Proiectul care transformă albia betonată a Dâmboviței într-un coridor verde-albastru, gata până în 2035

07:50

„Anomalia” rutieră de la începutul săptămânii a dispărut la fel de repede cum a apărut. După o zi de luni atipică, în care bulevardele au fost pustii, și două zile libere pentru bugetari, Bucureștiul a revenit joi dimineață la realitatea ambuteiajelor. La scurt timp după ore 7:00 s-a marcat sfârșitul oficial al respiro-ului urban, iar […] The post Reîncep ambuteiajele în Capitală. Prima zi de şcoală din 2026 aduce viteze de 3 km/h în „zona zero” appeared first on Buletin de București.