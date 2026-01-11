Prognoză specială pentru București. Meteorologii anunță ger și strat de zăpadă de 15 centimetri
Digi24.ro, 11 ianuarie 2026 10:50
Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București, în condițiile în care vremea va fi geroasă și va mai ninge încă două zile. Stratul de zăpadă va ajnge la 15 centimetri.
Acum 15 minute
11:00
Iranul amenință că va lovi Israelul dacă SUA intervin în protestele din țară. Israelul se află în stare de alertă maximă # Digi24.ro
Iranul îl avertizează pe președintele american Donald Trump că orice atac al SUA ar duce la riposta Teheranului împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”, a declarat președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf, în fața Parlamentului, relatează The Times of Israel.
Acum 30 minute
10:50
Instagram a ținut ascunsă o breșă de securitate care a afectat peste 17 milioane de utilizatori. Informații personale scoase la vânzare # Digi24.ro
Datele sensibile aparţinând unui număr de 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost scoase la vânzare de hackeri, în urma a ceea ce pare a fi o breşă de securitate ţinută „sub preş” de companie, transmite News.ro.
10:50
Meteorologii au emis o prognoză specială pentru București, în condițiile în care vremea va fi geroasă și va mai ninge încă două zile. Stratul de zăpadă va ajnge la 15 centimetri.
Acum o oră
10:30
Fostul lider al Venezuelei, Nicolas Maduro, a transmis un mesaj din închisoarea din Statele Unite în care este deținut. „Suntem bine. Suntem luptători”, a declarat dictatorul, potrivit fiului său, într-un videoclip publicat de partidul aflat la putere în Venezuela.
10:20
Institutul Nobel afirmă că Premiul Nobel pentru Pace nu poate fi transferat la Trump, cum a sugerat María Corina Machado # Digi24.ro
Institutul Nobel din Norvegia a declarat că, odată ce Premiul Nobel pentru Pace este anunțat, „acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altor persoane”. Precizarea a venit în urma declaraţiilor liderului opoziţiei venezuelene, María Corina Machado (foto), care a sugerat că ar putea să-i ofere premiul din 2025 preşedintelui american Donald Trump, relatează NBC News.
Acum 2 ore
10:00
Israelul și Hamas se pregătesc să reia războiul. Operaţiunea nu va progresa fără sprijinul Statelor Unite (presă) # Digi24.ro
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform The Times of Israel.
10:00
Fortăreața de aur a juntei din Myanmar. Cum arată „Casa regilor”, unde generalii care conduc țara se ascund de teama unei invazii # Digi24.ro
În capitala dictatorilor din Myanmar, chiar și în vârf de sezon electoral, traficul este inexistent. Naypyidaw înseamnă „Casa regilor”, dar, în realitate, este un buncăr vast pentru liderii militari care au păstrat puterea în această țară din Asia de Sud timp de mai bine de jumătate de secol. Cu o configurație defensivă și o întindere uriașă, este clar că orașul Naypyidaw a luat naștere din teama membrilor juntei de a fi invadați și din apetența lor pentru un stat totalitar cu iz tropical.
10:00
Intervenții la foc continuu din partea salvamontiștilor. Apel pentru turiștii care vor să urce pe munte # Digi24.ro
În ultimele 24 de ore salvamontiștii au fost nevoiți să intervină în 121 de cazuri în care au salvat 123 de oameni. Mulți dintre aceștia au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale, iar Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România, face un apel către turiștii care vor să se aventureze în drumeții.
09:40
Un ministru francez cere SUA să „înceteze șantajul”: „Groenlanda este un teritoriu european” # Digi24.ro
Un ministru francez cere SUA să „înceteze șantajul”: „Groenlanda este un teritoriu european”
09:30
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE # Digi24.ro
Acuzații de corupție la nivel înalt în Cipru, în momentul în care acesta preia președinția UE
Acum 4 ore
09:10
Rezultate LOTO - Duminică, 11 ianuarie 2026: Report la Joker de peste 9,23 milioane de euro. La 6/49 depășește 2,89 milioane de euro # Digi24.ro
Duminică, 11 ianuarie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 8 ianuarie, Loteria Română a acordat peste 27.200 de câștiguri în valoare totală de peste 1,83 milioane de lei.
