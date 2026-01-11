Israelul și Germania au semnat un acord de cooperare în domeniul securității: Iranul și aliații săi amenință securitatea internațională

17:40

Îți dai seama că liderii Iranului sunt îngrijorați de implicațiile raidului american din Venezuela de weekendul trecut, când redactorul ziarului Javan, de linie dură, simte că trebuie să scrie un articol intitulat „Iranul nu este comparabil - Nu vă pierdeți timpul”, spunând că nu există așa ceva. Dar dacă Republica Islamică este gata să se prăbușească, cu un impuls extern al SUA sau al Israelului, este o întrebare mult mai complicată, scrie jurnalistul Marc Champion, într-un articol de opinie pentru Bloomberg.