Inter - Napoli LIVE de la 21:45 » Test important pentru echipa lui Chivu

Golazo.ro, 11 ianuarie 2026 17:00
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, va juca astăzi, de la 21:45, împotriva celor de la Napoli, în etapa #20 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.
Acum 5 minute
17:20
Chivu, analizat de L`Equipe Prestigioasa publicație laudă parcursul românului la Inter: „A readus-o pe linia de plutire! Are o calitate esențială” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter Milano, a fost lăudat de unul dintre cel mai cunoscute și respectate din lume ziare sportive din lume, L’Equipe. Publicația franceză a evidențiat schimbarea de atmosferă și de atitudine din interiorul echipei de pe San Siro.
Acum 30 minute
17:00
Acum o oră
16:50
Al doilea transfer al iernii CFR Cluj și-a întărit defensiva cu un jucător de 1,93 metri # Golazo.ro
CFR Cluj a oficializat cel de-al doilea transfer din această iarnă. Clujenii l-au prezentat oficial pe fundașul bosniac Ilija Masic (26 de ani)
16:50
Barcelona - Real Madrid LIVE de la ora 21:00, în finala Supercupei Spaniei » Cine transmite primul El Clasico al anului # Golazo.ro
Barcelona și Real Madrid se întâlnesc în Supercupa Spaniei, cu începere de la ora 21:00.
Acum 2 ore
16:10
„Profit de 10 milioane de euro” Ioan Varga le dă peste nas contestatarilor după transferul lui Louis Munteanu + ce spune despre plecarea lui Zouma # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a dat toate detaliile despre transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la DC United.
15:40
Rapid, pe urmele unui golgheter Giuleștenii țintesc transferul unui titular de la Cupa Africii pe Națiuni » E dorit și de un lider din Europa # Golazo.ro
Rapid este în căutarea unor soluţii pentru compartimentul ofensiv. Pe lista giuleștenilor a intrat Rogers Mato (22 de ani), jucător de bază al naționalei Ugandei la Cupa Africii pe Națiuni.
Acum 4 ore
15:20
Mazilu, ce GOLAZO! FOTO. Atacantul a spart gheața în tricoul lui Dinamo cu o execuție superbă # Golazo.ro
Adrian Mazilu (20 de ani) a spart gheața în tricoul lui Dinamo.
14:40
„Nu poți să nu dai fault” Eugen Neagoe, supărat pe arbitraj și în amicale » Ce spune despre jucătorii pe care vrea să-i ia de la Rapid # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a vorbit despre eșecul formației sale, scor 0-3, cu polonezii de la GKS Katowice.
14:40
Ongenda, cu forța la Botoșani! De ce a amenințat Leo Grozavu că pleacă de la echipă și cum a intervenit Valeriu Iftime # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre relația sa cu Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul echipei.
13:40
Transferuri blocate Două cluburi din Liga 1, sub lupa FIFA » Riscă să piardă trei perioade de mercato: „Mereu apare câte unul pe care nu l-am plătit” # Golazo.ro
FIFA a sancționat două cluburi din Superliga, UTA Arad și FC Hermannstadt, care au primit interdicții la transferuri din cauza datoriilor neachitate către foștii jucători. Dacă pentru arădeni astfel de situații au devenit recurente, măsura este una inedită pentru gruparea sibiană.
13:40
„Cel mai bun înlocuitor al lui Șut” Patronul din Superliga are soluția pentru FCSB: „Vă dau scris! Cred că știe și domnul Becali” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani), a vorbit la superlativ de mijlocașul Charles Petro (24 de ani).
Acum 6 ore
13:20
Trei din trei pentru România Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian s-au calificat pe tabloul principal la WTA Adelaide » Cu cine vor juca în primul tur # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, # 38 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, # 85 WTA) s-au calificat pe tabloul principal al turneului de la Adelaide.
12:50
BBC, nevoită să își ceară scuze Comparație șocantă făcută de un fost star din Premier League: „Un Holocaust absolut” # Golazo.ro
BBC Sport, departamentul sportiv al postului public britanic BBC, a fost nevoită să își ceară scuze după ce fostul portar Shay Given (49 de ani) a făcut o comparație extrem de nepotrivită. Fostul portar de la Manchester City a asociat mandatul lui Wilfried Nancy (48 de ani) la Celtic cu Holocaustul.
12:30
„Am cumpărat clubul după 4 zile de băutură” Deținătoarea trofeului, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea # Golazo.ro
Macclesfield FC a furnizat una dintre cele mai mari surprize ale turului 3 din Cupa Angliei. Echipa din liga a șasea engleză a eliminat pe Crystal Palace, deținătoarea trofeului, scor 2-1.
12:00
Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, figurează pe lista potențialilor antrenori ai lui Al-Shabab, însă este considerat doar o variantă de rezervă. Gruparea saudită își concentrează atenția, în primă fază, asupra altor doi tehnicieni.
