Siegfried Mureșan: Am cerut o creștere a bugetului UE pentru ca fermierii să primească aceiași bani. Armata și tehnologia, noile priorități ale Comisiei Europene – Interviu video
SportMedia, 12 ianuarie 2026 01:00
Scandalul politic declanșat de faptul că România a susţinut acordul Mercosur, fără taxe în schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și America de Sud, i-a speriat pe fermierii din țară, dar și de pe continent din cauza amenințării că piața comună va fi invadată de produse agricole și alimentare ieftine, fără să respecte standardele de calitate
Războiul la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei a intrat duminică în a 1.418-a zi, același număr de zile în care Germania nazistă a luptat împotriva Uniunii Sovietice în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Zelenski a marcat această ocazie, comparând atacurile Rusiei în Ucraina cu cele ale naziștilor. El a spus în discursul său
Catalanii de la FC Barcelona câștigă primul trofeu al anului 2026, Supercupa Spaniei, la capătul unei partide nebune în fața marii rivale de la Real Madrid, într-un nou episod din El Clasico. Într-o partidă disputată pe King Abdullah Sports City Stadium din Arabia Saudită, Barca și Real au oferit un nou grandios spectacol, în fața
Bogdan Ivan, despre prețul gazului: În cel mai rău caz, vom avea o prelungire a plafonării # SportMedia
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, anunţă că „are mare încredere" că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, preţurile la gazele naturale nu vor creşte, el arătând că există oferte în piaţă chiar mai mici decât preţul plafonat. El spune că, în situaţii excepţionale, care ţin de pieţele externe, dacă va
Cercetători de la Jinan University și de la alte institute din China au realizat recent un studiu pe șoareci, explorând posibilitatea ca lumina puternică să scadă pofta de mâncare și greutatea. Cercetări anterioare au arătat că expunerea la lumină puternică și la niveluri ridicate de zgomot poate modifica atât procesele fiziologice, cât și comportamentul uman.
Bronzatul artificial și riscul de cancer. Ce arată cel mai recent studiu și ce efecte are la nivelul ADN-ului # SportMedia
Pentru prima dată, oamenii de ştiinţă au arătat cum solarul produce mutaţii în celulele pielii, mult peste efectele expunerii obişnuite la soare. Bronzatul artificial este asociat cu un risc semnificativ mai mare de cancer de piele, arată cel mai recent studiu, care aduce date solide atât din observaţii clinice, cât şi din analize genetice. Noua
De la promisiuni la asfalt: Autostrada Moldovei A7 ajunge la 70%, în acest an. Ce se întâmplă, dincolo de Pașcani # SportMedia
Până la finalul acestui an, urmează să fie inaugurați încă 123 de kilometri din Autostrada A7. Dacă acest calendar va fi respectat, România va avea finalizată peste 70% din întreaga lungime a autostrăzii, o infrastructură rutieră majoră pe care Moldova o așteaptă de zeci de ani. Pentru a înțelege ce urmează să se întâmple pe
Marea Britanie a lansat Proiectul Nightfall: Rachete balistice pentru Ucraina, capabile să lovească adânc în Rusia # SportMedia
Guvernul britanic invită producătorii de armament cu obiectivul de a dezvolta cât mai repede noi rachete balistice cu rază lungă de acțiune destinate Ucrainei care să poată lovi ținte aflate în interiorul Rusiei. Marea Britanie a lansat Proiectul Nightfall, o competiție pentru dezvoltarea rapidă a unor noi rachete balistice cu rază lungă de acțiune pentru
Scriitorul și jurnalistul american James Bovard semnează, în New York Post, un editorial în care realizează o înfricoșătoare paralelă între noul primar al New York-ului, Zohran Mamdani, și politica de colectivizare a lui Ceaușescu. Bovard pornește de la sintagma lui Mamdani din discursul său de inaugurare, potrivit căreia „va înlocui cinismul individualismului cu căldura colectivismului"
Ministerul Educaţiei: Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile / În trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din șase județe, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, a anunţat