09:10
Meteorologii anunță ninsori, ger și vânt puternic: „Senzația de rece va fi mult amplificată” # Digi24.ro
Au revenit ninsorile. Meteorologii anunță că se va depune un strat de zăpadă în general de 5 - 15 cm în jumătatea de sud a țării, care este sub atenționare cod galben de ninsori și viscol. A nins azi-noapte și în Capitală. Gerul aduce temperaturi de până la minus 15 grade. Mare parte din țară este sub cod galben de temperaturi foarte scăzute.
08:20
Şase oameni au murit într-un accident aviatic în Columbia. Printre victime e şi un cunoscut cântăreţ # Digi24.ro
Şase persoane, printre care şi popularul cântăreţ columbian Yeison Jimenez, au murit în urma prăbuşirii unui avion de mici dimensiuni în centrul Columbiei, au anunţat autorităţile, citate de AFP.
08:20
Departamentul de Stat a solicitat sâmbătă cetăţenilor americani să părăsească imediat Venezuela. Situaţia de securitate din această țară rămâne instabilă, relatează News.ro.
07:50
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa # Digi24.ro
Nicolas Maduro se află acum într-o închisoare americană. Cu toate acestea, preşedintelui venezuelean i s-au oferit mai multe căi de scăpare înainte de capturarea sa în timpul unui raid spectaculos al forţelor speciale americane sâmbăta trecută, dezvăluie Washington Post, citat de News.ro.
07:50
Prințul moștenitor al Iranului, către protestatari: „Nu abandonați străzile! Președintele Trump a spus că este gata să vă ajute” # Digi24.ro
Reza Pahlavi, prințul moștenitor al Iranului, care trăiește în exil, a transmis un nou mesaj prin intermediul rețelelor de socializare, adresându-se iranienilor care protestează deja de 14 zile în întreaga țară, îndemnându-i să reziste și amintind de faptul că președintele american Donald Trump a spus că „SUA sunt gata să ajute”. Sâmbătă seară, Trump a arătat disponibilitatea SUA de a ajuta, în contextul în care protestatarii se confruntă cu o represiune tot mai dură din partea autorităţilor Republicii Islamice.
Acum 6 ore
07:10
Haos la plata taxelor, oameni bulversați. Orașele în care taxa pe gunoi e cât impozitul pe locuințe: „Mult, foarte mult! Nu e normal!” # Digi24.ro
Este în continuare haos după majorarea taxelor și impozitelor. În unele orașe, ghișeele au fost deja deschise, în timp ce în altele încă se fac calcule. Oamenii sunt bulversați de noile impozite, unele au crescut chiar și de zece ori, în cazul mașinilor hibrid. În Constanța și Galați, de pildă, taxa de gunoi a ajuns să coste cât impozitul pe casă. „Nu e normal!”, spun revoltați localnicii.
07:10
Povestea spionului KGB care a iubit prea mult. Cum a expus Oleg Lialin planurile de sabotaj ale Kremlinului și a salvat MI5 # Digi24.ro
Oleg Lialin, un agent KGB, a fost trimis la Londra, în 1969, în rolul unui oficial al delegației comerciale sovietice, fiind însă implicat în misiuni de spionaj și sabotaj. Doi ani mai târziu, el a devenit unul dintre cei mai importanți dezertori din timpul Războiului Rece, oferind serviciului de securitate MI5 informații secrete care au ajutat la restaurarea reputației spionajului britanic și la expulzarea a 105 spioni sovietici.
