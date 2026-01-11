Aflată în a 3-a finală consecutivă, Polonia a câștigat United Cup, în ciuda înfrângerii surprinzătoare a Igăi Swiatek

11:10

Rapid le înfruntă pe norvegiencele de la Tertnes în primul meci al grupei C din European League la handbal feminin. Partida este programată la ora 15:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizată pe Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Rapid - Tertnes, live de la ora 15:00Sala Polivalentă din București este pregătită, în sfârșit, să găzduiască meciuri de handbal. Rapid - Tertnes va fi primul după o pauză lungă în care arena a suferit modificări. ...