dan să facă de râs un simbol al aviației românești. Și, mai ales, care a fost interesul? # National.ro
Nicușor Dan a bifat una dintre cele mai toxice demonstrații de autosabotaj instituțional din ultimii ani. După ce pui cap la cap parcursul impecabil al aeronavei C-27J Spartan, 15 ani de misiuni reale, grele, uneori la limita suportabilului, devine imposibil de ignorat contrastul. Același avion care a funcționat fără sincope în teatre de război, în […] The post Cum a reușit Nicușor Dan să facă de râs un simbol al aviației românești. Și, mai ales, care a fost interesul? first appeared on Ziarul National.
21:10
20:10
La reuniunea la Paris, oficialii europeni și americani păreau să fie de acord cu garanții de securitate pentru Ucraina în cazul încetării războiului cu Rusia. Coaliția celor dispuși s-a întrecut în afirmații triumfaliste: vor urma „măsuri de asigurare în aer, pe mare și pe uscat, precum și pentru regenerarea forțelor armate ale Ucrainei”. De asemenea, […] The post Garanțiile de securitate pentru Ucraina sună fals first appeared on Ziarul National.
19:50
Nicușor Dan a reușit din nou performanța de a transforma o deplasare externă într-un episod penibil, perfect realizat pentru viralizare. Imaginea președintelui modest, abandonat pe pistă, cu zăpadă sub tălpi și economie până la ultima șurubelniță, nu mai impresionează pe nimeni. Ba dimpotrivă: ne irită pe toți. Nicușor Dan, „românașul” lăsat pe pistă Filmulețul cu […] The post USR-ismul lui Nicușor Dan și ridicolul dus la extrem first appeared on Ziarul National.
19:40
Care este imaginea de fapt și de drept a României, la început de 2026? Dacă ar fi să privim tabloul de ansamblu, fără lozinci și fără comunicate lustruite, vedem o țară prinsă între două stări de spirit politice: haiducia și prostia. Pe de o parte, avem guvernarea. Pe de altă parte, avem președinția. Iar între […] The post România, între haiducie și prostie first appeared on Ziarul National.
19:40
Au existat motive în spatele capturării și arestării președintelui venezuelean Nicolas Maduro, dar un factor puțin discutat ar fi îngrijorarea Casei Albe cu privire la scăderea importanței globale a petrodolarului. Producția de petrol a Venezuelei este modestă, de abia un milion de barili pe zi, dar rezervele sale, aproximativ 300 de miliarde de barili – […] The post Venezuela și declinul petrodolarului first appeared on Ziarul National.
19:10
Raportul Institutului Național de Statistică (INS) privind tendințele în evoluția activității economice arată o imagine catastrofică. Astfel, în perioada decembrie 2025-februarie 2026, atât în sectorul construcțiilor, cât și în industria prelucrătoare, activitatea economică și numărul de salariați vor scădea. În același timp, prețurile în construcții, dar și în activitatea de comerț vor crește. Previziunile vin […] The post INS anunță apocalipsa. Scade producția, scad salariații, cresc prețurile first appeared on Ziarul National.
18:10
La scurt timp după ce forțele speciale americane l-au răpit pe Nicolas Maduro din Caracas, președintele cubanez Miguel Diaz-Canel a declarat că poporul său este pregătit să „își dea sângele, chiar și viața” pentru a apăra Venezuela și revoluția din Cuba. Economia Cubei este aproape de colaps. Din 2021, peste un milion de cubanezi – […] The post Cuba în mâinile Americii? first appeared on Ziarul National.
17:50
Liam Rosenior (41 de ani), instalat recent pe banca tehnică a lui Chelsea, a început mandatul cu o problemă extrasportivă. Tehnicianul englez a fost amendat și judecat pentru depășirea vitezei legale și neprezentarea la un curs de conștientizare rutieră. Rosenior a fost surprins de radar pe 7 iulie anul trecut, în Derbyshire, conducând cu 58 […] The post Noul antrenor al lui Chelsea – mai întâi la tribunal, apoi la antrenament first appeared on Ziarul National.
17:40
La aproape 6 ani de la adoptarea Planului de acțiuni pentru materii prime critice necesare Green Deal de către Comisia Europeană, nimic nu s-a schimbat. Curtea de Conturi Europeană atrage atenția că nici viitorul nu arată prea bine, având în vedere dependența uriașă de importurile din țările terțe, capacitatea limitată de extracție și prelucrare a […] The post Curtea de Conturi Europeană pune la zid Green Deal. Nu avem materii prime! first appeared on Ziarul National.
17:10
O multitudine de factori se combină pentru a genera boom-ul fuziunilor și achizițiilor din domeniul biotehnologic. Unele dintre cele mai bine vândute medicamente din lume se confruntă cu pierderea exclusivității în jurisdicții cheie, situație numită „prăpastia brevetelor”. Licitația de mare amploare dintre Pfizer și Novo Nordisk pentru producătorul de medicamente Metsera arată cât de competitive […] The post ”Prăpastia brevetelor”. Big Pharma în cursa pentru active biotehnologice first appeared on Ziarul National.
16:50
Genoa pregătește o mutare importantă pe piața transferurilor. Clubul deținut majoritar de Dan Șucu negociază aducerea stoperului argentinian Lucas Martinez Quarta (29 de ani), fundaș cu experiență solidă în Serie A, acumulată în perioada petrecută la Fiorentina. În vara lui 2025, Genoa a cheltuit doar 500.000 de euro pe piața transferurilor, sumă plătită pentru împrumutul […] The post Dan Șucu nu are bani de Rapid, dar sparge banca pentru Genoa! first appeared on Ziarul National.
