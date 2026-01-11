Încă un cutremur în gimnastica românească! Un nume mare preia lotul României după ultimele scandaluri
Gimnastica românească se tot clatină de la un punct încoace, după dezvăluirile oribile făcute la adresa antrenoarei Camelia Voinea, care au dus la o reacție în lanț la vârful acestui sport, altădată aducător de medalii pentru România, acum mai puțin. Acum, Nicolae Forminte, 69 de ani, a revenit în postura de antrenor principal și coordonatorul
Google retrage recomandări AI din zona de sănătate. Utilizatorii au fost expuși la informații periculoase – investigație The Guardian
Google a retras o parte dintre rezumatele sale generate cu inteligență artificială din zona de sănătate, după ce o investigație realizată de The Guardian a arătat că acestea furnizau informații medicale inexacte și potențial periculoase, expunând utilizatorii la riscuri serioase pentru sănătate. Potrivit investigației, funcția AI Overviews, care afișează la începutul rezultatelor Google sinteze automate
Blocuri rămase fără căldură în plin ger. AEI avertizează: Folosirea aragazului pentru încălzire poate ucide. În circa 35 de minute
Zeci de mii de apartamente din București și Craiova au rămas fără căldură în ultimele zile, iar scăderea accentuată a temperaturilor i-a determinat pe unii locatari să folosească aragazul pentru încălzirea locuinței. Specialiștii avertizează că această practică este extrem de periculoasă și poate duce rapid la intoxicații cu monoxid de carbon, inclusiv la deces. Reprezentanții
Încă un cutremur în gimnastica românească! Un nume mare preia lotul României după ultimele scandaluri
Mihai Stoica anunță care va fi soarta lui Tavi Popescu la FCSB: „Atunci va rămâne în echipă"
Conducerea celor de la FCSB dă cărțile pe față și anunță care va fi viitorul lui Octavian Popescu la echipă după reluarea campionatului, începând cu mijlocul lunii ianuarie. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB și în același timp și managerul general de la club, Mihai Stoica spune că Tavi Popescu mai are multe de
Un adolescent s-a ales cu dosar penal după ce a spart parbrizele unor mașini într-o provocare pe Tik Tok
Un adolescent în vârstă de 16 ani s-a ales cu dosar penal după ce a vandalizat două mașini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin, ca urmare a unei provocări de pe Tik Tok. Potrivit unei informări publicată duminică de reprezentanți ai Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mehedinți, adolescentul s-a urcat pe capota a
Adio războaie fără sfârșit? Săptămâna în care America și-a reactivat reflexele imperiale
Evenimentele din ultima săptămână – de la capturarea spectaculoasă a lui Nicolás Maduro până la presiunile deschise ale lui Donald Trump pentru controlul Groenlandei – marchează o ruptură de discurs și de practică în politica externă americană. Statele Unite par să se îndepărteze de logica „războaielor fără sfârșit" și să revină, fără prea multă retorică
Mitul detox-urilor minune: Corpul se „detoxifică" singur. Ce poți face, cu adevărat, ca să-l ajuți
După excesele din perioada sărbătorilor, ideea unei „detoxifieri" rapide – prin cure cu sucuri, diete drastice sau produse-minune – devine tentantă. Însă, potrivit specialiștilor citați de BBC, problema este că aceste practici au puține dovezi științifice în spate. Mai mult, conceptul de „toxine" este adesea vag și folosit în scop de marketing. Realitatea este mai
Debut reușit pentru Rosenior la Chelsea în Cupa Angliei; Tottenham, eliminată de Aston Villa
Antrenorul Liam Rosenior a debutat cu dreptul pe banca tehnică a echipei Chelsea Londra, care a învins clar în deplasare, cu scorul de 5-1, formația de ligă secundă Charlton Athletic, sâmbătă, în turul al treilea al Cupei Angliei la fotbal. Tehnicianul englez, în vârstă de 41 de ani, a menajat la acest joc majoritatea titularilor
În fața revoltei populației, Guvernul invocă trei motive pentru creșterea impozitelor pe case și mașini
Guvernul susține că majorarea impozitelor pe locuințe, terenuri și mijloace de transport era inevitabilă și justificată de presiuni bugetare structurale, de necesitatea alinierii la realitatea economică și de pregătirea unui nou sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață. Potrivit estimărilor oficiale, măsura ar urma să aducă venituri suplimentare de 3,7 miliarde de lei în
Ziua 1418 Moscova a folosit în premieră Geran-5. Ucraina – unul dintre cele mai puternice atacuri asupra Rusiei
În ziua 1418 a războiului din Ucraina, Rusia a lansat un val masiv de atacuri cu drone, rachete și bombe aeriene ghidate asupra orașelor și infrastructurii critice ucrainene, lăsând temporar fără electricitate regiuni întregi din Zaporojie și Dnipropetrovsk, în condiții de ger sever. Iar autoritățile de la Kiev au confirmat că Moscova a folosit pentru
