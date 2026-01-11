Amical în condiții extreme: Petrolul pierde la scor de neprezentare partida cu locul 16 din Polonia
Gazeta Sporturilor, 11 ianuarie 2026 12:20
Petrolul Ploiești a pierdut ultima partidă de pregătire din Antalya, 0-3 cu cei de la Katowice, locul 16 din Polonia. După câteva minute de tatonări, jocul fiind îngreunat și de vântul năprasnic din regiune, existând mari probleme la construcție, polonezii au preluat, ușor-ușor, controlul, dictând tempo-ul la firul ierbii complexului „Miracle” in Lara.„Lupii galbeni”, multe baloane pierdute în zona „roșie”, unele taxate de Katowice. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
12:30
UTA și Hermannstadt au primit interdicții la transferuri din cauza datoriilor neachitate. Dacă arădenii s-au obișnuit cu astfel de situații, ca urmare a mutărilor multiple de jucători străini din stagiunile precedente, împrejurarea este cu totul nouă pentru clubul din Sibiu.Sancțiunile dictate de FIFA vin ca urmare a unor litigii inițiate anul trecut. ...
12:30
Cum arată Arena Națională după 12 ore de ninsoare! GSP a fost pe cel mai mare stadion al țării cu o săptămână înaintea primului meci oficial din 2026 # Gazeta Sporturilor
Ninsoarea care a acoperit Bucureștiul timp de 12 ore nu a pus probleme la Arena Națională. Cu gazonul protejat, instalațiile pornite și muncitorii la lucru, stadionul este gata pentru Dinamo - Universitatea Cluj, primul meci oficial din 2026.După 12 ore de ninsoare continuă, Arena Națională arată ca un castel de gheață, cu zăpadă de câțiva centimetri buni pe drumul spre tribunele celui mai mare stadion al țării. ...
12:30
Execuție în stil mafiot, chiar pe terenul de fotbal » Trei oameni împușcați mortal # Gazeta Sporturilor
Un incident șocant a avut loc în această săptămână în Ecuador. Trei persoane au fost ucise în timpul unui meci de fotbal jucat pe un teren dintr-un cartier de lux de pe insula Mocoli.Potrivit autorităților locale, este vorba de o răzbunare din partea unei grupări criminale.FOTO. ...
Acum 30 minute
12:20
Amical în condiții extreme: Petrolul pierde la scor de neprezentare partida cu locul 16 din Polonia # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a pierdut ultima partidă de pregătire din Antalya, 0-3 cu cei de la Katowice, locul 16 din Polonia. După câteva minute de tatonări, jocul fiind îngreunat și de vântul năprasnic din regiune, existând mari probleme la construcție, polonezii au preluat, ușor-ușor, controlul, dictând tempo-ul la firul ierbii complexului „Miracle” in Lara.„Lupii galbeni”, multe baloane pierdute în zona „roșie”, unele taxate de Katowice. ...
Acum o oră
12:10
Doi fotbaliști români vor fi colegi pentru a treia oară în carieră! Portarul Ion Gurău (26 de ani) și fundașul dreapta Radu Negru (26 de ani) au fost prezentați „la pachet” la Bylis, locul 8 din campionatul Albaniei.Cei doi fotbaliști au mai fost colegi la FCU Craiova și Unirea Slobozia. Mai exact, fac parte din aceeași echipă încă din vara lui 2022, atunci când s-au întâlnit la echipa lui Adrian Mititelu. ...
12:00
Laude de la granzi: „Chivu este o gură de aer proaspăt, un geniu și mie îmi plac geniile” # Gazeta Sporturilor
Fostul mijlocaș al lui Inter, Nicola Berti (58 de ani), a vorbit despre duelul Inter - Napoli, programat diseară, de la 21:45, dar și despre antrenorul nerazzurrilor, Cristi Chivu.În duelul antrenorilor, Berti îl vede în avantaj pe Cristi Chivu, o dată pentru că „Napoli e mai puțin obișnuită să joace la trei zile decât Inter. Cred că Antonio Conte este nervos”. ...
11:50
Umilință în Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Partida se dispută în condiții extreme! # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:33, 10:33 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro. ...
