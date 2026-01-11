Excluși pe viață » Faulturile „criminale” care au dus la această decizie
Gazeta Sporturilor, 11 ianuarie 2026 15:20
Imaginile cu două faulturi foarte dure au devenit virale pe rețelele de socializare. Doi fotbaliști au fost suspendați pe viață după ce au comis intrările oribile.Ambele au avut loc în ligile inferioare din Indonezia, la diferență de o zi.Faulturi dure, fotbaliști excluși pe viațăPrimul incident a avut loc în timpul meciului din liga a patra dintre PS Putra Jaya Pasuruan și Perseta 1970 Tulungagung de pe stadionul Gelora Bangkalan, Java de Est, luni, 5 ianuarie. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 10 minute
15:40
Dinamo, emoții pe final cu Gangwon » Sud-coreenii au reușit 2 goluri în 7 minute # Gazeta Sporturilor
În aceste momente, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul are loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
15:40
Fundașul lui Liverpool, Conor Bradley (22 de ani), nu va mai juca până la finalul sezonului. Acesta a suferit o accidentare gravă la genunchi în timpul meciului de joi împotriva lui Arsenal, iar apărătorul va fi supus unei intervenții chirurgicale în zilele următoare.Leziunea este serioasă, dar nu implică ligamentele încrucișate ale genunchiului.Conor Bradley nu va mai juca în acest sezonBradley, în vârstă de 22 de ani, s-a accidentat la finalul partidei cu Arsenal. ...
15:40
Leonard Doroftei intervine în scandalul din box! Reacție pentru GSP: „Ar fi păcat să se piardă așa un mare talent!” # Gazeta Sporturilor
În plin scandal cu Vasile Câtea, președintele federației de box, după ce a fost demis din funcția de antrenor al Centrului Olimpic de la București, Dorel Simion încearcă să-l pregătească în alte locații pe Florin Ioniță (20 ani), unul dintre cei doi sportivi pe care îi pregătește de câțiva ani. ...
Acum 30 minute
15:30
Dinamo dă recital în Antalya și cu Gangwon » Înscrie și Karamoko, după o fază de PlayStation # Gazeta Sporturilor
În aceste momente, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul are loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
15:30
Luis Figo, ca Ianis Hagi! » Cât costă ochelarii fostului internațional portughez # Gazeta Sporturilor
Fosta vedetă a lui Real Madrid și a Barcelonei, Luis Figo (53 de ani), s-a lansat într-o afacere cu ochelari de soare exclusiviști.Bun prieten cu Gică Hagi și cu Gică Popescu, din perioada „Barcelona”, Luis Figo a intrat și el într-un business pare-se de succes în ultima vreme. Ca și Ianis Hagi, portughezul și-a deschis o afacere cu ochelari de soare exclusiviști. ...
15:20
Aflată în a 3-a finală consecutivă, Polonia a câștigat United Cup, în ciuda înfrângerii surprinzătoare a Igăi Swiatek # Gazeta Sporturilor
După două finale consecutive pierdute la United Cup, Polonia a reușit, în sfârșit, să își adjudece titlul, câștigând cu 2-1 în fața Elveției. Punctul decisiv a fost adus de perechea Katarzyna Kawa/Jan Zielinski, care s-a impus cu 6-4, 6-3 împotriva echipei Belinda Bencic/Jakub Paul. ...
15:20
Acum o oră
15:00
Oamenii cu bani de la Dinamo au avut trimis special în Antalya: cine este personajul alături de care a apărut Andrei Nicolescu # Gazeta Sporturilor
La partida dintre Dinamo și Gangwon, a doua și ultima a „câinilor” din stagiul de pregătire din Antalya, a asistat și Costin Stoltz, membru al Consiliului de Administrație al „câinilor”, membru al RNV Sports și administrator Red & White. Este economist și specialist în relații internaționale și poate fi deseori văzut la meciurile „câinilor”. ...
15:00
Dinamo a disputat în această după amiază cel de-al doilea și ultimul amical al iernii. „Câinii” au întâlnit-o pe Gangwon FC, locul 5 din Coreea de Sud. Cătălin Cîrjan (23 de ani) a deschis scorul în minutul 10, însă toată atenția s-a îndreptat spre golul 2, reușit de Adrian Mazilu (20 de ani), în minutul 24.Transferat de la Brighton pentru aproximativ 450.000 de euro, Mazilu e văzut de Zeljko Kopic drept un jucător de bază în 2026. ...
