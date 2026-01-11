Amical în condiții extreme: Petrolul pierde la scor de neprezentare partida cu locul 16 din Polonia

08:00

Malcom Edjouma a plecat de la FCSB pe 1 ianuarie, fiind în acest moment liber de contract. Mijlocașul central ar putea rămâne în Superliga, fiind luat în calcul de Valeriu Iftime pentru o revenire la FC Botoșani.Patronul echipei de pe locul 3 în Superliga a declarat că e dispus să-i dea șui Edjouma un salariu de 10.000 de euro pe lună, peste media de la FC Botoșani.Mijlocașul central a mai jucat la clubul lui Valeriu Iftime din februarie 2021 până în februarie 2022. ...