07:10
Sute de pantofi din Epoca Victoriană au fost aduși de valuri pe o plajă din Țara Galilor. Nimeni nu știe sigur de unde provin # Digi24.ro
Sute de cizme și pantofi de piele ce par a fi din secolul al XIX-lea au fost aduși de valuri pe o plajă din sudul Țării Galilor, unde au fost descoperiți de un grup de voluntari care curățau țărmul de deșeuri marine.
07:10
Aproape 200 de noi plante și ciuperci au fost descoperite în 2025, inclusiv o specie care transformă păianjenii în „zombi” # Digi24.ro
Oamenii de știință avertizează că activitățile umane „erodează natura până la punctul extincției” după publicarea unei liste cu noi specii numite în 2025. Aproape 200 de noi plante și ciuperci au fost descrise pentru prima dată de știință anul trecut, iar conservatoriștii spun că multe dintre ele sunt deja „amenințate cu extincția”.
07:10
Metoda prin care specialiștii vor să descopere de ce tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer. „O resursă unică” # Digi24.ro
Probe de cancer intestinal care au fost păstrate timp de până la un secol vor fi analizate de specialiști în încercarea de a găsi o explicație pentru creșterea misterioasă a incidenței acestei boli în rândul tinerilor, relatează BBC.
07:10
Cuviosul Teodosie cel Mare 2026: Zi cu cruce roșie în calendarul ortodox. Obicei important care aduce binecuvântare explicat de preot # Digi24.ro
În fiecare an, la 11 ianuarie, biserica ortodoxă îl prăznuiește pe Cuviosul Teodosie cel Mare, o figură importantă a monahismului creștin, considerat părintele vieții de obște. Sărbătoarea este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie, semn al unei zile cu o semnificație spirituală deosebită pentru credincioși.
07:10
Matt Damon a dezvăluit cum a reușit, la 55 de ani, să ajungă la greutatea pe care o avea în liceu. A eliminat un lucru din dietă # Digi24.ro
Actorul Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, spune că a făcut o schimbare majoră în dieta sa pentru a se pregăti pentru cel mai recent film al său, „The Odyssey”. El a spus că renunțarea la gluten l-a ajutat să slăbească până la 76 kg, o greutate pe care nu o mai atinsese de la liceu. Experții spun însă că dietele fără gluten nu sunt potrivite pentru toată lumea pentru pierderea în greutate sau pentru o sănătate mai bună, relatează Business Insider.
07:10
Cât l-ar costa pe Trump Groenlanda? Estimarea și activele. „O tranzacție imobiliară uriașă” # Digi24.ro
Achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite „ar fi, în esență, o tranzacție imobiliară uriașă”. Donald Trump a reiterat acest lucru în repetate rânduri din 2019, când a lansat pentru prima dată ideea de a cumpăra insula arctică de la Danemarca. Acum, când președintele american pare mai hotărât ca niciodată să-i facă o ofertă actualului proprietar, se pune firesc întrebarea: cât valorează Groenlanda, se întreabă Corriere della Sera, care încearcă să stabiliează și ordinul de mărime al sumei.
07:10
Cum va arăta Cecenia după Kadîrov? Care sunt scenariile de succesiune și ce riscuri prezintă pentru Putin # Digi24.ro
Dacă speculațiile privind starea de sănătate a lui Ramzan Kadîrov sunt întemeiate, acest lucru ar putea slăbi mai devreme sau mai târziu controlul său de fier asupra Republicii Cecene. De aproape două decenii, Cecenia este guvernată nu prin instituții, ci de un singur om: Kadîrov. Acum, pe măsură ce se adună întrebările privind starea lui de sănătate, viitorul republicii – și controlul Moscovei asupra acesteia – devine din ce în ce mai incert, scrie TVP World într-o analiză.
07:10
Gerul, greu de suportat și de animalele de la zoo. Cum sunt protejate de frigul extrem: „Cele mai sensibile sunt maimuțele” # Digi24.ro
Gerul de afară este suportat cu greu și de animalele de la zoo. Îngrijitorii fac tot posibilul pentru a le ajuta să treacă mai ușor peste această perioadă. Cele mai sensibile sunt ținute doar în interior. În plus, primesc mai multă mâncare, dar și vitamine.