Gruparea ardeleană CFR Cluj, încă vicecampioana României în exercițiu, a achiziționat al doilea jucător al acestei ierni. Este vorba de fundașul central de 1.93 metri Ilija Masici (26 de ani), fundaș central luat liber de contract după despărțirea de Zrinjski Mostar, locul 2 din Bosnia. Bosniacul are și cetățenie croată și a ajuns de sâmbătă
România „are foarte mult de recuperat" în relația cu Statele Unite, iar pentru a obține o vizită la Casa Albă și una cu rezultate, președintele Nicușor Dan trebuie să vină cu oferte concrete pentru o administrație americană „care nu se ascunde că este tranzacțională". Este concluzia Iuliei Joja, profesor adjunct la Georgetown University, într-un interviu
Iulia Joja: Groenlanda, testul de forță. De ce Trump nu s-ar opri la Congres și Europa nu poate riposta
Un eventual ordin al lui Donald Trump pentru o intervenție militară în Groenlanda nu s-ar bloca automat în Congresul SUA, iar Europa nu ar avea capacitatea reală de a riposta. Evaluarea aparține Iuliei Joja, profesor adjunct la Georgetown University, care explică într-un interviu acordat News.ro de ce dezbaterea juridică din SUA și reacțiile europene ar
SUA cer americanilor să părăsească imediat Venezuela. Maduro trimite mesaje din închisoare
Departamentul de Stat al SUA a cerut sâmbătă cetățenilor americani să părăsească imediat Venezuela, invocând deteriorarea accentuată a situației de securitate și riscuri directe pentru americani. Avertismentul este emis în contextul unor tensiuni majore în țară, după capturarea și transferarea în Statele Unite a fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro. Potrivit CNN, autoritățile americane avertizează că
Breșă de securitate la Instagram: datele a 17,5 milioane de utilizatori au ajuns pe dark web
O breşă majoră de securitate din reţeaua socială Instagram a expus date personale aparținând unui număr estimat la 17,5 milioane de utilizatori, iar informaţiile sunt deja oferite spre vânzare pe internetul „ascuns" al hackerilor, potrivit unor rapoarte externe bazate pe investigaţii ale firmei de securitate cibernetică Malwarebytes. Potrivit TECH SK, setul de date postat pe
Tenismena bielorusă Aryna Sabalenka și-a păstrat trofeul WTA de la Brisbane, după o finală cu o rivală grea din circuit. A fost un meci cu multă tensiune la Antipozi, între bielorusa Sabalenka și ucraineanca Marta Kostyuk, iar motivele sunt ușor de dedus. Totuși, cea mai bună jucătoare a lumii și-a păstrat cumpătul pentru a putea
Patronul celor de la Dinamo Kiev a luat decizia în ce îl privește pe Vladislav Blanuță. Răspunsul pentru Dinamo
Miliardarul Igor Surkis, patronul celor de la Dinamo Kiev, a luat o decizie în ce privește viitorul tânărului atacant român Vladislav Blanuță. Fostul jucător de la FC U Craiova sau U Cluj, acum în vârstă de 23 de ani, cumpărat de kieveni vara trecută, se află pe lista de plecări a clubului de la nord
Trafic aerian în condiții de iarnă pe aeroporturile din București. Zborurile nu sunt anulate, dar pot apărea întârzieri
Traficul aerian pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București și pe Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu se desfășoară în condiții de iarnă, dar conform programului de zbor, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB), duminică. Potrivit operatorului aeroportuar, nicio cursă nu este anulată din motive meteo, însă pot apărea întârzieri punctuale. „Aeronavele aterizează și
Un prim fotbalist român a cucerit un trofeu important în Occident în 2026. Iar numele lui poate părea surprinzător. E vorba de fundașul Tony Strata, titular de
Malcom Ejdouma, mijlocașul francez crescut de Toulouse, care tocmai a plecat în această iarnă de la FCSB, este aproape să semneze cu o grupare de Liga 1. Francezul a plecat de la FCSB pe 1 ianuarie, după ce i-a expirat contractul la gruparea lui Gigi Becali, el nemaidorind o prelungire, care i-a fost acordată, pentru … The post Ofertă pentru Malcom Edjouma din Liga 1, după plecarea de la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Protestele din Iran continuă, în ciuda represiunii violente și a opririi internetului. Spitalele sunt copleșite, nu mai sunt locuri la morgă # SportMedia
Protestele din Iran au continuat sâmbătă noapte în marile orașe ale țării, inclusiv la Teheran și Mashhad, în ciuda unei represiuni violente a forțelor de securitate și a unui blackout aproape complet al internetului. Imagini verificate și relatări din spitale indică un număr ridicat de morți și răniți, în timp ce autoritățile amenință deschis demonstranții … The post Protestele din Iran continuă, în ciuda represiunii violente și a opririi internetului. Spitalele sunt copleșite, nu mai sunt locuri la morgă appeared first on spotmedia.ro.
