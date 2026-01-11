Debut cu victorie pentru România la Campionatul European de polo: Luncan și Vancsik, printre marcatori
Bihoreanul, 11 ianuarie 2026 23:10
Naționala României a început cu victorie Campionatul European de polo, iar jucătorii de la CSM Oradea, Darian Luncan și Levente Vancsik, și-au trecut numele pe lista marcatorilor în meciul cu Slovacia, câștigat clar, 16-8.
• • •
Acum 30 minute
23:10
Acum 4 ore
21:00
Rugăciune pentru Ilie Bolojan, cu premierul pe scenă, la Biserica Baptistă Speranța Oradea: „Doamne, te rog să pui peste dânsul înțelepciunea care vine de sus!” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a participat duminică la adunarea de la Campusul BBSO, una dintre cele mai mari biserici baptiste din Oradea. Momentul a fost transmis live pe YouTube, iar pe scenă a urcat premierul, invitat să transmită un mesaj de salut care s-a încheiat cu o rugăciune pentru el și pentru România rostită de pastorul Cristian Sonea.
20:10
Mihai Eminescu, omagiat de Ziua Culturii Naționale la Oradea. Vezi programul manifestărilor de la statuie! # Bihoreanul
Ziua Culturii Naționale va fi marcată joi, la Oradea, printr-o serie de evenimente dedicate poetului național Mihai Eminescu. Manifestările vor avea loc la statuia poetului, din piațeta Independenței, și sunt deschise publicului larg.
Acum 6 ore
19:30
A murit Eugen Pojoni, fost fundaș al Crișului Oradea și campion al României cu UTA Arad # Bihoreanul
Fotbalul românesc și cel bihorean sunt în doliu după dispariția lui Eugen Pojoni, fost fundaș al Crișului Oradea și component de bază al „generației de aur” a UTA Arad. Dublu campion al României și cunoscut drept un apărător de fier, Pojoni s-a stins din viață la vârsta de 84 de ani, lăsând în urmă o carieră care a marcat fotbalul anilor ’60 și ’70.
18:50
Guvernul Bolojan spune că majorarea impozitelor și taxelor locale rămâne la primării. Lia Olguța Vasilescu susține că premierul le-ar fi transmis contrariul # Bihoreanul
Guvernul a transmis duminică, printr-un comunicat, că banii colectați din impozitele și taxele locale rămân la bugetele locale, în condițiile în care în spațiul public au apărut acuzații că surplusul rezultat din majorările din 2026 ar urma să fie preluat de bugetul național. Potrivit Economedia, Executivul precizează că bugetul de stat „nemaiputând să asigure transferurile în creștere” din cauza deficitului bugetar, iar veniturile suplimentare rezultate din modificări ar trebui să rămână în comunități.
18:10
Când sunt obligatorii anvelopele de iarnă și ce sancțiuni se aplică pentru șoferii care nu își dotează mașinile corespunzător # Bihoreanul
Șoferii care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără anvelope conforme riscă amenzi consistente și reținerea certificatului de înmatriculare. Legislația rutieră nu stabilește o dată fixă de la care trebuie montate anvelopele de iarnă, însă impune obligativitatea acestora ori de câte ori condițiile de drum o cer.
Acum 8 ore
17:00
Orădenii cu vârsta de peste 50 de ani sunt invitați, din 21 ianuarie, la cursuri de dans de relaxare pentru seniori, o activitate care îmbină mișcarea ușoară cu socializarea și buna dispoziție. Lecțiile săptămânale vor fi ținute de o orădeancă absolventă a unui curs dedicat în Ungaria.
15:40
Aeroportul Oradea găzduieşte un nou party Hive, cu trio-ul de DJ francez Tasty Or Not (VIDEO) # Bihoreanul
Hive Events își deschide seria de evenimente din 2026 cu un party programat sâmbătă, 24 ianuarie, la terminalul vechi al Aeroportului Internațional Oradea, de la ora 22.
