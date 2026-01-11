București sub zăpadă. Peste 300 de utilaje intervin pentru deszăpezire. Situația pe sectoare

09:20

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie, după ce Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri, în valoare totală de 1,83 milioane de lei, la tragerile loto de joi.