Washington Post: Vaticanul a încercat să îi obțină lui Maduro plecarea în exil, cu o parte din avere, înainte de capturarea sa de către SUA # SportMedia
Înainte ca Nicolás Maduro să fie capturat de forțele speciale americane în Venezuela, Vaticanul a încercat să medieze o soluție diplomatică care să îi ofere liderului venezuelean o cale de ieșire negociată și pașnică. Potrivit unor documente guvernamentale obținute de The Washington Post, citate de news.ro, în Ajunul Crăciunului, cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat … The post Washington Post: Vaticanul a încercat să îi obțină lui Maduro plecarea în exil, cu o parte din avere, înainte de capturarea sa de către SUA appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Olanda, la picioarele lui Dennis Man, după meciul cu Excelsior: Prestație superbă # SportMedia
Dennis Man a făcut un meci superb în tricoul celor de la PSV Eindhoven, care a câștigat într-o manieră categorică acasă în Olanda, scor 5-1 cu cei de la Excelsior FC. Internaționalul român a marcat un gol și a ofert și un assist, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren ai gazdelor, … The post Presa din Olanda, la picioarele lui Dennis Man, după meciul cu Excelsior: Prestație superbă appeared first on spotmedia.ro.
România are procentaj 100 la sută la turneul WTA de la Adelaide, din Australia, de tip WTA 500, după ultima zi a calificărilor. Toate cele 3 românce implicate în concurs au câștigat și vor intra pe tabloul principal, e vorba de Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabi Ruse. În cadrul turneului cu premii în valoare … The post Toate cele trei românce au acces pe tabloul principal la Adelaide appeared first on spotmedia.ro.
De ce rămân caloriferele bucureștenilor reci, deși avaria de la CET Sud s-a reparat. Și ce urmează, în zilele reci # SportMedia
Locuiești în București și aștepți ca, în sfârșit, caloriferele și apa de la robinet să se înfierbânte? S-ar putea să mai ai de așteptat! Porțiuni importante din rețeaua de termoficare livrează la temperaturi mult mai mici decât ar trebui. Motivul este un blocaj de sistem: ELCEN funcționează sub capacitate, pentru a evita avarii majore, iar … The post De ce rămân caloriferele bucureștenilor reci, deși avaria de la CET Sud s-a reparat. Și ce urmează, în zilele reci appeared first on spotmedia.ro.
Dr. Alexandra Mircea, de la influencer la antreprenor de succes: Oamenii apreciază accesul rapid la răspunsuri și sentimentul că cineva îi ascultă # SportMedia
Medicina dentara este în sine o cale ce te poate duce ușor spre business, dar Alexandra Mircea a ales să facă mai mult decât atât: Și-a asumat rolul de medic care e la îndemâna ta la orice oră, cel în care ai încredere pentru că îți răspunde ca de la om la om. Iar dacă … The post Dr. Alexandra Mircea, de la influencer la antreprenor de succes: Oamenii apreciază accesul rapid la răspunsuri și sentimentul că cineva îi ascultă appeared first on spotmedia.ro.
