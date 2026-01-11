Trump ordonă un plan de invazie a Groenlandei. Tensiuni în NATO
Click.ro, 11 ianuarie 2026 12:20
Donald Trump a ordonat comandorilor forțelor speciale să elaboreze un plan pentru invadarea Groenlandei, încurajat de succesul operațiunii de capturare a lui Maduro. Se confruntă însă cu rezistență din partea unor figuri militare de rang înalt
• • •
Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:00
Ileana Badiu, apariție sexy în costum de baie la 51 de ani. Cum își menține vedeta silueta # Click.ro
La 51 de ani, Ileana Badiu demonstrează că vârsta nu este un obstacol pentru vitalitate și eleganță. Vedeta petrece începutul de an în Maldive, alături de soțul și fiul ei, iar aparițiile sale în costum de baie au atras toate privirile. Tonifiată și plină de energie, Ileana arată că disciplina și un
11:50
Este un truc ingenios, care ne poate fi de mare ajutor, dar la care nu foarte mulți oameni se gândesc. Cu toate acestea, cu ajutorul acestei metode simple, verdețurile noastre vor rezista mai mult timp în congelator și vor putea fi folosite oricând avem nevoie.
11:50
Roxana Ciuhulescu e distrusă! Trece printr-o dramă și speră la o minune: „A fost un început de an foarte greu” # Click.ro
Mama Roxanei Ciuhulescu, diagnosticată cu cancer pulmonar.
Acum 2 ore
11:20
Ce studii are Anamaria Prodan. Vedeta a început filmările pentru „Survivor – Povești din junglă” # Click.ro
Anamaria Prodan, cunoscută impresară și vedetă de televiziune, continuă să fie în centrul atenției. După ce și-a început cariera în afaceri la doar 20 de ani, vedeta a pășit cu încredere pe drumul care avea să-i aducă succesul: impresariatul sportiv. În această perioadă, Anamaria a început și filmăr
11:10
O țară din acordul Mercosur ascunde secrete despre imunitate și longevitate extremă fără intervenție medicală # Click.ro
România, prin semnarea acordului Mercosur, deschide o fereastră către o țară care ascunde secrete fascinante despre imunitate și longevigtate extremă. Aici, diversitatea genetică este fără egal, oferind oamenilor de știință oportunitatea rară de a studia mecanisme biologice
Acum 4 ore
10:30
Surpriză într-o cutie de lapte de migdale. Ce a găsit o tiktokeriță după ce a desfăcut ambalajul: „Nu pot să cred” # Click.ro
O tânără din Australia a trecut printr-un șoc puternic atunci când a văzut ce se afla într-o cutie de lapte cu migdale cumpărată de la un supermarket. Femeia a găsit un obiect negru despre care spune că ar fi fost mucegai, iar momentul a fost filmat și postat pe TikTok.
10:30
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei # Click.ro
Luni, 12 ianuarie, începe primul val de pensii din 2026, iar aproximativ 2,4 milioane de pensionari vor vedea banii intrați pe card. Pentru cei mai mulți, însă, vestea nu este tocmai bună: pensia va fi aceeași ca în decembrie, fără nicio creștere, deși inflația înregistrată anul trecut a fost de 7%.
10:10
Locul aflat la doar câteva ore de România unde temperaturile ajung la 27 de grade celsius. Soare și plajă chiar în luna ianuarie # Click.ro
Iarna din acest an este una a extremelor, iar un fenomen neobișnuit a atras atenția meteorologilor din Europa. În timp ce jumătate de continent este măturat de zăpadă și frig, există un loc în apropiere de România unde temperaturile sunt similare cu cele din mijlocul verii.
09:50
Gina Pistol, în lacrimi din cauza fiicei! De ce a făcut-o Josephine să plângă: „Rămân fără cuvinte” # Click.ro
Gina Pistol radiază de fiecare dată când vorbește despre Josephine, fiica ei și a lui Smiley. La doar patru ani și câteva luni, micuța este un adevărat spectacol. Le face părinților surprize neașteptate în fiecare zi și îi umple de bucurie. Prezentatoarea TV recunoaște că, nu de puține ori, a fost a
09:40
Să nu ți se facă rău pe stradă, în România. Mori cu zile sub privirile a zeci de oameni. Cazul Sibiu # Click.ro
„Nu au vrut să oprească autobuzul” - fraza care rezumă indiferența mosntruoasă din România. Un bărbat de 43 de ani a murit într-un autobuz plin sub ochii a zeci de oameni. Toți au privit cum omul se stinge.
