Mega vila lui Ronaldo Superstarul portughez și-a construit un conac de 34,5 milioane de euro: robinete din aur și piscină din sticlă
Golazo.ro, 11 ianuarie 2026 21:20
Cristiano Ronaldo a finalizat vila de lux din Cascais, evaluată la 34,5 de milioane de euro, pregătindu-și reședința pentru viața de după fotbal.
Acum 5 minute
22:00
„Nu am pus mâna pe rachetă” Aryna Sabalenka a dezvăluit „rutina” din vacanța dintre sezoane: „Mă întorc cu 6 kilograme în plus” # Golazo.ro
Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a vorbit despre modul în care și-a petrecut vacanța din iarnă, după victoria din semifinalele de la Brisbane, 6-3, 6-4, contra Karolinei Muchova.
Acum 30 minute
21:40
„Dacă vorbeam engleză, mă linșau” Dezvăluirile unui fost fotbalist român, din perioada petrecută în Iran: „Pe mine m-a scuturat puțin” # Golazo.ro
Ovidiu Tâlvan (53 de ani), fostul jucător al celor de la Dinamo, a vorbit despre scurta perioadă petrecută ca jucător în Iran, în contextul protestelor actuale, pornite din Teheran.
21:40
Olăroiu, investiție de milioane Tehnicianul va construi un complex rezidențial într-o zonă importantă a Capitalei # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, va investi o sumă importantă într-un proiect imobiliar din București.
Acum o oră
21:20
Cristiano Ronaldo a finalizat vila de lux din Cascais, evaluată la 34,5 de milioane de euro, pregătindu-și reședința pentru viața de după fotbal.
Acum 2 ore
20:50
Revine în România? Fostul atacant de la FCSB, dorit de două cluburi din Liga 1 + Posibilele destinații din afara țării # Golazo.ro
Daniel Popa (30 de ani), fostul atacant de la FCSB, ar putea reveni în Liga 1, în această iarnă.
Acum 4 ore
20:00
„Lipsă de respect” Lorena Balaci i-a răspuns lui Ladislau Boloni, care l-a făcut neserios pe Ilie Balaci: „Este apărat de amintirile oamenilor” # Golazo.ro
Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist Ilie Balaci, i-a răspuns lui Ladislau Boloni (72 de ani), ca urmare a declarațiilor acestuia referitoare la „Minunea blondă”.
20:00
Cerințele lui Costel Gâlcă Ce își dorește antrenorul de la Rapid, la finalul cantonamentului din Antalya: „Aștept și sper” + Reacția lui Onea # Golazo.ro
Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după al doilea amical al cantonamentului din Antalya.
19:50
Odense - CSM București 24-33 „Tigroaicele” au făcut spectacol în EHF Champions League, la debutul Bojanei Popovic Cum arată clasamentul # Golazo.ro
Odense - CSM București 24-33. Victorie categorică a campioanei României în Danemarca.
19:10
Fostul portar de la Manchester City și de la Newcastle a folosit termenul Holocaust într-un mod cu totul inadecvat.
19:00
Doliu la Arad Dublul campion al României alături de UTA s-a stins din viață » A jucat 10 ani pentru arădeni # Golazo.ro
Eugen Pojoni, fostul fundaș central de la UTA Arad, s-a stins din viață la vârsta e 84 de ani.
18:40
Atac armat Trei persoane au fost ucise pe un teren de fotbal » Una dintre victime era liderul unei grupări cunoscute # Golazo.ro
Un incident terifiant a avut loc pe un teren de fotbal aflat pe insula Mocoli, în Ecuador. Trei bărbați au fost împușcați mortal într-un atac armat.
18:20
Rapid - CSKA 1948 Sofia 2-1 Victorie în al doilea amical din cantonament, după un gol marcat de la jumătatea terenului # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Victorie pentru elevii lui Costel Gâlcă, în al doilea amical din cantonament.
