Jennifer Lopez, decoltată la petrecerea pre-Golden Globes! A atras toate privirile într-o rochie roșie
Click.ro, 11 ianuarie 2026 16:50
Jennifer Lopez (56 de ani) a arătat ca o adevărată divă când a sosit sâmbătă seara la petrecerea pre-Golden Globes organizată de Vanity Fair și Amazon MGK Studios în Los Angeles.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
17:10
Horoscop luni, 12 ianuarie. O zi cu accent pe echilibru, clarificări și gestionarea atentă a resurselor.
Acum o oră
16:50
Unele persoane se pot simți „bete” fără să fi consumat alcool, din cauza unei afecțiuni rare numite sindromul Auto-Brewery (ABS). Cercetătorii au descoperit bacteriile intestinale și mecanismele care produc alcool direct în corp, iar studiile recente sugerează că tratamentele, precum transplantul fe
16:50
16:30
Analia Selis: „De România, mă leagă 22 de ani de iubire” Artista revine cu turneul național „Volver”! # Click.ro
Ce surpriză muzicală spectaculoasă pregătește Analia Selis femeilor, de 8 martie?
Acum 2 ore
16:20
Soțul și fiul lui Brigitte Bardot au declanșat un conflict juridic legat de averea lăsată de celebra actriță Fundației Brigitte Bardot pentru protecția animalelor. Cei doi au inițiat acțiuni separate în instanță, contestând testamentul vedetei.
15:50
Când prea multă apă devine un pericol pentru sănătate. Avertizarea primită de o femeie care bea litri întregi pe zi # Click.ro
Apa potabilă este cea mai populară băutură de pe glob și fără ea, viața pe planeta noastră nu ar mai putea exista. Cu toate acestea, există și situații în care până și apa poate deveni periculoasă pentru sănătate.
15:40
O țară din Europa de Est a primit cel mai bun calificativ de siguranță din partea Departamentului de Stat al SUA, fiind încadrată în Nivelul 1 de risc. Clasificarea o plasează peste multe destinații consacrate din Europa de Vest
15:30
Artiștii, cu inima alături de Sofia Vicoveanca. Ce mesaje au transmis după ce artista a făcut infarct: „Are o vârstă, trebuie să fie atentă” # Click.ro
Sofia Vicoveanca a trecut prin momente grele după ce a suferit un infarct miocardic și a fost internată de urgență la Spitalul Județean Suceava. Colegii din lumea muzicii populare nu au rămas indiferenți și i-au transmis mesaje pline de speranță și susținere. Gheorghe Turda a mărturisit că îi doreșt
Acum 4 ore
14:50
Portalul 11.01.2026 mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou. De ce 11 ianuarie contează mai mult decât 1 ianuarie # Click.ro
Pe 11 ianuarie 2026 se deschide ceea ce numerologii numesc portalul 11/1/1, una dintre cele mai puternice aliniamente energetice ale anului. Este o zi guvernată de numărul angelic 111, simbol al creației, al schimbării și al alinierii divine.
14:30
Este singurul aparat care trebuie scos din priză atunci când plouă. În ce condiții poate deveni periculos # Click.ro
În timp ce unii oameni adoră ploaia, alții de abia așteaptă ca aceasta să se oprească pentru a putea ieși din casă.
14:20
În unele zone din Australia, căldura extremă nu este o excepție, ci o regulă. Orașe izolate, precum Marble Bar din vestul țării, trec prin zile și săptămâni în care temperaturile ating niveluri greu de imaginat, iar viața oamenilor se desfășoară sub presiunea constantă a caniculei. În timp ce asfalt
14:10
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca. Artista a suferit un infarct și a fost dusă, în toiul nopții, de urgență la spital # Click.ro
Noapte de coșmar pentru una dintre cele mai iubite voci ale folclorului românesc. Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență pe mâna medicilor după ce a trecut printr-un episod medical grav, iar intervenția rapidă a ambulanției a dus-o direct la Spitalul Județean din Suceava. Din fericire, după momentele
14:00
Cuptorul cu microunde este, fără doar și poate, unul dintre cele mai comune aparate electrocasnice din întreaga lume. Iar fiind o prezență atât de banală în bucătăriile noastre, de multe ori nici nu ne mai întrebăm cum funcționează acesta sau de ce orice model conține o anumită piesă specifică.
