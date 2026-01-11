Mihai Stoica anunță care va fi soarta lui Tavi Popescu la FCSB: „Atunci va rămâne în echipă”

15:00

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost întrebat cum este posibil ca în America un judecător de 92 de ani să îl judece pe Nicolas Maduro, iar în România magistraţii se pensionează la 47-48 de ani. „Această întrebare ar fi mai potrivit să fie pusă celor care au redus vârsta de pensionare decât celor care se …