ONG: Un masacru are loc în Iran. Lumea trebuie să acţioneze acum pentru a preveni pierderi suplimentare de vieţi omeneşti
G4Media, 11 ianuarie 2026 12:20
Iranienii au protestat din nou împotriva guvernului în cursul nopţii, un ONG exprimându-şi duminică îngrijorarea în legătură cu un „masacru” comis de forţele de securitate în această ţară, privată de internet, pentru a înăbuşi manifestaţiile fără precedent, cele mai mari din ultimii trei ani, relatează AFP. Mişcarea, care a început la Teheran pe 28 decembrie, […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 15 minute
12:30
Specialiști: Gerul şi avariile din București și Craiova împing oamenii să folosească aragazul pentru încălzire / Monoxidul de carbon îi poate ucide # G4Media
Zeci de mii de apartamente din Bucureşti şi Craiova au rămas fără căldură în ultimele zile, iar scăderea accentuată a temperaturilor i-a determinat pe tot mai mulţi oameni să folosească din considerente economice aragazul din bucătărie pentru încălzire, o practică extrem de periculoasă care poate duce la intoxicaţii cu monoxid de carbon, susţin reprezentanţii Asociaţiei […] © G4Media.ro.
12:30
Rapoarte oficiale: 33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea până în 2100 din cauza creșterii nivelului mării / Unde sunt cele mai expuse zone # G4Media
Evenimentele recente de pe plaja Matalascañas, unde zona de promenadă a fost distrusă, demonstrează că efectele schimbărilor climatice nu sunt un simplu avertisment. Fenomenele extreme devin tot mai vizibile, iar dacă nu se intervine, multe plaje populare din sudul Spaniei ar putea dispărea. Conform rapoartelor oficiale ale Junta de Andalucía, până în anul 2100, creșterea […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Scurgere de date a platformei Instagram: 17,5 milioane de conturi, compromise / Ce informații au reșit să fure hackerii de la utilizatori # G4Media
Potrivit companiei Malwarebytes, hackerii au furat date sensibile de la peste 17,5 milioane de utilizatori ai platformei Instagram. Aceștia au furat nume de utilizator, numere de telefon, dar și adrese de email, se arată într-un mesaj publicat de companie, pe X. Datele furate sunt deja distribuite pe forumuri de hacking, dar și pe dark web, […] © G4Media.ro.
12:00
Primăria Capitalei: Peste 1.100 de muncitori curăţă zăpada şi au împrăştiat material antiderapant pe străzile şi bulevardele din București # G4Media
Peste 1.100 de muncitori acţionează în toate sectoarele din Capitală pentru a curăţa zăpada şi a împrăştia material antiderapant pe străzi şi bulevarde, dar şi în staţiile STB şi în zonele intens circulate, a informat, duminică, Primăria Municipiului Bucureşti (PMB), citată de Agerpres. „312 utilaje de salubrizare şi 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt […] © G4Media.ro.
11:50
Discuţia despre Groenlanda a fost pornită de Trump în registrul obişnuit, adică agitat şi necontrolat, dar nu e complet lipsită de miez. Dincolo de bravada neo‑imperială tipică, există acolo o problemă reală: complexitatea politică a unui teritoriu mic, strategic şi vulnerabil la derapaje populiste şi influenţe externe. Groenlanda e un teritoriu autonom în cadrul Danemarcei […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:40
Timpul petrecut în fața ecranului este asociat cu o dezvoltare deficitară a vorbirii la copiii sub cinci ani, afirmă miniștrul educației din Marea Britanie # G4Media
Părinților din Marea Britanie li se vor oferi recomandări din partea guvernului cu privire la timpul petrecut în fața ecranului de către copiii sub cinci ani, întrucât cercetările arată că expunerea prelungită la ecran afectează dezvoltarea vorbirii, relatează SkyNews, Ministrul educației, Bridget Phillipson, va anunța luni că recomandările vor fi elaborate cu ajutorul părinților, copiilor […] © G4Media.ro.