18:10
Emoții înainte de baraj FOTO: Andrei Rațiu s-a accidentat în partida cu Mallorca și a fost schimbat în prima repriză. Ce spun spaniolii # Golazo.ro
Rayo Vallecano - Mallorca 2-1. Momente de panică oferite de Andrei Rațiu (27 de ani), înaintea barajului pentru CM 2026.
18:10
Kopic despre transferuri Două victorii în două amicale pentru „câini”: „Asta e foarte important” + Cătălin Cîrjan, planuri mari la Dinamo # Golazo.ro
DINAMO - GANGWON FC 3-2. Zeljko Kopic (48 de ani) și Cătălin Cîrjan (23 de ani) au oferit declarații la finalul ultimului meci amical al cantonamentului din Antalya.
Acum 6 ore
17:20
Chivu, analizat de L`Equipe Prestigioasa publicație laudă parcursul românului la Inter: „A readus-o pe linia de plutire! Are o calitate esențială” # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul român de la Inter Milano, a fost lăudat de unul dintre cel mai cunoscute și respectate din lume ziare sportive din lume, L’Equipe. Publicația franceză a evidențiat schimbarea de atmosferă și de atitudine din interiorul echipei de pe San Siro.
17:00
Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, va juca astăzi, de la 21:45, împotriva celor de la Napoli, în etapa #20 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 1.
16:50
Al doilea transfer al iernii CFR Cluj și-a întărit defensiva cu un jucător de 1,93 metri # Golazo.ro
CFR Cluj a oficializat cel de-al doilea transfer din această iarnă. Clujenii l-au prezentat oficial pe fundașul bosniac Ilija Masic (26 de ani)
16:50
Barcelona - Real Madrid LIVE de la ora 21:00, în finala Supercupei Spaniei » Cine transmite primul El Clasico al anului # Golazo.ro
Barcelona și Real Madrid se întâlnesc în Supercupa Spaniei, cu începere de la ora 21:00.
16:10
„Profit de 10 milioane de euro” Ioan Varga le dă peste nas contestatarilor după transferul lui Louis Munteanu + ce spune despre plecarea lui Zouma # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a dat toate detaliile despre transferul lui Louis Munteanu (23 de ani) la DC United.
Acum 8 ore
15:40
Rapid, pe urmele unui golgheter Giuleștenii țintesc transferul unui titular de la Cupa Africii pe Națiuni » E dorit și de un lider din Europa # Golazo.ro
Rapid este în căutarea unor soluţii pentru compartimentul ofensiv. Pe lista giuleștenilor a intrat Rogers Mato (22 de ani), jucător de bază al naționalei Ugandei la Cupa Africii pe Națiuni.
15:20
Mazilu, ce GOLAZO! FOTO. Atacantul a spart gheața în tricoul lui Dinamo cu o execuție superbă # Golazo.ro
Adrian Mazilu (20 de ani) a spart gheața în tricoul lui Dinamo.
14:40
„Nu poți să nu dai fault” Eugen Neagoe, supărat pe arbitraj și în amicale » Ce spune despre jucătorii pe care vrea să-i ia de la Rapid # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul celor de la Petrolul, a vorbit despre eșecul formației sale, scor 0-3, cu polonezii de la GKS Katowice.
14:40
Ongenda, cu forța la Botoșani! De ce a amenințat Leo Grozavu că pleacă de la echipă și cum a intervenit Valeriu Iftime # Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a vorbit despre relația sa cu Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul echipei.
Acum 12 ore
13:40
Transferuri blocate Două cluburi din Liga 1, sub lupa FIFA » Riscă să piardă trei perioade de mercato: „Mereu apare câte unul pe care nu l-am plătit” # Golazo.ro
FIFA a sancționat două cluburi din Superliga, UTA Arad și FC Hermannstadt, care au primit interdicții la transferuri din cauza datoriilor neachitate către foștii jucători. Dacă pentru arădeni astfel de situații au devenit recurente, măsura este una inedită pentru gruparea sibiană.
13:40
„Cel mai bun înlocuitor al lui Șut” Patronul din Superliga are soluția pentru FCSB: „Vă dau scris! Cred că știe și domnul Becali” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul celor de la FC Botoșani), a vorbit la superlativ de mijlocașul Charles Petro (24 de ani).