11:50
După ce a fost prezentat oficial la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, Adrian Șut a transmis un mesaj pentru FCSB, la despărțirea ce campioana României.Vicecăpitanul echipei roș-albastre a fost vândut pentru 1,5 milioane de euro la Al Ain, cea mai titrată echipă din Emirate. Mijlocașul a evoluat la FCSB în 212 meciuri, a reușit să marcheze 16 goluri, să ofere 13 pase decisive și câștige 4 trofee, două campionate și două Supercupe. ...
11:50
Alexander Bublik a câștigat al 9-lea titlu al carierei și va intra în Top 10 de săptămâna viitoare: „Nu am cuvinte” # Gazeta Sporturilor
Alexander Bublik (28 de ani, 11 ATP) a obținut al 9-lea titlu al carierei, după o victorie cu 7-6 (2), 6-3 împotriva lui Lorenzo Musetti (23 de ani, 7 ATP), în ultimul act al turneului de la Hong Kong. Pentru jucătorul italian este a 7-a finală consecutivă pierdută. ...
Acum 2 ore
11:40
Polonezii se desprind în Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Partida se dispută în condiții extreme! # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:33, 10:33 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro. ...
11:40
Prezentatoare știrilor sportive a fost suporter Dinamo: „Copilăria mea a fost alb-roșie” # Gazeta Sporturilor
Alexandra Băluțescu (31 de ani), prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV, a vorbit despre echipele preferate din fotbal, dar și despre cum a ajuns în televiziune.Alexandru a susținut-o pe Dinamo în copilărie, iar acum e fan Real Madrid. Înainte să prezinte știrile sportive, a fost la rubrica meteo.GALERIE FOTO. Alexandra Băluțescu a fost fan Dinamo+1 FOTO„Copilăria mea a fost alb-roșie. Țineam cu Dinamo. ...
11:30
Ce spune Ionuț Lupescu despre transferul lui Șut în Emirate: „Am ajuns unde nu voiam” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ionuț Lupescu (57 de ani) a comentat transferul lui Adrian Șut (26 de ani) la Al Ain. FCSB l-a vândut cu aproximativ 1,5 milioane de euro, iar fotbalistul a fost deja prezentat la liderul din Emirate.Acesta a semnat un contract valabil până în anul 2028. Șut va încasa peste un milion de euro pe an, însă părăsește fotbalul din Europa, iar Ionuț Lupescu nu vede neapărat cu ochi buni această mutare. ...
11:20
Deschidere de scor în Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Partida se dispută în condiții extreme! # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:33, 10:33 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro.Live » Petrolul - Katowice 0-1A marcat: Galan (44)Final de repriză: polonezii conduc cu 1-0. Petrolul a atacat contra vântului în prima repriză. ...
11:10
Elina Svitolina, triumfătoare la Auckland, la un an după succesul soțului ei în același loc: „Sunt foarte fericită” # Gazeta Sporturilor
Elina Svitolina (31 de ani, 13 WTA) a câștigat titlul la Auckland, în Noua Zeelandă, după o victorie cu 6-3, 7-6 (4) în fața lui Xinyu Wang (24 de ani, 57 WTA). Ucraineanca și-a adjudecat al 19-lea trofeu al carierei și a triumfat la Auckland, la un an după ce Gael Monfils, soțul ei, câștiga finala în același loc. ...
11:10
Rapid - Tertnes, debutul în grupa de European League » Se redeschide Polivalenta din București! # Gazeta Sporturilor
Rapid le înfruntă pe norvegiencele de la Tertnes în primul meci al grupei C din European League la handbal feminin. Partida este programată la ora 15:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizată pe Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Rapid - Tertnes, live de la ora 15:00Sala Polivalentă din București este pregătită, în sfârșit, să găzduiască meciuri de handbal. Rapid - Tertnes va fi primul după o pauză lungă în care arena a suferit modificări. ...
11:00
Adrian Mititelu junior, surprins pe străzi cu „bijuteria” de 400.000 de euro » Și-a „tunat” mașina de lux # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu junior, fiul lui Adrian Mititelu, patronul echipei FC Universitatea Craiova 1948, este un mare fan al bolizilor de lux. Acesta a fost văzut conducând una dintre cele mai recente achiziții ale sale, ultimul model de Rolls-Royce Ghost de circa 400.000 euro.Acesta nu s-a oprit aici. El și-a modificat mașina prin intermediul Mansory, o companie de tuning auto de lux, cunoscută pentru transformarea radicală a mașinilor exclusiviste.FOTO. ...
