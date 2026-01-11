Protest inedit la Finanțe. „Ați făcut-o intenționat”. Cum a plătit un sucevean dările la stat. „Ăștia nu-s tot bani?” VIDEO
StirileProtv.ro, 11 ianuarie 2026 17:00
Un bărbat din Suceava a mers la Administraţia Finanţelor Publice locale pentru a plăti impozitul şi, în semn de protest faţă de majorarea taxelor, a ales să plătească în monede. El s-a filmat şi a postat imaginile pe TikTok.
Acum 5 minute
17:20
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a participat la ceremonia de comemorare a victimelor tragediei din Crans-Montana # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a marcat tragedia din Crans-Montana la o ceremonie de comemorare încărcată de emoție, unde a transmis un mesaj de solidaritate și a vorbit despre durerea familiilor îndoliate.
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:40
ANM a emis o nouă prognoză. Cât mai ține gerul în România. Temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius # StirileProtv.ro
Vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger în unele zone ale ţării, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de ANM.
16:30
Bărbatul care a căutat și documentat extratereștri a murit la 90 de ani. Piramidele din Egipt, printre teoriile controversate # StirileProtv.ro
Scriitorul elveţian Erich von Daniken, cunoscut pentru teoriile sale despre extratereştri, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat biroul său duminică. Familia sa a confirmat ulterior vestea decesului pentru dpa.
Acum 2 ore
16:10
Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri” # StirileProtv.ro
Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea respinge acuzațiile potrivit cărora delegația PSD ar fi votat acordul UE–Mercosur și susține că, dimpotrivă, social-democrații au susținut măsuri menite să protejeze fermierii.
15:50
Trump amenință Cuba cu oprirea petrolului și banilor. Liderul SUA cere un acord înainte să fie „prea târziu” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a îndemnat „ferm" Cuba duminică să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani, relatează Reuters, conform Agerpres.
15:40
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți” # StirileProtv.ro
Experți citați de Newsweek susțin că Washingtonul ar putea căuta o schimbare de lider în Iran fără a urmări prăbușirea întregului regim, ceea ce ar permite un acord cu SUA și menținerea stabilității interne.
15:40
Unde poți vedea aurora boreală în Europa. Cele mai spectaculoase destinații pentru poze de vis # StirileProtv.ro
Acest fenomen natural spectaculos, cunoscut și sub numele de aurora boreală, a fost deosebit de activ pe tot parcursul anului 2025, iar această activitate va continua și anul viitor.
15:30
Benjamin Netanyahu, zguduit de un scandal judiciar cu accente de spionaj. Șeful lui de cabinet a fost ridicat # StirileProtv.ro
Poliția israeliană a anunțat duminică reținerea unui apropiat al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, suspectat de obstrucționarea unei anchete privind scurgeri de informații clasificate legate de războiul împotriva mișcării islamiste palestiniene Hamas.
Acum 4 ore
15:10
Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați # StirileProtv.ro
Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare.
15:00
Zelenski acuză „teroarea rusească deliberată şi cinică împotriva poporului”, care s-a folosit de ger # StirileProtv.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat duminică Rusia de teroare țintită împotriva populației civile, în contextul intensificării atacurilor aeriene din ultima săptămână.
14:50
Fermierii europeni se tem de concurența neloială din Mercosur. Ce și cât va importa Europa după semnarea acordului # StirileProtv.ro
Fermierii europeni protestează față de concurența neloială generată de importurile din Mercosur. Comisia Europeană dă asigurări că cantitățile de produse alimentare vor fi limitate și reglementate strict.
14:50
HUR: Rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov au cedat. Cele trei variante de succesor puse pe masa lui Vladimir Putin # StirileProtv.ro
Serviciile secrete militare ucrainene au raportat că rinichii liderului cecen Ramzan Kadîrov, care suferă de mult timp de o boală gravă, nu mai funcționează. Kremlinul se pregătește pentru un vid de putere.