Acum 12 ore
14:10
Breșă de securitate la Instagram: Datele a peste 17 milioane de utilizatori, scoase la vânzare. Cum îți poți proteja contul # Bihoreanul
Un set de date care ar aparține unor utilizatori Instagram, estimat la aproximativ 17,5 milioane de conturi, au fost scos la vânzare pe dark web, potrivit unei informări făcute publice de Malwarebytes, companie specializată în securitate informatică.
13:30
Criza din Iran se adâncește: Israelul, în alertă maximă, în contextul unor discuții despre o posibilă intervenție a SUA # Bihoreanul
Iranul se confruntă cu o criză tot mai gravă, pe fondul protestelor antiguvernamentale care continuă în numeroase orașe ale țării, în timp ce tensiunile regionale cresc, iar Statele Unite analizează opțiuni de intervenție. Potrivit unor surse citate de Reuters, Israelul se află în stare de alertă maximă, în eventualitatea unei acțiuni americane.
13:00
Mai mulți medici de pe TikTok, școliți la Facultatea „Turu 2 ânapoi”, au transferat o pacientă dintr-un spital din Constanța la București. Cum pe fir s-au băgat și niște influenkeri vestiți, nu putea lipsi bunul samaritean Victoraș Micula, care s-a angajat să asigure financiar transportul cu o ambulanță.
11:10
Ger puternic duminică dimineață. Meteo Tulca-Bihor: „Cel mai frig din România este la Oradea” # Bihoreanul
Oradea s-a aflat duminică dimineață printre cele mai reci localități din țară, în contextul în care județele Bihor și Satu Mare au fost indicate drept cele mai friguroase zone din România, potrivit unei informări publicate de pagina Meteo Tulca-Bihor, pe baza datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie. Conform sursei citate, la ora 8, municipiul Oradea ar fi avut cea mai scăzută temperatură din țară, de minus 16 grade Celsius.
Acum 24 ore
10:00
„Nu este doar o datorie civică, ci și o obligație legală”. Avertismentul pompierilor pentru bihorenii care ignoră pericolele iernii # Bihoreanul
Îndepărtarea zăpezii și a gheții din fața locuințelor sau firmelor nu este doar un gest de bun-simț, ci o obligație legală, atrag atenția pompierii bihoreni, în contextul temperaturilor scăzute și al riscurilor specifice sezonului rece.
08:40
Lotul național de judo al României se pregătește în aceste zile la Oradea, într-un stagiu intens care marchează reluarea antrenamentelor după pauza de sărbători. Sportivii, conduși de antrenorii Emil Morar, Dan Fâșie și Alexandru Goncearenco, se pregătesc pentru competițiile internaționale din primele luni ale anului, printre care se numără un posibil stagiu de pregătire la Osaka și turneul de Grand Slam de la Tașkent.
Ieri
19:50
Oradea devine din nou punctul central al padelului în vestul țării, odată cu lansarea Campionatului Regional 2026, care va aduce în competiție sportivi din Oradea, Cluj și Timișoara. Șapte etape, premii atractive și evenimente sociale însoțitoare promit un start spectaculos al sezonului, iar prima rundă va avea loc chiar la Padel Arena Oradea, la sfârșitul lunii ianuarie.
18:50
Caz revoltător la Sibiu: un călător a murit într-un autobuz, dar ceilalți nu au făcut nimic să-l ajute, dintr-un motiv egoist! # Bihoreanul
Un bărbat de 43 de ani a murit în noaptea de 8 ianuarie într-un autobuz al societății de transport public din Sibiu, fără ca vreunul dintre pasageri să anunțe din timp șoferul, deși acesta se afla într-o stare vizibil gravă. Tragedia s-a petrecut într-un autobuz de pe traseul 111, iar decesul a fost constatat abia la capătul liniei.