14:50
Eugen Neagoe acuză arbitrajul și în Antalya: „Nu poți să nu dai fault” » Ce spune despre transferurile de la Rapid # Gazeta Sporturilor
După amicalul pierdut de Petrolul contra celor de la Katowice, la scor de neprezentare, 0-3, Eugen Neagoe, tehnicianul „lupilor galbeni” a tras cele mai importante concluzii.„Geană” a recunoscut greșelile propriei echipe pe plan defensiv, însă acuză și maniera de arbitraj, imputând faulturi la golurile 2 și 3: Dongmo a fost faultat la 30-40 de metri de poartă, însă jocul a fost lăsat să continue, iar apoi un atacant polonez s-a urcat cu totul peste goalkeeperul ...
14:50
Încă o legendă a Politehnicii Iași s-a stins » A jucat peste 300 de meciuri în Liga I # Gazeta Sporturilor
Legendele Politehnicii Iași dispar într-un ritm alert. După Mihai „Mițu” Dănilă, decedat în 2014, în ultimii cinci ani s-au stins, pe rând, nume mari precum Mihai Romilă II, Dumitru Romilă I, Emil Lupulescu, Ion Bucu, Narcis Ciocîrlan ori Vasile Simionaș. Azi, Poli a rămas fără un alt nume din generația de aur a clubului ieșean, Dumitru „Mituș” Anton. ...
14:50
„De multe ori că nici eu nu m-aș fi suportat” » Antrenorul care se bate la Superligă, dar nu promite promovarea: „Stai cu geanta în mașină să pleci acasă” # Gazeta Sporturilor
Revenit la Oradea într-un moment delicat pentru FC Bihor, Erik Lincar (47 de ani) a acceptat provocarea de a prelua o echipă aflată în suferință, cu obiectivul clar de a o menține în Liga 2. La câteva luni distanță, misiunea a fost îndeplinită, iar formația orădeană se află surprinzător în lupta pentru primele locuri, într-un campionat extrem de echilibrat. ...
Acum 2 ore
14:40
Absențe de IMPACT pentru Dinamo în ultimul amical din Antalya » Singurele noutăți din lot văd meciul din tribună # Gazeta Sporturilor
Dinamo a susținut astăzi al doilea și ultimul test de pregătire din stagiul de pregătire din Antalya, iar Zeljko Kopic a trimis mai mulți jucători în tribune, din diferite considerente.Este vorba despre Valentin Țicu, Charalampos Kyriakou, Adrian Caragea și Leam Eissat. Ce se întâmplă cu absenții lui Dinamo din amicalul cu GangwonValentin Țicu, 25 de ani, amână debutul în tricoul lui Dinamo. Fie și într-un meci amical. ...
14:40
Mario Balotelli are un nou club » Fostul star de la Manchester City a ajuns în liga a doua # Gazeta Sporturilor
Mario Balotelli (35 de ani), odinioară unul dintre cele mai cunoscute nume din fotbalul european, își continuă cariera în Emiratele Arabe Unite. Acesta a semnat cu echipa Al-Ittifaq FC.Anunțul a fost făcut pe conturile oficiale de socializare ale sportivului, dar și ale echipei din eșalonul secund al Emiratelor Arabe Unite. ...
14:30
Dinamo dă recital în Antalya și cu Gangwon » Mazilu își deschide conturile în „haită” cu o execuție MINUNATĂ # Gazeta Sporturilor
În aceste momente, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul are loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
14:20
Dinamo - Gangwon, „câinii” termină în forță cantonamentul din Antalya » Roș-albii deschid rapid scorul # Gazeta Sporturilor
În aceste momente, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul are loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
14:20
Farul Constanța - FC Botoșani, amical la Mogoșoaia, se joacă ACUM. Partida a început la ora 13:45 și e liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real de la reporterii Gazetei Sporturilor.Pentru moldoveni este primul test din această pauză de iarnă, în timp ce echipa antrenată de Ianis Zicu a mai disputat un meci de verificare cu Cherno More, pierdut sâmbătă, scor 1-2. ...
