În ce an a fost cea mai cumplită iarnă din istoria României. ”Marele Viscol” a adus zăpadă de cinci metri

Un cuplu a devenit viral în mediul online, după ce o tânără de 22 de ani a dezvăluit că s-a căsătorit cu profesorul ei din liceu. Femeia și soțul ei s-au reîntâlnit în urmă cu doi ani, într-o librărie și de atunci ea spune că sunt de nedespărțit. Totuși, tânăra a fost judecată pe motiv că ar sta cu el din interes, având în vedere diferența mare de vârstă.