Mitropolitul Ardealului: Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului

„Sărbătoarea Botezului Domnului este chemarea noastră la reînnoirea vieții, la trăirea conștientă a darului primit la Botez. Să ne amintim că suntem fii ai lui Dumnezeu, chemați la lumină, la curăție și la iubire”, a spus marți Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Preasfinția Sa a precizat că fragmentul evanghelic care relatează Botezul Domnului…