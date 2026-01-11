Maşini vandalizate în Drobeta Turnu Severin de un adolescent de 16 ani, după o provocare pe TikTok

Newsweek.ro, 11 ianuarie 2026 13:50

Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini par...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
14:10
Bărbat reținut pentru furt și înșelăciune în București. Acesta folosea fraudulos casele self pay Newsweek.ro
Un bărbat din București a fost reținut de polițiști fiind suspectat că a comis mai multe fapte de fu...
14:10
Povestea unei căi ferate din România inaugurată cu 119 ani în urmă, reabilitată acum 10 și apoi „asfaltată” Newsweek.ro
O cale ferată din România, care a fost inaugurată cu 119 ani în urmă, a fost reabilitată ultima dată...
Acum 30 minute
13:50
Maşini vandalizate în Drobeta Turnu Severin de un adolescent de 16 ani, după o provocare pe TikTok Newsweek.ro
Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini par...
Acum o oră
13:30
O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat în județul Cluj. Recomandări pentru șoferi Newsweek.ro
O mașină în care se afla o familie cu doi copii a derapat, duminică, ieșind de pe carosabil. Inciden...
Acum 2 ore
13:10
Peste 20 de vaci au căzut într-un iaz, în Suceava. Intervenţie dificilă a salvatorilor ISU Newsweek.ro
Salvatorii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava intervin, duminică dimineaţă...
12:50
33 de plaje din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani. Ce arată studiile? Newsweek.ro
Conform rapoartelor oficiale ale Junta de Andalucía, până în anul 2100, creșterea nivelului mării ar...
12:30
Ajutorul la pensie pe decembrie pentru facturi a fost virat aseară pensionarilor. Cum verifici? Newsweek.ro
Conform informațiilor Newsweek, voucherele de energie în format electronic pentru luna decembrie au ...
Acum 4 ore
12:10
Pâinea mucegăită și impactul ei asupra sănătății. Poți îndepărta mucegaiul și mânca restul? Newsweek.ro
Mucegaiul de pe pâine nu este doar o problemă de aspect: chiar dacă îndepărtezi partea vizibilă, spo...
12:00
Israel în stare de alertă. Iranul amenință SUA că va ataca inclusiv baze americane din zonă Newsweek.ro
Iranul îl avertizează pe președintele american Donald Trump că orice atac al SUA ar duce la riposta ...
11:40
Arina Sabalenka a câștigat turneul WTA 500 de la Brisbane. Nu a pierdut niciun set Newsweek.ro
Jucătoarea belarusă de tenis Arina Sabalenka a câștigat turneul WTA 500 de la Brisbane (Australia), ...
11:30
Mesajul lui Maduro din detenție. SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească imediat Venezuela Newsweek.ro
Administrația Statelor Unite și-a îndemnat sâmbătă cetățenii să părăsească Venezuela imediat din cau...
11:20
Cine candidează pentru funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene? 16 țări trebuie să-l sprijine Newsweek.ro
Şase candidaţi au depus cereri pentru funcţia de vicepreşedinte al Banca Centrală Europeană, urmând ...
11:00
METEO Alertă pentru București. Vremea se răcește brusc și ninge abundant. Temperaturi de -10 grade Newsweek.ro
Meteorologii anunță că Bucureştiul se află sub incidenţa unei alerte ce vizează vreme deosebit de re...
10:50
Anunț îngrijorător de la Salvamont: 121 de apeluri de urgență în 24 de ore. 123 de turiști, salvați Newsweek.ro
Salvamontiştii anunţă un număr ingrijorător de mare de evenimente montane, record nedorit al acestui...
10:40
Cea mai mare fabrică de procesare a cărnii de vânat din Europa a intrat în insolvență. Ce fac angajații? Newsweek.ro
Un important furnizor de carne pentru sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare se conf...
10:30
Vrei să scapi de grăsimea de pe burtă? Cinci rutine simple de dimineață sunt bune pentru pierderea în greutate Newsweek.ro
Vrei să duci o viață mai sănătoasă și să slăbești câteva kilograme în același timp? Atunci ar trebui...
10:20
Cel mai neobișnuit apel la 112: „Ajutor, ne-a intrat o bufniță în bucătărie!” Newsweek.ro
„Ajutor, ne-a intrat o bufniță în bucătărie!” Așa a sunat, probabil, cel mai neobișnuit apel la numă...
