Debut cu victorie pentru România la Campionatul European de polo: Luncan și Vancsik, printre marcatori

Lotul național de judo al României se pregătește în aceste zile la Oradea, într-un stagiu intens care marchează reluarea antrenamentelor după pauza de sărbători. Sportivii, conduși de antrenorii Emil Morar, Dan Fâșie și Alexandru Goncearenco, se pregătesc pentru competițiile internaționale din primele luni ale anului, printre care se numără un posibil stagiu de pregătire la Osaka și turneul de Grand Slam de la Tașkent.