16:30
După Eric cel Roșu, vin SUA și China. De ce marile puteri sunt atât de interesate să conducă Groenlanda # National.ro
Vikingul Eric cel Roșu a fost primul care, în anul 986 d.Hr., a observat potențialul Groenlandei. Dorea să colonizeze teritoriul nou descoperit. Donald Trump propune ceva similar: ”Deținerea Groenlandei este vitală pentru securitatea SUA și pentru securitatea economică”. În 1946, Statele Unite au încercat să cumpere Groenlanda, oferind 100 de milioane de dolari în lingouri […] The post După Eric cel Roșu, vin SUA și China. De ce marile puteri sunt atât de interesate să conducă Groenlanda first appeared on Ziarul National.
16:10
S-a parafat înțelegerea. Patronii Kaufland și Lidl și-au rezervat dreptul de a închide magazinele La Cocoș # National.ro
Angajamentul dintre Consiliul Concurenței și Grupul Schwarz, din care face parte Kaufland și Lidl, nu sună deloc bine pentru viitorul magazinelor La Cocoș. După ce a cumpărat singurul lanț de supermarketuri românești din țară, Grupul Schwarz a promis că nu va închide și nu va limita activitatea acestora timp de 5 ani. Și totuși, același […] The post S-a parafat înțelegerea. Patronii Kaufland și Lidl și-au rezervat dreptul de a închide magazinele La Cocoș first appeared on Ziarul National.
16:00
Calendarul de vaccinare din SUA, schimbare fără precedent: șase vaccinuri eliminate din recomandările pentru copii # National.ro
Calendarul de vaccinare din SUA a fost modificat radical săptămâna aceasta, după ce autoritățile federale au decis să elimine șase vaccinuri din lista celor recomandate în mod curent tuturor copiilor, potrivit Euronews. Decizia, aplicată imediat, a stârnit reacții dure din partea comunității medicale, care avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea publică. Ce vaccinuri nu mai sunt […] The post Calendarul de vaccinare din SUA, schimbare fără precedent: șase vaccinuri eliminate din recomandările pentru copii first appeared on Ziarul National.
16:00
Nicușor Dan a reușit să se „remarce”! E singurul șef de stat rămas blocat în Franța, din cauza vremii. Toți ceilalți lideri europeni au decolat încă de marți seară! # National.ro
Președintele Nicușor Dan a „reușit” să se remarce cu recenta sa deplasare la Paris, dar nu cu vreun aspect ce ține de politică externă, sau cu vreo discuție cu un lider important, ci prin faptul că este singurul șef de stat prezent la reuniunea din capitala Franței care nu a putut pleca din metropolă din […] The post Nicușor Dan a reușit să se „remarce”! E singurul șef de stat rămas blocat în Franța, din cauza vremii. Toți ceilalți lideri europeni au decolat încă de marți seară! first appeared on Ziarul National.
15:50
A fost lansată cartea de artă „Dreams of Art” , publicaţie biligvă – un omagiu adus lui Sigmund Freud (170 de ani de la naştere) şi teoriei sale despre vise. Regăsim de asemenea fragmente din opera lui Shakespeare „Visul unei nopţi de vară”, care prefaţează cele 7 capitole ce conţin 84 de lucrări de artă […] The post SIMONA TOADER aduce „Dreams of Art” în România first appeared on Ziarul National.
15:20
Aglomeraţie pe DN1 spre Bucureşti, la finalul minivacanței. Circulație în coloană la Predeal, Azuga și Bușteni/Care sunt rutele alternative # National.ro
Pe final de minivacanță, apar nelipsitele aglomerații rutiere. La fel se întâmplă și miercuri, 7 ianuarie, pe DN1, când românii au pornit către casă după ce au petrecut vacanța la munte, în stațiunile de pe Valea Prahovei. Traficul rutier este aglomerat, miercuri după-amiază, 7 ianuarie, pe DN1, pe sensul spre Ploiești, unde se circulă în […] The post Aglomeraţie pe DN1 spre Bucureşti, la finalul minivacanței. Circulație în coloană la Predeal, Azuga și Bușteni/Care sunt rutele alternative first appeared on Ziarul National.
15:20
Lolita a invadat TikTok-ul cu o viteză care ar trebui să dea fiori oricărui artist real, folosind o voce plină de jale și o frumusețe construită digital, prezentată drept „naturală”. Milioane de oameni se emoționează, distribuie și laudă fără să conștientizeze un lucru esențial: artista pe care o admiră nu există. O iluzie perfect ambalată, […] The post Lolita explodează pe TikTok și lovește direct în muzica reală first appeared on Ziarul National.
15:00
Capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro a funcționat perfect. Succesul acestei operațiuni îndrăznețe i-a adus lui Donald Trump a doua victorie militară din mandatul său. Dar, în timp ce succesul primei operațiuni – atacul aerian asupra Iranului din iunie, care a distrus instalații de îmbogățire a uraniului – și a fost obținut printr-un bombardament care a […] The post Trump riscă să trădeze America First first appeared on Ziarul National.
15:00
La doar două zile după summitul NATO de la București, Vladimir Putin i-a transmis direct președintelui american George W. Bush că extinderea Alianței spre Ucraina și Georgia reprezintă o amenințare directă la adresa Rusiei. Discuția, purtată la Soci pe 6 aprilie 2008 și consemnată într-un memorandum declasificat ulterior, arată fără echivoc că liniile de conflict […] The post Ce i-a spus Putin lui Bush după summitul NATO de la București? (I) first appeared on Ziarul National.