11:00
Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Partida se dispută în condiții extreme! # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:33, 10:33 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro.Live » Petrolul - Katowice 0-0Minutul 18: Ocazie mare pentru polonezi. ...
11:00
Vești îngrijorătoare din vestiarul lui Manchester United! » The Sun: „Se pregătește să plece” # Gazeta Sporturilor
Jucătorii lui Manchester United se tem că Bruno Fernandes (31 de ani), căpitanul echipei, va pleca și el după demiterea managerului Ruben Amorim.La Manchester United nu e liniște deloc. Înaintea meciului de azi, din turul 3 al Cupei Angliei, cu Brighton, tabloidul The Sun a făcut dezvăluiri din vestiarul echipei. ...
10:50
Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Vântul încurcă teribil desfășurarea partidei # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:32, 10:32 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro.Echipa Petrolului:Petrolul (4-2-3-1): Krell - Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu - Dongmo, Dulca - V. ...
10:50
Patronul din Superliga i-a propus lui Gigi Becali înlocuitorul pentru Șut: „Vă dau scris” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, i-a găsit mijlocaș lui Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB. E vorba de Charles Petro (24 de ani), închizătorul echipei moldovene, care poate juca și fundaș central.Deși susține că nu l-ar vinde acum, Iftime l-a lăudat pe Petro, spunând că ar fi cel mai potrivit înlocuitor pentru Adrian Șut, mijlocașul vândut de FCSB la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite. ...
10:50
Adrian Mititelu junior și-a „tunat” bolidul de aproape jumătate de milion de euro # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu junior, fiul lui Adrian Mititelu, patronul echipei FC Universitatea Craiova 1948, este un mare fan al bolizilor de lux. Acesta a fost văzut conducând una dintre cele mai recente achiziții ale sale, ultimul model de Rolls-Royce Ghost de circa 400.000 euro.Acesta nu s-a oprit aici. El și-a modificat mașina prin intermediul Mansory, o companie de tuning auto de lux, cunoscută pentru transformarea radicală a mașinilor exclusivite.FOTO. ...
10:50
Miliardarul ucrainean Igor Surkis a lămurit situația lui Blănuță și-l contrazice pe Andrei Nicolescu # Gazeta Sporturilor
Vladislav Blănuță (23 de ani) reprezintă prioritatea lui Dinamo în ceea ce privește postul de atacant în această perioadă de mercato. Atacantul lui Dinamo Kiev nu s-a impus în Ucraina, a avut probleme din cauza postărilor pro-ruse, însă are o mare problemă, despre care a vorbit și miliardarul ucrainean Igor Surkis, patronul clubului. ...
Acum 4 ore
10:40
Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Formația lui Neagoe vrea să încheie neînvinsă stagiul de pregătire: vântul încurcă desfășurarea partidei # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:32, 10:32 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro.Cum arată echipa de start a PetroluluiPetrolul (4-2-3-1): Krell - Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu - Dongmo, Dulca - V. ...
10:40
După ce a pierdut finala cu Aryna Sabalenka, o ucraineancă a vorbit despre țara ei: „Sunt mii de oameni fără lumină sau apă caldă” # Gazeta Sporturilor
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) s-a impus cu 6-4, 6-3 în fața Martei Kostyuk (23 de ani, 26 WTA) în finala turneului WTA de la Brisbane și a obținut al 22-lea trofeu al carierei. Dincolo de numele celor două adversare, a fost un duel între o bielorusă și o ucraineancă, iar acest subiect a fost abordat la ceremonia de premiere de la finalul jocului. ...
10:30
Odense - CSM București, în Liga Campionilor la handbal feminin » Misiune complicată la debutul oficial al antrenoarei Bojana Popovic # Gazeta Sporturilor
CSM București joacă astăzi, în Danemarca, cu Odense, în etapa a 9-a din grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Partida va începe la ora 17:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și va fi transmisă in direct pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.CSM București revine în Liga Campionilor după pauza cauzată de desfășurarea Campionatului Mondial și va juca împotriva campioanei Danemarcei, Odense. Va fi primul meci oficial pentru CSM București cu antrenoarea Bojana Popovic pe bancă. ...