08:50
Pentru Capitală, ANM a emis o prognoză specială care semnalează un val de vreme severă, cu zăpadă, polei și temperaturi deosebit de scăzute. Intervalul de alertă pentru București se va menține și săptămâna viitoare,
Acum 6 ore
08:30
Ger sever și ninsori abundente în toată țara. Avertizări meteo extinse și trafic îngreunat pe marile artere rutiere # Click.ro
România se confruntă cu un episod de iarnă severă, marcat de ger accentuat, ninsori abundente și intensificări ale vântului, pe fondul unei mase de aer rece care a cuprins întreg teritoriul. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben și portocaliu pentru ger,
07:10
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie # Click.ro
Anul 2026 vine cu un aer de maturizare profundă. Universul nu mai oferă jumătăți de măsură, ci lecții clare, uneori incomode, menite să ne reașeze pe drumul autentic. Este un an al adevărului interior, al responsabilității emoționale și al alegerilor asumate.
Acum 8 ore
06:10
„Omul cu ciocanul“ din Cluj. Criminalul care a terorizat orașul, a ucis femei și a dat vina pe diavol pentru crimele sale # Click.ro
Clujul anilor ’70 a trăit momente de teroare pe care locuitorii nu le vor uita niciodată. Un bărbat a cutreierat străzile orașului, ucigând femei și provocând panică, iar explicația sa șocantă a fost că nu el comitea crimele, ci Satana. Romulus Vereş, poreclit „omul cu ciocanul“, își justifica fapte
05:10
Cu siguranță că deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial asupra stării noastre generale de sănătate. Alimentele pe care le consumăm ne vor influența nu numai greutatea corporală, ci și modul în care organismul nostru funcționează.
Acum 12 ore
03:20
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează # Click.ro
Deși poate suna surprinzător, folia de aluminiu poate fi un aliat de nădejde împotriva șoarecilor. Cu ajutorul acestui produs pe care probabil că deja îl avem în bucătărie, putem împiedica acești oaspeți neplăcuți să mai intre în casa noastră.
02:10
Alegerea numelui unui copil este una dintre cele mai emoționante și importante decizii pentru viitorii părinți.
01:10
Karma lovește fără avertisment. Zodiile puse la grea încercare în a doua parte a lunii ianuarie. Vor plăti pentru greșelile din trecut # Click.ro
A doua jumătate a lunii ianuarie vine cu energii tensionate și lecții karmice greu de ignorat. Tranzitele astrale activează zone sensibile din hărțile multor nativi, iar trecutul revine acolo unde a fost ignorat, ascuns sau tratat cu superficialitate.
00:10
România nu mai pierde doar populație, ci pierde, încet și aproape imperceptibil, orașe întregi. Fenomenul nu se vede în titluri zilnice și nu provoacă proteste de stradă, dar efectele lui sunt devastatoare pe termen lung.
Acum 24 ore
23:10
Rețeta tradițională din Banat pe care puțini o cunosc. Cum se prepară supa de lapte cu cartofi # Click.ro
De-a lungul țării există nenumărate rețete locale delicioase pe care nu foarte mulți români le cunosc. Iar în Banat, în zona Carașului, se pregătește încă din cele mai vechi vremuri o supă delicioasă de lapte cu cartofi.
22:40
Podul din România, martor a două Imperii și două războaie, condamnat la demolare după 117 ani de istorie # Click.ro
Un colos din oțel și piatră, ridicat în vremea Imperiului Austro-Ungar și trecut prin două războaie mondiale, se apropie de sfârșit. Podul feroviar de pe linia Deda–Războieni, construit în 1908, a primit undă verde pentru demolare, după mai bine de un secol în care a susținut trenuri, regimuri polit
22:10
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat # Click.ro
Luna Nouă din 19 ianuarie vine cu o energie puternică de restart, ambiție și claritate. Este un moment astral care deschide uși, aduce idei curajoase și îi ajută pe unii nativi să își croiască drumul spre succes cu mai multă încredere decât oricând.
21:40
Este un preparat tradițional delicios, îndrăgit de români din întreaga țară. Însă nu foarte multă lume știe faptul că acest aliment este și foarte bun pentru sănătate! Este vorba despre slănina de mangaliță, un aliment care mai este cunoscut și ca „aurul alb”.
