Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să-și impună favoriții la șefia serviciilor

12:20

Începe să fie greu să faci diplomație în România! Până mai ieri, politica externă era ceva abstract, departe de pulsiunile societății, românii fiind îngrijorați mai mult de creșterea TVA, a impozitelor pe proprietate și autoturisme etc! Dar ce ne facem când lumea largă vine peste noi? Când istoria se rescrie și România este, vrând nevrând, […]