Ger, ninsori și viscol în mai multe regiuni ale țării. Temperaturi de până la -15 grade și vizibilitate sub 50 de metri. Capitala, sub avertizare # SportMedia
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo și mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu, valabile în perioada 10–13 ianuarie, care vizează vreme deosebit de rece, episoade de ger, ninsori, viscol și intensificări ale vântului în mare parte din țară. De asemenea, Bucureștiul se află sub avertizare meteo. Ger până marți Potrivit … The post Ger, ninsori și viscol în mai multe regiuni ale țării. Temperaturi de până la -15 grade și vizibilitate sub 50 de metri. Capitala, sub avertizare appeared first on spotmedia.ro.
Chiar dacă se părea că cele două cluburi s-au înțeles, e vorba de AS Roma și de Tottenham Hotspurs, în ceea ce privește transferul lui Radu Drăgușin în Serie A, se pare că lucrurile nu vor sta atât de simplu și clar. Plecarea fundașului central român de 23 de ani în Italia pare acum din … The post Transferul lui Radu Drăgușin la AS Roma, blocat momentan din cauza unei clauze bizare appeared first on spotmedia.ro.
Tehnicianul român Marius Șumudică a revenit ca antrenor în prima ligă din Arabia Saudită sâmbătă seara, însă debutul său a însemnat un eșec pe teren propriu. Șumudică, fost antrenor pentru FC Vaslui, Rapid sau Astra în România, a debutat pe banca celor de la Al Akhdoud, penultimul loc din Arabia. Aceștia au pierdut acasă cu … The post Marius Șumudică, scandal uriaș după eșecul de la debutul său în Arabia Saudită appeared first on spotmedia.ro.
Probleme cu încălzirea în Craiova, după o avarie la Electrocentrale. Ministerul Energiei a activat o celulă de criză # SportMedia
Ministerul Energiei a anunțat sâmbătă seara că a fost informat de Electrocentrale Craiova despre o avarie care afectează temporar parametrii de temperatură ai agentului termic livrat în rețeaua de termoficare a municipiului Craiova. Potrivit ministerului, compania nu mai poate asigura, pentru moment, temperatura optimă a agentului termic, iar reducerea căldurii va fi resimțită treptat și … The post Probleme cu încălzirea în Craiova, după o avarie la Electrocentrale. Ministerul Energiei a activat o celulă de criză appeared first on spotmedia.ro.
Ianuarie are o reputație ciudată. Este luna începuturilor, a rezoluțiilor, a planurilor frumoase despre cum „de acum înainte” vom face lucrurile altfel. Și, în același timp, este luna cea mai lipsită de energie, de lumină și de entuziasm. Vacanța s-a terminat, școala și munca reîncep, facturile vin, salariile uneori întârzie, vremea este rece, zilele sunt … The post Blue Monday, Sunday Scaries și alte povești care ne influențează starea appeared first on spotmedia.ro.
Dennis Man a făcut un meci mare în Olanda în victoria pe care PSV a obținut-o contra lui Excelsior, scor 5-1. Încă din minutul 5, Dennis Man a produs prima mare ocazie, după o acțiune personală finalizată cu un șut de la limita careului, balonul lovind bara porții. Presiunea s-a transformat rapid în gol. În … The post Dennis Man a făcut un meci mare în Olanda appeared first on spotmedia.ro.
Se lucrează fără întrerupere pe secțiunea montană din Autostrada Sibiu-Pitești: Săpăturile avansează în tunelul de aproape 1 km (Video) # SportMedia
Cristian Pistol, directorul CNAIR, anunţă sâmbătă continuarea lucrărilor pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea montană, încă din primele zile ale acestui an. El precizează că această investiţie de 4,25 miliarde lei (fără TVA) este finanţată prin Programul Transport (PT) 2021-2027, iar obiectivul rămâne clar: conectarea Portului Constanţa cu frontiera vestică a României printr-o autostradă modernă. ”În … The post Se lucrează fără întrerupere pe secțiunea montană din Autostrada Sibiu-Pitești: Săpăturile avansează în tunelul de aproape 1 km (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Statele Unite au lansat atacuri la scară largă asupra unor ținte ISIS din Siria (Video) # SportMedia
SUA au anunțat sâmbătă că au efectuat atacuri „la scară largă” împotriva grupării jihadiste Stat Islamic (IS) din Siria, ca parte a răspunsului său la atacul în decembrie, în care au fost uciși doi militari americani și un traducător. Într-o declarație publicată pe rețeaua X, Comandamentul Central al SUA (Centcom) a explicat că a lovit … The post Statele Unite au lansat atacuri la scară largă asupra unor ținte ISIS din Siria (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Căile Ferate ale Ucrainei sunt de neînfrânt: Vagoane speciale pentru cei care vor să se încălzească (Foto) # SportMedia
Ucraina a inaugurat primele „vagoane de invincibilitate” pentru a ajuta persoanele afectate de lipsa de energie electrică provocate de atacurile Rusiei. Șapte „vagoane de invincibilitate” au fost deschise în regiunea Kiev ca răspuns la întreruperile majore de curent cauzate de recentele atacuri rusești. Este vorba de vagoanele de tren staționare și încălzite, menite să ajute … The post Căile Ferate ale Ucrainei sunt de neînfrânt: Vagoane speciale pentru cei care vor să se încălzească (Foto) appeared first on spotmedia.ro.