14:40
Accesul românilor pe Polymarket a fost interzis de Oficiul Jocurilor de Noroc. Mesajul care apare când intri pe site # StirileProtv.ro
Accesul utilizatorilor din România la site-ul Polymarket a fost restricționat de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), după ce operatorul a fost introdus pe „lista neagră” a platformelor neautorizate.
14:20
Schema prin care un bărbat din București a furat de mai multe ori din supermarket. Păcălea casele self-pay | VIDEO # StirileProtv.ro
Un bărbat din Bucureșri a fost reținut pentru furt. El își făcuse un obicei din a face cumpărăturile într-un magazin cu case de marcat de tip self-pay, plătind doar o parte din produsele pe care le lua de pe rafturi.
13:40
Gerul și avariile lasă zeci de mii de români fără căldură. Expert: Aragazul nu este o soluție de încălzire. Pericolul ascuns # StirileProtv.ro
Gerul puternic din ultimele zile, combinat cu avariile majore din sistemele de termoficare, a lăsat zeci de mii de români fără căldură exact în mijlocul iernii. În acest context, mulți folosesc aragazele ca modalitate de încălzire.
13:30
Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026 # StirileProtv.ro
Guvernul a transmis o serie de clarificări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule.
Acum 6 ore
13:20
O nouă provocare pe TikTok a distrus două mașini în județul Mehedinți. Ce a putut face un adolescent | VIDEO # StirileProtv.ro
Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.
13:00
Iranul avertizează: „Bazele militare și comerciale ale SUA, ținte legitime în cazul în care Washingtonul intervine” # StirileProtv.ro
Teheranul va trata bazele militare şi comerciale ale SUA ca ţinte pentru represalii, dacă Washingtonul va interveni militar în Iranul afectat de tulburări, a avertizat preşedintele Parlamentului iranian, cunoscut pentru poziţia sa intransigentă.
12:30
Protestele au fost acaparate de „valul distructiv”. Replica șefului securităţii naţionale din Iran: „Erau legitime” # StirileProtv.ro
Şeful securităţii naţionale a Iranului, Ali Larijani, a declarat că protestele împotriva problemelor economice din ţară sunt „cereri legitime ale poporului”, dar a afirmat că un „val distructiv şi organizat” a cooptat mişcarea.
12:20
București sub zăpadă. Peste 300 de utilaje intervin pentru deszăpezire. Situația pe sectoare # StirileProtv.ro
Primăria Capitalei anunţă că 312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, duminică dimineaţă, pentru a curăţa zăpada şi a împrăştia material antiderapant.
12:10
Top orașe europene de vizitat în ianuarie fără aglomerație. Unde să călătorești pentru liniște, și peisaje spectaculoase # StirileProtv.ro
Europa în ianuarie poate să nu pară, la prima vedere, cea mai atractivă opțiune.
12:10
Palatul Telefoanelor, una dintre cele mai cunoscute clădiri Art Deco din București # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai cunoscute clădiri interbelice din București este Palatul Telefoanelor, o construcție în stil Art Deco, ridicată în centrul orașului, mai exact pe Calea Victoriei nr. 35.
12:00
PRO TV a dominat serile de vineri și sâmbătă. Milioane de oameni au urmărit Las Fierbinți și Filmul PRO # StirileProtv.ro
Vineri și sâmbătă, PRO TV a fost alegerea a milioane de români.
12:00
Elon Musk susține că economisirea pentru pensie va deveni inutilă. Sfatul pe care îl dă cel mai bogat om din lume # StirileProtv.ro
Economisirea pentru pensie care a fost o piatră de temelie a finanțelor personale de peste un secol ar putea deveni inutilă în curând, spune Elon Musk.
