Mitropolitul Ardealului: Sfântul Ioan Botezătorul a pregătit calea Domnului
Basilica.ro, 8 ianuarie 2026 19:50
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat, miercuri, Sfânta Liturghie la Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu, unde a vorbit despre misiunea Sfântului Ioan. IPS Laurențiu a amintit că Evanghelia citită în ziua acestui praznic are rolul de a ne ajuta să înțelegem menirea Sfântului Ioan Botezătorul. „În calendarul nostru este menționată astăzi sărbătoarea…
• • •
Alte ştiri de Basilica.ro
Acum o oră
19:50
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat, miercuri, Sfânta Liturghie la Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu, unde a vorbit despre misiunea Sfântului Ioan. IPS Laurențiu a amintit că Evanghelia citită în ziua acestui praznic are rolul de a ne ajuta să înțelegem menirea Sfântului Ioan Botezătorul. „În calendarul nostru este menționată astăzi sărbătoarea…
Acum 2 ore
18:50
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit, miercuri, Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad, atrăgând atenția, cu această ocazie, asupra pericolului formalismului în relația cu Dumnezeu. „Cărturarii și fariseii erau extrem de formaliști. Se opreau întotdeauna la ceea ce noi am numi aspectul epidermatic al credinței. Puneau accent pe ceea ce nu…
18:30
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit, miercuri, Sfânta Liturghie, în Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad, atrăgând atenția, cu această ocazie, asupra pericolului formalismului în relația cu Dumnezeu. „Cărturarii și fariseii erau extrem de formaliști. Se opreau întotdeauna la ceea ce noi am numi aspectul epidermatic al credinței. Puneau accent pe ceea ce nu…
Acum 4 ore
17:10
Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, a săvârșit, cu ocazia sărbătorii Botezului Domnului, Sfânta Liturghie urmată de slujba Sfințirii Aghesmei Mari, în biserica „Sfânta Treime” din Los Angeles, statul California, Statele Unite ale Americii. La momentul rânduit, IPS Nicolae l-a hirotesit citeț pe teologul Roman Richardson, iar la finalul Sfintei Liturghii a rostit un…
Acum 6 ore
16:10
Anul 2026 este dedicat sculptorului Constantin Brâncuși și sportivei Nadia Comăneci: Simboluri ale excelenței românești # Basilica.ro
Anul 2026 va fi marcat în România de omagierea a două figuri care au dus numele țării pe culmile recunoașterii internaționale: sculptorul Constantin Brâncuși și marea gimnastă Nadia Comăneci. Se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor și 50 de ani de la momentul istoric al notei perfecte a gimnastei de la Jocurile…
15:40
Joi se împlinesc 100 de ani de la nașterea Arhimandritului Iulian Lazăr, unul dintre cei mai iubiți duhovnici români din Sfântul Munte Athos. Timp de decenii, chilia sa de la Schitul Românesc Prodromu a fost loc de pelerinaj și mângâiere pentru mii de credincioși, monahi și pelerini veniți din toată lumea ortodoxă. Un parcurs sub…
15:40
Părintele Dan Damaschin a organizat o petrecere de Sf. Ioan pentru copiii îngrijiți de Asociația Glasul Vieții # Basilica.ro
Părintele Dan Damaschin a organizat miercuri o petrecere pentru copiii, îngrijiți de Asociația Glasul Vieții, care și-au serbat onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul. Ziua onomastică a fost sărbătorită cu un tort de aproximativ 10 kg și cu daruri pentru toți copiii invitați. Aceștia au primit haine, jucării și cărți. Într-un videoclip postat pe pagina…
15:30
Monografia Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou din București, disponibilă și în limba engleză # Basilica.ro
Prima monografie dedicată integral Catedralei Mitropolitane „Sfântul Spiridon”-Nou din Capitală a fost tradusă și în limba engleză. Cartea a apărut în anul 2020 la Editura „Cuvântul Vieții” a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Este deschisă printr-un Cuvânt înainte semnat de Patriarhul Daniel. Lucrarea a fost tradusă de pr. Vlăduț Iulian Roșu și pr. Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar…
15:20
Episcopul Spaniei și Portugaliei: Botezul lui Ioan a fost premergător botezului desăvârșit adus de Mântuitorul Hristos # Basilica.ro
„Botezul lui Ioan a fost un botez al pocăinței, premergător botezului desăvârșit adus de Hristos”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, la Catedrala Episcopală din Madrid. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfinția Sa cu prilejul sărbătorii Soborului Sfântului Ioan Botezătorul. Ierarhul a amintit despre importanța misiunii pe care a avut-o…
Acum 8 ore
14:10
IPS Ioan și-a petrecut onomastica alături de pacienții spitalului din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică # Basilica.ro