13:20
Trei din trei pentru România Sorana Cîrstea, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian s-au calificat pe tabloul principal la WTA Adelaide » Cu cine vor juca în primul tur # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA), Jaqueline Cristian (27 de ani, # 38 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, # 85 WTA) s-au calificat pe tabloul principal al turneului de la Adelaide.
12:50
BBC, nevoită să își ceară scuze Comparație șocantă făcută de un fost star din Premier League: „Un Holocaust absolut” # Golazo.ro
BBC Sport, departamentul sportiv al postului public britanic BBC, a fost nevoită să își ceară scuze după ce fostul portar Shay Given (49 de ani) a făcut o comparație extrem de nepotrivită. Fostul portar de la Manchester City a asociat mandatul lui Wilfried Nancy (48 de ani) la Celtic cu Holocaustul.
12:30
„Am cumpărat clubul după 4 zile de băutură” Deținătoarea trofeului, eliminată din Cupa Angliei de o echipă din liga a șasea # Golazo.ro
Macclesfield FC a furnizat una dintre cele mai mari surprize ale turului 3 din Cupa Angliei. Echipa din liga a șasea engleză a eliminat pe Crystal Palace, deținătoarea trofeului, scor 2-1.
12:00
Edi Iordănescu, soluția de rezervă Al-Shabab nu se grăbește să-l pună antrenor pe român » Ce așteaptă saudiții # Golazo.ro
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al României, figurează pe lista potențialilor antrenori ai lui Al-Shabab, însă este considerat doar o variantă de rezervă. Gruparea saudită își concentrează atenția, în primă fază, asupra altor doi tehnicieni.
11:20
Petrolul, joc în voia naturii! Teribilă vreme azi la Petrolul - Katowice, în Antalya. Rafalele de vânt extrem întorceau mingea! # Golazo.ro
CORESPONDENȚĂ DIN ANTALYA. Forța vântului a influențat puternic ultimul meci de pregătire al Petrolului în cantonamentul din Turcia.
11:10
Dinamo - Gangwon FC LIVE de la ora 14:00 » Ultimul test al „câinilor” în cantonamentul din Antalya # Golazo.ro
Dinamo o va întâlni pe Gangwon FC (locul 5 din Coreea de Sud, în ultimul meci de pregătire al cantonamentului din Antalya.
11:00
Șumudică, debut cu scandal la Al-Okhdood VIDEO: S-a luat la harță cu starul adversarilor » Cum l-a numit omologul său # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a avut parte de un debut tensionat pe banca celor de la de la Al-Okhdood.
10:50
Rareş Ilie, decisiv FOTO: A înscris unicul gol al partidei Cesena - Empoli » Ce spun italienii despre român: „Nu iese în evidență” # Golazo.ro
Rareș Ilie (22 de ani), internațional român de tineret, a fost decisiv pentru Empoli. Atacantul a înscris golul care a adus victoria cu 1-0 pe terenul celor de la Cesena, în partida din etapa #19 din Serie B.
10:00
Edjouma, ofertă din Liga 1 Salariu de 10.000 de euro propus fostului jucător de la FCSB: „N-ar pierde nimic” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), patronul clubului FC Botoșani, ia în calcul o repatriere a lui Malcom Edjouma (29 de ani).
09:50
Tony Strata, primul trofeu FOTO: Echipa fotbalistului român a câștigat Cupa Ligii Portugaliei # Golazo.ro
Tony Strata (21 de ani), internaţionalul român de tineret, şi-a trecut în cont primul trofeu important al carierei. Echipa sa, Vitoria Guimaraes, a câştigat Cupa Ligii Portugaliei, impunându-se cu 2-1 în finala disputată împotriva formaţiei Sporting Braga.