21:20
S-a aflat cine este primul concurent eliminat de la Survivor România 2026. Anunțul a fost făcut în avans, în exclusivitate, de binecunoscuta comunitate Viperele Vesele, care a dezvăluit atât rezultatul primului joc pentru imunitate, cât și numele primului concurent eliminat.
21:10
O altă lovitură pentru Gogoașă din „Trăsniții”, după ce a scăpat de cancer: „Costă 16.000 de euro, n-am bani!” # Click.ro
Gogoașă din „Trăsniții” va fi operat la inimă, după ce a scăpat de cancer. Nu se internează la privat: „Costă 16.000 de euro, n-am bani!””
20:50
Un material banal, pe care îl avem cu toții în casă, ar putea schimba felul în care obținem energie. Cercetătorii au arătat că bumbacul poate fi transformat într-o sursă de electricitate care funcționează continuu, folosind doar umezeala din aer. Această descoperire ar putea elimina nevoia de bateri
20:50
Planta superbă care atrage norocul și prosperitatea în casă. Este foarte ușor de îngrijit # Click.ro
Este o plantă superbă, care va transforma complet orice spațiu în care este pusă. Datorită ei, nu numai că o cameră va arăta mai elegantă și mai plină de vitalitate ca oricând, dar, potrivit tradiției, ar trebui să observăm că vom începe să avem tot mai mult noroc în viața de zi cu zi.
20:10
Bani pe roți și viață pe drumuri! Cât ajunge să câștige un șofer de TIR în 2026 în România # Click.ro
Meseria de șofer de TIR nu înseamnă doar drumuri lungi și nopți petrecute departe de casă, ci și salarii care pot depăși cu mult media pe economie. În 2026, tot mai mulți români aleg acest domeniu pentru stabilitate și câștiguri consistente, iar diferențele dintre România și alte țări din Uniunea Eu
19:40
Este o provocare care poate părea a fi destul de simplă la prima vedere. Practic, tot ce trebuie să facem este să găsim cameleonul ascuns printre aceste plante.
19:30
Locul unde morții sunt parte din viața de zi cu zi. Aici, oamenii conviețuiesc cu cei decedați și participă la ritualuri funerare elaborate # Click.ro
Experiența pierderii celor dragi este universală și adesea însoțită de durere profundă. În multe culturi, moartea este privită ca sfârșitul existenței, iar doliu poate lăsa o atmosferă apăsătoare care persistă mult timp. În Indonezia, însă, moartea este abordată prin ritualuri bogate și simbolice, c
19:20
Este o rețetă delicioasă din 1941, pe care tot mai puțini români și-o amintesc în ziua de astăzi. Este vorba despre ciulamaua de praz, o mâncare care nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple și care va fi foarte ușor de pregătit.
18:50
Cum a topit Romanița Iovan 24 de kilograme în jumătate de an: „Un mic truc este carafa cu apă în care se pune un ban sau o linguriţă de argint” # Click.ro
Romanița Iovan continuă să surprindă prin silueta sa și prin energia debordantă, însă drumul până aici nu a fost deloc ușor. După ce a devenit mamă, creatoarea de modă a fost nevoită să lupte cu 24 de kilograme în plus, iar soluția găsită a combinat sportul intens, alimentația atent controlată și un
17:40
Un bărbat complet sănătos s-a îmbolnăvit grav din cauza cafelei. Ce greșeală a făcut vreme de mai mulți ani # Click.ro
Cafeaua este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare băuturi din întreaga lume.
17:20
Fotbalistul cu trecut la FCSB și diva Mandinga, poveste de iubire care a luat pe toată lumea prin surprindere! Primele imagini cu Alex Enache și Elena Ionescu # Click.ro
Un nou cuplu a atras toate privirile în showbiz și în lumea sportului. Alex Enache, fost jucător legitimat la FCSB, și Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, trăiesc o poveste de dragoste care abia acum începe să iasă la lumină, după ce au apărut primele imagini cu ei împreună.
16:30
Horoscop duminică, 11 ianuarie. Ziua de duminică vine cu o energie axată pe organizare, responsabilitate și clarificări importante.
16:30
Mara Bănică, taxată ca o milionară! Cât a plătit impozitul pentru casă și mașină: „Început de an bun, ce să zic” # Click.ro
Mara Bănică se numără printre vedetele care resimt din plin majorările de taxe din 2026. Jurnalista a ales să vorbească deschis despre impozitele pe care le plătește pentru casă și mașină, iar suma făcută publică arată cât de costisitor a devenit începutul de an chiar și pentru persoanele publice.
