Ce facem astăzi, 11 ianuarie 2026, în Timișoara?
Timis Online, 11 ianuarie 2026 00:20
Duminică puteți merge la expoziții și spectacole.
Acum 15 minute
00:20
Duminică puteți merge la expoziții și spectacole.
Acum 6 ore
19:40
Primăria Lugoj intervine pentru protejarea persoanelor fără adăpost, pe fondul gerului extrem # Timis Online
Primăria Municipiului Lugoj a demarat în acest weekend acțiuni de sprijin pentru persoanele fără adăpost, în contextul temperaturilor extrem de scăzute din această perioadă.
18:50
Pentru județul Timiș a fost emisă o nouă atenționare Cod Galben de ger, valabilă din această seară, până luni dimineață.
Acum 12 ore
14:40
Trei adolescenți de 15 și 16 ani au atacat un vârstnic în noaptea de vineri spre sâmbătă pe o stradă din Oradea.
11:40
Primăria Timișoara propune realizarea unui nou drum de legătură între Calea Torontalului și Calea Aradului, pentru fluidizarea traficului și acces mai bun către Parcul Industrial și Tehnologic.
Acum 24 ore
09:30
Weekendul viitor, timișorenii sunt invitați să încerce o experiență diferită, care pune accent pe mișcare, ascultarea corpului și explorarea personală, nu pe coregrafii sau performanță. Comunitatea Șezătoare și Cafea își reia activitățile și vă invită la un atelier de dans deschis tuturor celor care vor să iasă din rutina zilnică.
Ieri
00:20
Sâmbătă puteți merge la expoziții și spectacole.
9 ianuarie 2026
22:10
Tânără rănită după ce mașina în care se afla a intrat într-un stâlp, în Sânnicolau Mare # Timis Online
Un accident rutier a avut loc în vineri seara, pe o stradă din Sânnicolau Mare, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp.
21:40
Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de precipitații mixte pentru zonele joase ale județului Timiș. Avertizarea vizează câteva ore din seara zilei de vineri, 9 ianuarie.
20:40
Tânăra de 28 de ani, rănită într-un accident, după ce a intrat în coliziune cu un autobuz între Timișoara și Becicherecu Mic # Timis Online
O femeie de 28 de ani a fost rănită, vineri, într-un accident rutier produs pe DN 6, între municipiul Timișoara și localitatea Becicherecu Mic, după ce autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autobuz.
18:10
Omnia vincit aurum. În 2026, aurul își menține trendul ascendent și rămâne un refugiu pentru vremuri extrem de instabile # Timis Online
Războaie, recesiune globală, violențe și o tot mai evidentă luptă de redefinire a sferelor de influență economică, strategică, geopolitică. Ce mai este astăzi sigur și de încredere? Greu de spus. Cert este că în 2025 prețul aurului a atins recorduri istorice la nivel global, iar media estimărilor analiștilor indică un trend ascendent și pentru 2026. Băncile centrale din Europa de Est continuă să cumpere aur, iar evoluția în România urmează tendința globală.
17:50
Filmul săptămânii: „If I Had Legs I'd Kick You”, o dramă psihologică presărată cu umor negru despre o mamă aflată la capătul puterilor # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „If I Had Legs I'd Kick You”, o comedie și dramă psihologică, cu Rose Byrne în rol principal, care explorează presiunile unei mame și dificultățile vieții cotidiene printr-un mix de umor negru și tensiune psihologică.
17:20
Propun Anul Bicicletei la Timișoara: aplicație, întâlniri, planuri de infrastructură și multe altele # Timis Online
Anul 2026 va fi dedicat bicicletei la Timișoara, printr-o inițiativă civică care își propune să aducă mersul pe bicicletă mai aproape de viața de zi cu zi a orașului. Demersul este lansat de Pedale.app și Pedallez și urmărește să transforme bicicleta într-o alternativă reală de deplasare prin oraș.
17:10
Muzeul Apei din Timișoara propune publicului, la început de an, un eveniment cultural special, aflat la intersecția dintre arta contemporană și patrimoniul industrial. În perioada 14 ianuarie – 14 februarie, spațiul muzeal va găzdui expoziția de sculptură „Moving Elements”, semnată de artistul Bogdan Nueleanu.
