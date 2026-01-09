Pr. Dan Damaschin vrea să facă un centru de dezintoxicare pentru a salva copiii și tinerii căzuți sub influența drogurilor

15:20

Prin intermediul rubricii video #Ilfovsuntsieu, Arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica din județul Ilfov, a transmis câteva gânduri la finalul sărbătorilor de iarnă. „Toată pleiada de sărbători din timpul iernii, chiar dacă iarna se lasă așteptată sau nu mai sunt zăpezile de altădată, este un moment de pregătire, un moment în care trebuie să reflectăm…