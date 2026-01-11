Iranul va riposta împotriva oricăror atacuri ale SUA, avertizează preşedintele Parlamentului
Cotidianul de Hunedoara, 11 ianuarie 2026 12:20
Iranul avertizează SUA că va riposta la orice atac militar, considerând bazele americane ținte legitime, în contextul tensiunilor regionale și protestelor interne.
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
11:50
Globurile de Aur 2026. Cadourile pentru nominalizati si prezentatori ajung la aproape 1 milion de dolari # Cotidianul de Hunedoara
La Globurile de Aur 2026, nominalizații și prezentatorii vor primi un «Ultimate Gift Bag» de aproape 1 milion de dolari, plin cu vacanțe de lux, experiențe wellness, produse premium și vinuri rare.
Acum 2 ore
11:40
Forțele de securitate din Iran reprimă violent protestele antiguvernamentale sub un blackout digital. Martorii descriu scene dramatice și zeci de morți, în timp ce protestele continuă să se extindă în țară.
11:40
„Vă invităm să descoperiți patrimoniul Muzeului Național Cotroceni și să explorați fascinanta istorie a reședinței oficiale a familiei regale Ferdinand și Maria."
11:30
PMB anunță mobilizarea utilajelor și operatorilor pentru deszăpezirea Bucureștiului, asigurând intervenții continue pe durata ninsorilor.
11:20
Cristian Chivu a revitalizat Inter Milano după finala pierdută în Liga Campionilor, reconstruind moralul echipei și menținând un joc competitiv în Serie A. Află cum stilul său calm și pozitiv a făcut diferența pentru „nerazzurri".
11:20
Impozite majorate de zeci de ori. Șocul proprietarilor de mașini hibride: impozit de 900 de lei de la 70 lei # Cotidianul de Hunedoara
„Consilierii locali și primarii au votat cu ochii închiși, cu un cinism incredibil, creșterea la maxim a taxelor, ignorând situația financiară a oamenilor"
Acum 4 ore
10:40
Israel și Hamas se pregătesc să reia conflictul în Gaza, cu planuri de ofensivă și reconstruirea tunelurilor militare, în contextul unui armistițiu fragil și tensiuni crescânde.
10:40
Unghii kilometrice, buze umflate până la refuz, gene false și machiaj turnat cu mistria. Tot mai multe femei cad în capcana „perfecțiunii" promovate online, însă efectul este devastator, spun criticii de stil.
10:40
Iulia Joja, asistent universitar la Georgetown University, spune că România trebuie să arate voință politică și rezultate concrete pentru a‑și consolida relația cu SUA și a obține sprijin, inclusiv o vizită la Casa Albă.
10:30
Papa Leon către cardinali: Ascultaţi victimele abuzurilor sexuale comise de preoţi # Cotidianul de Hunedoara
Papa Leon al XIV-lea cere cardinalelor Bisericii Catolice să asculte victimele abuzurilor sexuale comise de preoți și să nu le lase fără sprijin, descriind această problemă drept o rană profundă pentru instituție.
10:10
Băsescu despre Trump și Putin ,,Mai au puțin și închid becul. Ce lume lasă în urma lor?” # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu critică vârsta și comportamentul liderilor globali Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind riscurile unei lumi fără reguli și îndemnând la solidaritate europeană.
09:50
Peste 17 milioane de utilizatori Instagram ar fi fost afectați de o breșă de securitate. Experții avertizează asupra riscurilor și recomandă măsuri de protecție.
09:40
Anul 2026 se anunță a fi unul presărat de provocări pentru firmele românești, cu precădere în contextul recentelor modificări din sfera legislației fiscale.
09:40
Vânzările de Biblii în Marea Britanie au atins un nivel record, impulsionate de interesul crescut al tinerilor pentru spiritualitate și sens într-o lume incertă.
09:20
Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să-și impună favoriții la șefia serviciilor # Cotidianul de Hunedoara
Traian Băsescu îi cere lui Nicușor Dan să nu negocieze cu partidele numirea șefilor serviciilor de informații și să își exercite ferm autoritatea constituțională.
Acum 6 ore
07:10
INTERVIU Norman Manea, scriitor: Viața în exil presupune o fragmentare a identității # Cotidianul de Hunedoara
„Memoria nu este un accesoriu cultural"
Acum 24 ore
19:40
Salvamontiştii caută trei copii rătăciți lângă pârtia de schi de la Voineasa # Cotidianul de Hunedoara
Trei copii s-au rătăcit într-o pădure lângă pârtia de schi din Voineasa, iar salvamontiştii intervin în condiţii dificile de frig şi întuneric pentru a-i găsi utilizând snowmobile şi schiuri de tură.