Acum 8 ore
11:20
Petrolul, joc în voia naturii! Teribilă vreme azi la Petrolul - Katowice, în Antalya. Rafalele de vânt extrem întorceau mingea! # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Forța vântului a influențat puternic ultimul meci de pregătire al Petrolului în cantonamentul din Turcia.
11:10
Dinamo - Gangwon FC LIVE de la ora 14:00 » Ultimul test al „câinilor” în cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Dinamo o va întâlni pe Gangwon FC (locul 5 din Coreea de Sud, în ultimul meci de pregătire al cantonamentului din Antalya.
11:00
Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu starul adversarilor » Cum l-a numit omologul său # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a avut parte de un debut tensionat pe banca celor de la de la Al-Okhdood.
10:50
Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență” # Golazo.ro
Rareș Ilie (22 de ani), internațional român de tineret, a fost decisiv pentru Empoli. Atacantul a înscris golul care a adus victoria cu 1-0 pe terenul celor de la Cesena, în partida din etapa #19 din Serie B.
10:00
Edjouma, ofertă din Liga 1 Salariu de 10.000 de euro propus fostului jucător de la FCSB: „N-ar pierde nimic” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului FC Botoșani, ia în calcul o repatriere a lui Malcom Edjouma (29 de ani).
09:50
Tony Strata, primul trofeu FOTO: Echipa fotbalistului român a câștigat Cupa Ligii Portugaliei # Golazo.ro
Tony Strata (21 de ani), internaţionalul român de tineret, şi-a trecut în cont primul trofeu important al carierei. Echipa sa, Vitoria Guimaraes, a câştigat Cupa Ligii Portugaliei, impunându-se cu 2-1 în finala disputată împotriva formaţiei Sporting Braga.
Acum 12 ore
09:10
„Tot iadul rusesc era asupra noastră” Ucraineanul Romanchuk de la U Craiova, mărturie copleșitoare, în lacrimi, despre război pentru GOLAZO.ro # Golazo.ro
Oleksandr Romanchuk, apărătorul Universității Craiova, a povestit puternic emoționat ce înseamnă războiul pentru Ucraina
Acum 24 ore
00:50
S-au stabilit semifinalele Cupei Africii Egipt a eliminat deținătoarea trofeului! Urmează două meciuri de foc # Golazo.ro
Egipt - Coasta de Fildeș 3-2. Gazdele s-au calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce au eliminat deținătoarea trofeului.
00:30
„Mai am doar câteva zile” Fostul junior de la Chelsea, mesaj tulburător: „Trebuie să înfrunt realitatea” # Golazo.ro
Lamisha Musonda (33 de ani), fostul jucător din academia lui Chelsea, a anunțat că este bolnav în stare terminală și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.
10 ianuarie 2026
23:40
Ungaria - România 40-34 Încă o înfrângere fără drept de apel pentru „tricolori” înainte de Euro 2026 # Golazo.ro
Ungaria - România 40-34. „Tricolorii” cedează în ultimul amical din luna ianuarie. Selecționata lui George Buricea se pregătește pentru Campionatul European din acest an.
23:30
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă # Golazo.ro
TOTTENHAM - ASTON VILLA 1-2. Jucătorii celor două formații au fost implicați într-un scandal pe gazon, după meciul din Cupa Angliei.
23:10
Dennis Man, descătușat Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani), extrema echipei naționale, s-a descătușat la primul său meci din acest an, PSV - Excelsior, scor 5-1, din prima ligă a Olandei.
23:00
Debut de vis pentru Semenyo Gol și pasă de gol la primul meci pentru City + Deținătoarea Cupei Angliei, eliminare rușinoasă # Golazo.ro
Manchester City - Exeter City 10-1. Antonio Semenyo (26 de ani), extrema cumpărată în această iarnă, a avut un debut de vis în tricoul „cetățenilor”.
22:40
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat interesul „câinilor” pentru Matteo Duțu (20 de ani), fundașul român legitimat la AC Milan.
22:20
Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Elevele lui Ferreira Florencio debutează în grupe cu o victorie.
22:10
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a debutat pe banca lui Al-Okhdood cu o înfrângere la limită în duelul cu Al-Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei, scor 0-1.
21:30
„Mai mult de 5 ani...” FOTO. Căpitanul FCSB a reacționat după ce Șut a plecat în Emirate # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a publicat un mesaj emoționant după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) la Al-Ain.
20:50
Dinamo, încă o mutare Nicolescu anunță că a bătut palma cu încă un jucător: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate” # Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul central al „câinilor”, își va prelungi contractul cu Dinamo.
20:30
Totul pentru Trump Emmanuel Macron a modificat data summit-ului G7 pentru ca președintele SUA să poată organiza lupte MMA la Casa Albă # Golazo.ro
Emmanuel Macron (48 de ani), președintele Franței, a modificat datele pentru organizarea summit-ului „G7” pentru a evita o neconcordanță cu agenda liderului american Donald Trump (79 de ani).