09:10
„Tot iadul rusesc era asupra noastră” Ucraineanul Romanchuk de la U Craiova, mărturie copleșitoare, în lacrimi, despre război pentru GOLAZO.ro # Golazo.ro
Oleksandr Romanchuk, apărătorul Universității Craiova, a povestit puternic emoționat ce înseamnă războiul pentru Ucraina
Acum 24 ore
00:50
S-au stabilit semifinalele Cupei Africii Egipt a eliminat deținătoarea trofeului! Urmează două meciuri de foc # Golazo.ro
Egipt - Coasta de Fildeș 3-2. Gazdele s-au calificat în semifinalele Cupei Africii, după ce au eliminat deținătoarea trofeului.
00:30
„Mai am doar câteva zile” Fostul junior de la Chelsea, mesaj tulburător: „Trebuie să înfrunt realitatea” # Golazo.ro
Lamisha Musonda (33 de ani), fostul jucător din academia lui Chelsea, a anunțat că este bolnav în stare terminală și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.
10 ianuarie 2026
23:40
Ungaria - România 40-34 Încă o înfrângere fără drept de apel pentru „tricolori” înainte de Euro 2026 # Golazo.ro
Ungaria - România 40-34. „Tricolorii” cedează în ultimul amical din luna ianuarie. Selecționata lui George Buricea se pregătește pentru Campionatul European din acest an.
23:30
Scandal imens în Cupa Angliei FOTO. La un pas de bătaie în Tottenham - Aston Villa! Drăgușin a țâșnit de pe bancă # Golazo.ro
TOTTENHAM - ASTON VILLA 1-2. Jucătorii celor două formații au fost implicați într-un scandal pe gazon, după meciul din Cupa Angliei.
23:10
Dennis Man, descătușat Gol și assist în primul meci din noul an! Nu mai marcase de două luni # Golazo.ro
Dennis Man (27 de ani), extrema echipei naționale, s-a descătușat la primul său meci din acest an, PSV - Excelsior, scor 5-1, din prima ligă a Olandei.
23:00
Debut de vis pentru Semenyo Gol și pasă de gol la primul meci pentru City + Deținătoarea Cupei Angliei, eliminare rușinoasă # Golazo.ro
Manchester City - Exeter City 10-1. Antonio Semenyo (26 de ani), extrema cumpărată în această iarnă, a avut un debut de vis în tricoul „cetățenilor”.
22:40
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a confirmat interesul „câinilor” pentru Matteo Duțu (20 de ani), fundașul român legitimat la AC Milan.
22:20
Larvik - Minaur Baia Mare 26-28. Elevele lui Ferreira Florencio debutează în grupe cu o victorie.
22:10
La un pas de surpriză Șumudică, eșec la limită în fața câștigătoarei Ligii Campionilor Asiei » Situație complicată în clasament # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a debutat pe banca lui Al-Okhdood cu o înfrângere la limită în duelul cu Al-Ahli, câștigătoarea Ligii Campionilor Asiei, scor 0-1.
Ieri
21:30
„Mai mult de 5 ani...” FOTO. Căpitanul FCSB a reacționat după ce Șut a plecat în Emirate # Golazo.ro
Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a publicat un mesaj emoționant după plecarea lui Adrian Șut (26 de ani) la Al-Ain.
20:50
Dinamo, încă o mutare Nicolescu anunță că a bătut palma cu încă un jucător: „Am ajuns la un acord, sunt foarte multe calcule în spate” # Golazo.ro
Kennedy Boateng (29 de ani), fundașul central al „câinilor”, își va prelungi contractul cu Dinamo.
20:30
Totul pentru Trump Emmanuel Macron a modificat data summit-ului G7 pentru ca președintele SUA să poată organiza lupte MMA la Casa Albă # Golazo.ro
Emmanuel Macron (48 de ani), președintele Franței, a modificat datele pentru organizarea summit-ului „G7” pentru a evita o neconcordanță cu agenda liderului american Donald Trump (79 de ani).
20:20
FRG are un nou antrenor Nicolae Forminte preia lotul feminin de gimnastică: „Nu renunțăm la nicio fată!” # Golazo.ro
Nicolae Forminte (69 de ani) este noul antrenor coordonator al lotului de gimnastică feminină a României.