15:20
Atenție, părinți! Dacă aveți lapte praf NAN sau Alfamino din anumite loturi, trebuie să îl returnați # Timis Online
Nestlé România a anunțat o rechemare voluntară a unor loturi limitate de formule de lapte NAN și Alfamino, ca măsură de precauție pentru siguranța sugarilor. Decizia a fost luată în strânsă colaborare cu autoritățile locale, ca urmare a identificării unei posibile prezențe a cereulidei în ingredientele folosite în rețeta unor loturi de produse.
15:10
Numărul cazurilor de gripă și pneumonie în Timiș rămâne ridicat, la fel și spitalizările # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș raportează o menținere a numărului ridicat de cazuri de gripă și alte infecții respiratorii în județ, pe fondul circulației active a virusurilor sezoniere.
15:10
Se lucrează și în sezonul rece la Colegiul Tehnic „Henri Coandă”. Ritm accelerat la clădirea internatului # Timis Online
Reabilitarea termică a Colegiului Tehnic „Henri Coandă” continuă și pe timp de iarnă, cu lucrări avansate la clădirea internatului. Constructorul va accelera intervențiile pentru a permite relocarea elevilor, investiția de peste 29,5 milioane de lei vizând creșterea eficienței energetice și modernizarea întregului campus.
14:40
A mușcat doi polițiști după ce a făcut scandal într-un bar și a încercat să intre peste o femeie în casă # Timis Online
Un bărbat din Bocșa a fost reținut după ce, beat și agresiv, a provocat scandal într-un bar, a încercat să intre peste o femeie în casă și i-a mușcat pe doi polițiști care au intervenit.
14:40
FOTO. Bătrân de 85 de ani rănit într-un incendiu la Giroc. O mașină a fost cuprinsă de flăcări # Timis Online
Incendiu la o mașină a izbucnit astăzi, în curtea unei case din Giroc, iar trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un bărbat de 85 de ani a suferit arsuri ușoare la față, iar două femei s-au speriat.
13:40
Timișorenii își vor plăti impozitele de abia din 19 ianuarie. DFMT actualizează sistemul # Timis Online
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara va relua încasarea taxelor și impozitelor locale abia din 19 ianuarie, după actualizarea sistemului informatic. Până atunci, ghișeele funcționează în regim adaptat, în contextul majorărilor semnificative de impozite pentru 2026.
13:10
Pacienți cu râie la Spitalul de Psihiatrie din Jebel. A fost demarată o anchetă epidemiologică # Timis Online
Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș a fost informată, în data de 8 ianuarie, de către Spitalul de Psihiatrie Jebel cu privire la confirmarea a trei cazuri de infestare cu scabie, cunoscută și ca râie, în rândul pacienților internați. Potrivit autorităților sanitare, cazurile au fost confirmate în 30 decembrie 2025.
12:50
Gerul a pus stăpânire pe Banat în noaptea trecută, când au fost înregistrate cele mai scăzute temperaturi din această iarnă, cu minime care au coborât local până la –18,5°C, iar meteorologii avertizează că frigul persistă și în această noapte, chiar dacă valorile nu vor mai atinge aceleași extreme.
11:50
FOTO. Acțiunile de deszăpezire au continuat și vineri dimineață. Au fost scoși pe teren și deținuți # Timis Online
Primăria Timișoara a continuat deszăpezirea și în noaptea de joi spre vineri, după ninsorile de 16 cm care au blocat orașul cu 24 de ore în urmă. Pe străzi au acționat 350 de angajați, 20 de utilaje și, suplimentar, 20 de persoane private de libertate, fiind împrăștiate 90 de tone de material antiderapant.
11:30
Cum vă puteți programa pentru analize medicale gratuite la Spitalul Municipal Timișoara # Timis Online
Analizele medicale au un rol esențial în stabilirea diagnosticului și în monitorizarea stării de sănătate, fiind necesare pentru identificarea infecțiilor, inflamațiilor sau a altor dezechilibre din organism. Acestea pot fi realizate corect doar prin investigații de laborator.