Economisirea energiei în locuință nu înseamnă compromisuri majore sau investiții costisitoare. În realitate, unele dintre cele mai eficiente reduceri de consum vin din obiceiuri zilnice, aplicate constant. Diferența devine clară atunci când comparăm modul „standard" de utilizare a energiei – aparate lăsate în priză, temperaturi setate mai sus decât este necesar, apă caldă folosită fără
Șefa Curții de Apel București a făcut solicitare scrisă pentru o discuție cu Nicușor Dan și acuză o „retorică manipulatoare” # SportMedia
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, judecătorul Liana Nicoleta Arsenie, a declarat că a cerut o discuţie cu preşedintele ţării, dar încă nu a fost primită. Ea a declarat că sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti, acuzând "o retorică manipulatoare". Judecătorea Liana Arsenie a făcut
Doliu în fotbalul arădean, după aflarea veștii că Eugen Pojoni, fostul mare fundaș central de la UTA Arad, a decedat la vârsta de 84 de ani. Pojoni, care a început fotbalul mare la Avântul Reghin, a evoluat pentru UTA Arad timp de 10 sezoane, în perioada 1967 – 1977. Are două titluri cucerite cu UTA,
Povestea tinerei iraniene care a fost împușcată în ceafă și îngropată la marginea drumului pentru că a strigat pentru libertate # SportMedia
După o zi de cursuri Rubina Aminian, o studentă în vârstă de 23 de ani din Teheran, s-a alăturat protestelor de stradă împotriva regimului iranian. Ea a fost ucisă de un glonț tras de aproape, din spate. Judecând după profilul ei de pe rețelele de socializare, era plină de optimism și bucurie. Videoclipurile arată o
Horoscop zilnic pentru 12 ianuarie 2026.
Horoscop pentru săptămâna 12 - 18 ianuarie 2026.
Trump vrea Groenlanda. Urmează o săptămână crucială pentru Danemarca: „E un moment fatidic” # SportMedia
Premierul danez Mette Frederiksen a spus că țara sa se află „la o răscruce", pe fondul amenințărilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda, și a acuzat SUA că întorc spatele NATO. „Suntem la o răscruce, iar acesta este un moment fatidic", a spus Frederiksen. „Ceea ce este în joc este mai mult decât ceea
Dinamo București pare în mare formă și în acest scurt intemezzo competițional, după ce a reușit să termine în primele 4 din clasament și la finele primei părți din sezonul regular din Liga 1. După acel frumos 2-0 cu cei de la Young Boys Berna, de la începutul cantonamentului din Antalya, sâmbătă, dinamoviștii i-au învins
Tabloul semifinalelor din Cupa Africii pe Națiuni este complet, după disputarea unor sferturi de finală spectaculoase, marcate de intensitate, dramatism și momente decisive care au ținut fanii cu sufletul la gură. Cele mai bune patru națiuni africane se vor înfrunta în zilele următoare în Maroc pentru supremația continentului negru. Sâmbătă, Egiptul lui Salah a învins
Preşedintele SUA, Donald Trump, a sugerat duminică că Cuba ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite, avertizând că naţiunea insulară nu va mai primi petrol sau bani. Și dă de înțeles că ar fi de acord ca Marco Rubio să fie viitorul lider al Cubei. „NU VOR MAI AJUNGE PETROL SAU BANI ÎN
Campioana României la handbal feminin, CSM București a realizat duminică o demonstrație de forță la reluarea Champions League în noul an, câștigând în deplasare la Odense cu un scor astronomic. A fost 33-24 pentru fetele antrenate de Bojana Popovici, în fața danezelor vicecampioane ale Europei, într-un meci fără istoric, în care Odense a contat doar
Google retrage recomandări AI din zona de sănătate. Utilizatorii au fost expuși la informații periculoase – investigație The Guardian # SportMedia
Google a retras o parte dintre rezumatele sale generate cu inteligență artificială din zona de sănătate, după ce o investigație realizată de The Guardian a arătat că acestea furnizau informații medicale inexacte și potențial periculoase, expunând utilizatorii la riscuri serioase pentru sănătate. Potrivit investigației, funcția AI Overviews, care afișează la începutul rezultatelor Google sinteze automate