11:40
Partidul fondat de Dan Voiculescu îi cere premierului Bolojan să o demită pe ministrul Oana Ţoiu din cauza acordului UE-Mercosuri: România a fost poziționată ”împotriva propriilor fermieri” # G4Media
Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) i-a solicitat duminică premierului Ilie Bolojan demiterea „imediată" a ministrului Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, făcând trimitere la decizia „gravă" prin care România a fost poziţionată „împotriva propriilor fermieri" în dosarul acordului comercial UE-Mercosur. PUSL susţine, într-un comunicat remis AGERPRES, că mandatul transmis de ministrul Oana Ţoiu la nivel european, „fără […] © G4Media.ro.
11:30
FOTO | Gastronostalgia. Lacto-barurile din Varșovia, alternativa „low budget” pentru amatorii de mâncare tradițională „ca pe vremuri”, pentru cei plictisiți de gentrificarea orașului și pentru turiștii curioși să guste o felie de comunism # G4Media
Varietatea culturală extraordinară a ofertei gastronomice nu mai e demult o noutate în marile orașe, nici măcar în cele din fostul lagăr comunist european. După ce marile lanțuri americane au marcat simbolic trecerea la capitalism, foarte expansive, pizza și kebab-ul și-au marcat repede teritoriul. Bucătăriile asiatice și-au făcut și ele, cu timpul, apariția în peisaj. […] © G4Media.ro.
11:20
Un ofițer de poliție din Venezuela moare în detenție / A fost arestat în decembrie după ce a postat mesaje critice la adresa regimului Maduro/ Doar 20 de deținuți politici au fost eliberați # G4Media
Un ofiţer de poliţie în vârstă de 52 de ani, arestat în decembrie anul trecut în Venezuela pentru trădare, a murit sâmbătă în arest, a anunţat duminică o coaliţie de ONG-uri pentru drepturile omului, la scurt timp după ce autorităţile au început să elibereze membri ai opoziţiei sub presiunea Statelor Unite, relatează AFP, citată de […] © G4Media.ro.
11:20
Institutul Nobel răspunde la afirmațiile potrivit cărora Maria Corina Machado ar putea acorda Premiul Nobel pentru Pace lui Donald Trump # G4Media
Organizația care supraveghează Premiul Nobel pentru Pace a respins afirmațiile potrivit cărora liderul opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, ar putea să-i ofere recentul premiu președintelui Donald Trump, relatează SkyNews. Institutul Nobel din Norvegia a declarat vineri că, odată ce Premiul pentru Pace este anunțat, acesta nu poate fi revocat, transferat sau împărțit. „Decizia este definitivă […] © G4Media.ro.
11:10
Iranul ameninţă că va răspunde în cazul unui atac al SUA / Trump a ameninţat în repetate rânduri în ultimele zile că va interveni dacă Teheranul va folosi forța împotriva demonstranților # G4Media
Teheranul ameninţă că va riposta împotriva Israelului şi a bazelor americane în cazul unor atacuri ale SUA asupra Iranului, transmiţând acest avertisment către Washington în contextul în care surse israeliene au declarat că Israelul este în alertă maximă pentru posibilitatea oricărei intervenţii americane, relatează Reuters, citată de Agerpres. În contextul în care establishmentul clerical iranian […] © G4Media.ro.
11:00
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, două atenţionări nowcasting Cod galben de viscol în localităţi din judeţele Vrancea şi Buzău, valabile până la ora 15:00, transmite Agerpres. Astfel, în zona de munte a judeţului Vrancea, respectiv cea a localităţilor: Nereju, Tulnici, Vrâncioaia, Soveja, Nistoreşti, Vintileasca, Jitia şi Spulber, se vor semnala intensificări ale vântului […] © G4Media.ro.