14:20
Atacantul Barcelonei, Lamine Yamal, surprinde pe rețelele de socializare, înainte de finala Supercupei, cu „Samurai Jack”.Lamine Yamal n-o slăbește deloc pe Real Madrid. Chiar înaintea finalei Supercupei, de la Jeddah (21:00, liveTEXT pe GSP.RO, în direct la Digi Sport 1), atacantul Barcelonei și-a schimbat fotografia de profil de pe Instagram și biografia. ...
14:00
Dinamo - Gangwon, „câinii” termină în forță cantonamentul din Antalya » Doi jucători, trimiși de Kopic în tribună # Gazeta Sporturilor
În aceste momente, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul are loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
13:50
Adrian Ilie, semnal de alarmă pentru Rapid și FCSB: „Mai au nevoie de jucători” # Gazeta Sporturilor
Adrian Ilie (51 de ani), fostul internațional român, a vorbit despre FCSB și Rapid, două echipe care speră să câștige în acest an titlul în Superligă.„Cobra” este de părere că cele două formații mai au nevoie de întăriri în această perioadă de transferuri. Rapid pentru a câștiga titlul după o pauză de mai bine de 20 de ani, iar FCSB pentru a intra în Liga Campionilor, în cazul în care va obține al treilea titlu consecutiv. ...
Acum 4 ore
13:40
Calificate pe tabloul principal, Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian și-au aflat adversarele din primul tur de la Adelaide # Gazeta Sporturilor
A fost o nouă zi productivă pentru tenismenele din România, în Adelaide, Australia. Gabriela Ruse (28 de ani, 85 WTA), Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Jaqueline Cristian (27 de ani, 38 WTA) și-au învins adversarele din turul secund al calificărilor și au obținut accesul pe tabloul principal al turneului WTA 500 de la Adelaide (12-17 ianuarie). ...
13:40
Fabio Capello s-a pronunțat, înainte de Inter - Napoli: „Ei sunt favoriți!” » Cum l-a descris pe Chivu: „Face asta spre deosebire de rivali” # Gazeta Sporturilor
Legendarul Fabio Capello (79 de ani) a analizat derby-ul dintre Inter Milano și Napoli. Echipa antrenată de Cristi Chivu (45 de ani) se poate desprinde în Serie A, în cazul unui succes. Partida are loc în această seară, de la 21:45, în etapa 20.Fost antrenor la Milan, Roma, Real Madrid și Juventus, Fabio Capello susține că Interul lui Chivu pornește cu prima șansă.Chiar și în acest context, avertizează și explică de ce echipa lui Antonio Conte va fi greu de învins. ...
13:40
De la Braga și Legia, în probe la Oțelul Galați » Laszlo Balint testează doi jucători # Gazeta Sporturilor
În așteptarea noilor transferuri, Laszlo Balint a primit doi jucători în probe. Mijlocașul central Tudor Butucel (22 de ani) și portughezul Andre Ferreira, de aceeași vârstă, se pregătesc alături de Oțelul Galați, în aceste zile.Dacă vor confirma, cei doi vor rămâne în lotul echipei mari pentru partea a doua a sezonului. ...
13:30
Dinamo - Gangwon, „câinii” termină în forță cantonamentul din Antalya » Echipa de START aleasă de Kopic # Gazeta Sporturilor
Astăzi, de la ora locală 15:00, 14:00 în România, Dinamo susține al doilea și ultimul amical din stadiul de pregătire din Antalya, împotriva sud-coreenilor de la Gangwon, formație ce a terminat campionatul pe locul 5, evoluând și în Liga Campionilor, varianta asiatică, cu un lot cotat la 10 milioane de euro, conform portalului de specialitate transfermarkt. Duelul va avea loc la baza de pregătire „Titanik” din Lara, fiind transmis în format liveTEXT de GSP. ...
13:20
Scene șocante în Brazilia! Arbitrii unui meci de baschet au fost atacați, pe teren, după fluierul final # Gazeta Sporturilor
După meciul dintre Pato și Caxias do Sul, încheiat cu victoria oaspeților, scor 91-85, după două reprize de prelungiri, arbitrii partidei din prima ligă de baschet a Braziliei au fost atacați brutal de 3 persoane.Vineri, 9 ianuarie, Pato și Caxias do Sul s-au întâlnit într-un duel din Liga Națională de Baschet a Braziliei. La finalul timpului regulamentar, scorul era 70-70, iar partida a avut nevoie de două reprize de prelungiri. ...
