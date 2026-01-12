Ea gătește rețetele morților: „Vreau să împărtășesc o ultimă masă cu ei!”
Click.ro, 12 ianuarie 2026 02:10
O practică neobișnuită a atras atenția în Statele Unite, după ce o femeie din California a descoperit rețete gravate pe pietre funerare și a decis să le gătească pentru a onora memoria celor dispăruți.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
02:10
O practică neobișnuită a atras atenția în Statele Unite, după ce o femeie din California a descoperit rețete gravate pe pietre funerare și a decis să le gătească pentru a onora memoria celor dispăruți.
Acum 2 ore
01:10
Sarmalele sunt foarte populare în țara noastră, însă dincolo de hotarele României există nenumărate alte versiuni delicioase ale acestei rețete. Iar dacă vreți să pregătiți sarmale cu un gust special, puteți apela la varianta greacă a rețetei.
Acum 4 ore
00:10
Mineralul esențial care susține o viață mai lungă. Echilibrează hormonii și taie poftele ce favorizează creșterea în greutate # Click.ro
Cu toții ne dorim o viață cât mai îndelungată și mai sănătoasă, pe care să o petrecem alături de rude și de prieteni. Iar un studiu recent arată că suplimentele cu seleniu pot fi foarte utile în acest sens. Cu ajutorul acestui mineral, speranța noastră de viață ar putea crește, explică specialiștii.
11 ianuarie 2026
23:10
De ce trebuie să pui o ceașcă de lapte în frigider. Un truc pe care ar trebui să-l încerce oricine # Click.ro
Mai mult ca sigur că cei mai mulți dintre noi ne-am confruntat de-a lungul timpului cu mirosuri neplăcute în interiorul frigiderului.
Acum 6 ore
22:10
5 zodii ce vor face bani mai ușor în 2026. Anul oportunităților financiare pentru nativii norocoși # Click.ro
Anul 2026 se anunță unul extrem de interesant din punct de vedere financiar, mai ales sub influența unor tranzite majore care favorizează stabilitatea, curajul și inteligența practică.
21:10
Ce ciudățenii a putut să mănânce Daniel Pavel într-o piață din Bangkok?! „Are gust de hamsie!” VIDEO EXCLUSIV # Click.ro
Daniel Pavel a fost la degustat de broscuțe crocante într-o piață din Bangkok
20:50
Vrei să economisești bani fără să-ți restrângi prea mult cheltuielile? Regula 50-30-20 îți arată cum să-ți împarți veniturile lunar între necesități, dorințe și economii, pentru a avea control total asupra finanțelor personale.
Acum 8 ore
20:10
Greșelile pe care turiștii ajunși la munte trebuie să le evite. În cât timp se poate instala hipotermia # Click.ro
România se confruntă cu temperaturi foarte scăzute în ultimele zile, iar pentru turiștii care se află la munte devine foarte important să știe precis care sunt greșelile pe care trebuie să le evite.
19:40
Cum trebuie păstrată zacusca pentru a rezista mai mult timp. Își va menține gustul intens și delicios # Click.ro
Zacusca este, fără doar și poate, una dintre cele mai populare preparate din țara noastră, iar nenumărați români o pregătesc pe cât de des posibil.
19:20
Se caută doi angajați pe o insulă din Europa. Salariu, cazare și mâncare gratuite! Oferta vine, însă, cu o condiție # Click.ro
O insulă izolată din largul coastelor Irlandei caută doi oameni dispuși să petreacă câteva luni departe de civilizație, într-un peisaj sălbatic. Cu salariu, cazare și mâncare incluse, oferta promite o experiență rară, dar nu lipsită de provocări.
19:00
Rețeta de supă de pește dreasă cu ou și lămâie. Este pregătită de călugării de la Muntele Athos # Click.ro
Este o rețetă simplă și delicioasă, pregătită de către călugării de la Muntele Athos. Mai precis, este vorba despre supa de pește dreasă cu ou și lămâie, un preparat simplu, care va fi gata într-un timp foarte scurt.
Acum 12 ore
18:40
Șoc la facturi. Mara Bănică, îngropată de cheltuieli la început de an: „Mai bine mor cu ei de gât” # Click.ro
Mara Bănică a stârnit un val de reacții după ce a făcut public cât a plătit într-o singură lună pentru taxe și utilități. Sumele afișate de jurnalistă arată cât de greu a devenit începutul de an pentru mulți români.
18:20
Metoda prin care un bărbat a reușit să dea jos 70 de kilograme. Ce alimente consumă acum cel mai des # Click.ro
De multe ori putem cădea în capcana de a crede că singura metodă de a scăpa de kilogramele în plus este o dietă severă și schimbări importante în stilul nostru de viață.