10:30
Andrei Gheorghiță, despre ceea ce a trăit la FCSB cu Becali: „Din instinct întrebi: «Ce-a zis?!»” » Interviu cu cărțile pe față: ce vrea pentru fosta echipă # Gazeta Sporturilor
Andrei Gheorghiță, 23 de ani, a explicat într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor cum a fost trecerea de la FCSB la U Cluj, cu ce sentimente a rămas după perioada în roșu și albastru și care sunt opțiunile sale extrasportiveAndrei Gheorghiță, 23 de ani, a venit vara trecută la U Cluj din postura de campion cu FCSB. ...
10:20
Hansi Flick, laude pentru un adversar înainte de „El Clasico”: „E cel mai bun din lume” # Gazeta Sporturilor
Hansi Flick, antrenorul de la FC Barcelona, a susținut o conferință de presă la Jeddah, înaintea finalei Supercupei Spaniei 2026 împotriva lui Real Madrid, care se va juca de la ora 21:00.Unul dintre principalele puncte de discuție a fost poziția de mijlocaș defensiv, unde Eric Garcia a jucat un rol cheie în ultimele săptămâni, în timp ce împotriva lui Athletic Bilbao nu a revenit în centrul apărării, pentru a restabili cuplul Frenkie – Pedri. ...
10:20
Barcelona - Real Madrid, în marea finală din Supercupa Spaniei » Primul „El Clasico” din 2026 se dispută cu trofeul pe masă # Gazeta Sporturilor
Barcelona și Real Madrid, formațiile pregătite de Hansi Flick și Xabi Alonso, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:00, pe King Abdullah Sports City Stadium din Arabia Saudită, în finala Supercupei Spaniei.Episodul cu numărul 263 din „El Clasico” va putea fi urmărit în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele DigiSport 1, respectiv PrimaSport 2. ...
10:20
El e primul fotbalist român cu trofeu în 2026! Meci nebun, cu penalty ratat la ultima fază # Gazeta Sporturilor
Guimaraes a dat lovitura și a câștigat Cupa Ligii Portugaliei! Cu fundașul dreapta român Tony Strata (21 de ani) integralist, echipa antrenată de Luis Pinto a învins-o pe Braga, scor 2-1.Astfel, Strata este primul fotbalist român care câștigă un trofeu în 2026. ...
10:10
Inter - Napoli, meci extrem de important pentru Chivu în lupta pentru „Scudetto” » Echipele probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Inter și Napoli, formațiile pregătite de Cristi Chivu și Antonio Conte, se vor întâlni în această seară, de la ora 21:45, pe stadionul „Giuseppe Meazza”, în cel mai așteptat duel al rundei cu numărul #20 din Serie A.Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe canalele PrimaSport 1, respectiv DigiSport 2. ...
10:00
Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, a prefațat finala Supercupei Spaniei, împotriva Barcelonei. Meciul se va disputa la Jeddah, de la ora 21:00.Antrenorul spaniol e optimist înainte meciului care îi poate aduce primul trofeu la Real Madrid. A vorbit și despre Kylian Mbappe, care nu a jucat în semifinala cu Atletico, scor 2-1, din cauza unei accidentări. Francezul a ajuns vineri în Arabia Saudită și ar putea apărea în „El Clasico”. ...
10:00
MVP-ul Campionatului European, suspendat pentru 3 meciuri pentru că ar fi încercat să îl lovească pe Luka Doncic # Gazeta Sporturilor
Dennis Schroder (32 de ani), veteranul lui Sacramento Kings și MVP-ul EuroBasket 2025, a primit o suspendare de 3 meciuri din partea NBA, după ce ar fi încercat să îl lovească pe Luka Doncic (26 de ani), superstarul lui Los Angeles Lakers, la aproximativ 40 de minute scurse de la fluierul final al confruntării directe din 28 decembrie.Cu câteva zile înaintea Revelionului, Los Angeles Lakers și Sacramento Kings s-au întâlnit în Crypto. ...
09:50
Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Formația lui Neagoe vrea să încheie neînvinsă stagiul de pregătire: echipa de start # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută astăzi ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi vor întâlni pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa. Duelul va avea loc de la ora locală 11:30, 10:30 în România și va fi transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro.Cum arată echipa de start a PetroluluiPetrolul (4-2-3-1): Krell - Ricardinho, Papp, Prce, Sălceanu - Dongmo, Dulca - V. ...