17:30
Ziua Culturii Naționale: Actorul Marius Bodochi, spectacol cu intrare gratuită, la Teatrul Regina Maria din Oradea # Bihoreanul
Ziua Culturii Naționale va fi marcată la Oradea printr-un spectacol special susținut de actorul Marius Bodochi, joi, 15 ianuarie, de la ora 19. Evenimentul va avea loc la Teatrul de Stat Regina Maria, iar accesul publicului este gratuit, pe baza unui bilet ce poate fi rezervat de la casieria teatrului începând de luni.
17:00
CSM Oradea, în plină pregătire pentru debutul oficial din 2026. Trei meciuri programate în luna ianuarie # Bihoreanul
Echipa de handbal masculin CSM Oradea a reluat pregătirile după pauza de iarnă și se pregătește pentru un debut intens de an, cu trei meciuri oficiale programate în luna ianuarie, în campionat, înaintea duelului din Cupa României.
15:50
Turneul de polo din Liga a II-a a început la Oradea. Două zile de meciuri la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu” # Bihoreanul
Turneul de Calificare – Retur al Ligii a II-a la polo pe apă a început sâmbătă dimineața la Oradea, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”, unde mai multe echipe din țară se întrec timp de două zile pentru puncte importante în clasamentul campionatului.
15:10
Frig de îngheață pietrele: Vremea rece persistă în Bihor. Meteorologii au anunțat ger, ninsori și temperaturi negative până la mijlocul săptămânii viitoare # Bihoreanul
Vremea deosebit de rece va continua și în județul Bihor în următoarele zile, potrivit unei noi informări emise sâmbătă de Administrația Națională de Meteorologie.
14:40
Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit sâmbătă, la vârsta de 51 de ani, în timp ce se afla la locul de muncă. Din câte se pare, acesta ar fi suferit un infarct.
14:10
Cum e posibil ca acum, când lumea e cu susu-n jos, noi să ne ocupăm de mize mici cum e schimbarea denumirii unor străzi sau piețe. Lăsând la o parte disconfortul riveranilor, am ratat cea mai bună ocazie de a nu micționa împotriva vântului.
12:50
Poliția Bihor: cei trei agresori care au bătut un orădean din cauza zăpezii au vârste de 15 și 16 ani # Bihoreanul
Poliția Bihor a comunicat sâmbătă primele detalii oficiale despre agresiunea din Oradea petrecută în noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit oamenilor legii, victima este un bărbat de 73 de ani, iar agresorii sunt trei adolescenți, cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani, toți din municipiu.
12:00
Goana după cipuri de memorie: Dezvoltarea AI ar putea scumpi telefoanele și calculatoarele anul acesta # Bihoreanul
Marii producători de electronice avertizează că anul acesta, cel puțin pe termen scurt, cursa pentru dezvoltarea infrastructurii AI va continua să afecteze aprovizionarea pentru producția destinată consumului larg, urmând ca pe fondul penuriei de cipuri pentru memorie să se scumpească telefoanele și PC-urile.
10:50
Bărbat bătut cu brutalitate în Oradea, după ce le-a cerut unor tineri să nu mai arunce cu bulgări în geam! (VIDEO) # Bihoreanul
Un incident violent a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada Rómer Flóris din Oradea, unde un bărbat a fost agresat brutal de un grup de tineri, după ce le-ar fi atras atenția să nu mai arunce cu bulgări de zăpadă în geamurile locatarilor.
10:10
Spitalul Județean din Oradea angajează zeci de persoane. Câte locuri de muncă sunt disponibile în Bihor la început de an (DOCUMENT) # Bihoreanul
Noul an aduce mai puține locuri de muncă în Bihor. Doar 433 de joburi sunt disponibile în prezent în județul Bihor, potrivit listei actualizate publicate în această săptămână de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Dintre acestea, 260 de posturi sunt în Oradea, iar restul în alte localități din județ.