11:00
În urmă cu aproape cincizeci și cinci de ani, în aprilie 1971, Birmingham i-a întâmpinat pe regină și pe ducele de Edinburgh pentru a inaugura oficial centura interioară a orașului – un simbol al pasiunii britanicilor pentru mașini, transmite BBC. Ea a denumit din greșeală întregul traseu Queensway, în loc să se refere doar la […] © G4Media.ro.
10:50
Cioloș, după ce un senator AUR l-a acuzat că a provocat Brexit-ul: Studiu de caz pentru aberații politicianiste, dezinformare și rea-voință / Minciuni la foc automat, disperarea nu are limite # G4Media
Fostul premier și comisar european pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a ieșit, duminică, cu o reacție dură la adresa partidului AUR, după ce un senator al formațiunii l-a acuzat că ar fi provocat Brexitul și că ar activa ca „consilier onorific" pentru a influența decizii politice actuale. Cioloș califică afirmațiile drept „aberații politicianiste" și o dovadă […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:30
Marea Britanie ar putea trimite trupe în Groenlanda pentru a calma temerile lui Trump în materie de securitate / Aliații europeni poartă discuții pentru a desfășura forțe militare care să contracareze China și Rușia – presă # G4Media
Downing Street poartă discuții cu aliații europeni privind desfășurarea unei forțe militare în Groenlanda, care ar proteja Arctica pentru Donald Trump, relatează The Telegraph. Șefii militari elaborează planuri pentru o posibilă misiune NATO pe insulă, pe care președintele SUA a amenințat că o va ocupa din motive de securitate. Oficialii britanici s-au întâlnit în ultimele […] © G4Media.ro.
10:30
Unele zboruri de pe Otopeni pot înregistra întârzieri la decolare / Pistele, căile de rulare și plaformele sunt funcționale, traficul aerian se desfășoară în condiții de iarnă – CNAB # G4Media
Traficul aerian din București se desfășoară sâmbătă dimineață în condiții de iarnă, însă zborurile programate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă și pe Aeroportul Internațional București Băneasa au loc conform programului oficial, transmite Mediafax. Reprezentanții CNAB au transmis că pistele, căile de rulare și platformele sunt funcționale, iar aeroporturile sunt pregătite pentru desfășurarea operațiunilor aeriene fără […] © G4Media.ro.
10:20
Povestea Cristianei Oprea, prima femeie pilot din România în WRC: „Femeile pot concura de la egal la egal cu bărbații în raliuri” # G4Media
Într-un sport considerat al bărbaților, o femeie pilot din România și-a deschis drumul și a ajuns până la o participare într-o etapă de WRC. Cristiana Oprea a vorbit cu G4Media despre greutățile întâmpinate până acum în carieră, dar și ce a ajutat-o mereu să meargă mai departe: „menirea oricărui sportiv să inspire mai presus de […] © G4Media.ro.
10:20
De la Paris la Tokyo, jocurile video îi inspiră pe călători să viziteze destinații din lumea reală # G4Media
Jocurile video sunt de mult timp un hobby popular acasă, dar acum influențează și modul în care oamenii călătoresc, scrie Euronews. Gamerii doresc din ce în ce mai mult să depășească limitele ecranului și să experimenteze destinațiile reale care au modelat și inspirat unele dintre jocurile lor preferate. Acest lucru a dus la apariția vacanțelor […] © G4Media.ro.
10:00
Jandarmii din Botoșani au au eliberat o bufniță care a pătruns într-o bucătărie prin sistemul de ventilație # G4Media
Jandarmii din Botoșani au fost sesizați prin apel la 112 de un localnic după ce o bufniță i-a intrat în bucătărie prin sistemul de ventilație. Pasărea a fost recuperată în siguranță și eliberată în aer liber, transmite Agerpres. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, anunță Jandarmeria Botoșani. Autoritățile au anunțat că pasărea ar fi intrat […] © G4Media.ro.