Acum 12 ore
23:40
De ce susține Elon Musk că economisirea pentru pensie ar putea deveni „inutilă” în viitor. Sfatul celui mai bogat om din lume # Digi24.ro
Economisirea banilor pentru pensie a fost un pilon al finanțelor personale timp de peste un secol. Însă, potrivit lui Elon Musk, cel mai bogat om din lume, acest obicei ar putea deveni în curând inutil, relatează Business Insider.
23:40
SUA au atacat ținte ISIS din Siria. Avertisment dur: „Dacă le faceți rău soldaților noștri, vă vom găsi și vă vom ucide” # Digi24.ro
Statele Unite și forțele partenere au efectuat atacuri la scară largă împotriva țintelor ISIS din Siria, a anunțat Comandamentul Central al SUA (Centcom), relatează BBC.
23:30
Noi detalii în cazul incendiului din Crans-Montana. Ce a dezvăluit coproprietarul barului elvețian în fața anchetatorilor # Digi24.ro
Au ieșit la iveală noi detalii în cazul incendiului devastator de la barul Le Constellation din stațiunea de schi elvețiană Crans-Montana, soldat cu 40 de victime în noaptea de Revelion. O ușă de serviciu de la subsol era încuiată din interior, relatează Euronews.
23:00
Donald Trump crede că Vladimir Putin nu se teme de Europa, ci de Statele Unite sub conducerea sa # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump consideră că, în ciuda eforturilor semnificative depuse de Europa pentru a sprijini Kievul, acestea nu sunt suficiente, iar liderul rus Vladimir Putin nu se teme de bătrânul continent, relatează Ukrinform.
22:40
„Părea prea puternic ca să fie real”. Descoperirea unui grup uriaș de galaxii antice, atât de fierbinți încât nu ar trebui să existe # Digi24.ro
O descoperire recentă din astronomie ridică semne de întrebare asupra modului în care se formează roiurile de galaxii. Cercetătorii au identificat un grup uriaș de galaxii antice, extrem de fierbinte, apărut la doar 1,4 miliarde de ani după Big Bang, mult mai devreme și mai intens decât ar indica modelele actuale ale evoluției cosmice, informează Live Science.
22:40
Avarie la Electrocentrale Craiova: nu mai poate asigura parametrii optimi de temperatură. Celulă de criză cerută de ministrul Energiei # Digi24.ro
Ministerul Energiei a anunțat, sâmbătă seara, că a fost informat de către Electrocentrale Craiova că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare. Bogdan Ivan a dispus, de urgenţă, constituirea unei celule de criză la nivelul ministerului.
Acum 24 ore
22:10
Dilema Danemarcei față de Groenlanda: apărarea unui teritoriu a cărui populație vrea independența. Un „conflict cu SUA nu este benefic” # Digi24.ro
Când secretarul de stat american Marco Rubio se va întâlni săptămâna viitoare cu omologii săi danezi și groenlandezi, Danemarca va apăra un teritoriu care se îndepărtează constant de ea și se îndreaptă spre independență încă din 1979, relatează Reuters.
22:10
„Oamenii și-au pierdut speranța”: pe măsură ce presiunea SUA crește, Cuba se apropie de colaps în contextul unui exod în masă # Digi24.ro
Hatri Echazabal Orta locuiește în Madrid, Spania. Maykel Fernandez se află în Charlotte, în Statele Unite, în timp ce Cristian Cuadra rămâne în Havana, Cuba – pentru moment. Toți sunt cubanezi, toți au fost crescuți în spiritul idealurilor revoluționare și au studiat în școli de stat de renume, dar au devenit deziluzionați de narațiunea națională prețuită, potrivit căreia Cuba este o țară a revoluției și a rezistenței. Confruntați cu lipsa de deschidere politică și perspectivele economice sumbre, fiecare dintre ei a luat aceeași decizie: să plece, relatează The Guardian.