08:40
„Instinct de supraviețuire”, noua carte semnată de scriitorul Mircea Pricăjan, lansată la Oradea în fața unui public numeros (FOTO) # Bihoreanul
Scriitorul și redactorul-șef al revistei Familia, Mircea Pricăjan, și-a lansat vineri, pentru publicul orădean, cea mai recentă carte a sa, „Instinct de supraviețuire”, o colecție de nouă povestiri scrise în ultimul deceniu. Cu acest prilej, a fost demontată și percepția că publicul orădean nu gustă evenimentele culturale: într-o seară de vineri, pe un frig mai rar simțit în locurile noastre în ultimii ani, amfiteatrul deschis al Bibliotecii Județene s-a umplut de oameni veniți special să afle ce-a mai scris autorul orădean.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
CSM CSU Raiffeisen Oradea a încheiat fără emoții duelul cu CSM Târgu Jiu din etapa a 16-a a Ligii Naționale de baschet masculin, câștigând cu 92-68 un meci care a avut două reprize total diferite. Dacă înainte de pauză gorjenii au reușit să țină aproape de liderul campionatului, partea a doua a fost dominată clar de gazde, care au făcut diferența prin apărare și eficiență ofensivă.
20:10
„M-a ajutat să mă vindec...”. Prințesa de Wales, care s-a luptat cu cancerul, aduce o odă naturii și iernii, la împlinirea a 44 de ani (VIDEO) # Bihoreanul
Catherine, Prințesa de Wales, a împlinit vineri 44 de ani, iar în loc de tradiționala fotografie aniversară a publicat un videoclip în care apare în natură, aducând o odă beneficiilor acesteia și spunând că „ne ajută să ne vindecăm”.
19:10
Schema de plafonare a prețului la gaze expiră pe 31 martie. Ministrul Energiei: „Luăm în calcul să avem o reducere graduală” # Bihoreanul
Plafonarea prețului plătit de populație și de clienții noncasnici pentru gazele naturale va expira la finalul lunii martie 2026. Astfel, consumatorii ar urma să plătească prețul prevăzut în contractele de furnizare, care depinde de evoluția pieței de gaze, existând posibilitatea creșterii facturilor.
18:30
Proteste masive în Iran: zeci de morți și mii de arestări în confruntările cu autoritățile # Bihoreanul
Iranul se confruntă cu un nou val de proteste, declanșate de nemulțumiri economice, care s-au transformat în manifestații împotriva regimului. Confruntările dintre protestatari și autorități s-au soldat cu peste 40 de morți și 2.200 de arestări.
17:50
După un parcurs foarte bun în prima parte a sezonului, voleibalistele de la CSU Oradea își reiau meciurile oficiale în 2026, cu două partide programate acasă, în Sala Polivalentă a Universității din Oradea, la finalul acestei săptămâni.
17:10
RER Vest colectează gratuit brazii naturali de la orădeni. Atenție unde-i lăsați, riscați amenzi! # Bihoreanul
Până la finalul lunii ianuarie, RER Vest colectează de la orădeni brazii naturali care au fost folosiți în timpul sărbătorilor de iarnă. Locuitorii de la blocuri sunt rugați să pună brazii lângă incintele metalice sau în apropierea insulelor ecologice, astfel încât să nu împiedice accesul vecinilor sau al echipajelor RER Vest la pubele.
16:00
Investiții-record în România, de 137,5 miliarde lei, în 2025. Bolojan: „Cele mai mari investiții pentru dezvoltare din ultimii 36 de ani” # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat vineri, într-o postare pe Facebook, că investițiile publice realizate în 2025 au atins un nivel fără precedent în perioada postdecembristă, totalizând 137,5 miliarde de lei, echivalentul a 7,2% din Produsul Intern Brut.
15:10
Cod galben de ger în Bihor, în weekend. Nopți și dimineți cu minime de până la -18 grade # Bihoreanul
Județul Bihor intră, începând de sâmbătă, de la ora 20, sub incidența unui cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, avertizare emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Atenționarea este valabilă până luni, la ora 10, și vizează mai multe regiuni ale țării, inclusiv Crișana.
