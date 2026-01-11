Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Iustin de la trupa Hands pierde primul duel din competiție
Antena1, 11 ianuarie 2026 23:10
Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.
• • •
Acum 30 minute
23:10
Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.
Acum 12 ore
14:00
Ramona Olaru își serbează astăzi tatăl. Iată cum arată părintele matinalei de la Neatza.
12:50
Cât costă, de fapt, să ai grijă de un copil și cât costă să trăiești singur în 2026. Care este mai avantajos în economia de astăzi # Antena1
Traiul de zi cu zi a devenit din ce în ce mai costisitor pentru români. Iată cât te costă un copil și cât te costă să să trăiești singur în zilele noastre.
12:40
Chef Roxana Blenche, imagini adorabile cu fetița sa în bucătărie. Micuța Olivia îi calcă pe urme mamei sale # Antena1
Chef Roxana Blenche a publicat o serie de fotografii cu Olivia în bucătărie. Iată cum a surprins-o pe micuță.
11:40
Le-a fost anulată nunta, după ce și-au scris jurămintele cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Motivul din spatele deciziei # Antena1
Magistrații au decis anularea unei nunți. Iată care a fost motivul.
11:10
Rezultate Loto azi, 11 ianuarie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus # Antena1
Rezultatele loto la extragerile de azi, 11 ianuarie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.
Acum 24 ore
10:20
Tot mai mulți părinții renunță la educația de stat și optează pentru instituțiile private. Iată de ce buget trebuie să dispui pentru a face această alegere.
10:20
Survivor, lider de audiență aseară! În câteva ore, un concurent de la Faimoși părăsește competiția, la finalul primului Duel # Antena1
Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
09:10
Pe Internet au fost publicate imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă, la doar câteva luni de la nașterea celui de-al 3-lea copil.
09:10
Macaulay Culkin a fost surprins recent alături de copiii săi, Dakota și Carson, pe care îi ține departe de lumina reflectoarelor.
09:10
Matt Damon a dezvăluit dieta strictă care l-a ajutat să revină la greutatea din liceu pentru rolul din Odyssey. Ce a făcut # Antena1
Matt Damon a dezvăluit dieta strictă care l-a ajutat să revină la greutatea din liceu pentru rolul din filmul Odyssey, regizat de Christopher Nolan.
09:10
Cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless. Măsurile pe care le-a folosit viitorul rege # Antena1
Noi surse au dezvăluit cum a protejat-o Prințul William pe Kate Middleton după scandalul pozelor topless, ce a avut loc în anul 2012.
08:10
Cum arată acum și cu ce se ocupă Laura Vass, artista cunoscută pentru piesa "Buzele tale, două petale". Care e noul nume de scenă # Antena1
Laura Vas, celebra artistă care făcea furori cu piesa „Buzele tale, două petale” arată acum complet diferit față de cum și-o aminteau fanii.
08:10
Oana Frigescu a fost prezentatoare a știrilor la Observator în urmă cu 13 ani.
06:40
Lidia Buble, aproape de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă artista la plimbare prin București la brațul iubitului său # Antena1
Lidia Buble a ieșit la plimbare prin București la brațul lu Horațiu Nicolau. Iată cum au fost surprinși.
Ieri
23:30
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Reacții dure în tabăra Faimoșilor după pierderea imunității # Antena1
Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.
17:30
Horoscop zilnic 11 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de duminică, 11 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:30
Horoscop zilnic 12 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de luni, 12 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:10
Ce este dispozitivul negru pe care Nick NND îl poartă pe nas mereu. Concurentul de la Power Couple s-a „vindecat” în emisiune # Antena1
Încă de la începutul competiției Power Couple sezonul 3, Nick NND a stârnit curiozitatea telespectatorilor cu accesoriul negru pe care îl poartă pe nas. De ce îl poartă artistul și la ce folosește, de fapt.
15:50
Alertă alimentară! Un lapte praf popular pentru bebeluși, retras din magazine. Au fost depistate bacterii periculoase # Antena1
Alertă pentru părinți! Un lapte praf popular pentru bebeluși a fost retras de urgență din magazine după ce ar fi fost descoperite bacterii periculoase. Ce riscuri există pentru copii și ce trebuie să facă părinții imediat.