Acum 6 ore
10:10
Unul dintre cei mai mari retaileri de modă închide un centru logistic. 2.700 de angajațați ajung pe drumuri Newsweek.ro
Unul dintre cei mai mari retaileri de modă din Europa își închide în mod neașteptat un centru logist...
09:50
Instagram a ascuns că a fost spart de hackeri. 17.500.000 de utilizatori, afectați Newsweek.ro
Un producător de antiviruși a descoperit că Instagram a ascuns faptul că serverele rețelei au fost s...
09:40
VIDEO Protestele iau amploare în Iran: „Moarte lui Khamenei!”, „Trăiască şahul!”. Surse indică peste 70 morți Newsweek.ro
Imagini video, apărute în ciuda blocării internetului şi a reţelelor de telefonie mobilă de către au...
09:20
Washington Post: Vaticanul a vrut să-l salveze pe Maduro din mâinile SUA. I-a negociat plecarea în Rusia Newsweek.ro
Vaticanul a vrut să-l salveze pe președintele Venezuelei Nicolas Maduro din mâinile SUA, încercând s...
09:00
Criza din industria auto: General Motors, pierderi de 6.000.000.000 $ din cauza mașinilor electrice Newsweek.ro
Întreaga industrie auto este în criză profundă din cauza costurilor electrificării. General Motors r...
08:30
Craiova îngheață, la propriu. E avarie majoră la CET. Cum a pierdut banii din PNRR pentru o centrală nouă? Newsweek.ro
Ger afară, „ger” și în apartamentele craiovenilor. E avarie majoră la Electrocentrale Craiova, în in...
Acum 8 ore
08:10
România, printre fruntașele UE la autobuze și microbuze pe cap de locuitor. Motivul? Infrastructura CFR e praf Newsweek.ro
România se numără printre fruntașele UE la autobuze și microbuze pe cap de locuitor. Rata motorizări...
08:00
Alimentul ieftin pe care trebuie să îl ai în dietă după 50 de ani. Endocrinologii recomandă consumul zilnic Newsweek.ro
Alimentul ieftin pe care trebuie să îl ai în dietă după 50 de ani. Endocrinologii recomandă consumul...
07:50
Fitnessul navetiștilor: mersul pe jos între stațiile de autobuz, trendul 2026. Câte calorii poți să arzi? Newsweek.ro
Între muncă, programări și stresul cotidian, nu prea există timp pentru mișcare. Pentru dependenții ...
07:40
Ce aliment să pui în grădină în ianuarie ca să scapi de rozătoare. Îl folosești des în mâncare Newsweek.ro
Ce aliment să pui în grădină în ianuarie ca să scapi de rozătoare. Îl folosești des în mâncare. Ustu...
07:30
Motivul pentru care borcanul cu sare și rozmarin aduce liniște și energie pozitivă acasă. Cum să-l folosești Newsweek.ro
Un gest simplu, moștenit din tradițiile vechi, este considerat de mulți un adevărat ritual de echili...
07:30
Cât timp rezistă vinul după ce ai deschis sticla? Semnele la care trebuie să fim atenți Newsweek.ro
Cât timp se păstrează băuturile alcoolice, după ce ai deschis sticla? Metoda de producție, ingredien...
07:20
Ce electrocasnice să scoți întotdeauna din priză înainte să pleci din casă. Sunt un pericol pentru animale Newsweek.ro
Chiar dacă par inofensive atunci când sunt oprite, unele electrocasnice lăsate în priză pot deveni u...
07:10
Horoscop 12 ianuarie. Luna în Scorpion le face sensibile pe Balanțe. Fecioarele, dezamăgiri de la bani Newsweek.ro
Horoscop 12 ianuarie. Luna în Scorpion le face sensibile pe Balanțe. Fecioarele, dezamăgiri de la ba...
06:40
La ce oră iei, luni, pensia în funcție de banca unde ai cardul? Care pensionari vor avea o creștere de 200 lei Newsweek.ro
Luni, 12 ianuarie intră prima pensie pe card din anul 2026. Veștile nu sunt tocmai bune, iar pension...