14:20
L-a lovit mortal: Tânăr de 23 de ani, reținut în Bihor după ce a ucis câinele unui consătean # Bihoreanul
Un tânăr din comuna bihoreană Tarcea a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii de la Protecția Animalelor, după ce a omorât în bătaie câinele unui localnic, lovindu-l cu o bâtă. Bărbatul este anchetat pentru uciderea animalelor cu intenție, fără drept.
13:20
Nicușor Dan a publicat înregistrarea privind escortarea avionului prezidențial în Elveția, după ce un jurnalist a susținut că a fost vorba de o misiune de rutină (AUDIO) # Bihoreanul
Președintele României a reacționat public după apariția unui material semnat de jurnalistul Patrick André de Hillerin, care a susținut că escortarea aeronavei militare românești de către două avioane F/A-18 ale Forțelor Aeriene Elvețiene ar fi fost, de fapt, o misiune de rutină de poliție aeriană, și nu un gest simbolic de apreciere, așa cum afirmase anterior șeful statului.
12:30
Urmărit internațional, prins în Bihor. Bărbatul este căutat pentru furturi comise în Ungaria # Bihoreanul
Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din comuna bihoreană Petreu, urmărit internațional, a fost găsit şi ridicat de polițiștii bihoreni. Pe numele acestuia, autoritățile judiciare din Ungaria au emis un Mandat European de Arestare, fiind judecat pentru furt calificat comis pe teritoriul ţării vecine.
12:10
Dimineață geroasă în Bihor, cu minime de până la -16°C și temperaturi resimțite de până la -19°C # Bihoreanul
Dimineață geroasă în Bihor, după o noapte cu temperaturi mult sub zero. Pagina „Meteo Tulca Bihor” a atras atenția vineri încă de la ora 6, într-o postare în care a numit situația din zonă „mica Siberie în Câmpia de Vest” și a publicat valori foarte scăzute pentru mai multe localități, între care Tulca, Salonta și Oradea.
11:40
Mai mulți elevi din Bihor n-au putut ajunge la școală, din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate # Bihoreanul
Vremea rece de iarnă ține acasă mai mulți elevi din Bihor. Potrivit Inspectoratului Școlar, vineri dimineața s-a reluat activitatea în școlile cu lecții suspendate cu o zi în urmă, dar în schimb a fost afectat programul obișnuit din altele. Mai precis, microbuzele a trei școli din Bihor n-au putut efectua transportul elevilor, din cauza drumurilor înzăpezite sau înghețate. Totodată, într-un colegiu din Oradea, două săli de clasă au fost nefuncționale, din cauza unei avarii la sistemul de încălzire.
11:20
Activiștii AUR Bihor vor deschide 101 procese pentru anularea majorării de taxe și impozite în toate orașele și comunele din județ # Bihoreanul
Consilierii locali și președinții organizațiilor locale ale AUR Bihor vor declanșa acțiuni în instanțele din județ pentru anularea Hotărârilor de Consilii Locale privind fiscalitatea locală pe anul 2026. Președintele AUR Bihor, Ciprian Blejan, recunoaște că organizația județeană de partid aplică astfel o directivă a președintelui formațiunii, George Simion, fără a preciza, însă, argumentele ce vor fi invocate în sălile de judecată.
10:10
Pentru a marca 200 de ani de la apariția primului dicționar românesc modern, în Sala Mare a Primăriei Oradea va avea loc luni, 12 ianuarie, ora 11.30, conferința „Lexiconul de la Buda – expresie a politicii culturale vieneze”, susținută de dr. Laura Stanciu.
