Israelul şi Germania semnează un acord în domeniul securităţii, ca răspuns la ameninţările pe care le reprezintă Iranul şi aliaţii săi

13:40

Jucătorii profesioniști de fotbal și vedetele fotbalului american sunt expuși unui risc mult mai mare de a dezvolta demență, transmite BBC. Ce putem face pentru a-i ajuta? Dacă ești jucător de fotbal, nimic nu se compară cu adrenalina de a sări spre o minge care se îndreaptă cu viteză spre tine, de a o lovi […] © G4Media.ro.