22:00
Un turist a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul, într-o râpă din Munţii Baiului. Salvamontiștii au intervenit de urgență # Digi24.ro
Salvatorii montani din Prahova au intervenit, sâmbătă, pentru recuperarea unui turist care a căzut peste 70 de metri cu ATV-ul într-o râpă din Munţii Baiului.
21:50
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024 # Digi24.ro
Fostul preşedinte al României Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, „face o mare greşeală şi este într-o capcană” dacă prezintă un raport privind anularea alegerilor din noiembrie 2024. El spune că datele şi documentele privind decizia de anulare trebuiau trimise către procurori, care să investigheze ce s-a întâmplat atunci.
21:20
Când se va întâlni Gustavo Petro cu Donald Trump la Casa Albă. Anunțul liderului SUA despre subiectul principal de pe agendă # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat, pe platforma Truth Social, că îl va primi pe președintele Columbiei, Gustavo Petro, la Casa Albă, la începutul lunii februarie, marcând o detensionare bruscă în relația dintre cei doi lideri, care au avut conflicte frecvente de când Trump a revenit în Biroul Oval, scrie Politico.
21:20
SUA au țintit, în timpul operațiunii din Venezuela, un institut științific care găzduia și un reactor nuclear. Pagube semnificative # Digi24.ro
La o săptămână după operaţiunea militară americană asupra capitalei venezuelene Caracas şi a împrejurimilor sale, pagubele cauzate principalului institut ştiinţific venezuelean, care adăpostea şi unul din primele reactoare nucleare din America Latină, nu au fost încă evaluate în întregime, în timp ce operaţiunile de curăţare şi de îndepărtare a rămăşiţelor continuă, inclusiv a fragmentelor de rachete, după cum a constatat agenţia EFE, potrivit unui comentariu difuzat sâmbătă.
21:10
Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica „precum licuricii”, la vedere. Noi ipoteze ale cercetătorilor # Digi24.ro
Civilizațiile extraterestre avansate ar putea comunica prin intermediul unor lumini subtile, asemenea licuricilor de pe Pământ, arată un nou articol științific, citat de Live Science. Cercetătorii susțin că acest lucru ar putea face extratereștrii mult mai greu de detectat, dacă omenirea va continua să se bazeze pe tehnicile actuale de observare. Deși acest experiment mental ridică întrebări interesante despre inteligența extraterestră, el nu oferă nicio dovadă că aceste semnale există cu adevărat, subliniază, însă, unii dintre oamenii de știință citați în articol.
20:20
Relațiile energetice cu Rusia, obstacol în calea unui acord SUA-India. Cum încearcă New Delhi să răspundă preocupărilor Washingtonului # Digi24.ro
India a făcut un pas sensibil din punct de vedere politic în efortul său de a avansa negocierile comerciale cu Statele Unite, blocate de mult timp, solicitând rafinăriilor interne de petrol să prezinte săptămânal informații privind importurile de țiței rusesc. Această măsură reflectă îngrijorarea crescândă a New Delhi că relațiile sale energetice cu Moscova – deși avantajoase din punct de vedere economic – au devenit un obstacol structural în calea încheierii unui acord comercial cuprinzător cu Washingtonul, într-un moment în care perspectivele de creștere ale Indiei sunt din ce în ce mai legate de accesul la piețele occidentale, relatează Kyiv Post.
20:10
Un bărbat din Dâmboviţa, care era dat dispărut, a fost găsit mort în albia unui râu. Ce arată primele date ale polițiștilor # Digi24.ro
Un bărbat de 42 de ani, care vineri a fost dat dispărut, după ce a plecat de la o stână, a fost găsit mort, sâmbătă, în albia unui râu. Primele date indică faptul că pe trupul său nu sunt semne de violenţă.