13:10
CFR Cluj a anunțat oficial transferul lui Ilija Masic (26 de ani), fundaș central luat liber de contract după despărțirea de Zrinjski Mostar, locul 2 din Bosnia.Bosniacul care are și pașaport croat a ajuns de sâmbătă în cantonamentul ardelenilor, așa cum GSP.ro a informat în exclusivitate.Masic a semnat pe un an și jumătate și va lupta pentru un loc în primul 11 cu Matei Ilie și Sheriff Sinyan. ...
13:10
Yamal încinge spiritele înainte de finala Supercupei Spaniei » Ce a apărut pe pagina lui oficială # Gazeta Sporturilor
Barcelona și Real Madrid se întâlnesc în această seară, de la ora 21:00. Cu doar câteva ore înainte de marea finală a Supercupei Spaniei împotriva „galacticilor”, tânărul star al Barcelonei, Lamine Yamal (18 ani), a făcut o mișcare neașteptată care a stârnit vâlvă pe rețelele de socializare.Tânărul jucător al Barcelonei și-a șters toate postările personale de pe Instagram, păstrând doar cele legate de parteneriatele comerciale. ...
13:10
Eugen Neagoe acuză arbitrajul și în Antalya: „Nu poți să nu dai fault” » Ce spune despre despre transferurile de la Rapid # Gazeta Sporturilor
13:00
Zeljko Kopic a numit 4 jucători de la FCSB la care trebuie să fie atenți croații, înaintea partidei cu Dinamo Zagreb: „Multă calitate” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic (48 de ani) a acordat un interviu în presa din Croația, în care a vorbit, printre altele, despre meciul dintre Dinamo Zagreb și FCSB, în grupa principală de Europa League. Partida are loc pe 22 ianuarie (ora 22:00), iar campioana României are nevoie de victorie pentru a putea spera la calificare.Croatul Zeljko Kopic a fost provocat să numească cei mai periculoși fotbaliști ai roș-albaștrilor. ...
13:00
Starul din Bundesliga și-a lăsat o portiță pentru Real Madrid » Detaliile noului contract cu Bayern # Gazeta Sporturilor
Cotidianul L'Equipe a dezvăluit că Dayot Upamecano (25 de ani) n-a renunțat definitiv la ideea de a juca într-o bună zi pentru Real Madrid.După luni întregi de negocieri, Dayot Upamecano va prelungi cu Bayern până-n 2030. Are și-o opțiune de extindere a acordului cu un sezon, până-n 2031, dar și o clauză despre care cotidianul francez L'Equipe scrie că ar fi „o portiță pentru Real Madrid”. ...
12:50
Lionel Messi a dezvăluit de ce nu mai primește cadouri de la soția Antonella „A încetat” # Gazeta Sporturilor
Într-un amplu interviu în Argentina, Lionel Messi (38 de ani) a făcut mai multe dezvăluiri personale. Printre acestea se numără și motivul care a făcut-o pe soția lui, Antonella, să nu-i mai ofere cadouri.Mijlocașul ofensiv al lui Inter Miami a recunoscut că nu știe să se bucure atunci când primește un cadou, motiv pentru care soția lui a renunțat să-i mai ofere atenții. ...
12:50
Daniil Medvedev, start grozav de an! Victorie la Brisbane și titlul cu numărul 22 pentru tenismenul rus # Gazeta Sporturilor
Daniil Medvedev (29 de ani, 13 ATP) a început excelent anul 2026, reușind să își adjudece titlul cu numărul 22 al carierei, după ce l-a învins pe Brandon Nakashima (24 de ani, 33 ATP), scor 6-2, 7-6 (1), în finala turneului ATP 250 de la Brisbane.Daniil Medvedev a disputat duminică, 11 ianuarie, cea de-a 41-a finală a carierei, el având un bilanț de 21-19 înaintea ultimului act de la Brisbane. ...
12:30
UTA și Hermannstadt au primit interdicții la transferuri din cauza datoriilor neachitate. Dacă arădenii s-au obișnuit cu astfel de situații, ca urmare a mutărilor multiple de jucători străini din stagiunile precedente, împrejurarea este cu totul nouă pentru clubul din Sibiu.Sancțiunile dictate de FIFA vin ca urmare a unor litigii inițiate anul trecut. ...