09:00
„Dragobete Caritabil”: Grupul Divertis vine cu un show la Oradea pentru susținerea unor proiecte educaționale # Bihoreanul
Membri ai grupului Divertis vor urca pe scena Filarmonicii de Stat Oradea într-un show caritabil organizat de Rotary Club Oradea Art Nouveau. Spectacolul este programat duminică, 22 februarie, de la ora 19, și se desfășoară în cadrul evenimentului „Dragobete Caritabil”, ajuns la ediția a VII-a.
8 ianuarie 2026
19:10
Ministrul Apărării spune ar fi necesar un avion prezidențial, după episodul cu Nicușor Dan la Paris: „Ministrul de Finanțe, premierul vor analiza ce disponibilitate bugetară au” # Bihoreanul
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a declarat joi că este necesară achiziția unei aeronave prezidențiale dedicate, după incidentul în care președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat la Paris din cauza condițiilor meteo nefavorabile, zburând cu un avion militar Spartan al Forțelor Aeriene Române.
18:10
„Ghinioanele se țin lanț” la CSM Oradea. Kris Richard, accidentat la gleznă, ar putea lipsi o perioadă mai lungă # Bihoreanul
CSM CSU Raiffeisen Oradea se confruntă cu o nouă problemă de lot, după ce unul dintre jucătorii de bază ai echipei, Kris Richard, s-a accidentat la un antrenament desfășurat în această săptămână.
17:10
Doi urși polari se joacă pentru prima oară în zăpadă, la Grădina Zoologică din Nyíregyháza. Imaginile au devenit virale (VIDEO) # Bihoreanul
Televiziunea ABC din Statele Unite și agenția de presă Reuters sunt doar două dintre organizațiile media care au preluat imagini publicate de grădina zoologică din Nyíregyháza, cu doi urși polari tineri, născuți în captivitate, care s-au jucat pentru prima oară în zăpada care a acoperit Ungaria.
16:40
Piaţa Emanuil Gojdu din Oradea a fost rebotezată în Piața Mihai Viteazul. Riveranii au 15 zile să îşi schimbe cărţile de identitate # Bihoreanul
Piaţa Emanuil Gojdu din Oradea a fost rebotezată începând cu 1 ianuarie 2026 cu denumirea Piaţa Mihai Viteazul, după numele statuii ce domină platoul acesteia. Riveranii au la dispoziţie 15 zile să îşi schimbe cărţile de identitate pentru actualizarea adresei. Află cât costă schimbarea documentelor şi ce riscă orădenii care nu îşi actualizează datele în cartea de identitate!
16:00
Deszăpezire în Oradea: S-au folosit 950 de tone de sare și 25.000 de litri de clorură de calciu # Bihoreanul
După ninsorile căzute în Oradea începând de miercuri seara, echipele și utilajele operatorului RER Vest au intervenit pentru a menține străzile circulabile, au informat joi după amiaza reprezentanții municipalității.
15:50
CSM CSU Raiffeisen Oradea reia meciurile pe teren propriu cu duelul împotriva lui CSM Târgu Jiu # Bihoreanul
Baschetbaliștii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea deschid 2026 pe teren propriu, vineri, cu un meci împotriva celor de la CSM Târgu Jiu, într-un duel ce va opune liderul campionatului, cu 13 victorii și o singură înfrângere, și penultima clasată. Roș-albaștrii încearcă să-și mențină recordul perfect acasă, în timp ce oaspeții caută primul succes în deplasare, în etapa a 16-a a sezonului regulat.
15:00
Concurs la patinoarul din Piața Ferdinand din Oradea: acces GRATUIT pentru autorii celui mai mare om de zăpadă, până pe 15 februarie! (FOTO) # Bihoreanul
Concurs inedit, lansat de reprezentanții patinoarului de gheață amplasat în Piața Ferdinand din Oradea. Profitând de zăpada căzută în ultimele zile, pasionații sporturilor de iarnă sau, pur și simplu, iubitorii de distracție sunt invitați să se întreacă în făcutul oamenilor de zăpadă. „Părinții” celui mai mare om de zăpadă vor fi premiați.