Blocuri rămase fără căldură în plin ger. AEI avertizează: Folosirea aragazului pentru încălzire poate ucide. În circa 35 de minute # SportMedia
Zeci de mii de apartamente din București și Craiova au rămas fără căldură în ultimele zile, iar scăderea accentuată a temperaturilor i-a determinat pe unii locatari să folosească aragazul pentru încălzirea locuinței. Specialiștii avertizează că această practică este extrem de periculoasă și poate duce rapid la intoxicații cu monoxid de carbon, inclusiv la deces. Reprezentanții
Încă un cutremur în gimnastica românească! Un nume mare preia lotul României după ultimele scandaluri # SportMedia
Gimnastica românească se tot clatină de la un punct încoace, după dezvăluirile oribile făcute la adresa antrenoarei Camelia Voinea, care au dus la o reacție în lanț la vârful acestui sport, altădată aducător de medalii pentru România, acum mai puțin. Acum, Nicolae Forminte, 69 de ani, a revenit în postura de antrenor principal și coordonatorul
Mihai Stoica anunță care va fi soarta lui Tavi Popescu la FCSB: „Atunci va rămâne în echipă” # SportMedia
Conducerea celor de la FCSB dă cărțile pe față și anunță care va fi viitorul lui Octavian Popescu la echipă după reluarea campionatului, începând cu mijlocul lunii ianuarie. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și în același timp și managerul general de la club, Mihai Stoica spune că Tavi Popescu mai are multe de
Un adolescent s-a ales cu dosar penal după ce a spart parbrizele unor mașini într-o provocare pe Tik Tok # SportMedia
Un adolescent în vârstă de 16 ani s-a ales cu dosar penal după ce a vandalizat două mașini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin, ca urmare a unei provocări de pe Tik Tok. Potrivit unei informări publicată duminică de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți, adolescentul s-a urcat pe capota a
Adio războaie fără sfârșit? Săptămâna în care America și-a reactivat reflexele imperiale # SportMedia
Evenimentele din ultima săptămână – de la capturarea spectaculoasă a lui Nicolás Maduro până la presiunile deschise ale lui Donald Trump pentru controlul Groenlandei – marchează o ruptură de discurs și de practică în politica externă americană. Statele Unite par să se îndepărteze de logica „războaielor fără sfârșit" și să revină, fără prea multă retorică
Mitul detox-urilor minune: Corpul se „detoxifică” singur. Ce poți face, cu adevărat, ca să-l ajuți # SportMedia
După excesele din perioada sărbătorilor, ideea unei „detoxifieri" rapide – prin cure cu sucuri, diete drastice sau produse-minune – devine tentantă. Însă, potrivit specialiștilor citați de BBC, problema este că aceste practici au puține dovezi științifice în spate. Mai mult, conceptul de „toxine" este adesea vag și folosit în scop de marketing. Realitatea este mai
Debut reușit pentru Rosenior la Chelsea în Cupa Angliei; Tottenham, eliminată de Aston Villa # SportMedia
Antrenorul Liam Rosenior a debutat cu dreptul pe banca tehnică a echipei Chelsea Londra, care a învins clar în deplasare, cu scorul de 5-1, formația de ligă secundă Charlton Athletic, sâmbătă, în turul al treilea al Cupei Angliei la fotbal. Tehnicianul englez, în vârstă de 41 de ani, a menajat la acest joc majoritatea titularilor
În fața revoltei populației, Guvernul invocă trei motive pentru creșterea impozitelor pe case și mașini # SportMedia
Guvernul susține că majorarea impozitelor pe locuințe,
Ziua 1418 Moscova a folosit în premieră Geran-5. Ucraina – unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Rusiei # SportMedia
În ziua 1418 a războiului din Ucraina, Rusia a lansat un val masiv de atacuri cu drone, rachete și bombe aeriene ghidate asupra orașelor și infrastructurii critice ucrainene, lăsând temporar fără electricitate regiuni întregi din Zaporojie și Dnipropetrovsk, în condiții de ger sever. Iar autoritățile de la Kiev au confirmat că Moscova a folosit pentru … The post Ziua 1418 Moscova a folosit în premieră Geran-5. Ucraina – unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Rusiei appeared first on spotmedia.ro.