09:40
Dinamo - Gangwon, „câinii” termină în forță cantonamentul din Antalya » Cine ar putea debuta pentru trupa lui Zeljko Kopic # Gazeta Sporturilor
Astăzi, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul va avea loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
09:40
Rapid - CSKA Sofia » Ultimul amical al giuleștenilor în cantonamentul din Antalya # Gazeta Sporturilor
Rapid joacă azi ultimul amical din Antalya. După ce sâmbătă a pierdut cu Wisla Plock, formația lui Costel Gâlcă întâlnește azi, de la ora 16:00, CSKA 1948 Sofia. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la teren.Formația alb-vișinie va disputa a doua partidă de verificare din Turcia. Adversara de azi e CSKA Sofia, formație aflată pe locul 2 în prima ligă din Bulgaria, cu 37 de puncte în 19 etape (11 victorii, patru egaluri, patru înfrângeri). ...
09:40
Valencia n-a reușit decât o remiză cu Elche, 1-1, pe teren propriu, și se află pe locul 18, retrogradabil, în La Liga.Meciul cu Elche a fost pentru Valencia al 6-lea consecutiv fără victorie în La Liga (4 remize, 2 eșecuri), iar fanii au luat foc. Chiar dacă Pepelu a reușit să evite un al doilea eșec la rând, egalând în minutul 87, din penalty, scorul deschis de Diangana (75), nemulțumirea celor din tribune a atins cote alarmante. ...
09:40
Fiul lui Zinedine Zidane, implicat într-o bătaie » Algeria acuză arbitrajul de la Cupa Africii # Gazeta Sporturilor
Tensiunile au atins cote maxime după victoria Nigeriei cu 2-0 în fața Algeriei, în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Națiuni 2025, culminând cu o confruntare haotică pe teren, în care a fost implicat portarul algerian Luca Zidane (27 de ani) , fiul legendarului Zinedine Zidane. ...
09:40
Dinamo, prin vocea președintelui Andrei Nicolescu, a anunțat că va încerca să împrumute patru jucători în următoarea perioadă, astfel încât aceștia să aibă șanse de a juca.Este vorba despre fundașul dreapta Alexandru Tabuncic (19 ani), atacantul Luca Bărbulescu (19 ani), fundașul central Cristian Licsandru (22 de ani) și mijlocașul central Casian Soare (19 ani). ...
09:30
Noi detalii din scandalul dintre Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi ies la suprafață acum: „Eu am greșit, noi știm ce relație avem” # Gazeta Sporturilor
Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, Ștefan Baiaram, 23 de ani, cel mai valoros jucător din lotul Universității Craiova, a ținut să clarifice, fără ocolișuri, așa-zisul „conflict” cu Mirel Rădoi. Mijlocașul Craiovei vorbește despre diferențele de stil și comunicare dintre Rădoi și Filipe Coelho, subliniind că fiecare antrenor vine cu propria filosofie și propriile exigențe. ...
09:30
Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Formația lui Neagoe vrea să încheie neînvinsă stagiul de pregătire # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută astăzi ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi vor întâlni pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa. Duelul va avea loc de la ora locală 11:30, 10:30 în România și va fi transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro. ...
09:30
Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat pe tabloul principal al turneului de la Adelaide # Gazeta Sporturilor
A fost o nouă zi productivă pentru tenismenele din România, în Adelaide, Australia. Gabriela Ruse (28 de ani, 85 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 38 WTA) și-au învins adversarele din turul secund al calificărilor și au obținut accesul pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide (12-17 ianuarie). ...
09:20
Dinamo ar urma să îi transfere pe Ianis Târbă (19 ani, extremă), jucător în academia celor de la Celta Vigo.Târbă, născut la Mollerussa în 2006, are cetățenie spaniolă și română, jucând doar în Spania la nivel juvenil. Acesta a fost inclusiv în „La Masia”, celebra academie a Barcelonei, unde a fost coleg de cu Lamine Yamal, startul de astăzi al echipei catalane. ...
09:00
L-a umilit! Ce a declarat antrenorul lui Al Ahli despre Marius Șumudică, după scandalul din Arabia Saudită # Gazeta Sporturilor
Matthias Jaissle (37 de ani), antrenorul lui Al Ahli, a vorbit despre scandalul de la meciul cu Al Akhdoud, echipa antrenată de Marius Șumudică. Tehnicianul român a intrat în conflict cu Ivan Toney, atacantul advers, după fluierul de final.Șumudică a țipat la Toney pe pista stadionului lui Al Akhdoud, iar cei doi au fost separați de mai mulți jucători, înainte ca lucrurile să se calmeze. ...