10:50
Scandal în aer: Președintele Dan publică înregistrarea escortei elvețiene. Gestul de apreciere, contestat # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a publicat o înregistrare în care se aude că avionul său Spartan urma să fie escortat de avioane elvețiene F-18 „în semn de apreciere” pentru sprijinul României la Crans-Montana”. Ministerul Apărării elvețian a spus însă că escorta a fost o misiune de rutină, iar Nicușor Dan a criticat dezinformarea presei.
10:30
Trump amenință cu atacuri terestre împotriva cartelurilor și provoacă un nou val de tensiuni în America Latină # Timis Online
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că va extinde lupta împotriva cartelurilor de droguri prin atacuri „terestre” și a cerut Mexicului cooperare militară, propunere respinsă de președinta Claudia Sheinbaum. Declarațiile au generat tensiuni regionale și critici internaționale.
10:20
NASA pregătește o revenire medicală de urgență de pe Stația Spațială Internațională, o premieră în istoria stației # Timis Online
NASA analizează lansarea mai devreme a unei noi misiuni pentru a înlocui echipajul de pe Stația Spațială Internațională, din cauza unei probleme medicale grave a unui astronaut, stabilă, dar imposibil de tratat la bord.
09:40
Muzeul Național al Banatului marchează Ziua Culturii Naționale printr-un gest de apropiere față de patrimoniu. Astfel, oferă publicului tururi ghidate gratuite joi, 15 ianuarie.
09:10
ContiTech anunță numirea lui Vasile Roșca în funcția de director al fabricii din Timișoara. El îl înlocuiește în funcție pe Ernesto Flores, care a ocupat această poziție timp de trei ani și care își continuă activitatea în noul rol de Head of Operations Cluster EMEA East BA OESL la noul centru Technology Excellence Center Eastern Europe, tot în cadrul companiei din Timișoara.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Vineri puteți merge la spectacole și expoziții.
8 ianuarie 2026
23:30
Un tânăr șofer a fost rănit după ce mașina lui a fost complet distrusă de o locomotivă, pe un drum comunal din Timiș # Timis Online
Un accident rutier grav a avut loc joi seară, pe drumul comunal DC 113, între Făget și Bătești, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu o locomotivă izolată, la o trecere la nivel cu calea ferată.
22:00
Un bărbat și fiica sa accidentați pe trecerea de pietoni în Calea Torontalului din Timișoara # Timis Online
Un băbat și fiica sa au fost accidentați pe trecerea de pietoni în Calea Torontalului din Timișoara joi seara.
20:40
Primarul Moșniței Nouă avertizează: tractarea copiilor cu sania pe drumurile publice, periculoasă și sancționată # Timis Online
Gerald Simonis, primarul comunei Moșnița Nouă, a transmis, joi, un avertisment către locuitori privind practicile periculoase de iarnă. Este vorba despre tractarea copiilor minori cu sania după mașină pe drumurile publice.
19:40
Trei răniți, printre care și un copil de cinci ani, într-un accident rutier pe strada General Ion Dragalina din Timișoara # Timis Online
Trei persoane, printre care și un copil de 5 ani, au fost rănite într-un accident rutier produs joi după-amiază, pe strada General Ion Dragalina.
17:30
VIDEO. Se deszăpezește și nordul Timișoarei. Pregătiri pentru încă o noapte cu zăpadă, dar și cu ger cumplit # Timis Online
Primăria Timișoara continuă intervențiile pentru deszăpezire și se pregătește pentru încă o noapte dificilă de iarnă. Utilajele rămân pe străzi, mai ales în zona de nord a orașului, iar Colterm va crește temperaturile în rețea, pe fondul gerului anunțat.
16:20
Aquatim avertizează: măsuri esențiale pentru prevenirea înghețului instalațiilor de apă # Timis Online
În contextul prognozei meteo care anunță, pentru noaptea de joi spre vineri, temperaturi ce pot coborî până la -14 grade Celsius la Timișoara, Aquatim readuce în atenția clienților o serie de recomandări esențiale pentru protejarea instalațiilor de apă în sezonul rece.