Gruparea ardeleană CFR Cluj, încă vicecampioana României în exercițiu, a achiziționat al doilea jucător al acestei ierni. Este vorba de fundașul central de 1.93 metri Ilija Masici (26 de ani), fundaș central luat liber de contract după despărțirea de Zrinjski Mostar, locul 2 din Bosnia. Bosniacul are și cetățenie croată și a ajuns de sâmbătă … The post CFR Cluj a anunțat oficial al doilea transfer al iernii appeared first on spotmedia.ro.
România „are foarte mult de recuperat” în relația cu Statele Unite, iar pentru a obține o vizită la Casa Albă și una cu rezultate, președintele Nicușor Dan trebuie să vină cu oferte concrete pentru o administrație americană „care nu se ascunde că este tranzacțională”. Este concluzia Iuliei Joja, profesor adjunct la Georgetown University, într-un interviu … The post De ce Polonia e primită la Casa Albă, iar România nu: Mai întâi, trebuie să livreze appeared first on spotmedia.ro.
Iulia Joja: Groenlanda, testul de forță. De ce Trump nu s-ar opri la Congres și Europa nu poate riposta # SportMedia
Un eventual ordin al lui Donald Trump pentru o intervenție militară în Groenlanda nu s-ar bloca automat în Congresul SUA, iar Europa nu ar avea capacitatea reală de a riposta. Evaluarea aparține Iuliei Joja, profesor adjunct la Georgetown University, care explică într-un interviu acordat News.ro de ce dezbaterea juridică din SUA și reacțiile europene ar … The post Iulia Joja: Groenlanda, testul de forță. De ce Trump nu s-ar opri la Congres și Europa nu poate riposta appeared first on spotmedia.ro.
SUA cer americanilor să părăsească imediat Venezuela. Maduro trimite mesaje din închisoare # SportMedia
Departamentul de Stat al SUA a cerut sâmbătă cetățenilor americani să părăsească imediat Venezuela, invocând deteriorarea accentuată a situației de securitate și riscuri directe pentru americani. Avertismentul este emis în contextul unor tensiuni majore în țară, după capturarea și transferarea în Statele Unite a fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro. Potrivit CNN, autoritățile americane avertizează că … The post SUA cer americanilor să părăsească imediat Venezuela. Maduro trimite mesaje din închisoare appeared first on spotmedia.ro.
Breșă de securitate la Instagram: datele a 17,5 milioane de utilizatori au ajuns pe dark web # SportMedia
O breşă majoră de securitate din reţeaua socială Instagram a expus date personale aparținând unui număr estimat la 17,5 milioane de utilizatori, iar informaţiile sunt deja oferite spre vânzare pe internetul „ascuns” al hackerilor, potrivit unor rapoarte externe bazate pe investigaţii ale firmei de securitate cibernetică Malwarebytes. Potrivit TECH SK, setul de date postat pe … The post Breșă de securitate la Instagram: datele a 17,5 milioane de utilizatori au ajuns pe dark web appeared first on spotmedia.ro.
Tenismena bielorusă Aryna Sabalenka și-a păstrat trofeul WTA de la Brisbane, după o finală cu o rivală grea din circuit. A fost un meci cu multă tensiune la Antipozi, între bielorusa Sabalenka și ucraineanca Marta Kostyuk, iar motivele sunt ușor de dedus. Totuși, cea mai bună jucătoare a lumii și-a păstrat cumpătul pentru a putea … The post Aryna Sabalenka, campioană la Brisbane după o victorie cu o mare rivală appeared first on spotmedia.ro.
