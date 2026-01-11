GRAFICE Explozie azi a prețurilor la electricitate. România, mult peste Germania și Franța
Profit.ro, 12 ianuarie 2026 00:30
Gerul instalat în Europa a scumpit energia spot pe întreg continentul, însă în special în Europa de Est, unde prețurile sunt triple față de cele din Franța, de exemplu, sau duble față de cele din Germania. În România, prețul mediu zilnic al energiei furnizate luni a sărit de 1.000 de lei/MWh, existând intervale de timp în care acesta se situează și peste 2.000 de lei/MWh, potrivit datelor consultate de Profit.ro.
• • •
După o inflație care a pulverizat valoarea diviziunii ban, un român amendează la ghișeul Fiscului această devalorizare.
EXCLUSIV Vânzări fără precedent pentru Dacia: creștere în Europa și la nivel global, cu un volum istoric de autoturisme # Profit.ro
Dacia a înregistrat o creștere a vânzărilor pe principalele piețe ale sale din Europa, în 2025, inclusiv în România, și a încheiat anul cu un rezultat global mai bun decât în 2024, în pofida scăderilor de pe unele piețe mari ale mărcii.
GRAFICE Explozie azi a prețurilor la electricitate. România, mult peste Germania și Franța # Profit.ro
OFICIAL Vești mari pentru cine are centrală de apartament. Nu există limită de utilizare în clădiri noi, cel puțin până în 2030. Transformarea locuințelor vechi în clădiri cu emisii zero primește ca ”orizont de timp” anul 2050 # Profit.ro
Până la 1 ianuarie 2030, nu există un text de lege care poate fi interpretat ca limitativ în ceea ce privește utilizarea centratelor individuale de apartament alimentate cu gaz, în clădirile rezidențiale noi, arată Ministerul Dezvoltării într-un act oficial văzut de Profit.ro.
Șase candidați în cursa pentru funcția de vicepreședinte al Băncii Centrale Europene, în locul spaniolului Luis de Guindos # Profit.ro
Poziția de vicepreședinte al BCE are drept candidat pe fostul comisar european Olli Rehn, din Finlanda și alte personalități din Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania și Croația.
RECORD Peste 2 milioane de români au case asigurate obligatoriu. Prima amendă a venit deja anul trecut # Profit.ro
Compania care emite polițe de asigurare obligatorie a locuinței, PAID Romania, a atins un portofoliu de 2,389 milioane de contracte în vigoare, la finele anului 2025, în creștere cu 2,1 față de 2024.
GRAFICE Volume record de gaze extrase din depozite și importate pentru acoperirea consumului intern, deși a fost weekend. Prețul spot se apropie de 200 de lei/MWh, exporturile către Ungaria au dispărut # Profit.ro
Răcirea accelerată a vremii, care a condus la o majorare a cererii interne și la scumpirea gazelor pe piața spot operată de Bursa Română de Mărfuri (BRM), a făcut ca România să extragă duminică, zi de weekend, cu un consum mai redus, 277 GWh din depozite și să importe aproximativ 56 GWh pentru acoperirea consumului intern, ambele volume fiind unele record pentru această iarnă, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
Autoritățile din Marea Britanie pun în mișcare un document care îi aduce în radarele procurorilor deopotrivă pe musulmani și evrei # Profit.ro
Circumcizia, clasificată ca posibil abuz asupra copiilor într-un proiect de document în Marea Britanie.
Tot mai multe persoane folosesc aragazul din bucătărie ca soluție și de încălzire.
Trump sugerează Cubei să încheie un acord cu SUA, "până nu e prea târziu". Postează că secretarul de stat al SUA ar fi un bun președinte al acestei țări. Care este răspunsul de la Havana # Profit.ro
După operațiunea din Venezuela în care președintele respectivului stat a fost capturat de americani, Donald Trump își îndreaptă atenția către Cuba.
Tot mai mulți tineri din Generația Z întâmpină dificultăți serioase în obținerea primului loc de muncă, în Marea Britanie # Profit.ro
Ieșită din Uniunea Europeană, unde în multe țări șomajul în rândul tinerilor este cu 2 cifre, Marea Britanie se confruntă cu aceeași problemă.
Aproape jumătate din blocuri bucureștene, fără căldură și apă caldă la nivel optim în plin ger # Profit.ro
În urma avariei de duminică la un cazan al CET Sud, peste 3.500 de blocuri din București nu au nici acum căldură și apă caldă la parametri normali.