09:00
PAOK, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a câștigat cu 3-0 în fața lui Panetolikos și se pregătește pentru „șocul” cu Olympiakos din Cupa Greciei.Victoria convingătoare din meciul de campionat cu Panetolikos (3-0) i-a trezit lui Răzvan Lucescu pofta pentru mai mult! Tehnicianul lui PAOK le-a declarat jurnaliștilor greci că abia așteaptă s-o întâlnească pe campioana Olympiakos, miercuri, în sferturile de finală ale Cupei Greciei. ...
Acum 6 ore
08:30
Deranjat randamentul academiei din ultimul timp, Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat că le-a interzis telefoanele juniorilor roș-albaștri.Finanțatorul campioanei României l-a dat exemplu pe Octavian Popescu și a vorbit despre impactul telefoanelor și viețile fotbaliștilor. Crede că lipsa controlului asupra timpului petrecut pe telefon de juniori a dus la diminuarea numărului de jucători tineri pregătiți pentru nivelul Superligii. ...
08:30
Inter este foarte interesată de aducerea lui Dusan Vlahovic, de la Juventus, liber de contract la finele sezonului în curs.Chiar dacă Cristi Chivu îi are în atac pe Marcus Thuram și pe Lautaro Martinez, posibilitatea de a aduce gratis încă un atacant de top este o tentație irezistibilă. Cotidianul torinez La Stampa scrie că Inter tatonează de mai mult timp terenul și încearcă să-l convingă pe Dusan Vlahovic. ...
08:00
Ofertă din Superliga pentru Edjouma, după plecarea de la FCSB: „Îi dau 10.000 pe lună” # Gazeta Sporturilor
Malcom Edjouma a plecat de la FCSB pe 1 ianuarie, fiind în acest moment liber de contract. Mijlocașul central ar putea rămâne în Superliga, fiind luat în calcul de Valeriu Iftime pentru o revenire la FC Botoșani.Patronul echipei de pe locul 3 în Superliga a declarat că e dispus să-i dea șui Edjouma un salariu de 10.000 de euro pe lună, peste media de la FC Botoșani.Mijlocașul central a mai jucat la clubul lui Valeriu Iftime din februarie 2021 până în februarie 2022. ...
07:50
Ce scrie presa din Olanda despre Dennis Man, după prestația de gală în tricoul lui PSV: „Superb” # Gazeta Sporturilor
Presa din Olanda a remarcat evoluția lui Dennis Man (27 de ani, extremă dreapta) în PSV- Excelsior 5-1, internaționalul român reușind să înscrie un gol și să ofere un assist.Man i-a pasat decisiv lui Wanner la golul de 1-0, iar în repriza a stabilit scorul final. Extrema dreapta a lovit și bara. Dennis a ajuns la 3 goluri și 6 assist-uri în 13 meciuri de Eredivisie în acest sezon. Are două goluri marcate și în Champions League la PSV, în 6 partide disputate. ...
07:50
Președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, a decis să pluseze cu câte 50.000 de euro de jucător la prima oferită pentru câștigarea Supercupei. Finala Barcelona - Real Madrid e programată diseară, de la 21:00 (liveTEXT GSP.RO, în direct la Digi Sport 1și Prima Sport 1).Real Madrid se pregătește din toate punctele de vedere pentru finala Supercupei Spaniei cu Barcelona. ...
Acum 12 ore
01:50
Tudor Băluță, după ce Universitatea Craiova a pierdut cu echipa de liga a treia # Gazeta Sporturilor
Astăzi, Universitatea Craiova, liderul din Superligă, a disputat ultima partidă de pregătire din Antalya, cu echipa secundă a celor de la Stuttgart. Nemții s-au impus cu 3-2, după o prestație neconvingătoare a oltenilor. După meci, Tudor Băluță a oferit declarații.Mijlocașul „juveților” transmite că rezultatul a contat mai puțin, accentul fiind pus pe pregătirea fizică și pe reintegrarea jucătorilor reveniți după accidentări. ...
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.