14:00
Raport: România va fierbe la propriu, jumătate dintre locuitorii urbani vor suporta călduri extreme # Click.ro
Oraşele României se pregătesc pentru veri tot mai greu de suportat, pe fondul accelerării schimbărilor climatice. Jumătate din populaţia urbană va fi expusă valurilor de căldură extremă, în următoarea perioadă.
13:30
Iubire la 17 ani în familia Albu! Mikaela are un iubit și nu se mai ascunde: „E un băiat tot de vârsta ei” # Click.ro
Viața sentimentală a Mikaelei Albu intră într-o etapă nouă și plină de emoții. La 17 ani, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu a început să vorbească cu un tânăr care i-a stârnit interesul, iar lucrurile nu sunt deloc ascunse de familie. Din contră, adolescenta a ales să se sfătuiască atât cu tatăl ei,
Acum 6 ore
13:20
Se lucrează intens la tunelul Robești, de pe lotul de autostradă Sibiu – Cornetu în ciuda condițiilor meteo nefavorabile. onstructorul a suplimentat echipamentele și forța de muncă pentru a menține ritmul de execuție, iar excavațiile progresează
13:10
Povestea americanului îndrăgostit de România. Locuiește de 20 de ani în București și a lucrat la Trezoreria SUA: „Am decis să-mi vând casa și toate lucrurile și să mă mut aici” # Click.ro
De-a lungul ultimelor decenii, nenumărați români au plecat dincolo de hotare, în căutarea unui trai mai bun. Însă, există și cazuri complet opuse. Iar un funcționar al Trezoreriei SUA trăiește de 20 de ani în România, iar acum nu mai dorește să se întoarcă în Statele Unite.
13:00
Adevăratul motiv pentru care Marina Voica a divorțat de primul soț: „Despărțirea nu este bună niciodată” # Click.ro
Marina Voica, una dintre cele mai iubite artiste ale României, a oferit recent un interviu extrem de sincer în podcastul „DO Show” cu Doinița Oancea, în care a vorbit despre copilărie, familie, dar și despre criticile dure pe care și le adresează singură. Artista a împărtășit detalii despre felul în
12:20
Donald Trump a ordonat comandorilor forțelor speciale să elaboreze un plan pentru invadarea Groenlandei, încurajat de succesul operațiunii de capturare a lui Maduro. Se confruntă însă cu rezistență din partea unor figuri militare de rang înalt
12:00
Ileana Badiu, apariție sexy în costum de baie la 51 de ani. Cum își menține vedeta silueta # Click.ro
La 51 de ani, Ileana Badiu demonstrează că vârsta nu este un obstacol pentru vitalitate și eleganță. Vedeta petrece începutul de an în Maldive, alături de soțul și fiul ei, iar aparițiile sale în costum de baie au atras toate privirile. Tonifiată și plină de energie, Ileana arată că disciplina și un
11:50
Este un truc ingenios, care ne poate fi de mare ajutor, dar la care nu foarte mulți oameni se gândesc. Cu toate acestea, cu ajutorul acestei metode simple, verdețurile noastre vor rezista mai mult timp în congelator și vor putea fi folosite oricând avem nevoie.
11:50
Roxana Ciuhulescu e distrusă! Trece printr-o dramă și speră la o minune: „A fost un început de an foarte greu” # Click.ro
Mama Roxanei Ciuhulescu, diagnosticată cu cancer pulmonar.
Acum 8 ore
11:20
Ce studii are Anamaria Prodan. Vedeta a început filmările pentru „Survivor – Povești din junglă” # Click.ro
Anamaria Prodan, cunoscută impresară și vedetă de televiziune, continuă să fie în centrul atenției. După ce și-a început cariera în afaceri la doar 20 de ani, vedeta a pășit cu încredere pe drumul care avea să-i aducă succesul: impresariatul sportiv. În această perioadă, Anamaria a început și filmăr
11:10
O țară din acordul Mercosur ascunde secrete despre imunitate și longevitate extremă fără intervenție medicală # Click.ro
România, prin semnarea acordului Mercosur, deschide o fereastră către o țară care ascunde secrete fascinante despre imunitate și longevigtate extremă. Aici, diversitatea genetică este fără egal, oferind oamenilor de știință oportunitatea rară de a studia mecanisme biologice
10:30
Surpriză într-o cutie de lapte de migdale. Ce a găsit o tiktokeriță după ce a desfăcut ambalajul: „Nu pot să cred” # Click.ro
O tânără din Australia a trecut printr-un șoc puternic atunci când a văzut ce se afla într-o cutie de lapte cu migdale cumpărată de la un supermarket. Femeia a găsit un obiect negru despre care spune că ar fi fost mucegai, iar momentul a fost filmat și postat pe TikTok.
