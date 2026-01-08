Donald Trump, blocat de Senatul SUA: vot tensionat privind puterile militare și reacție furibundă a președintelui

15:20

Pe final de minivacanță, apar nelipsitele aglomerații rutiere. La fel se întâmplă și miercuri, 7 ianuarie, pe DN1, când românii au pornit către casă după ce au petrecut vacanța la munte, în stațiunile de pe Valea Prahovei. Traficul rutier este aglomerat, miercuri după-amiază, 7 ianuarie, pe DN1, pe sensul spre Ploiești, unde se circulă în […] The post Aglomeraţie pe DN1 spre Bucureşti, la finalul minivacanței. Circulație în coloană la Predeal, Azuga și Bușteni/Care sunt rutele alternative first appeared on Ziarul National.