16:20
Poliția nu a iertat: 18 amenzi, un permis reținut și patru certificate retrase pentru mașinile neechipate de iarnă la Timișoara # Timis Online
18 amenzi aplicate și un permis reținut în Timișoara, după o acțiune a poliției pe drumurile orașului pentru verificarea autovehiculelor și a dotării cu anvelope de iarnă.
16:20
16:10
Zăpada aduce bucurie aproape de casă: Giroc și Dumbrăvița, destinații preferate pentru săniuș # Timis Online
Codul galben de ninsori care a cuprins Timișoara și împrejurimile nu aduce doar probleme și drumuri blocate ori greu practicabile. Pentru mulți timișeni care nu pot ajunge la munte, zăpada de acasă a devenit o oportunitate de distracție și relaxare.
16:10
Mama și copilul de 2 ani s-au autoevacuat dintr-o casă cuprinsă de flăcări în Iecea Mare # Timis Online
O casă din Iecea Mare a fost cuprinsă de flăcări joi, iar o femeie și un copil s-au autoevacuat înainte ca pompierii să stingă incendiul, care ar fi pornit de la un cablu defect al unui uscător de rufe.
15:40
Trafic îngreunat între Caransebeș și Armeniș: coadă de kilometri pe drumul acoperit de zăpadă # Timis Online
Șoferii care circulă între Caransebeș și Armeniș înaintează cu mare greutate din cauza zăpezii, formând coadă de kilometri, unii așteptând chiar și șapte ore pentru a-și continua drumul.
15:10
Garda Națională, în alertă după uciderea unei femei de către un agent ICE la Minneapolis # Timis Online
Guvernatorul Tim Walz a pus în alertă Garda Națională din Minnesota după protestele declanșate de uciderea unei femei de 37 de ani de către un agent ICE, la Minneapolis. Autoritățile locale contestă versiunea administrației Donald Trump, care susține că agentul a acționat în legitimă apărare, iar Walz cere retragerea forțelor federale din stat.
15:00
14:40
13:40
Timotion 12 deschide înscrierile. Puteți propune proiecte pentru ediția din 2026 a evenimentului caritabil # Timis Online
Organizațiile neguvernamentale, grupurile de inițiativă și școlile din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara pot înscrie proiecte în cadrul Timotion 12, cel mai mare eveniment sportiv cu scop caritabil din vestul României.
13:00
VIDEO. Șoferi „păcăliți” de o schimbare de sens pe o stradă din Jimbolia. Nu s-au uitat la indicatoare și au intrat pe interzis # Timis Online
Schimbarea sensului de mers pe strada Lorena din Jimbolia a creat confuzie în prima zi de școală după vacanță, mai mulți șoferi intrând pe interzis din obișnuință. Autoritățile spun că măsura a fost luată pentru siguranța copiilor și anunță indicatoare suplimentare și prezența poliției pentru informarea conducătorilor auto.
12:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Moravița au descoperit, în 7 ianuarie, un autoturism căutat de autoritățile franceze, în timpul unui control efectuat pe sensul de intrare în România.
12:20
Un șofer băut a provocat un accident la Pișchia, după ce a lovit o mașină pe contrasens # Timis Online
Un accident rutier fără victime a avut loc joi în localitatea Pișchia, după ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind un alt autoturism. Unul dintre conducătorii auto a fost depistat sub influența alcoolului.
12:10
Un tipar medieval pentru diademe, exponatul lunii ianuarie la Muzeul Național al Banatului # Timis Online
Muzeul Național al Banatului propune publicului, în luna ianuarie, un exponat de patrimoniu cu o valoare istorică și simbolică deosebită. Este vorba despre un tipar din bronz pentru aplice de diademe, datat în secolele XIII–XIV, piesă rară din colecțiile instituției.
12:10
Municipiul Lugoj se confruntă cu efectele ninsorilor abundente din ultimele zile, care au dus la depunerea unui strat de zăpadă de aproximativ 30 de centimetri. În intervalul 6–7 ianuarie, carosabilul a fost acoperit integral, iar autoritățile locale au intervenit constant pentru prevenirea blocajelor în trafic.