19:40
Trei bărbați din Maramureș au fost reținuți și arestați preventiv sub acuzația de viol, după ce mama unei tinere de 20 de ani a reclamat agresiunea la Poliție. Ancheta este în desfășurare.
19:20
Anunțul NASA după ce un astronaut de pe Stația Spațială suferă de o problemă de sănătate „gravă” # Cotidianul de Hunedoara
NASA efectuează prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională, după ce un astronaut a avut o problemă gravă de sănătate. Echipajul se va întoarce anticipat pe Pământ.
19:00
Carlos Alcaraz l‑a învins pe Jannik Sinner într‑un meci demonstrativ la Seul # Cotidianul de Hunedoara
Carlos Alcaraz a câștigat un meci demonstrativ în fața lui Jannik Sinner la Seul, în fața a 12.000 de spectatori. Cei doi au primit sume generoase pentru participare, pregătindu-se astfel pentru Australian Open.
18:30
Prințesa Kate a sărbătorit 44 de ani cu un mesaj video despre vindecare și conexiunea cu natura, exprimându-și recunoștința pentru sprijinul primit în perioada dificilă.
18:10
Un bărbat dat dispărut în Dâmbovița a fost găsit decedat în albia unui râu. Poliția investighează circumstanțele morții, fără indicii de violență.
17:50
Algeria finalizează Western Mining Railway, prima linie feroviară de mare capacitate construită în Sahara, cu 580 km de şină montată în condiții extreme pentru a susține transportul de marfă și pasageri.
17:10
Legi absurde care te pot lăsa fără bani: amenzi pentru lucruri pe care le faci zilnic! # Cotidianul de Hunedoara
Ai tras apa după ora 22? Amendă. Ai mestecat gumă pe stradă? Amendă. Ai talia prea mare? Surpriză… amendă!! Deși par glume sau mituri urbane, unele dintre cele mai ciudate legi din lume sunt reale și încă aplicate.
17:10
Descoperă 17 opere de artă celebre și locurile reale ilustrate de acele picturi, de la peisaje franțuzești și venețiene până la scene olandeze și lucrări românești, și află cum au influențat arta și turismul.
16:50
Donald Trump nu exclude complet ideea unei misiuni pentru al captura pe Vladimir Putin, similar cu arestarea lui Nicolás Maduro, dar spune că nu crede că va fi necesar, după ce președintele Zelenski a făcut o referire la „pașii următori".
16:10
Putem preveni infarctul, înainte să se întâmple? Da, spune medicul. Ce investigații ne ajută în acest sens # Cotidianul de Hunedoara
Medicul Alexandru Calancea, medic specialist cardiolog la Suceava, a explicat pentru Cotidianul cum putem avea grijă de sănătatea noastră astfel încât să putem preveni un infarct înainte ca acesta să se manifeste.
16:00
Un autocar cu 47 de persoane a luat foc sâmbătă pe o șosea din județul Mureș. Pompierii au intervenit, toți pasagerii s-au evacuat în siguranță, iar niciunul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
15:50
O schemă de phishing prin WhatsApp folosește linkuri false ce par trimise de o firmă de curierat și fură conturile utilizatorilor prin solicitarea codului de autentificare. Activează autentificarea în doi pași și evită linkurile suspecte.
15:40
Senatorii PACE și AUR depun moțiune simplă împotriva ministrului Oana Țoiu # Cotidianul de Hunedoara
Senatorii PACE și AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o că reprezentarea României privind acordul UE-Mercosur ar afecta agricultura națională.
15:10
A încălcat Nicuşor Dan Constituţia când a anunţat referendum în rândurile magistraţilor? Răspunsul ministrului Justiţiei # Cotidianul de Hunedoara
Radu Marinescu afirmă că primul anunț al președintelui Nicușor Dan privind o consultare sau referendum în rândul magistraților nu constituie o încălcare a Constituției. Este însă necesar să se prezinte detalii concrete despre modul de desfășurare.
14:50
Un grup internațional de specialiști în sănătate susține că măștile chirurgicale, folosite pe scară largă în spitale și clinici, nu oferă protecție adecvată împotriva infecțiilor respiratorii transmise pe cale aeriană, inclusiv împotriva virusului SARS-CoV-2 care provoacă Covid-19, scrie News.ro. Experții au adresat o scrisoare directorului general al Organizației Mondiale a Sănătății , Tedros Adhanom Ghebreyesus. […]
14:40
Suntem copleșiți de evenimente istorice, de mare importanță pentru țară. Două avioane au trecut pe lîngă marfarul militar aerian care îl căra pe Nicușor Dan pe ruta Zăpezi la Paris-Zăpezi și Ceață prin România.
