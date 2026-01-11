Cioloș, după ce un senator AUR l-a acuzat că a provocat Brexit-ul: Studiu de caz pentru aberații politicianiste, dezinformare și rea-voință / Minciuni la foc automat, disperarea nu are limite

18:20

Noua generație de televizoare care ajunge pe piață anul acesta oferă culori mai precise ca niciodată, datorită unui nou tip sofisticat de iluminare de fundal – RGB LED. Dar ce este mai exact această nouă tehnologie pe care toți marii jucători din domeniu aleargă? După LED, QLED, mini LED, micro LED, OLED, QD OLED, facem […] © G4Media.ro.