Băsescu crede că Nicușor Dan face o greșeală: Nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui # SportMedia
Fostul preşedinte Traian Băsescu este de părere că actualul şef al statului, Nicuşor Dan, nu ar trebui să negocieze cu partidele în ceea ce priveşte numirile în funcţiile de şefi ai serviciilor de informaţii. „Nicuşor Dan nu are de ce să accepte o târguială în zona asta. Adică nu trebuie să aibă negocieri cu partidele … The post Băsescu crede că Nicușor Dan face o greșeală: Nu are de ce să negocieze parte din autoritatea lui appeared first on spotmedia.ro.
Miliardarul american a declarat în cadrul unui podcast că economisirea pentru pensie va deveni inutilă în curând. Economisirea pentru pensie a fost o piatră de temelie a finanțelor personale timp de peste un secol, dar ar putea deveni inutilă în curând, spune Elon Musk. „O recomandare pe care o am este: Nu vă faceți griji … The post Elon Musk spune că va fi inutil să strângem bani pentru pensie în următorii 20 de ani appeared first on spotmedia.ro.
Ziua în care s-a născut „Doctrina Donroe”: Va dura o generație pentru a reclădi crebilitatea pierdută a Americii # SportMedia
Acesta va fi un an de cotitură. Cea mai mare sursă de instabilitate globală nu va fi China, Rusia, Iranul sau oricare dintre cele aproximativ 60 de conflicte care ard pe planetă, ci Statele Unite. Această concluzie se regăsește în raportul Top Risks 2026 al Eurasia Group. Cea mai puternică țară din lume și arhitectul … The post Ziua în care s-a născut „Doctrina Donroe”: Va dura o generație pentru a reclădi crebilitatea pierdută a Americii appeared first on spotmedia.ro.
China, Rusia și Iranul au început sâmbătă o săptămână de exerciții militare comune în apele Africii de Sud, desfășurate în cadrul cooperării dintre țările BRICS Plus. Deși Africa de Sud desfășoară în mod obișnuit exerciții navale cu China și Rusia, acestea au loc într-un moment de tensiuni sporite între administrația președintelui american Donald Trump și … The post China, Rusia și Iran fac exerciții militare în Africa de Sud appeared first on spotmedia.ro.
Carlos Alcaraz l-a învins în două seturi, 7-5, 7-6 (8/6), pe italianul Jannik Sinner, într-un meci demonstrativ pe care cei mai buni doi tenismeni ai plantei l-au disputat sâmbătă în Coreea de Sud, informează DPA. Partida s-a disputat pe suprafață dură, la Inspire Arena din Incheon, oferindu-se celor 15.000 de spectatori ocazia să asiste la … The post Carlos Alcaraz l-a învins pe Jannik Sinner într-un meci demonstrativ appeared first on spotmedia.ro.
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit despre o posibilă introducere a unui sistem AI, bazat pe inteligență artificială în Justiție. Întrebat, în cadrul unui interviu-fulger, într-o emisiune în direct la Prima TV, dacă ar prefera, pe plan personal, inteligența nativă sau inteligența artificială, Marinescu nu a exclus folosirea AI în sistemul de Justiție. „Inteligența nativă … The post Justiție în România pe bază de AI? Ce crede ministrul Marinescu appeared first on spotmedia.ro.
AUR cere PSD să semneze moțiunea împotriva ministrului Oana Țoiu: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum” # SportMedia
Grupul senatorial al Alianței pentru Unirea Românilor așteaptă ca moțiunea simplă împotriva ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, să fie semnată și de reprezentanții Partidului Social Democrat. „În legătură cu moțiunea simplă împotriva ministrului de Externe, Oana Țoiu, preconizată a fi depusă la Senat, Grupul senatorial AUR anunță că așteaptă ca acest demers să fie inițiat … The post AUR cere PSD să semneze moțiunea împotriva ministrului Oana Țoiu: „Altfel, declarațiile sunt doar perdele de fum” appeared first on spotmedia.ro.