14:40
Inspectorul-șef al IPJ Dolj, Marius-Daniel Mîrzacu, a decedat la 51 de ani, sâmbătă, în timpul programului de lucru. Decesul ar fi fost cauzat de un infarct.
14:10
Un autocar în care se aflau aproape 50 de persoane a luat foc pe o șosea în Mureș # Cotidianul de Hunedoara
Pasagerii sunt transferaţi cu ajutorul autorităţilor.
13:40
Îți dorești să fii independent și să ai propria ta afacere, dar te temi că ești prea tânăr sau nu știi de unde să începi? Hai să explorăm câteva idei cu mare potențial de viitor, simplu de pus în practică de tinerii ambițioși și la început de drum.
13:20
Captură de milioane de euro pe aeroportul din Otopeni: bani, bijuterii și ceasuri # Cotidianul de Hunedoara
Bijuterii, ceasuri și sume de bani, în valoare totală de 3 milioane euro, descoperite ascunse în bagajele unor cetățeni români, la Aeroportul Henri Coandă
13:10
Cel mai bogat europarlamentar român este un descendent al unui fost domnitor al Moldovei.
12:50
Ministrul Justiției ia apărarea judecătorilor CCR care blochează reforma pensiilor speciale # Cotidianul de Hunedoara
„Nu putem să stăm la infinit, dar pe de altă parte, repet, nici nu este bine să grăbim actul de justiţie"
Ieri
12:30
Ministrul Justiției nu vrea să-l revoce pe șeful DNA înainte de terminarea mandatului: „Să existe probe” # Cotidianul de Hunedoara
„Sigur că un material de presă ridică semne de întrebare"
12:20
De ce Groenlanda este la fel de importantă, pentru politica externă a României, precum înzăpezirea Spartan-ului românesc la Paris! # Cotidianul de Hunedoara
Începe să fie greu să faci diplomație în România! Până mai ieri, politica externă era ceva abstract, departe de pulsiunile societății, românii fiind îngrijorați mai mult de creșterea TVA, a impozitelor pe proprietate și autoturisme etc! Dar ce ne facem când lumea largă vine peste noi? Când istoria se rescrie și România este, vrând nevrând, […]
12:10
Cadastru și succesiune gratuite. Statul acoperă cheltuielile pentru proprietari # Cotidianul de Hunedoara
Proprietarii din mediul rural beneficiază de cadastru și succesiune gratuite. Se pot intabula inclusiv casele fără acte, pe baza măsurătorilor din teren.
12:10
Ghinion pentru turiștii din Sinaia. Domeniul schiabil, închis sâmbătă. Motivul invocat # Cotidianul de Hunedoara
„Echipele de la telescaune mai au de lucru şi instalaţiile nu pornesc, deocamdată".
11:50
Bărbat evadat dintr-o închisoare din Belarus, prins în România. Pe cine a mai prins Poliția de Frontieră # Cotidianul de Hunedoara
Un cetățean al Belarusului și un bulgar au fost prinși la două dintre punctele de frontieră ale țării.
11:10
Proteste în Iran. Fiul şahului detronat îndeamnă lumea să preia controlul asupra centrelor urbane # Cotidianul de Hunedoara
„Vă rog pe toţi să ieşiţi în stradă cu steaguri, imagini şi simboluri naţionale şi să vă revendicaţi spaţiile publice ca fiind ale voastre"
10:40
Credit ipotecar 2026. Câți bani cer băncile din România ca avans la o locuință. Minimul nu e 15% pentru toți # Cotidianul de Hunedoara
Te interesează accesarea unui credit ipotecar, dar îți faci griji cu privire la nivelul avansului solicitat de bănci? Află de aici care sunt condițiile și care este bugetul de care trebuie să dispui.
10:30
Temperaturile minime minime vor fi cuprinse între –18 și 0 grade
10:10
Lecțiile lui Walt Disney despre cum să relaționezi cu ceilalți
10:10
Noile vouchere de vacanță 2026 bombardează turismul local. Afacerile de pe litoral și de la munte, în pericol # Cotidianul de Hunedoara
Turismul local va traversa un 2026 dificil, pe fondul noilor condiții legate de acordarea voucherelor de vacanță.