14:50
Călin Donca și Cristi Boureanu, la un pas să sară la bătaie, la Survivor 2026. De la ce a pornit conflictul dintre cei doi Faimoși # Antena1
Călin Donca și Cristi Boureanu au fost la un pas să sară la bătaie, în prima ediție de Survivor 2026 din 9 ianuarie 2026. Cei doi și-au aruncat cuvinte dure, iar o coechipieră a fost nevoită să intervină între cei doi Faimoși pentru a calma spiritele.
13:20
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Faimoșii au câștigat avantajele și recompensele, dar urmează bătălia pentru imunitate # Antena1
Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.
13:20
„E umilitor!”. Mickey Rourke, reacție tranșantă după ce s-a aflat că se strâng bani ca să nu fie evacuat din domiciliul său # Antena1
Mickey Rourke, celebrul actor care în trecut a fost nominalizat la Oscar, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa.
12:40
Ivona, fiica actorului Mugur Mihăescu, a dezvăluit sexul bebelușului. Modul inedit în care a ales să dea marea veste # Antena1
Fiica lui Mugur Mihăescu a anunțat, printr-o postare pe Instagram, sexul bebelușului pe care îl poartă în pântece.
12:10
Câți bani face Ibiza Final Boss. A fost ridiculizat pentru tunsoarea „castron” și aparițiile excentrice, dar a ajuns milionar # Antena1
Ibiza Final Boss, tânărul devenit viral pentru tunsoarea „castron” și aspectul excentric, a ajuns milionar peste noapte.
11:30
Alertă meteo de ger extrem în întreaga țară! Temperaturile scad până la -20 grade. Cât timp este valabilă atenționarea # Antena1
Cod galben de ger în România! Temperaturile scad brusc, urmează nopți cu frig extrem și zile cu temperaturi extrem de scăzute. Meteorologii avertizează asupra unui episod meteo sever.
10:40
Marea premieră Survivor, lider de audiență! Show-ul continuă diseară, iar miza este vitală în proba pentru imunitate, la Antena 1! # Antena1
Cel mai așteptat reality show al începutului de an, singurul format care îi scoate pe concurenți din confortul casei și îi pune față în față cu lupta pentru supraviețuire, SURVIVOR, a început aseară la Antena 1 și pe AntenaPLAY.
10:20
Criza de șoferi de TIR în România îi atrage pe asiatici să aleagă țara noastră. Ce salarii primesc # Antena1
Deficitul sever de personal din țara noastră îi motivează pe șoferii asiatici să se orienteze către România. Aproximativ 900 de muncitori așteaptă să înceapă munca.
09:10
Transformarea incredibilă a lui Hugh Jackman în cel mai recent rol. Nici fanii nu l-au recunoscut # Antena1
Hugh Jackman a trecut printr-o transformare incredibilă pentru cel mai recent rol, din filmul The Death of Robin Hood.
09:10
Channing Tatum surprins în ipostaze provocatoare cu iubita mai tânără cu 19 de ani. Cum au fost fotografiați la plajă # Antena1
Channing Tatum a fost surprins în ipostaze provocatoare alături de iubita sa cu 19 ani mai tânără, Inka Williams.
09:10
Imagini rare cu Kate Middleton în copilărie. Cum arăta viitoarea regină ca domnișoară de onoare la nunta unchiului ei controversat # Antena1
Pe Internet au fost publicate imagini rare cu Kate Middleton în copilărie, la nunta unchiului său, care a devenit controversat între timp.
08:10
Din ce fac acum bani fetele de la Cheeky Girls. Cum arată acum gemenele Monica și Gabriela la 43 de ani # Antena1
Gemenele de la Cheeky Girls, Monica și Gabriela făceau furori cu muzica lor la începutul anilor 2000.
07:10
Bogdan Tașcău, cunoscut ca Dl. Problemă, făcea furori la începutul anilor 2000 cu hiturile sale muzicale.
07:10
Cum arată Elizabeth Hurley în costum de baie la 60 de ani. Ipostazele incendiare în care s-a fotografiat la început de an # Antena1
Elizabeth Hurley a pus pe jar suflarea masculină când a apărut într-un costum de baie minuscul la vârsta de 60 de ani.
07:10
Alocațiile copiilor rămân în continuare înghețate. Guvernul a suspendat majorarea cu inflația pentru al doilea an consecutiv # Antena1
În 2026, alocațiile copiilor rămân înghețate și nu vor fi majorate nici în acest an.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Cele mai bune dispozitive prezente la CES 2026 au impresionat nu doar cu aspectul, ci și cu specificațiile tehnice inedite.