O nouă centrală nucleară, cu o capacitate apropiată de cea de la Cernavodă ar urma să fie construită în Slovacia.
Scriitorul elvețian Erich von Daniken, cunoscut pentru teorii despre extratereștri, a decedat, la vârsta de 90 de ani.
Trei senatori ai Statelor Unite au cerut șefilor Apple și Google să scoată temporar din App Store aplicațiile X și Grok din cauza conținutului nociv găzduit de acestea.
„Cei mai răi turiști, fac ce vor!”. Rusia a anulat vizele pentru chinezi, dar localnicii sunt nemulțumiți de ei # Profit.ro
La 1 decembrie, Rusia a anulat regimul de vize pentru cetățenii Chinei. De acum, cetățenii Republicii Populare Chineze (RPC) pot intra în țară doar pe baza pașaportului și pot rămâne până la 30 de zile. Totuși, rușii de rând tind să nu salute această decizie.
Scumpiri în Bulgaria după adoptarea euro, de la pâine și parcare la acte pentru terenuri # Profit.ro
Introducerea monedei euro în Bulgaria, inițial menită ca o operațiune tehnică simplă, a expus rapid deficiențele sistemice și a ridicat întrebări cu privire la supravegherea statului.
Furt repetat din magazin Carrefour, cu o schemă de păcălire a caselor de marcat de tip self-pay # Profit.ro
Un bărbat a fost reținut de polițiștii din Capitală. Este acuzat că a furat în repetate rânduri produse.
ULTIMA ORĂ Venituri bugetare mai mari cu 3,7 miliarde de lei, în urma majorării impozitelor locale # Profit.ro
Banii rămân în bugetele administrațiilor locale.
Noi imagini sunt prezentate cu muncitorii lui Umbrărescu, lucrând pe Lotul 4 Nord al Autostrazii A0, în zona lacului Cernica.
ULTIMA ORĂ Guvernul justifică majorarea taxelor locale, susține că au crescut în medie doar cu 70-80% și anunță impozitarea la valoarea de piață și pentru persoane fizice - ”cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027” # Profit.ro
Guvernul susține că majorarea medie estimată a impozitelor pe proprietate este de 70%-80%, însă, diferențele pot apărea ca urmare a eliminării reducerilor pentru vechime și tipul clădirii, actualizarea bazei de impozitare - decizii luat chiar de Executiv - și majorarea cotei de impozitare de către autorități locale. Guvernul mai arată că măsurile au caracter tranzitoriu, până la operaționalizarea completă a sistemului automat de evaluare a proprietăților și introducerea impozitării la valoarea de piață și pentru persoanele fizice, cel mai probabil la 1 ianuarie 2027.
General Motors va înregistra o pierdere de 6 miliarde de dolari după retragerea parțială din investițiile în vehicule electrice # Profit.ro
După Ford, și General Motors afișează la ultima raportare către bursa.
Israelul este în stare de alertă în fața posibilității unei intervenții americane în Iran # Profit.ro
După schimbul de rachete și drone de la începutul verii trecute, Israelul și Iranul au, din nou, perspectiva unui conflict fierbinte.
Datele sensibile ale 17,5 milioane de utilizatori Instagram au fost scoase la vânzare de hackeri, în urma a ceea ce pare a fi o breșă de securitate ținută „sub preș” de companie.
Livrările agregate ale țărilor Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol au coborât în decembrie cu o cantitate egală cu diferențiualul negative de producție al Iranului.
Circulația se desfășoară în condiții de iarnă în județul Constanța.
Să pleci în vacanță cu mașina electrică poate fi o experiență foarte plăcută, cu condus relaxat și costuri de deplasare mici, dar doar dacă planifici câteva lucruri din timp.
Bucureștiul, sub avertizare meteo - Ninsori, polei și ger. Temperaturile coboară până la -10 grade # Profit.ro
Meteorologii au anunțat o alertă pentru capitală, care se află, în intervalul 11 ianuarie ora 01:30 - 13 ianuarie, ora 10, sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.