10:00
Recomandare de weekend: documentarul Netflix despre revista The New Yorker. Cum a redefinit jurnalismul narativ prin cel mai influent articol din istorie despre Hiroshima. Plus: cei doi artiști originari din România care au desenat zeci de coperte iconice # G4Media
Documentarul Netflix dedicat centenarului din 2025 al revistei The New Yorker este obligatoriu pentru pasionații de jurnalism, de cultura pop, dar și pentru fanii New York-ului. Lansată inițial ca o publicație ce mustea de ironie și texte elitiste (încă e admirată și criticată pentru stilul posh), revista a ajuns să redefinească jurnalismul datorită unor articole […] © G4Media.ro.
09:50
O nouă manifestaţie la Teheran / Temeri privind o represiune brutală a protestatarilor / Iranul este izolat de restul lumii prin blocarea internetului # G4Media
Iranienii au mărşăluit din nou sâmbătă seara la Teheran, scandând sloganuri ostile puterii, în ciuda temerilor tot mai mari privind o represiune brutală în ţară, izolată de restul lumii de blocarea internetului, relatează AFP, citată de Agerpres. ONG-urile au raportat zeci de decese de la începutul mişcării, în urmă cu două săptămâni, în timp ce […] © G4Media.ro.
09:40
Un deces şi clădiri avariate într-un atac ucrainean cu drone asupra oraşului Voronej din Rusia – guvernator # G4Media
O femeie a murit şi alte trei persoane au fost rănite într-un atac ucrainean cu drone asupra oraşului Voronej din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul regiunii, Aleksandr Gusev, relatează Reuters, citată de Agerpres. Peste zece clădiri de apartamente, aproximativ zece case private, o şcoală şi mai multe clădiri administrative au fost avariate în atacul […] © G4Media.ro.
09:30
Vreme deosebit de rece în Bucureşti, cu ninsori şi temperaturi minime de până la -10 grade, în următoarele zile # G4Media
Vremea va fi deosebit de rece în Bucureşti în următoarele zile, cu ninsori şi temperaturi care vor coborî până la minus 10 grade Celsius, potrivit prognozei publicate duminică de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), pentru intervalul 11 – 13 ianuarie 2026, transmite Agerpres. Meteorologii avertizează că la sfârşitul intervalului de prognoză, grosimea totală a stratului […] © G4Media.ro.
09:20
Israel şi Hamas se pregătesc să reia războiul în Gaza / Gruparea a început să reconstruiască unele dintre tunelurile sale avariate – presă # G4Media
Forţele israeliene şi gruparea islamistă palestiniană Hamas se pregătesc să reia luptele din Fâşia Gaza, conform unor relatări de presă, preluate de dpa si Agerpres. Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au elaborat planuri pentru lansarea unor noi operaţiuni militare în Gaza în martie, au declarat, sub protecţia anonimatului, un oficial israelian şi un diplomat […] © G4Media.ro.
09:20
SUA anunţă că au efectuat atacuri la scară largă împotriva Statului Islamic în Siria / Ce a determinat reacția Americii # G4Media
Statele Unite au anunţat sâmbătă că au efectuat atacuri aeriene la scară largă împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI) în Siria, ca parte a răspunsului său la un atac
09:00
Premierul Japoniei ar putea convoca alegeri anticipate / Un partener de coaliție a făcut anunțul surpriză # G4Media
Premierul japonez Sanae Takaichi ia în calcul organizarea de alegeri anticipate, a anunțat un partener de coaliție. Un eventual scrutin ar putea afecta adoptarea unui buget și inițiativele economice ale actualului guvern. Întrebat într-un interviu despre posibilitatea alegerilor anticipate, Hirofumi Yoshimura, liderul Partidului Inovației din Japonia, partener de coaliție, a spus: „Nu m-ar mira dacă […] © G4Media.ro.
08:50
Un drum județean a fost blocat temporar, iar mai multe autoturisme au rămas înzăpezite în județul Constanța, în contextul avertizării de Cod galben de vreme rea, anunță ISU Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a anunțat că duminică la ora 05:40 a fost blocat drumul județean DJ391A, între localitățile Șipote și Văleni, din cauza […] © G4Media.ro.
