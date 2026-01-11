Unde ne sunt non-binarii?

07:00

2025 mi-a rămas în minte ca un an al culturii, desigur cu marele Festival „Enescu”. Orchestrele lui formidabile, unele dintre cele mai mari din lume, soliști inegalabili, formațiuni camerale antologice. Mi-a rămas, de asemenea, Festivalul de Teatru de la Sibiu dar şi cel ce prinde contur vara, pe malul mării, timp de 3 luni – […]