18:00
Un bărbat din Suceava a găsit o metodă inedită de a protesta față de creșterea taxelor locale. Și-a plătit impozitul cu... cinci kilograme de monede! Gestul său a stârnit curiozitate și a devenit rapid viral pe rețelele sociale
17:40
Serialul din Republica Moldova care face senzație și în România. A ajuns în topul preferințelor de pe Netflix # Click.ro
Unul dintre cele mai controversate seriale din Republica Moldova a ajuns în topul preferințelor de pe Netflix în România, deși s-a lansat cu câteva luni bune în urmă. Acest thriller politic explorează ascensiunea și căderea unui personaj care se află prins între ambiții politice și crimă organizată.
17:10
Horoscop luni, 12 ianuarie. O zi cu accent pe echilibru, clarificări și gestionarea atentă a resurselor.
16:50
Unele persoane se pot simți „bete” fără să fi consumat alcool, din cauza unei afecțiuni rare numite sindromul Auto-Brewery (ABS). Cercetătorii au descoperit bacteriile intestinale și mecanismele care produc alcool direct în corp, iar studiile recente sugerează că tratamentele, precum transplantul fe
16:50
Jennifer Lopez, decoltată la petrecerea pre-Golden Globes! A atras toate privirile într-o rochie roșie # Click.ro
Jennifer Lopez (56 de ani) a arătat ca o adevărată divă când a sosit sâmbătă seara la petrecerea pre-Golden Globes organizată de Vanity Fair și Amazon MGK Studios în Los Angeles.
16:30
Analia Selis: „De România, mă leagă 22 de ani de iubire” Artista revine cu turneul național „Volver”! # Click.ro
Ce surpriză muzicală spectaculoasă pregătește Analia Selis femeilor, de 8 martie?
16:20
Soțul și fiul lui Brigitte Bardot au declanșat un conflict juridic legat de averea lăsată de celebra actriță Fundației Brigitte Bardot pentru protecția animalelor. Cei doi au inițiat acțiuni separate în instanță, contestând testamentul vedetei.
15:50
Când prea multă apă devine un pericol pentru sănătate. Avertizarea primită de o femeie care bea litri întregi pe zi # Click.ro
Apa potabilă este cea mai populară băutură de pe glob și fără ea, viața pe planeta noastră nu ar mai putea exista. Cu toate acestea, există și situații în care până și apa poate deveni periculoasă pentru sănătate.
15:40
O țară din Europa de Est a primit cel mai bun calificativ de siguranță din partea Departamentului de Stat al SUA, fiind încadrată în Nivelul 1 de risc. Clasificarea o plasează peste multe destinații consacrate din Europa de Vest
15:30
Artiștii, cu inima alături de Sofia Vicoveanca. Ce mesaje au transmis după ce artista a făcut infarct: „Are o vârstă, trebuie să fie atentă” # Click.ro
Sofia Vicoveanca a trecut prin momente grele după ce a suferit un infarct miocardic și a fost internată de urgență la Spitalul Județean Suceava. Colegii din lumea muzicii populare nu au rămas indiferenți și i-au transmis mesaje pline de speranță și susținere. Gheorghe Turda a mărturisit că îi doreșt
14:50
Portalul 11.01.2026 mai puternic decât orice rezoluție de Anul Nou. De ce 11 ianuarie contează mai mult decât 1 ianuarie # Click.ro
Pe 11 ianuarie 2026 se deschide ceea ce numerologii numesc portalul 11/1/1, una dintre cele mai puternice aliniamente energetice ale anului. Este o zi guvernată de numărul angelic 111, simbol al creației, al schimbării și al alinierii divine.
14:30
Este singurul aparat care trebuie scos din priză atunci când plouă. În ce condiții poate deveni periculos # Click.ro
În timp ce unii oameni adoră ploaia, alții de abia așteaptă ca aceasta să se oprească pentru a putea ieși din casă.
14:20
În unele zone din Australia, căldura extremă nu este o excepție, ci o regulă. Orașe izolate, precum Marble Bar din vestul țării, trec prin zile și săptămâni în care temperaturile ating niveluri greu de imaginat, iar viața oamenilor se desfășoară sub presiunea constantă a caniculei. În timp ce asfalt
14:10
Momente grele pentru Sofia Vicoveanca. Artista a suferit un infarct și a fost dusă, în toiul nopții, de urgență la spital # Click.ro
Noapte de coșmar pentru una dintre cele mai iubite voci ale folclorului românesc. Sofia Vicoveanca a ajuns de urgență pe mâna medicilor după ce a trecut printr-un episod medical grav, iar intervenția rapidă a ambulanției a dus-o direct la Spitalul Județean din Suceava. Din fericire, după momentele
14:00
Cuptorul cu microunde este, fără doar și poate, unul dintre cele mai comune aparate electrocasnice din întreaga lume. Iar fiind o prezență atât de banală în bucătăriile noastre, de multe ori nici nu ne mai întrebăm cum funcționează acesta sau de ce orice model conține o anumită piesă specifică.
14:00
Raport: România va fierbe la propriu, jumătate dintre locuitorii urbani vor suporta călduri extreme # Click.ro
Oraşele României se pregătesc pentru veri tot mai greu de suportat, pe fondul accelerării schimbărilor climatice. Jumătate din populaţia urbană va fi expusă valurilor de căldură extremă, în următoarea perioadă.