Acum 24 ore
20:50
Trump susține că SUA trebuie să „dețină” Groenlanda pentru a împiedica Rusia să o preia Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, vineri seara, că o preluare a Groenlandei de către St...
20:40
Cercetătorii au descoperit cine are mai multe șanse să trăiască peste 100 de ani: carnivorii sau vegetarienii Newsweek.ro
Cercetătorii au descoperit cine are mai multe șanse să trăiască peste 100 de ani: carnivorii sau veg...
20:40
Modificări fiscale 2026. Ce taxe plătiți pentru case și mașini, Cât e impozitul pe profit și pe afaceri? Newsweek.ro
Începând cu 1 ianuarie 2026 se schimbă o serie de lucruri. Există numeroase modificări fiscale 2026....
20:20
Cutremur de 6,4 în Indonezia. Undele seismice puternice au fost resimţite de mulţi locuitori Newsweek.ro
Cutremur de 6,4 în Indonezia. Cutremurul s-a produs la o adâncime de 77 de kilometri, iar undele sei...
20:10
Ursula von der Leyen, apel pentru eliberarea protestatarilor iraneni Newsweek.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut sâmbătă eliberarea protestatarilor irani...
19:50
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente Newsweek.ro
Val de aer arctic peste România. Urmează zile cumplite, cu ger extrem și ninsori abundente. Țara noa...
19:40
Oamenii de știință au făcut o descoperire senzațională despre nivelul oceanului de acum 15 milioane de ani Newsweek.ro
Oamenii de știință au făcut o descoperire senzațională despre nivelul oceanului de acum 15 milioane ...
19:20
Politico: Trump trebuie doar să facă patru pași simpli pentru a obține Groenlanda Newsweek.ro
Politico: Trump trebuie doar să facă patru pași simpli pentru a obține Groenlanda. Conform relatăril...
19:10
De ce creșterea producției de petrol „foarte dens și foarte neglijent” din Venezuela ar putea dăuna mediului Newsweek.ro
De ce creșterea producției de petrol, care este „foarte dens și foarte neglijent”, extras din Venezu...
19:10
Poliţiştii i-au adus medicamentele unui bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba Newsweek.ro
Un bărbat de 75 de ani, singurul locuitor al unui sat din județul Alba, a rămas izolat din cauza nin...
18:50
GMail se schimbă radical. Google va pune în centru inteligenţa artificială, iar Gemini va fi vedeta sa Newsweek.ro
Mail-ul GMail se schimbă radical, în curând. Google va pune în centrul acestuia inteligenţa artifici...
18:40
Dorit de Real Madrid şi Bayern Munchen, Dominik Szoboszlai îşi va prelungi contractul cu Liverpool Newsweek.ro
Dorit de Real Madrid şi Bayern Munchen, internaţionalul maghiar Dominik Szoboszlai îşi va prelungi c...
18:10
Victor Negrescu: Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații Newsweek.ro
Victor Negrescu, eurodeputat PSD, spune că agricultura europeană, implicit cea românească, nu are ne...
17:50
Cristian Pistol (CNAIR): Lucrările pe secțiunea montană a autostrăzii Sibiu - Pitești continuă Newsweek.ro
Cristian Pistol, directorul general CNAIR, spune că lucrările pe secțiunea montană a autostrăzii Sib...
17:30
Ministrul Justiţiei despre ieşirea la pensie a magistraţilor la 50 de ani: &#34;Eşti în deplinătatea cunoaşterii&#34; Newsweek.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune, despre ieşirea la pensie a magistraţilor la 50 de ani, c...
17:00
Planta pe care trebuie să o ai în casă, pe terasă sau în grădină pentru prosperitate și noroc Newsweek.ro
Vă întrebați despre simbolismul măslinului și ce reprezintă acesta? Ce înseamnă măslinul din punct d...
16:40
Horoscop 2026 Care sunt cele 3 zodii ce vor avea o pensie foarte lungă? Pot spera să trăiască și 100 de ani Newsweek.ro
Există oameni care trăiesc o pensie foarte lungă și în funcție de zodie un doar de gene și de viața ...
16:10
Un expert explică schimbările făcute de Casa de Pensie la calculul vechimii în muncă. Cine are de pierdut? Newsweek.ro
Casa de Pensii a anunțat o schimbare în modul de calcul al vechimii în muncă. Newsweek prezintă opin...
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.