11:50
Ce se întâmplă cu lucrările de la tunelurile montane de pe A1 Sibiu-Pitești. Anunțul făcut de directorul CNAIR. VIDEO # StirileProtv.ro
Lucrările pe secţiunea montană a autostrăzii Sibiu-Piteşti continuă iar săpăturile în versant nu sunt împiedicate de vreme, a precizat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
11:50
Declarația făcută de Maduro din închisoare. SUA și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Venezuela # StirileProtv.ro
Administrația Statelor Unite și-a îndemnat sâmbătă cetățenii să părăsească Venezuela imediat din cauza situației instabile de securitate, la o săptămână după capturarea lui Nicolas Maduro.
11:30
Zi de foc pentru salvamontiști. Turiști au rămas blocați pe munte în Hunedoara. Câte intervenții au avut loc în 24 de ore # StirileProtv.ro
Salvamontiştii din Hunedoara intervin duminică dimineaţă pentru recuperarea unor turişti care au rămas blocaţi pe munte.
Acum 8 ore
11:20
Apel 112 inedit la Botoșani. O bufniță a intrat în bucătăria unui apartament. Jandarmii au intervenit. VIDEO # StirileProtv.ro
O bufniță a surprins locatarii unui apartament de pe o stradă din municipiul Botoșani, intrând în bucătărie printr-o țeavă de ventilație, probabil în căutarea unui adăpost.
11:10
Statele Unite au anunțat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI) în Siria, ca parte a răspunsului său la un atac în care au fost uciși trei americani în decembrie în această țară.
10:50
Cu cât au crescut taxele și impozitele locale în marile orașe din România. „Scumpirea lui Bolojan” se resimte în toată țara # StirileProtv.ro
Taxele și impozitele locale au crescut în 2026 în marile orașe din România, pe fondul noilor valori impozabile introduse prin Codul Fiscal.
10:40
Meta, acuzată că a ascuns o breșă de securitate. Datele a peste 17 milioane de utilizatori Instagram, scoase la vânzare # StirileProtv.ro
Datele sensibile a 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost scoase la vânzare de hackeri, în urma a ceea ce pare a fi o breşă de securitate ţinută „sub preş” de companie.
10:30
Ministrul francez al Afacerilor Externe:„Groenlanda este un teritoriu european. Cer SUA să înceteze șantajul” # StirileProtv.ro
Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a îndemnat Statele Unite să „înceteze şantajul” pentru a obţine controlul direct asupra teritoriului Groenlandei, aflat sub jurisdicţia Danemarcei.
10:00
Aproape jumătate din leva au fost deja retrași din circulație în Bulgaria. Peste trei miliarde de euro au intrat pe piață # StirileProtv.ro
Potrivit datelor Băncii Naționale a Bulgariei (BNB) la 9 ianuarie, 48% din leva au fost deja retrași din circulație, iar volumul total al levei bulgare în circulație se ridică la 16,1 miliarde de leva, adică aproximativ 8,2 miliarde de euro.
09:50
România, sub alertă de ninsori și ger. Opt mașini au rămas înzăpezite la Constanța. Harta zonelor afectate și prognoza ANM # StirileProtv.ro
România trece printr-un episod de iarnă autentic, mai multe atenționări de vreme severă fiind emise de meteorologi. Temperaturile vor scădea brusc în următoarele zile și vor fi ninsori abundente.
09:40
Ceremonia din L.A. a Globurilor de Aur 2026 va fi difuzată în direct pe VOYO. Ce pelicule sunt printre marile favorite # StirileProtv.ro
La Hollywood, a început numărătoarea inversă până la Globurile de Aur. Printre marile favorite se numără pelicula „O luptă după alta”, cu Leonardo DiCaprio, și serialele „The Pitt” și „White Lotus”.
Acum 12 ore
09:20
Cazurile de gripă au crescut alarmant în doar o săptămână. Care sunt cele mai afectate zone # StirileProtv.ro
Gripa continuă să facă victime. S-au înregistrat opt decese într-o singură săptămână, iar riscurile rămân ridicate, avertizează specialiștii.
09:20
Porumbei și iepuri uriași, vedetele unei expoziții la Craiova. Un exemplar costă chiar și mii de euro # StirileProtv.ro
E o „întrecere” a frumuseții zilele acestea la Craiova. Însă cele care concurează pentru atenția publicului sunt animalele domestice.