16:00
În momentul în care încep să apară probleme cu acoperișul blocului, mulți locatari vor începe să se întrebe cine trebuie să plătească, de fapt, reparațiile.
15:50
Bijuteria regală, veche de 1.100 de ani, care are gravat mesajul: „Alfred a poruncit să fiu făcută” # Click.ro
În anul 1693, un fermier care își ara câmpul în North Petherton, în sud-vestul Angliei, a descoperit o bijuterie medievală fascinantă. Realizat din aur, email și cristal, obiectul prețios avea ceva ce o făcea și mai valorosă. Piesa, perfect conservată, se diferenția de altele printr-o inscripție cu
15:30
Ciorba este considerată a fi un preparat foarte sănătos, la care mulți oameni apelează atunci când încep o dietă. Însă, există și unele excepții la care nu multă lume se gândește.
15:00
14:40
Documentarul Netflix pe care nu trebuie să îl ratezi! Cine este, de fapt, autorul imaginii „Napalm Girl”, una dintre cele mai emblematice fotografii din istorie # Click.ro
O fotografie care a șocat lumea, un documentar Netflix care zguduie o legendă și o întrebare care nu mai poate fi ignorată. La mai bine de 50 de ani de la apariția imaginii „Napalm Girl”, una dintre cele mai puternice fotografii din istorie, un film de pe platforma de streaming readuce în prim-plan
14:40
Delia Salchievici, dezavăluiri fără perdea: „M-am întors urâtă și fără păr de la Desafio: Aventura” # Click.ro
Ce a putut să pățească Delia Salchievici la „Desafio: Aventura”
14:20
Anul 2026 se anunță plin de provocări în plan sentimental, iar astrele avertizează că unele cupluri vor traversa perioade tensionate care ar putea conduce la despărțiri sau chiar divorțuri.
14:10
Ce reguli trebuie să respecte proprietarii unui apartament nelocuit. Le rămân unele obligații financiare # Click.ro
Dacă avem un apartament în care nu locuiește nimeni pe moment, este important să știm că tot există unele obligații legale pe care trebuie să le respectăm.
14:10
Pentru prima oară în 50 de ani „Avionul Apocalipsei”, destinat războiului nuclear, a aterizat pe un aeroport civil. Val de reacții|VIDEO # Click.ro
Unul dintre cele mai secrete avioane ale Statelor Unite a apărut, fără avertisment, pe un aeroport civil. În mijlocul traficului comercial de la Los Angeles, aeronava unică în lume construită pentru război nuclear a coborât pe pistă
13:40
Ce spun psihologii despre cei care bârfesc și ce se întâmplă în creierul nostru când auzim: „Știi ce a făcut X?” # Click.ro
Bârfa ne însoțește aproape constant în viața de zi cu zi, de la discuțiile cu prietenii până la comentariile de birou sau pe rețelele sociale. Fraze precum „Știi ce a făcut X?” sau „Nu pot să cred că Y a spus asta” par inofensive,
13:40
Artista de muzică populară care a trăit coșmarul vieții. Bătută, amenințată cu cuțitul și înșelată de 83 de ori! # Click.ro
Cântă despre dragoste și voie bună, dar în spatele zâmbetului molipsitor, o artistă de muzică populară a trăit experiențe dureroase care i-au marcat viața. În tinerețe, aceasta a trecut prin bătăi, amenințări cu cuțitul și a fost înșelată de zeci de ori, pierzându-și încrederea în bărbați și trecând
13:30
„Nimic nu m-a pregătit pentru ce a urmat” De ce un blogger francez nu recomandă Bucureștiul # Click.ro
Vinicius Costa este un blogger francez care a călătorit în aproape toate țările din Europa, iar de-a lungul timpului, unele destinații s-au transformat în favoritele sale.
13:00
Unde a lucrat prima dată Mirabela Grădinaru. Meseria pe care a avut-o înainte de corporație: „Părinții mi-au spus că financiar nu mă pot ajuta la București” # Click.ro
Mirabela Grădinaru a povestit recent cum și-a câștigat primii bani în București, înainte de a se angaja la corporație. Iubita lui Nicușor Dan a recunoscut că primii ani în Capitală i-au fost foarte dificili și că a trebuit să se descurce singură.