12:30
Cum arată Arena Națională după 12 ore de ninsoare! GSP a fost pe cel mai mare stadion al țării cu o săptămână înaintea primului meci oficial din 2026 # Gazeta Sporturilor
Ninsoarea care a acoperit Bucureștiul timp de 12 ore nu a pus probleme la Arena Națională. Cu gazonul protejat, instalațiile pornite și muncitorii la lucru, stadionul este gata pentru Dinamo - Universitatea Cluj, primul meci oficial din 2026.După 12 ore de ninsoare continuă, Arena Națională arată ca un castel de gheață, cu zăpadă de câțiva centimetri buni pe drumul spre tribunele celui mai mare stadion al țării. ...
12:30
Execuție în stil mafiot, chiar pe terenul de fotbal » Trei oameni împușcați mortal # Gazeta Sporturilor
Un incident șocant a avut loc în această săptămână în Ecuador. Trei persoane au fost ucise în timpul unui meci de fotbal jucat pe un teren dintr-un cartier de lux de pe insula Mocoli.Potrivit autorităților locale, este vorba de o răzbunare din partea unei grupări criminale.FOTO. ...
12:20
Amical în condiții extreme: Petrolul pierde la scor de neprezentare partida cu locul 16 din Polonia # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești a pierdut ultima partidă de pregătire din Antalya, 0-3 cu cei de la Katowice, locul 16 din Polonia. După câteva minute de tatonări, jocul fiind îngreunat și de vântul năprasnic din regiune, existând mari probleme la construcție, polonezii au preluat, ușor-ușor, controlul, dictând tempo-ul la firul ierbii complexului „Miracle” in Lara.„Lupii galbeni”, multe baloane pierdute în zona „roșie”, unele taxate de Katowice. ...
12:10
Doi fotbaliști români vor fi colegi pentru a treia oară în carieră! Portarul Ion Gurău (26 de ani) și fundașul dreapta Radu Negru (26 de ani) au fost prezentați „la pachet” la Bylis, locul 8 din campionatul Albaniei.Cei doi fotbaliști au mai fost colegi la FCU Craiova și Unirea Slobozia. Mai exact, fac parte din aceeași echipă încă din vara lui 2022, atunci când s-au întâlnit la echipa lui Adrian Mititelu. ...
12:00
Laude de la granzi: „Chivu este o gură de aer proaspăt, un geniu și mie îmi plac geniile” # Gazeta Sporturilor
Fostul mijlocaș al lui Inter, Nicola Berti (58 de ani), a vorbit despre duelul Inter - Napoli, programat diseară, de la 21:45, dar și despre antrenorul nerazzurrilor, Cristi Chivu.În duelul antrenorilor, Berti îl vede în avantaj pe Cristi Chivu, o dată pentru că „Napoli e mai puțin obișnuită să joace la trei zile decât Inter. Cred că Antonio Conte este nervos”. ...
11:50
Umilință în Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Partida se dispută în condiții extreme! # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:33, 10:33 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro. ...
11:50
După ce a fost prezentat oficial la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, Adrian Șut a transmis un mesaj pentru FCSB, la despărțirea ce campioana României.Vicecăpitanul echipei roș-albastre a fost vândut pentru 1,5 milioane de euro la Al Ain, cea mai titrată echipă din Emirate. Mijlocașul a evoluat la FCSB în 212 meciuri, a reușit să marcheze 16 goluri, să ofere 13 pase decisive și câștige 4 trofee, două campionate și două Supercupe. ...
11:50
Alexander Bublik a câștigat al 9-lea titlu al carierei și va intra în Top 10 de săptămâna viitoare: „Nu am cuvinte” # Gazeta Sporturilor
Alexander Bublik (28 de ani, 11 ATP) a obținut al 9-lea titlu al carierei, după o victorie cu 7-6 (2), 6-3 împotriva lui Lorenzo Musetti (23 de ani, 7 ATP), în ultimul act al turneului de la Hong Kong. Pentru jucătorul italian este a 7-a finală consecutivă pierdută. ...
Acum 6 ore
11:40
Polonezii se desprind în Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Partida se dispută în condiții extreme! # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:33, 10:33 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro. ...