09:20
Extrageri Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 11 ianuarie 2026. Premiile uriașe puse în joc # StirileProtv.ro
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie, după ce Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri, în valoare totală de 1,83 milioane de lei, la tragerile loto de joi.
09:10
Copiii și părinții la joacă în zăpadă, în curtea Muzeului Satului din Baia Mare: „Am încercat să aducem atmosfera de demult” # StirileProtv.ro
În Baia Mare, zeci de familii s-au adunat la săniuș iarna pe uliță. Pentru copii a fost prilej de distracție, în timp ce părinții și bunicii s-au lăsat cuprinși de nostalgie.
08:50
Iranul se confruntă cu cele mai violente proteste de la căderea monarhiei. Zeci de oameni au fost uciși de forțele regimului # StirileProtv.ro
Regimul de la Teheran este în pragul colapsului, fiindcă nu are soluții pentru a potoli furia oamenilor, cred tot mai mulți analiști.
08:50
Descoperire făcută de autoritățile române și bulgare. Peste 20 de migranți ascunși într-un camion la Calafat # StirileProtv.ro
Douăzeci și șase de migranți care încercau să intre ilegal în țară prin Calafat au fost descoperiți într-un camion înmatriculat în Turcia.
08:40
Un bărbat de 73 de ani din Oradea a fost bătut cu pumnii, picioarele și bâtele de trei tineri. De la ce au pornit violențele # StirileProtv.ro
Doi tineri au fost duși la audieri, după ce împreună cu un alt prieten au atacat un bărbat de 73 de ani, într-un cartier din Oradea.
08:30
Capitala intră într-un episod de iarnă, avertizează ANM. Vor fi temperaturi de până la -10 grade # StirileProtv.ro
Capitala se află sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă, anunţă meteorologii.
08:20
Ninsoare în București. Șoferii s-au confruntat cu probleme în trafic chiar daca s-a deszăpezit. „Exagerat de prost” # StirileProtv.ro
Capitala s-a îmbrăcat în alb peste noapte. Pentru pietoni, ninsoarea a fost o bucurie, dar șoferii s-au confruntat cu dificultăți în trafic - chiar dacă s-a intervenit cu utilaje de deszăpezire.
08:20
Cum au reușit pasagerii români să se salveze din autocarul care a luat foc în Mureș: „Așa ceva n-am văzut în viața mea” # StirileProtv.ro
Au fost momente de panică pentru 46 de pasageri români, după ce autocarul cu care se întorceau la muncă în străinătate a luat foc în mers.
08:00
Mărturia părinților ai căror copii au intrat în moarte cerebrală la Spitalul Constanța. Ce le-au spus medicii din Capitală # StirileProtv.ro
Acuzații grave la adresa Spitalului Judeţean din Constanța. Părinții a doi copii, un băiețel de 2 ani şi o fetiță de 6 ani, susțin că micii pacienți au ajuns în moarte cerebrală după ce au fost operaţi acolo.
08:00
TikToker din UK, condamnat la 9 ani de închisoare după ce a ucis o bunică cu maşina. A încercat să arunce vina pe un român # StirileProtv.ro
Un TikToker din Marea Britanie care a ucis o bunică în timp ce conducea o mașină care avea frânele defecte, a fost condamnat la nouă ani de închisoare.
08:00
Vremea azi, 11 ianuarie. Va fi ger în toată țara. Temperaturile ajung și la - 9 grade. Zonele unde va ninge # StirileProtv.ro
Duminică se face foarte frig în toată țara. Atmosfera se menține închisă și o să ningă în multe zone.
07:40
De ce nu reușesc tinerii din Generația Z să se angajeze. Aproape un milion de persoane din Marea Britanie nu au loc de muncă # StirileProtv.ro
Tot mai mulţi tineri din Generaţia Z întâmpină dificultăţi serioase în obţinerea primului loc de muncă, iar explicaţiile merg dincolo de contextul economic