Agenția spațială americană, NASA, a anunțat că procedura de revenire anticipată a echipajului său Crew-11, alcătuit din patru membri, de pe Stația Spațială Internațională (ISS), va începe miercuri. NASA intenționează să realizeze desprinderea navetei spațiale cel mai devreme la ora locală 17:00 (22:00 GMT), dacă vremea va permite, potrivit unui comunicat al agenției spațiale. În … The post NASA retrage astronauții de pe Stația Spațială dintr-un motiv rarisim appeared first on spotmedia.ro.
Zi perfectă la Adelaide: Victorii pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse # SportMedia
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse au obținut victorii, sâmbătă, în prima rundă a calificărilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA 500 de la Adelaide (Australia), dotat cu premii totale de 1.206.446 de dolari americani. Jaqueline Cristian (27 ani, 38 WTA) a trecut de australianca Sarah Mildren (17 ani, 1.080 WTA), cu … The post Zi perfectă la Adelaide: Victorii pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse appeared first on spotmedia.ro.
FCSB se pregătește de o revenire spectaculoasă în lot. Recuperarea lui Mihai Popescu decurge mult mai bine decât se așteptau doctorii, iar jucătorul va începe antrenamentele alături de echipă într-o lună și jumătate. Inițial, Mihai Popescu ar fi trebuit să nu mai joace niciun meci în acest sezon, dar cei de la FCSB îl așteaptă … The post Revenire spectaculoasă la FCSB: „Bate toate recordurile” appeared first on spotmedia.ro.
9 europarlamentari PSD au votat pentru Mercosur. Acum partidul acuză MAE de „trădarea” fermierilor români # SportMedia
PSD a acuzat Ministerul de Externe că a „trădat interesele fermierilor români” prin decizia Ministerului de Externe de a mandata reprezentantul României din COREPER să voteze în favoarea Acordului comercial UE-Mercosur, în absenţa unor clauze clare care să garanteze că fermierii români vor fi protejaţi de importurile din America Latină. Numai că în decembrie mai … The post 9 europarlamentari PSD au votat pentru Mercosur. Acum partidul acuză MAE de „trădarea” fermierilor români appeared first on spotmedia.ro.
Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, comisar-șef Marius-Daniel Mîrzacu, a murit, sâmbătă, la birou. Acesta avea 51 de ani. Anunțul privind decesul acestuia a fost făcut de către IPJ Dolj. „Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, împreună cu întregul colectiv, transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. … The post Șeful IPJ Dolj a murit la birou, la 51 de ani appeared first on spotmedia.ro.
FCSB s-a reorientat după ce negocierile cu un fotbalist din străinătate au picat. Campioana a pus ochii pe Aldair Ferreira (27 de ani), jucătorul de la FC Botoșani, conform DigiSport.ro. Angolezul se află deja în ultimele șase luni ale contractului său cu moldovenii, ceea ce îi permite să poarte negocieri de acum. Becali nu vrea … The post FCSB și-a găsit un nou mijlocaș central: Negocieri pentru un jucător din Superliga appeared first on spotmedia.ro.
Un magistrat de 92 de ani îl judecă pe Maduro, în România se pensionează la 48. Ce crede ministrul Marinescu # SportMedia
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost întrebat cum este posibil ca în America un judecător de 92 de ani să îl judece pe Nicolas Maduro, iar în România magistraţii se pensionează la 47-48 de ani. „Această întrebare ar fi mai potrivit să fie pusă celor care au redus vârsta de pensionare decât celor care se … The post Un magistrat de 92 de ani îl judecă pe Maduro, în România se pensionează la 48. Ce crede ministrul Marinescu appeared first on spotmedia.ro.
Adrian Șut a fost transferat de la echipa de fotbal FCSB la liderul din Emiratele Arabe Unite, Al Ain FC, a anunțat, sâmbătă, campioana României, pe pagina sa de Facebook. ”FCSB anunță transferul lui Adrian Șut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite. În cei peste cinci ani în care … The post Plecare de la FCSB: Campioana a anunțat despărțirea de Adrian Șut appeared first on spotmedia.ro.