Mitropolitul Ioan al Banatului și-a sărbătorit ocrotitorul spiritual miercuri, alături de pacienții Spitalului de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță din Jebel și a pus piatra de temelie pentru noua biserică. Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a adus pacienților peste 300 de articole de îmbrăcăminte, alimente și alte bunuri necesare pentru perioada de iarnă. Sfânta…
14:10
„Sfântul Ioan Botezătorul a fost prooroc, dar a fost și mucenic”, a subliniat miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul” din Bistrița, cu prilejul hramului. Modelul Sfântului Ioan Botezătorul Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a subliniat modelul de statornicie în…
14:10
Academia Română și Academia Moldovei „reflectă vechea unitate a poporului român și o construiesc zi de zi pe cea nouă” # Basilica.ro
Academia Română și Academia de Științe a Moldovei au publicat, săptămâna trecută, o declarație comună în care subliniază rolul esențial al instituțiilor academice în consolidarea identității naționale și afirmă „dispariția de facto a hotarului artificial de pe Prut”. Documentul este semnat de președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, și de președintele Academiei de Științe a…
13:50
Ziua Culturii Naționale 2026: Ministerul Culturii va anunța noi coordonate pentru finanțarea proiectelor culturale # Basilica.ro
Ministerul Culturii a anunțat luni că va publica în data de 15 ianuarie informații detaliate despre finanțările nerambursabile acordate în anul 2026. Demersul urmărește să asigure continuitate proiectelor culturale. Gestionarea fondurilor se va realiza prin intermediul SDFC – Sistemul Digital pentru Procesele de Finanțare a Culturii, în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998, potrivit unui comunicat…
13:30
Crăciunul la Chișinău: Omul trebuie să-L primească în suflet pe Pruncul Iisus, îndeamnă Mitropolitul Petru # Basilica.ro
Mitropolitul Petru al Basarabiei i-a îndemnat pe credincioșii din Chișinău miercuri, de sărbătoarea Nașterii Domnului, la adevărata trăire a Crăciunului, subliniind că „omul trebuie să-L primească în suflet pe Pruncul Iisus”. Creștinii ortodocși din Republica Moldova au serbat Nașterea Domnului în data de 7 ianuarie, conform calendarului nerevizuit. Înaltpreasfinția Sa a slujit la Paraclisul Mitropolitan…
13:10
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a sărbătorit Crăciunul pe stil vechi în Parohia Colchester # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord a slujit miercuri în Parohia „Sfântul Ierarh Ioan Maximovici” din Colchester, când a fost serbată Nașterea Domnului conform calendarului nerevizuit. Comunitatea parohială numără credincioși de mai multe naționalități: români, basarabeni, englezi, greci, australieni, chinezi, turci, maltezi, unguri și estonieni ortodocși. Slujbele se desfășoară în trei limbi:…
12:50
Trebuie să viețuim duhovnicește, să ne gândim că suntem chipul lui Dumnezeu, a îndemnat PS Lucian # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a îndemnat miercuri: „Trebuie să viețuim duhovnicește, să ne gândim că suntem chipul lui Dumnezeu”. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Parohia „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Caransebeș, care și-a cinstit ocrotitorul. Valoarea pocăinței Ierarhul a explicat însemnătatea mesajului despre pocăință al Sfântului Ioan Botezătorul și valoarea Botezului Mântuitorului…
Acum 12 ore
11:10
Joi este ultima zi în care se mai poate vizita Catedrala Națională, cea mai mare catedrala ortodoxă din lume. De vineri vor continua lucrările la instalațiile din interior. Va fi reluată și pictarea în mozaic a lăcașului de cult. În prezent, catedrala este pictată în prezent în proporție de 70% – aproximativ 16.000 de mp…
11:00
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, solidară cu familia preotului Ioan Cozma: A fost lansată o colectă # Basilica.ro
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților este solidară cu familia preotului Ioan Cozma, în urma accidentului petrecut marți, la ieșirea din orașul Vatra Dornei. Soția părintelui, împreună cu cinci dintre copiii familiei, se afla în mașina care a derapat și a căzut în râul Bistrița. Victimele au fost descoperite de o patrulă a jandarmeriei și apoi duse…
10:20
Episcopul Daciei Felix: Domnul Iisus Hristos nu întâmplător vine la Iordan, vine ca să sfințească firea umană # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a subliniat marți că „Domnul Iisus Hristos nu întâmplător vine la Iordan, vine ca să sfințească firea umană”. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și slujba de Sfințire mare a apei la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din orașul Vârșeț, Republica Serbia. Descoperirea Preasfintei Treimi Preasfințitul Părinte Ieronim a explicat…