Patronul celor de la Dinamo Kiev a luat decizia în ce îl privește pe Vladislav Blanuță. Răspunsul pentru Dinamo # SportMedia
Miliardarul Igor Surkis, patronul celor de la Dinamo Kiev, a luat o decizie în ce privește viitorul tânărului atacant român Vladislav Blanuță. Fostul jucător de la FC U Craiova sau U Cluj, acum în vârstă de 23 de ani, cumpărat de kieveni vara trecută, se află pe lista de plecări a clubului de la nord … The post Patronul celor de la Dinamo Kiev a luat decizia în ce îl privește pe Vladislav Blanuță. Răspunsul pentru Dinamo appeared first on spotmedia.ro.
Trafic aerian în condiții de iarnă pe aeroporturile din București. Zborurile nu sunt anulate, dar pot apărea întârzieri # SportMedia
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de iarnă, dar conform programului de zbor, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), duminică. Potrivit operatorului aeroportuar, nicio cursă nu este anulată din motive meteo, însă pot apărea întârzieri punctuale. „Aeronavele aterizează și … The post Trafic aerian în condiții de iarnă pe aeroporturile din București. Zborurile nu sunt anulate, dar pot apărea întârzieri appeared first on spotmedia.ro.
Un prim fotbalist român a cucerit un trofeu important în Occident în 2026. Iar numele lui poate părea surprinzător. E vorba de fundașul Tony Strata, titular de drept la naționala României Under 21, care a cucerit împreună cu Vitoria Guimaraes Cupa Ligii Portugaliei, după o finală disputată sâmbătă seara, scor 2-1 cu Sporting Braga. Strata … The post Primul fotbalist român cu un trofeu important cucerit în 2026 appeared first on spotmedia.ro.
Malcom Ejdouma, mijlocașul francez crescut de Toulouse, care tocmai a plecat în această iarnă de la FCSB, este aproape să semneze cu o grupare de Liga 1. Francezul a plecat de la FCSB pe 1 ianuarie, după ce i-a expirat contractul la gruparea lui Gigi Becali, el nemaidorind o prelungire, care i-a fost acordată, pentru … The post Ofertă pentru Malcom Edjouma din Liga 1, după plecarea de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Protestele din Iran continuă, în ciuda represiunii violente și a opririi internetului. Spitalele sunt copleșite, nu mai sunt locuri la morgă # SportMedia
Protestele din Iran au continuat sâmbătă noapte în marile orașe ale țării, inclusiv la Teheran și Mashhad, în ciuda unei represiuni violente a forțelor de securitate și a unui blackout aproape complet al internetului. Imagini verificate și relatări din spitale indică un număr ridicat de morți și răniți, în timp ce autoritățile amenință deschis demonstranții … The post Protestele din Iran continuă, în ciuda represiunii violente și a opririi internetului. Spitalele sunt copleșite, nu mai sunt locuri la morgă appeared first on spotmedia.ro.
Washington Post: Vaticanul a încercat să îi obțină lui Maduro plecarea în exil, cu o parte din avere, înainte de capturarea sa de către SUA # SportMedia
Înainte ca Nicolás Maduro să fie capturat de forțele speciale americane în Venezuela, Vaticanul a încercat să medieze o soluție diplomatică care să îi ofere liderului venezuelean o cale de ieșire negociată și pașnică. Potrivit unor documente guvernamentale obținute de The Washington Post, citate de news.ro, în Ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat … The post Washington Post: Vaticanul a încercat să îi obțină lui Maduro plecarea în exil, cu o parte din avere, înainte de capturarea sa de către SUA appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Olanda, la picioarele lui Dennis Man, după meciul cu Excelsior: Prestație superbă # SportMedia
Dennis Man a făcut un meci superb în tricoul celor de la PSV Eindhoven, care a câștigat într-o manieră categorică acasă în Olanda, scor 5-1 cu cei de la Excelsior FC. Internaționalul român a marcat un gol și a ofert și un assist, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ai gazdelor, … The post Presa din Olanda, la picioarele lui Dennis Man, după meciul cu Excelsior: Prestație superbă appeared first on spotmedia.ro.