08:50
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc vor avea loc duminică, 11 ianuarie, după ce Loteria Română a acordat peste 27.200 de câştiguri, în valoare totală de 1,83 milioane de lei, la tragerile loto de joi, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat al Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează […] © G4Media.ro.
08:50
Israelul, în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran (surse) # G4Media
Israelul este în alertă maximă cu privire la posibilitatea unei intervenţii a SUA în Iran, în contextul în care autorităţile iraniene se confruntă cu cele mai mari proteste antiguvernamentale din ultimii ani, potrivit a trei surse israeliene la curent cu situaţia, relatează Reuters, citată de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump a ameninţat în repetate rânduri […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:30
A apărut Brick, gadgetul pentru dependenții de rețele sociale. Cât costă și cum funcționează # G4Media
În era TikTok, Instagram și notificări care apar la fiecare minut, mulți oameni descoperă cât timp pierd pe telefon fără să își dea seama. În Statele Unite, un nou dispozitiv simplu, numit Brick, începe să fie lăudat ca soluție pentru cei care simt că nu își mai pot controla obiceiul de a derula. Un editor […] © G4Media.ro.
08:30
Recordul iernii. Salvamont România: 123 de persoane salvate de pe munte în ultimele 24 de ore # G4Media
Un număr de 123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, prin intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor, care au avut o „zi de foc”, fiind înregistrat în acest sens „un record nedorit” pentru sezonul în curs de iarnă. Potrivit unei informări transmise duminică de Salvamont România, 61 de persoane […] © G4Media.ro.
08:10
Meghan Markle și prințul Harry se vor întoarce în Marea Britanie pentru prima dată după patru ani / La ce eveniment vor participa, pentru care e nevoie de măsuri de securitate # G4Media
Ducesa de Sussex intenționează să se întoarcă în Marea Britanie în iulie, pentru prima dată în ultimii patru ani, potrivit The Sun, citată de Mediafax Meghan urmează să i se alăture soțului său, Prințul Harry, la un eveniment Invictus Games din Birmingham, dacă măsurile de securitate sunt aprobate. Călătoria, planificată pentru la vară, are […] © G4Media.ro.
08:00
Aglomerație pe pârtiile din Poiana Brașov, în ciuda prețurilor piperate. „Foarte mari pentru ce oferă, pentru cât e pârtia” # G4Media
Poiana Brașov s-a umplut iar de lume, mai ales că natura a fost generoasă cu temperaturi rezonabile, puțin sub 0 grade, și ninsoare ușoară. În Poiana Brașov, ziua bună începe la 9 dimineața, când se pornesc instalațiile de transport pe cablu, relatează site-ul știrileprotv.ro Apoi, cu fiecare minut, aglomerația sporește și pe partie, și la […] © G4Media.ro.
07:50
Exemplar rar al benzilor desenate cu Superman, vândut cu 15 milioane de dolari / Action Comics a fost furat din casa actorului Nicholas Cage și returnat după un deceniu # G4Media
Un exemplar rar al benzilor desenate din 1938 cu Superman, ce fusese furat de la actorul Nicolas Cage, a fost vândut unui colecționar anonim pentru 15 milioane de dolari. Vânzarea privată a exemplarului numărul 1 din Action Comics, furat cândva din casa actorului Nicolas Cage și returnat acestuia după mai bine de un deceniu, a […] © G4Media.ro.
07:20
Protestele care au cuprins Iranul au intrat în cea de-a doua săptămână duminică dimineață, guvernul țării recunoscând demonstrațiile în curs, în ciuda unei represiuni intensificate. În acest timp Republica Islamică rămâne izolată de restul lumii. Având în vedere că internetul este întrerupt în Iran și liniile telefonice întrerupte, a devenit mai dificil să se evalueze […] © G4Media.ro.