09:30
Episcopul Macarie al Europei de Nord a săvârșit marți Sfânta Liturghie și Sfințirea Mare a Apei în Biserica „Sfânta Treime și Sfinții Ioan Botezătorul și Ioan Maximovici” din Stockholm, Suedia, iar apoi a binecuvântat apele Mării Baltice. Zeci de tineri au intrat în mare pentru a recupera cele trei cruci aruncate de ierarh, iar un…
09:20
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul României despre Agheasma Mare: Este sfințitoare, vindecătoare și eliberatoare Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat marți slujba Aghesmei Mari împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.…
Acum 24 ore
00:10
Calendar Ortodox, 8 ianuarie Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul Sfântul Gheorghe a trăit în Hozeva pe la sfârşitul secolului al VI-lea şi începutul secolului al VII-lea. Numele de „Hozevitul” provine după acela al chinoviei sale, Mănăstirea Hozeva. Mănăstirea este săpată într-un perete de stânca, pe locul unei străvechi aşezări monahale, de la începutul veacului al V-lea,…
7 ianuarie 2026
22:00
Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte s-a întâlnit cu Patriarhul Ierusalimului la sfârșit de an # Basilica.ro
Arhim. Ioan Meiu, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superiorul Așezămintelor românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, s-a întâlnit la finele anului trecut cu Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului. Părintele arhimandrit i-a înmânat din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o distincție care marchează Centenarul Patriarhiei Române. „Patriarhul Teofil al III-lea al…
Ieri
19:50
Crăciun pe stil vechi la Cahul: PS Veniamin a slujit la Catedrala Episcopală și a oferit daruri la Maternitatea din oraș # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a sărbătorit Crăciunul conform calendarului nerevizuit, alături de credincioși din Cahul, Republica Moldova. Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Dionisie” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din municipiul Cahul, în prezența a numeroși credincioși și colindători. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre…
19:30
Se vindecă întreaga făptură: De Bobotează, Episcopul Siluan al Italiei a sfințit apa la Centrul Eparhial din Roma # Basilica.ro
„Firea apelor se sfințește, firea apelor se vindecă. Și odată cu vindecarea apei și cu vindecarea apelor se vindecă întreaga făptură, întreaga creație”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, la Paraclisul Centrului Eparhial din Roma, unde a oficiat Sf. Liturghie și Sfințirea Mare a apei. Preasfinția Sa a subliniat că, după ce, prin…
19:00
Cerul s-a deschis asupra noastră și Preasfânta Treime rourează și revarsă mângâieri: Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei # Basilica.ro
„Astăzi, cerul s-a deschis asupra noastră și, de acolo, Preasfânta Treime rourează și revarsă mângâieri și binecuvântări dumnezeiești”, a spus miercuri Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, de Bobotează. „Astăzi, Duhul Sfânt se va pogorî peste ape, ca să le prefacă în organ de vindecare și de har. Astăzi, noi putem lua Agheasmă Mare în…
18:50
Ierarhul Sucevei și Rădăuților explică lucrările Aghesmei Mari: luminare, vindecare, înnoire, unitate, sfințenie, înviere # Basilica.ro
„Reînnoiește-ți angajamentul făcut la Botez, ca unul care ai trecut prin Iordan împreună cu Hristos, căci Agheasma Mare este luminare pentru suflet, vindecare pentru trup, binecuvântare pentru casă, înnoire pentru natură, unitate pentru lume, sfințenie pentru omul credincios și înviere pentru veșnicie”, a explicat Arhiepiscopul Calinic al Sucevei și Rădăuților miercuri, după slujba de Sfințire…
18:00
Sfințirea Mare a apei pe țărmul Mării Negre: Să ne căutăm pacea sufletească și s-o dăruim și semenilor # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat miercuri Sf. Liturghie la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța, apoi a mers în procesiune, împreună cu clericii și credincioșii, în portul turistic Tomis, unde a oficiat Sfințirea Mare a apei. În mesajul de binecuvântare rostit cu prilejul sărbătorii, ierarhul a subliniat că rolul Aghesmei Mari…
16:50
Mitropolitul Naum de Ruse și Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei au slujit la hramul Mănăstirii Izvorul Mureșului # Basilica.ro