20:20
FRG are un nou antrenor Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!” # Golazo.ro
Nicolae Forminte (69 de ani) este noul antrenor coordonator al lotului de gimnastică feminină a României.
20:10
Arenă nouă în Liga 1 FOTO. Stadionul „1 Mai” a fost inaugurat după renovare » Care e primul meci oficial pe care îl va găzdui # Golazo.ro
Unirea Slobozia și-a inaugurat stadionul printr-un amical cu Oțelul Galați, 0-0. Ialomițenii vor reveni, în Liga 1, pe stadionul „1 Mai”.
19:50
Gloria Bistrița - Buducnost 34-38 Eșec rușinos! Elevele lui Carlos Viver au fost învinse acasă de ultima clasată » Clasamentul actualizat # Golazo.ro
Gloria Bistrița - Buducnost 34-38. Elevele lui Carlos Viver au cedat împotriva ultimei clasate din grupă.
19:20
„Chivu? Fantastic!” Mario Balotelli, impresionat de fostul său coleg: „Este un atu pentru Inter” # Golazo.ro
Mario Balotelli (35 de ani), fostul jucător de la Inter, a vorbit despre Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurrilor”.
19:20
„Depinde doar de noi” Mihai Lixandru, despre cursa FCSB spre play-off, dar și despre Barca - Real: „Ne uităm să învățăm” # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Mihai Lixandru, 24 de ani, a comentat lupta pentru play-off, a spus ce își dorește în 2026 și a vorbit despre marea confruntare de duminică: El Clasico.
18:30
Denis Drăguș (26 de ani), atacantul echipei naționale, a fost prezentat de noua sa echipă, Gaziantep FK, ocupanta locului #9 din prima ligă a Turciei.
18:20
„Obiectivul e titlul” Pașcanu, după ce Rapid a pierdut primul amical din Antalya: „O lecție” + Ce spune Aioani # Golazo.ro
Wisla Plock - Rapid 2-1. Alexandru Pașcanu (27 de ani) și Marian Aioani (26 de ani) au vorbit despre înfrângerea cu Wisla, din cantonamentul din Antalya.
18:10
„Nu voi face asta niciodată” Chivu, „săgeți” către Conte? Ce a spus la conferința de presă # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre rivalul său, Antonio Conte (56 de ani), înaintea meciului direct.
17:30
Craiova a ascuns bătaia FOTO. Nsimba a sărit la gâtul unui adversar , iar camera de filmat s-a mutat imediat pe altcineva # Golazo.ro
Universitatea Craiova - VFB Stuttgart II, scor 2-3. Steven Nsimba (29 de ani), atacantul grupării din Bănie, a fost protagonistul unor momente tensionate în meciul cu echipa secundă a clubului din Bundesliga.
Ieri
16:50
Kurt Zouma, out de la CFR Cluj! Câștigătorul de Champions League a plecat din Gruia după doar 4 luni. Câte minute a bifat # Golazo.ro
Kurt Zouma s-a despărțit în mod oficial de CFR Cluj. Fundașul francez, fost campion al Europei cu Chelsea, nu a reușit să se impună la formația din Gruia.
16:20
Căpitanul lui FC Botoșani, la mare căutare Anunțul lui Valeriu Iftime: „Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului FC Botoșani, a dezvăluit că Andrei Miron (31 de ani) a atras atenția mai multor formații.
15:40
„Căpitanul nostru m-a lovit așa” Interviu savuros GOLAZO.ro în Antalya cu Oleksandr Romanchuk, stoperul Craiovei: „Sunteți gemeni sau ce?” # Golazo.ro
Oleksandr Romanchuk, 26 de ani, fundașul-golgeter al Craiovei, povestind într-un stil personal relația cu coechipierii și antrenorii alb-albaștri în cantonamentul de la Regnum Carya Belek
15:20
„Sper ca FCSB să nu intre în play-off” Legenda lui Dinamo visează la titlu: „Cu ele am avea o șansă” # Golazo.ro
Ionuț Lupescu (57 de ani), fostul mare jucător al celor de la Dinamo, își dorește ca FCSB să nu intre în play-off.
15:00
Prezentare spectaculoasă pentru Șut VIDEO: Fostul jucător de la FCSB, în tricoul noii sale echipe: „Așa îmi pronunțați corect numele” # Golazo.ro
Adrian Șut (26 de ani) a fost prezentat oficial la Al-Ain.
14:50
„Save the date!” Așteptarea ia sfârșit pentru fanii lui Dinamo. Clubul a anunțat ziua în care vor începe lucrările la noul stadon # Golazo.ro
CS Dinamo a anunțat ziua care va marca startul lucrărilor pentru noul stadion al clubului.