10:30
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei # Click.ro
Luni, 12 ianuarie, începe primul val de pensii din 2026, iar aproximativ 2,4 milioane de pensionari vor vedea banii intrați pe card. Pentru cei mai mulți, însă, vestea nu este tocmai bună: pensia va fi aceeași ca în decembrie, fără nicio creștere, deși inflația înregistrată anul trecut a fost de 7%.
10:10
Locul aflat la doar câteva ore de România unde temperaturile ajung la 27 de grade celsius. Soare și plajă chiar în luna ianuarie # Click.ro
Iarna din acest an este una a extremelor, iar un fenomen neobișnuit a atras atenția meteorologilor din Europa. În timp ce jumătate de continent este măturat de zăpadă și frig, există un loc în apropiere de România unde temperaturile sunt similare cu cele din mijlocul verii.
09:50
Gina Pistol, în lacrimi din cauza fiicei! De ce a făcut-o Josephine să plângă: „Rămân fără cuvinte” # Click.ro
Gina Pistol radiază de fiecare dată când vorbește despre Josephine, fiica ei și a lui Smiley. La doar patru ani și câteva luni, micuța este un adevărat spectacol. Le face părinților surprize neașteptate în fiecare zi și îi umple de bucurie. Prezentatoarea TV recunoaște că, nu de puține ori, a fost a
09:40
Să nu ți se facă rău pe stradă, în România. Mori cu zile sub privirile a zeci de oameni. Cazul Sibiu # Click.ro
„Nu au vrut să oprească autobuzul” - fraza care rezumă indiferența mosntruoasă din România. Un bărbat de 43 de ani a murit într-un autobuz plin sub ochii a zeci de oameni. Toți au privit cum omul se stinge.
Acum 12 ore
08:50
Pentru Capitală, ANM a emis o prognoză specială care semnalează un val de vreme severă, cu zăpadă, polei și temperaturi deosebit de scăzute. Intervalul de alertă pentru București se va menține și săptămâna viitoare,
08:30
Ger sever și ninsori abundente în toată țara. Avertizări meteo extinse și trafic îngreunat pe marile artere rutiere # Click.ro
România se confruntă cu un episod de iarnă severă, marcat de ger accentuat, ninsori abundente și intensificări ale vântului, pe fondul unei mase de aer rece care a cuprins întreg teritoriul. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben și portocaliu pentru ger,
07:10
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie # Click.ro
Anul 2026 vine cu un aer de maturizare profundă. Universul nu mai oferă jumătăți de măsură, ci lecții clare, uneori incomode, menite să ne reașeze pe drumul autentic. Este un an al adevărului interior, al responsabilității emoționale și al alegerilor asumate.
06:10
„Omul cu ciocanul“ din Cluj. Criminalul care a terorizat orașul, a ucis femei și a dat vina pe diavol pentru crimele sale # Click.ro
Clujul anilor ’70 a trăit momente de teroare pe care locuitorii nu le vor uita niciodată. Un bărbat a cutreierat străzile orașului, ucigând femei și provocând panică, iar explicația sa șocantă a fost că nu el comitea crimele, ci Satana. Romulus Vereş, poreclit „omul cu ciocanul“, își justifica fapte
05:10
Cu siguranță că deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial asupra stării noastre generale de sănătate. Alimentele pe care le consumăm ne vor influența nu numai greutatea corporală, ci și modul în care organismul nostru funcționează.
Acum 24 ore
03:20
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează # Click.ro
Deși poate suna surprinzător, folia de aluminiu poate fi un aliat de nădejde împotriva șoarecilor. Cu ajutorul acestui produs pe care probabil că deja îl avem în bucătărie, putem împiedica acești oaspeți neplăcuți să mai intre în casa noastră.
02:10
Alegerea numelui unui copil este una dintre cele mai emoționante și importante decizii pentru viitorii părinți.
01:10
Karma lovește fără avertisment. Zodiile puse la grea încercare în a doua parte a lunii ianuarie. Vor plăti pentru greșelile din trecut # Click.ro
A doua jumătate a lunii ianuarie vine cu energii tensionate și lecții karmice greu de ignorat. Tranzitele astrale activează zone sensibile din hărțile multor nativi, iar trecutul revine acolo unde a fost ignorat, ascuns sau tratat cu superficialitate.
