Cine a fost eliminat de la Survivor 2026. Larisa Uță și Iustin HVNDS au intrat la primul duel

22:20

După despărțirea de Dorian Popa, Babs nu s-a mai afișat cu niciun alt bărbat. Cu toate acestea, la un moment dat, influencerița a recunoscut că se află într-o relație, însă acum aflăm, în exclusivitate, că cei doi s-au separat. Babs face declarații pentru Spynews.ro și explică motivele pentru care nu mai vrea să-și piardă timpul cu oricine. Are condiții clare pentru bărbatul care va mai reuși „să-i fure inima”.