Olguța Vasilescu vrea să-l dea jos pe Bolojan: ”Vine să dea ordine, nu ține cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalți”

17:10

Dacă oamenii vor primi vreodată un mesaj de la extratereștri inteligenți, cea mai mare provocare ar putea să nu fie cât de departe se află, ci cum să comunice. Cel mai apropiat sistem stelar de al nostru se află la mai mult de patru ani-lumină distanță, ceea ce înseamnă că până și o simplă întrebare […]