Vinul zilei: un cupaj roșu din Tempranillo și Garnacha, cotat cu 95 de puncte Robert Parker și 93 de puncte James Suckling, un vin remarcabil, cu taninuri rustice și note minerale # Profit.ro
Vinul de astăzi, Salinillas de Buradón 2020, este un Tempranillo cu nerv, structură și mineralitate, din inima regiunii Rioja, distins cu 95 de puncte Robert Parker și 93 de puncte James Suckling.
FOTO Investiție în Obor. Antrenorul Cosmin Olăroiu aduce terenul fostei fabrici Izolatorul ca aport în parteneriatul cu Hagag ce vizează dezvoltarea unui complex rezidențial # Profit.ro
Cosmin Olăroiu, unul dintre cei mai bine cotați antrenori români de fotbal, a preluat jumătate dintr-o companie de investiții înființată de dezvoltatorul imobiliar cu capital israelian Hagag Development Europe, în urma unei majorări de capital la care a participat cu terenurile fostei fabrici Izolatorul, din cartierul bucureștean Obor, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.
Exclusivitățile săptămânii: Frații Pavăl (Dedeman) - prima decizie majoră pentru lanțul de magazine Praktiker. Gigant american cumpără în România o fabrică. Fondatorul Altex cumpără Module Shopping Center # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
VIDEO "Trenul cu care facem cruce" - imagini dintr-un tren modernizat cu vagon restaurant # Profit.ro
Imagini dintr-un tren CRR modernizat prin PNRR, circulând pe ruta Cluj-Napoca – Brașov, care are în compunere și un vagon restaurant.
Ministerul Agriculturii lansează consultare publică pentru finanțarea investițiilor în sectorul strugurilor de masa.
Grupul japonez de companii aeriene ANA Holdings Inc vrea să lanseze servicii automate de livrare cu drone până în martie 2029.
O persoană a suferit arsuri și alta a fost intoxicată cu fum într-un incendiu din județul Teleorman.
Unul dintre cele mai cunoscute pickup-uri ale industriei auto globale, Toyota Hilux, a primit o nouă generație. Toyota a profitat de Salonul Auto din Bruxelles pentru a lansa acest model pe piața europeană.
Acord istoric de reconstrucție a Ucrainei. Trump și Zelenski au planul de „prosperitate” post‑război, o înțelegere de 800 miliarde dolari # Profit.ro
Președinții american, Donald Trump, și ucrainean, Volodimir Zelenski, se vor întâlni la Forumul Economic Mondial, de la Davos, pentru a finaliza un acord masiv de reconstrucție.
Mii de fermieri irlandezi sunt pe străzi și protestează împotriva acordului de liber schimb între Uniunea Europeană și Mercosur.
Compania franceză Dassault Systèmes este suspectată în Turcia cum că ar fi interferat în polticile de prețuri ale distribuitorilor.
Un autocar având în interior 47 de pasageri a luat foc, pe o șosea din România.
Alertă trimisă în România - O nouă înșelătorie prin intermediul aplicației de mesagerie WhatsApp a început să facă victime.
Inspectorul șef al IPJ Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a decedat la birou
Planuri ratate, optimism exagerat: Jumătate dintre cei mai mari 10 producători auto din China nu și-au atins țintele de vânzări în 2025 # Profit.ro
Constructorii auto din China continuă să-și majoreze vânzările, în mod special prin extinderea activităților în afara țării, pe piețe mari, precum Europa sau America de Sud. Cu toate acestea, 5 dintre primii 10 cei mai mari constructori auto au ratat planurile anunțate la început de an, relevă analiza Profit.ro.
Giganți din domeniul petrolier precum ExxonMobil, Chevron și ConocoPhillips întâmpină cu scepticism perspectiva exploatării țițeiului din Venezuela din perspectiva instabilității.
Un bărbat a decedat într-un autobuz. Ceilalți călători, acuzați de șofer de indiferență: Au evitat să îmi spună pentru a nu le întrerupe lor călătoria! # Profit.ro
Un bărbat a decedat pe unul dintre scaunele autobuzului operat de Societatea de transport public din Sibiu.
VIDEO Robert Negoiță lansează un apel către locuitori privind colectarea brazilor de Crăciun # Profit.ro
Primarul sectorului 3 al capitalei, Robert Negoiță, lansează un apel către locuitori privind colectarea brazilor de Crăciun.
Platforma socială X, deținută de Elon Musk, este, în continuare, disponibilă în magazinele de aplicații operate de Apple și Google, în ciuda încălcării grosolane a regulilor impuse de cei doi giganți.
