La dans! La Oradea încep cursuri de dans dedicate adulților care au peste 50 de ani

Ninsori, zăpadă, polei, intensificări ale vântului, vreme rece și ger năprasnic! Acestea sunt fenomenele cu care se confruntă o bună parte din țară, inclusiv județul Bihor, cel puțin până pe 10 ianuarie. În noaptea de joi spre vineri, în zona noastră sunt așteptate minime de minus 15 grade. Administrația Națională de Meteorologie a emis nu mai puțin de 8 avertizări pentru toată țara.