Mitropolitul Naum de Ruse și Episcopul Andrei al Covasnei și Harghitei au slujit miercuri la hramul Mănăstirii Izvorul Mureșului din județul Harghita. Înaltpreasfințitul Părinte Naum a vorbit despre rolul unic al Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii, subliniind chemarea făcută de el la pocăință, smerenie și pregătirea sufletească pentru întâlnirea cu Hristos. Culmea dreptății vechi-testamentare…
16:10
Întreaga natură s-a sfințit: La Catedrala din Sibiu au fost distribuite 1,3 tone de Agheasmă Mare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a oficiat marți, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, Sfânta Liturghie și Sfințirea Mare a apei de sărbătoarea Botezului Domnului. După slujiri, clericii și personalul Catedralei au distribuit 1,3 tone de Agheasmă Mare credincioșilor. „Agheasma sfințește mediul înconjurător, iar acum întreaga natură s-a sfințit. S-au sfințit casele noastre și…
16:00
Suntem chemați să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, reamintește PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului i-a îndemnat miercuri pe credincioși să trăiască realitatea credinței nu doar ca apartenență formală, ci ca participare vie la viața Bisericii, subliniind că „suntem chemați să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu”. Preasfinția Sa a slujit în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bacău cu ocazia hramului,…
15:20
Arhim. Vasile Pîrjol la finalul sărbătorilor de iarnă: Să reflectăm la cât de mult putem dărui și ierta # Basilica.ro
Prin intermediul rubricii video #Ilfovsuntsieu, Arhim. Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica din județul Ilfov, a transmis câteva gânduri la finalul sărbătorilor de iarnă. „Toată pleiada de sărbători din timpul iernii, chiar dacă iarna se lasă așteptată sau nu mai sunt zăpezile de altădată, este un moment de pregătire, un moment în care trebuie să reflectăm…
14:30
IPS Ciprian a sfințit apele râului Buzău: Botezul Domnului este un prilej de reînnoire pentru fiecare creștin # Basilica.ro
De praznicul Botezului Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit apele râului Buzău, subliniind că Boboteaza este „un prilej de reînnoire duhovnicească pentru fiecare creștin”. Arhiepiscopul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian a vorbit despre…
14:00
PS Paisie Sinaitul: Sf. Ioan Botezătorul, semnul unei rugăciuni ascultate și al unei lucrări tainice a lui Dumnezeu # Basilica.ro
„Sfântul Ioan Botezătorul este, încă de la început, semnul unei rugăciuni ascultate și al unei lucrări tainice a lui Dumnezeu”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Ierarhul a vorbit, în prima parte a omiliei sale, despre copilăria ultimului proroc așa cum apare ea din Evanghelie și din Sfânta Tradiție. Prefigurare a…
13:50
Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, a binecuvântat, de sărbătoarea Botezului Domnului, un afluent al râului Tamisa, în apropierea Catedralei Arhiepiscopale din Londra. Arhiepiscopul a săvârșit Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra. Pântecele tainic al Iordanului Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre sensul…
13:40
Aproape 2 milioane de români își serbează onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie, conform ultimelor date ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor. Dintre aceștia, 1.296.437 sunt bărbați. Cel mai des întâlnit nume este Ioan (436.873), urmat de Ionuț (366.329), Ionel (131.634), Nelu (19.867), Ivan (7.931), Jan (4.363), Ionică (4.361), Jean (3.307) și Ioniță (1.778).…
12:00
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a subliniat marți că sărbătoarea Botezului Domnului nu înseamnă doar sfințirea apelor, ci și chemarea omului la respect și grijă față de întreaga creație, arătând că „Sfânta Biserică este pentru o ecologie serioasă”. Referindu-se la relația dintre om și mediul înconjurător, Înaltpreasfinția Sa a atras atenția că sfințirea…
10:50
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a subliniat la praznicul Botezului Domnului că, prin Taina Sfântului Botez, „ni se deschid cerurile spre Împărăția lui Dumnezeu”. Înaltpreasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie și Slujba Aghesmei Mari la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din Craiova. Sărbătoare cu vechime „Sărbătoarea de astăzi a Botezului Domnului…
10:20
Iordanul este aproape de fiecare credincios atunci când vine la biserică, a spus Mitropolitul Ioan # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a subliniat de sărbătoarea Botezului Domnului că „Iordanul este aproape de fiecare credincios atunci când vine la biserică”. Mitropolitul Banatului a slujit la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, în prezența a mii de credincioși. Înaltpreasfinția Sa a arătat că esența Bobotezei nu constă în gesturi exterioare, ci în…