07:10
Moda pandantivelor cu inteligență artificială: Iau notițe, țin calendare sau îți amintesc momentele frumoase sau importante din fiecare zi # G4Media
Pandantive și broșe dotate cu inteligență artificială au fost prezente la Expoziția de Electronice de larg consum (CES), din Las Vegas, unde camerele și microfoanele au fost folosite pentru a urmări și asculta pe parcursul zilei, asemenea unui asistent personal vigilent. Revenirea tehnologiei purtabile vine la aproximativ un an după întreruperea lansării unui Pin Humane […] © G4Media.ro.
07:00
Acuzați de trafic de droguri, printre altele, Maduro și soția sa, care au pledat nevinovați când au apărut în fața sistemului judiciar american luni, sunt încarcerați în Statele Unite, urmând o nouă audiere în martie. „Ne descurcăm bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolas Maduro din celula sa din închisoarea din Statele Unite, conform spuselor fiului […] © G4Media.ro.
07:00
A fost ”cel mai mare, chiar dacă cel mai excentric, chitarist ritmic al rockului” / Bob Weir, cofondatorul trupei rock Grateful Dead, a murit la vârsta de 78 de ani # G4Media
Veteranul muzician rock Bob Weir, chitaristul ritmic al trupei Grateful Dead, care a ajutat legendara trupă de improvizație să treacă prin decenii de schimbare și succes, a murit la vârsta de 78 de ani, potrivit unui comunicat postat pe contul său de Instagram. El a fost diagnosticat cu cancer în iulie și „a cedat din […] © G4Media.ro.
06:50
De ce vor Groenlanda? Scurtă istorie a insulei colonizate de scandinavi înainte ca America să fie descoperită / Când și de ce au pus SUA prima oară ochii pe ea # G4Media
În ultimii ani, administrația Trump a trecut de la promisiuni de independență la oferte de cumpărare și până la amenințări față de Groenlanda, regiunea autonomă a Danemarcei care a ajuns din nou în atenția internațională atunci când “ideologul lui Trump”, Stephen Miller, a declarat că “nimeni nu va intra în conflict militar cu Statele Unite […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
06:40
ANALIZĂ Procurorul general al României, între alb și negru / EXCLUSIV Alex Florența: Le-am făcut dosare extremiștilor Călin Georgescu și Diana Șoșoacă / Avem cazuri grele: Euroins, Sidex, Tinmar, Micula / Danileț: Florența tace complice după Recorder și întâlnirea de la Cotroceni, unde s-au dezvăluit fapte penale din sistemul judiciar # G4Media
Cel puțin câteva bile negre, grele, atârnă de gâtul procurorului general Alex Florența: Lipsa de investigații privind marea corupție din justiție. Parchetul general nici măcar nu a precizat dacă a deschis vreun dosar penal după dezvăluirile Recorder Combaterea târzie a faptelor de propagandă legionară, antisemită, negarea Holocaustului și cultul criminalilor de război Combaterea post-factum a […] © G4Media.ro.
06:20
EXCLUSIV CNSAS acuză un fost ofițer de Securitate, devenit după 1989 spion SIE și om de afaceri cu credite preferențiale de la Bancorex că a făcut Poliție Politică / Victimă ar fi fost poetul Ion Caraion # G4Media
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a depus, luna trecută, la Curtea de apel București, o acțiune în care solicită să se constate că un fost ofițer al regimului comunist a încălcat drepturile omului și, astfel, a făcut Poliție Politică. Este vorba de Ion Giotoiu, acum în vârstă de 75 de ani. Contactat de […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
23:10
Cum vrea să protejeze Trump veniturile din petrolul venezuelean produse pe teritorilul SUA / A semnat un decret de urgență națională și a înființat un Fond # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a semnat un decret de ‘urgenţă naţională’ destinat să plaseze sub protecţie specială activele venezuelene, printre care veniturile petroliere, de pe teritoriul SUA, pentru a împiedica să fie confiscate de tribunale sau creditori, transmite AFP, citată de Agerpres. Semnând acest decret vineri, preşedintele vizează să ‘promoveze obiectivele de politică externe ale […] © G4Media.ro.