11:40
Prezentatoare știrilor sportive a fost suporter Dinamo: „Copilăria mea a fost alb-roșie” # Gazeta Sporturilor
Alexandra Băluțescu (31 de ani), prezentatoarea știrilor sportive de la Prima TV, a vorbit despre echipele preferate din fotbal, dar și despre cum a ajuns în televiziune.Alexandru a susținut-o pe Dinamo în copilărie, iar acum e fan Real Madrid. Înainte să prezinte știrile sportive, a fost la rubrica meteo.GALERIE FOTO. Alexandra Băluțescu a fost fan Dinamo+1 FOTO„Copilăria mea a fost alb-roșie. Țineam cu Dinamo. ...
11:30
Ce spune Ionuț Lupescu despre transferul lui Șut în Emirate: „Am ajuns unde nu voiam” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Ionuț Lupescu (57 de ani) a comentat transferul lui Adrian Șut (26 de ani) la Al Ain. FCSB l-a vândut cu aproximativ 1,5 milioane de euro, iar fotbalistul a fost deja prezentat la liderul din Emirate.Acesta a semnat un contract valabil până în anul 2028. Șut va încasa peste un milion de euro pe an, însă părăsește fotbalul din Europa, iar Ionuț Lupescu nu vede neapărat cu ochi buni această mutare. ...
11:20
Deschidere de scor în Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Partida se dispută în condiții extreme! # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:33, 10:33 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro.Live » Petrolul - Katowice 0-1A marcat: Galan (44)Final de repriză: polonezii conduc cu 1-0. Petrolul a atacat contra vântului în prima repriză. ...
11:10
Elina Svitolina, triumfătoare la Auckland, la un an după succesul soțului ei în același loc: „Sunt foarte fericită” # Gazeta Sporturilor
Elina Svitolina (31 de ani, 13 WTA) a câștigat titlul la Auckland, în Noua Zeelandă, după o victorie cu 6-3, 7-6 (4) în fața lui Xinyu Wang (24 de ani, 57 WTA). Ucraineanca și-a adjudecat al 19-lea trofeu al carierei și a triumfat la Auckland, la un an după ce Gael Monfils, soțul ei, câștiga finala în același loc. ...
11:10
Rapid - Tertnes, debutul în grupa de European League » Se redeschide Polivalenta din București! # Gazeta Sporturilor
Rapid le înfruntă pe norvegiencele de la Tertnes în primul meci al grupei C din European League la handbal feminin. Partida este programată la ora 15:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizată pe Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Rapid - Tertnes, live de la ora 15:00Sala Polivalentă din București este pregătită, în sfârșit, să găzduiască meciuri de handbal. Rapid - Tertnes va fi primul după o pauză lungă în care arena a suferit modificări. ...
11:00
Adrian Mititelu junior, surprins pe străzi cu „bijuteria” de 400.000 de euro » Și-a „tunat” mașina de lux # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu junior, fiul lui Adrian Mititelu, patronul echipei FC Universitatea Craiova 1948, este un mare fan al bolizilor de lux. Acesta a fost văzut conducând una dintre cele mai recente achiziții ale sale, ultimul model de Rolls-Royce Ghost de circa 400.000 euro.Acesta nu s-a oprit aici. El și-a modificat mașina prin intermediul Mansory, o companie de tuning auto de lux, cunoscută pentru transformarea radicală a mașinilor exclusiviste.FOTO. ...
11:00
Petrolul - Katowice, ultimul test al „lupilor galbeni” în Antalya » Partida se dispută în condiții extreme! # Gazeta Sporturilor
Petrolul Ploiești dispută acum ultimul test din cantonamentul efectuat în Antalya. „Lupii galbeni” îi întâlnesc pe polonezii de la Katowice, locul 16 în Ekstraklasa.Duelul a început la ora 11:33, 10:33 în România și este transmis în format liveTEXT, cu cele mai relevante informații de la fața locului, de GSP.ro.Live » Petrolul - Katowice 0-0Minutul 18: Ocazie mare pentru polonezi. ...
11:00
Vești îngrijorătoare din vestiarul lui Manchester United! » The Sun: „Se pregătește să plece” # Gazeta Sporturilor
Jucătorii lui Manchester United se tem că Bruno Fernandes (31 de ani), căpitanul echipei, va pleca și el după demiterea managerului Ruben Amorim.La Manchester United nu e liniște deloc. Înaintea meciului de azi, din turul 3 al Cupei Angliei, cu Brighton, tabloidul The Sun a făcut dezvăluiri din vestiarul echipei. ...