18:00
Horoscop zilnic 10 ianuarie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 10 ianuarie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
17:00
Zodiile care își vor schimba radical viețile în următoarele două săptămâni. Ce vești vor primi nativii # Antena1
Următoarele două săptămâni vin cu evenimente neașteptate și decizii care pot schimba complet direcția de viață pentru unii nativi.
17:00
Gabriela și Valentin din sezonul 6 Mireasa, portret adorabil de familie. Cât a crescut fiul lor și ce au făcut la început de an # Antena1
La începutul anului 2026, Gabriela și Valentin din sezonul 6 au publicat pe rețelele sociale imagini superbe de familie. Alături de micuțul Tudor, soții Harle au petrecut momente distractive la munte și s-au bucurat din plin de zăpadă.
17:00
Brigitte și Emmanuel Macron nu au avut voie să participe la înmormânatrea lui Brigitte Bardot. Care e motivul și cum au omagiat-o # Antena1
Brigitte Bardot a fost înmormântată miercuri, iar președintele Franței nu a avut voie să participe la slujbă. Iată care a fost motivul.
16:10
Mădălina Ghenea trece prin momente neprevăzute chiar în timpul unei vacanțe care părea, la început, una de vis.
15:30
I se spune Oase pentru că se mișcă de parcă nu le-ar avea. Numele real al concurentului de la Power Couple - La bine și la greu este Ionuț Dongo.
15:00
Alina Hajdeu, declarații șocante în direct. Fosta concurentă Mireasa, noi acuzații față de Valentin # Antena1
Alina Hajdeu, fosta concurentă a sezonului 5 Mireasa, a fost prezentă la Viața fără filtru de la Antena Stars, unde a acuzat că a fost victima abuzurilor și amenințărilor fostului partener.
14:50
NASA a cerut evacuarea medicală pentru toți astronauții de pe ISS pentru prima dată în istorie. Ce urgență a îngrijorat agenția # Antena1
NASA a cerut evacuarea medicală de urgență pentru toți astronauții de pe Stația Spațială Internațională, pentru prima dată în istorie.
14:20
Kourtney Kardashian a început anul cu „YSL haircut”, o tunsoare inspirată din anii '70, un stil șic și corpolent, creat de stilistul vedetelor Dimitris Giannetos. Noul „YSL haircut” este o reinterpretare modernă a look-ului actriței Farrah Fawcett din „Îngerii lui Charlie”.
14:20
O turmă de 50 de oi a ajuns într-un supermarket. Cum arăta magazinul după 20 de minute de „cumpărături” # Antena1
O turmă de 50 de oi a ajuns într-un supermarket și a făcut „cumpărături” timp de 20 de minute, spre amuzamentul celor aflați în magazin.
14:10
Cum a răspuns Ilona Brezoianu criticilor legate de alăptare. "Nu tre să te crucifici dacă nu poți sau nu vrei" # Antena1
Ilona Brezoianu, jurata de la Te cunosc de undeva, a vorbit recent despre alăptare pe rețelele de socializare.
14:10
Survivor 2026 liveblog, saptamana 1. Concurenții înfruntă jungla dominicană și tribul advers în lupta pentru supraviețuire # Antena1
Din Republica Dominicană, de sub soarele torid, Adi Vasile, prezentatorul SURVIVOR ROMÂNIA, dă start unei competiții de neratat între Faimoși și Războinici.
14:00
Filmuleț emoționant publicat de Kate Middleton în ziua în care a împlinit 44 de ani. Ce mesaj a transmis # Antena1
Kate Middleton aniversează astăzi 44 de ani. Iată ce spune că a învățat despre viață în tot acest timp.
13:50
Mireasa. Capriciile Iubirii și Mireasa. Direct din culise cu Raluca Preda și Andreea Frățilă, sezoane noi din 12 și 13 ianuarie # Antena1
Începând cu 12 ianuarie, aftershow-ul Mireasa. Capriciile iubirii, prezentat de Raluca Preda și difuzat de luni până vineri, de la ora 19:00, pe Antena Stars, intră într-o etapă complet nouă, marcată de emoții intense și momente surprinzătoare.