23:10
Celulă de criză la Ministerul Energiei / Electrocentrale Craiova a informat că nu mai poate livra, temporar, agentul termic la parametrii optimi, din cauza unei avarii # G4Media
Electrocentrale Craiova a informat Ministerul Energiei că, din cauza unei avarii tehnice, nu mai poate asigura, temporar, parametrii optimi de temperatură ai agentului termic livrat în reţeaua de termoficare. „Ministrul Bogdan Ivan a dispus de urgenţă constituirea unei celule de criză la nivelul Ministerului Energiei, având ca obiectiv monitorizarea permanentă a situaţiei şi identificarea soluţiilor […] © G4Media.ro.
22:50
Ministrul Agriculturii, despre acordul cu Mercosur: Brazilia și celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE / Acordul prevede cote de import la produse agricole, despre care ministrul nu a vorbit # G4Media
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a declarat sâmbătă seara, în exclusivitate la Antena 3 CNN că Brazilia și celelalte state produc cantităţi uriaşe de porumb care vor invada UE. Acordul UE – Mercosur prevede însă cote de import relativ mici pentru produse agricole și carne, plus clauze de salvardare, care fac practic imposibilă […] © G4Media.ro.
22:30
Guvernul din Nicaragua a eliberat zeci de persoane după ce ambasada SUA a pledat pentru punerea în libertate a deținuților politici # G4Media
Guvernul din Nicaragua a eliberat ‘zeci de persoane’ după ce ambasada Statelor Unite la Managua a pledat pentru punerea în libertate a deţinuţilor politici, transmite AFP, citând un comunicat publicat sâmbătă în mass-media oficiale. Misiunea diplomatică americană la Managua a deplâns vineri, într-un mesaj pe X, că ‘peste 60 de persoane’ rămân ‘în mod injust […] © G4Media.ro.
22:20
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că Iranul ‘aspiră la libertate’ şi că Statele Unite sunt ‘pregătite să ajute’, în timp ce mişcarea de contestare a puterii de la Teheran ia amploare în Republica islamică, transmite AFP, citată de Agerpres. ‘Iranul aspiră la libertate, cum poate niciodată înainte. Statele Unite sunt pregătite să ajute!!!’, […] © G4Media.ro.
22:10
Regimul iranian este mai vulnerabil ca niciodată, dar Khamenei nu dă semne că ar ceda / Protestele în masă sunt departe de a fi o revoluție – analiză Sky News # G4Media
Poporul iranian a mai trecut prin astfel de proteste în masă, iar autoritățile iraniene și-au perfecționat strategia. Mai este mult până la atingerea limitei maxime a represiunii, iar acestea nu au dat semne că ar fi dispuse să cedeze, se arată într-o analiză publicată sâmbătă seara pe site-ul SkyNews. Protestele în masă sunt departe de […] © G4Media.ro.
21:50
Trei bărbați suspecți de viol, arestați preventiv / Sunt acuzați că au întreținut raporturi sexuale neconsimțite cu o tânără de 20 de ani # G4Media
Trei bărbați cu vârste între 23 și 37 de ani au fost reținuți și arestați preventiv pentru 30 de zile fiind suspectați că au violat o tânără de 20 de ani din Maramureș, transmite Mediafax. „În fapt, la data de 9 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții Măgherăuș au fost sesizaţi de către […] © G4Media.ro.
21:40
VIDEO | Importanță alimentației în procesul de vindecare/ Tania Ion (coach, Barcelona): Dacă organismul este deja suferind și mănânci ce n-ar trebui procesul de vindecare va fi mult mai dificil # G4Media
Tania Ion, coach și specialist în holistică, trăiește de 16 ani în Barcelona. Anterior a locuit alți 16 ani în Canada și 10 ani în România. Cum a evoluat din punctul de vedere al alimentației, sănătății și stilului de viață în cele trei societăți, atât de diferite. Cum vede relația dintre alimentație și sănătate, ce […] © G4Media.ro.