19:40
Irineu Darău, ministrul Economiei, despre acordul UE-Mercosur: „Va duce la creșterea exporturilor. România are nevoie de piețe noi” # Digi24.ro
Irineu Darău a transmis sâmbătă, 10 ianuarie, că acordul UE - Mercosur va duce la creșterea exporturilor României. Ministrul Economiei a punctat faptul că țara noastră „are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte de pentru producătorii săi”, criticând și „ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării”.
19:40
Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia: „Nu îi vom permite să o ocupe” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către Statele Unite este necesară pentru a împiedica Rusia sau China să ajungă primele să controleze teritoriul, relatează Kyiv Independent.
19:10
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni și pentru restabilirea accesului la internet: „Europa îi susține” # Digi24.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor iranieni închiși, în timp ce demonstrațiile împotriva guvernului de la Teheran au continuat în întreaga țară, relatează Politico.
18:50
„Combustibilul viitorului”, care se găsește din abundență pe Lună, a fost descoperit în Minnesota. Ce tehnologii alimentează gazul # Digi24.ro
Heliul-3 este de obicei menționat ca o resursă lunară – ceva ce viitorii astronauți ar putea exploata din praful lunar pentru a alimenta reactoarele de fuziune sau a răci mașinile cuantice. Descoperirea sa sub pădurile și zonele umede din nordul statului american Minnesota a luat prin surprindere mulți oameni de știință, potrivit Earth.com.
18:40
Lucrările pe A1 Sibiu-Piteşti avansează și pe timp de iarnă. Șeful CNAIR: „Săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme” # Digi24.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunţă sâmbătă continuarea lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an. El precizează că această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar obiectivul rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă.
18:20
Stațiunile montane, pline de turiști. Avertismentul salvamontiștilor după valul de accidentări din ultimele zile # Digi24.ro
În Poiana Brașov se anunță încă un weekend aglomerat. Se schiază pe aproape toate pârtiile din stațiune. Salvamontiștii trag, însă, și un semnal de alarmă, după ce au avut zeci de cazuri în care au fost nevoiți să-i salveze pe turiști de pe munte.
18:00
De ce a tăcut Vladimir Putin când a fost provocat de Donald Trump în legătură cu Venezuela: „Totul este subordonat acestui obiectiv” # Digi24.ro
Așezat pe un scaun aurit în salonul verde al Marelui Palat Kremlin, Nicolas Maduro, liderul capturat al Venezuelei, s-a întors către președintele rus Vladimir Putin și a vorbit despre viitorul lor luminos împreună. „Vom vedea relații înfloritoare între marea Rusie, astăzi o putere de frunte a omenirii, și Venezuela”, a proclamat Maduro la întâlnirea din luna mai a anului trecut, relatează The New York Times.
17:50
Acţiune de căutare a trei copii rătăciți într-o zonă împădurită din apropierea pârtiei de schi din comuna Voineasa # Digi24.ro
Salvamontiştii desfășoară, sâmbătă seara, o acţiune de căutare a trei copii rătăciti în zona împădurită din dreapta pârtiei de schi din comuna Voineasa. Salvatorii folosesc două snowmobile şi schiuri de tură, încercând să acopere o suprafaţă cât mai mare de teren, întrucât temperaturile sunt foarte scăzute, s-a lăsat întunericul iar copiii au doar îmbrăcămintea obişnuită pentru schi.
17:50
Care sunt favoriții pentru Globurile de Aur 2026. Ceremonia de decernare va avea loc duminică noapte, iar așteptările sunt uriașe # Digi24.ro
Duminică seara va avea loc gala Globurilor de Aur în Beverly Hills, iar așteptările sunt uriașe. Globurile de Aur dau startul sezonului anual de premii de la Hollywood care se încheie cu premiile Academiei americane de film, decernate pe 16 martie. Printre marii favoriți se numără pelicule precum „One battle after another", „Sinners" și „The Pitt".