00:10
România nu mai pierde doar populație, ci pierde, încet și aproape imperceptibil, orașe întregi. Fenomenul nu se vede în titluri zilnice și nu provoacă proteste de stradă, dar efectele lui sunt devastatoare pe termen lung.
10 ianuarie 2026
23:10
Rețeta tradițională din Banat pe care puțini o cunosc. Cum se prepară supa de lapte cu cartofi # Click.ro
De-a lungul țării există nenumărate rețete locale delicioase pe care nu foarte mulți români le cunosc. Iar în Banat, în zona Carașului, se pregătește încă din cele mai vechi vremuri o supă delicioasă de lapte cu cartofi.
22:40
Podul din România, martor a două Imperii și două războaie, condamnat la demolare după 117 ani de istorie # Click.ro
Un colos din oțel și piatră, ridicat în vremea Imperiului Austro-Ungar și trecut prin două războaie mondiale, se apropie de sfârșit. Podul feroviar de pe linia Deda–Războieni, construit în 1908, a primit undă verde pentru demolare, după mai bine de un secol în care a susținut trenuri, regimuri polit
22:10
5 zodii strălucesc după Luna Nouă din 19 ianuarie. Își croiesc drumul spre succes și au parte de noroc neașteptat # Click.ro
Luna Nouă din 19 ianuarie vine cu o energie puternică de restart, ambiție și claritate. Este un moment astral care deschide uși, aduce idei curajoase și îi ajută pe unii nativi să își croiască drumul spre succes cu mai multă încredere decât oricând.
21:40
Este un preparat tradițional delicios, îndrăgit de români din întreaga țară. Însă nu foarte multă lume știe faptul că acest aliment este și foarte bun pentru sănătate! Este vorba despre slănina de mangaliță, un aliment care mai este cunoscut și ca „aurul alb”.
21:20
S-a aflat cine este primul concurent eliminat de la Survivor România 2026. Anunțul a fost făcut în avans, în exclusivitate, de binecunoscuta comunitate Viperele Vesele, care a dezvăluit atât rezultatul primului joc pentru imunitate, cât și numele primului concurent eliminat.
21:10
O altă lovitură pentru Gogoașă din „Trăsniții”, după ce a scăpat de cancer: „Costă 16.000 de euro, n-am bani!” # Click.ro
Gogoașă din „Trăsniții” va fi operat la inimă, după ce a scăpat de cancer. Nu se internează la privat: „Costă 16.000 de euro, n-am bani!””
20:50
Un material banal, pe care îl avem cu toții în casă, ar putea schimba felul în care obținem energie. Cercetătorii au arătat că bumbacul poate fi transformat într-o sursă de electricitate care funcționează continuu, folosind doar umezeala din aer. Această descoperire ar putea elimina nevoia de bateri
20:50
Planta superbă care atrage norocul și prosperitatea în casă. Este foarte ușor de îngrijit # Click.ro
Este o plantă superbă, care va transforma complet orice spațiu în care este pusă. Datorită ei, nu numai că o cameră va arăta mai elegantă și mai plină de vitalitate ca oricând, dar, potrivit tradiției, ar trebui să observăm că vom începe să avem tot mai mult noroc în viața de zi cu zi.
20:10
Bani pe roți și viață pe drumuri! Cât ajunge să câștige un șofer de TIR în 2026 în România # Click.ro
Meseria de șofer de TIR nu înseamnă doar drumuri lungi și nopți petrecute departe de casă, ci și salarii care pot depăși cu mult media pe economie. În 2026, tot mai mulți români aleg acest domeniu pentru stabilitate și câștiguri consistente, iar diferențele dintre România și alte țări din Uniunea Eu
19:40
Este o provocare care poate părea a fi destul de simplă la prima vedere. Practic, tot ce trebuie să facem este să găsim cameleonul ascuns printre aceste plante.
19:30
Locul unde morții sunt parte din viața de zi cu zi. Aici, oamenii conviețuiesc cu cei decedați și participă la ritualuri funerare elaborate # Click.ro
Experiența pierderii celor dragi este universală și adesea însoțită de durere profundă. În multe culturi, moartea este privită ca sfârșitul existenței, iar doliu poate lăsa o atmosferă apăsătoare care persistă mult timp. În Indonezia, însă, moartea este abordată prin ritualuri bogate și simbolice, c
19:20
Este o rețetă delicioasă din 1941, pe care tot mai puțini români și-o amintesc în ziua de astăzi. Este vorba despre ciulamaua de praz, o mâncare care nu are nevoie decât de câteva ingrediente simple și care va fi foarte ușor de pregătit.