09:10
Mitropolitul Ioan al Banatului își serbează onomastica miercuri, de sărbătoarea Soborului Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan a fost toată viața Proroc şi Înaintemergător al Mântuitorului Iisus. Conform Sfintei Scripturi, a dus o viață aspră în Pustiul Iordanului. Acolo a trăit și a predicat, botezându-i în apele Iordanului pe cei care credeau în cuvântul propovăduit de el și…
00:10
Calendar Ortodox, 7 ianuarie Soborul Sf. Proroc Ioan Botezătorul Sfântul Ioan Botezătorul a fost toată viaţa Proroc şi Înaintemergător al Mântuitorului Iisus. A fost pecetluit cu această chemare încă de la venirea lui pe lume, printr-o naştere minunată, vestită de înger (Luca 1, 17; 76); apoi, încă de tânăr este un Proroc al pocăinţei: iubeşte…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:30
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, la praznicul Soborului Sf. Ioan Botezătorul, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bistrița. Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul…
18:50
Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat marți Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sf. Nicolae” din Tulcea, în cadrul căreia a înălțat rugăciuni pentru pacea întregii lumi. Ierarhul a oficiat apoi Sfințirea Mare a apei pe esplanada din fața sfântului lăcaș, binecuvântând la final credincioșii prin stropire cu apă sfințită. Răspunsurile liturgice au fost oferite…
18:40
Boboteaza în Comănești și binecuvântarea râului Trotuș: PS Teofil Trotușanul îndeamnă la întoarcerea către izvorul curăției # Basilica.ro
„Ziua de astăzi este o chemare de a ne aduce aminte de izvorul vieții și de a ne curăți inima de tot ceea ce este necurat”, a îndemnat de Bobotează Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului pe credincioșii din Comănești, județul Bacău. Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala „Sfinții Împărați”…
18:20
Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a sfințit marți apele Dunării la Brăila și la Galați. Părintele arhiepiscop a oficiat Sf. Liturghie la Catedrala „Nașterea Domnului“ din Brăila, în prezența autorităților locale și a numeroși credincioși. După slujbă, toți cei prezenți au mers în procesiune, în sunetul clopotelor și precedați de fanfara militară a…
17:20
PS Nichifor Botoșăneanul la Catedrala Mitropolitană din Iași: Focul dumnezeirii a intrat în râul Iordanului # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a oficiat marți Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană din Iași. „Focul dumnezeirii a intrat în râul Iordanului”, a subliniat Preasfinția Sa cu privire la lucrarea dumnezeiască săvârșită la Botezul Domnului. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a arătat că adunarea credincioșilor în biserică, la un asemenea praznic,…
16:40
IPS Nifon: Într-o epocă dominată de poluare, sărbătoarea Botezului Domnului evocă sacralitatea lumii # Basilica.ro
„Într-o epocă dominată de poluare, mai ales a apelor, în care creația lui Dumnezeu este desconsiderată și folosită preponderent din perspectiva profitului, sărbătoarea Botezului Domnului evocă sacralitatea lumii noastre, faptul că apa este semnul vieții, al curăției și al înnoirii, care ne invită la purificare, atât de murdăria materială, trupească, cât și de cea sufletească,…
15:40
Grăuntele de iubire: Episcopia Europei de Nord a sponsorizat două case și a dăruit sute de pachete pentru copii # Basilica.ro
Episcopia Europei de Nord a anunțat la început de an bilanțul campaniei filantropice „Grăuntele de iubire din Scandinavia”, inițiată de Părintele Episcop Macarie sub forma unei colecte în toate parohiile din eparhie. Campania a inclus sponsorizarea a două case de copii din satul Iaz, județul Sălaj, precum și sprijinirea așezămintelor destinate copiilor săraci din zona…
15:10
„Sărbătoarea Botezului Domnului este chemarea noastră la reînnoirea vieții, la trăirea conștientă a darului primit la Botez. Să ne amintim că suntem fii ai lui Dumnezeu, chemați la lumină, la curăție și la iubire”, a spus marți Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal. Preasfinția Sa a precizat că fragmentul evanghelic care relatează Botezul Domnului…
13:50
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală de sărbătoarea Botezului Domnului, marți, 6 ianuarie 2026. După slujbă, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat slujba de sfințire mare a apei, în pridvorul Reședinței Patriarhale. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu, Raluca Ene
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.