România are procentaj 100 la sută la turneul WTA de la Adelaide, din Australia, de tip WTA 500, după ultima zi a calificărilor. Toate cele 3 românce implicate în concurs au câștigat și vor intra pe tabloul principal, e vorba de Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabi Ruse. În cadrul turneului cu premii în valoare … The post Toate cele trei românce au acces pe tabloul principal la Adelaide appeared first on spotmedia.ro.
De ce rămân caloriferele bucureștenilor reci, deși avaria de la CET Sud s-a reparat. Și ce urmează, în zilele reci # SportMedia
Locuiești în București și aștepți ca, în sfârșit, caloriferele și apa de la robinet să se înfierbânte? S-ar putea să mai ai de așteptat! Porțiuni importante din rețeaua de termoficare livrează la temperaturi mult mai mici decât ar trebui. Motivul este un blocaj de sistem: ELCEN funcționează sub capacitate, pentru a evita avarii majore, iar … The post De ce rămân caloriferele bucureștenilor reci, deși avaria de la CET Sud s-a reparat. Și ce urmează, în zilele reci appeared first on spotmedia.ro.
Dr. Alexandra Mircea, de la influencer la antreprenor de succes: Oamenii apreciază accesul rapid la răspunsuri și sentimentul că cineva îi ascultă # SportMedia
Medicina dentara este în sine o cale ce te poate duce ușor spre business, dar Alexandra Mircea a ales să facă mai mult decât atât: Și-a asumat rolul de medic care e la îndemâna ta la orice oră, cel în care ai încredere pentru că îți răspunde ca de la om la om. Iar dacă … The post Dr. Alexandra Mircea, de la influencer la antreprenor de succes: Oamenii apreciază accesul rapid la răspunsuri și sentimentul că cineva îi ascultă appeared first on spotmedia.ro.
Ger, ninsori și viscol în mai multe regiuni ale țării. Temperaturi de până la -15 grade și vizibilitate sub 50 de metri. Capitala, sub avertizare # SportMedia
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo și mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu, valabile în perioada 10–13 ianuarie, care vizează vreme deosebit de rece, episoade de ger, ninsori, viscol și intensificări ale vântului în mare parte din țară. De asemenea, Bucureștiul se află sub avertizare meteo. Ger până marți Potrivit … The post Ger, ninsori și viscol în mai multe regiuni ale țării. Temperaturi de până la -15 grade și vizibilitate sub 50 de metri. Capitala, sub avertizare appeared first on spotmedia.ro.
Chiar dacă se părea că cele două cluburi s-au înțeles, e vorba de AS Roma și de Tottenham Hotspurs, în ceea ce privește transferul lui Radu Drăgușin în Serie A, se pare că lucrurile nu vor sta atât de simplu și clar. Plecarea fundașului central român de 23 de ani în Italia pare acum din … The post Transferul lui Radu Drăgușin la AS Roma, blocat momentan din cauza unei clauze bizare appeared first on spotmedia.ro.
Tehnicianul român Marius Șumudică a revenit ca antrenor în prima ligă din Arabia Saudită sâmbătă seara, însă debutul său a însemnat un eșec pe teren propriu. Șumudică, fost antrenor pentru FC Vaslui, Rapid sau Astra în România, a debutat pe banca celor de la Al Akhdoud, penultimul loc din Arabia. Aceștia au pierdut acasă cu … The post Marius Șumudică, scandal uriaș după eșecul de la debutul său în Arabia Saudită appeared first on spotmedia.ro.