Acum 24 ore
13:30
Iubire la 17 ani în familia Albu! Mikaela are un iubit și nu se mai ascunde: „E un băiat tot de vârsta ei” # Click.ro
Viața sentimentală a Mikaelei Albu intră într-o etapă nouă și plină de emoții. La 17 ani, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu a început să vorbească cu un tânăr care i-a stârnit interesul, iar lucrurile nu sunt deloc ascunse de familie. Din contră, adolescenta a ales să se sfătuiască atât cu tatăl ei,
13:20
Se lucrează intens la tunelul Robești, de pe lotul de autostradă Sibiu – Cornetu în ciuda condițiilor meteo nefavorabile. onstructorul a suplimentat echipamentele și forța de muncă pentru a menține ritmul de execuție, iar excavațiile progresează
13:10
Povestea americanului îndrăgostit de România. Locuiește de 20 de ani în București și a lucrat la Trezoreria SUA: „Am decis să-mi vând casa și toate lucrurile și să mă mut aici” # Click.ro
De-a lungul ultimelor decenii, nenumărați români au plecat dincolo de hotare, în căutarea unui trai mai bun. Însă, există și cazuri complet opuse. Iar un funcționar al Trezoreriei SUA trăiește de 20 de ani în România, iar acum nu mai dorește să se întoarcă în Statele Unite.
13:00
Adevăratul motiv pentru care Marina Voica a divorțat de primul soț: „Despărțirea nu este bună niciodată” # Click.ro
Marina Voica, una dintre cele mai iubite artiste ale României, a oferit recent un interviu extrem de sincer în podcastul „DO Show” cu Doinița Oancea, în care a vorbit despre copilărie, familie, dar și despre criticile dure pe care și le adresează singură. Artista a împărtășit detalii despre felul în
12:20
Donald Trump a ordonat comandorilor forțelor speciale să elaboreze un plan pentru invadarea Groenlandei, încurajat de succesul operațiunii de capturare a lui Maduro. Se confruntă însă cu rezistență din partea unor figuri militare de rang înalt
12:00
Ileana Badiu, apariție sexy în costum de baie la 51 de ani. Cum își menține vedeta silueta # Click.ro
La 51 de ani, Ileana Badiu demonstrează că vârsta nu este un obstacol pentru vitalitate și eleganță. Vedeta petrece începutul de an în Maldive, alături de soțul și fiul ei, iar aparițiile sale în costum de baie au atras toate privirile. Tonifiată și plină de energie, Ileana arată că disciplina și un
11:50
Este un truc ingenios, care ne poate fi de mare ajutor, dar la care nu foarte mulți oameni se gândesc. Cu toate acestea, cu ajutorul acestei metode simple, verdețurile noastre vor rezista mai mult timp în congelator și vor putea fi folosite oricând avem nevoie.
11:50
Roxana Ciuhulescu e distrusă! Trece printr-o dramă și speră la o minune: „A fost un început de an foarte greu” # Click.ro
Mama Roxanei Ciuhulescu, diagnosticată cu cancer pulmonar.
11:20
Ce studii are Anamaria Prodan. Vedeta a început filmările pentru „Survivor – Povești din junglă” # Click.ro
Anamaria Prodan, cunoscută impresară și vedetă de televiziune, continuă să fie în centrul atenției. După ce și-a început cariera în afaceri la doar 20 de ani, vedeta a pășit cu încredere pe drumul care avea să-i aducă succesul: impresariatul sportiv. În această perioadă, Anamaria a început și filmăr
11:10
O țară din acordul Mercosur ascunde secrete despre imunitate și longevitate extremă fără intervenție medicală # Click.ro
România, prin semnarea acordului Mercosur, deschide o fereastră către o țară care ascunde secrete fascinante despre imunitate și longevigtate extremă. Aici, diversitatea genetică este fără egal, oferind oamenilor de știință oportunitatea rară de a studia mecanisme biologice
10:30
Surpriză într-o cutie de lapte de migdale. Ce a găsit o tiktokeriță după ce a desfăcut ambalajul: „Nu pot să cred” # Click.ro
O tânără din Australia a trecut printr-un șoc puternic atunci când a văzut ce se afla într-o cutie de lapte cu migdale cumpărată de la un supermarket. Femeia a găsit un obiect negru despre care spune că ar fi fost mucegai, iar momentul a fost filmat și postat pe TikTok.
10:30
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei # Click.ro
Luni, 12 ianuarie, începe primul val de pensii din 2026, iar aproximativ 2,4 milioane de pensionari vor vedea banii intrați pe card. Pentru cei mai mulți, însă, vestea nu este tocmai bună: pensia va fi aceeași ca în decembrie, fără nicio creștere, deși inflația înregistrată anul trecut a fost de 7%.
10:10
Locul aflat la doar câteva ore de România unde temperaturile ajung la 27 de grade celsius. Soare și plajă chiar în luna ianuarie # Click.ro
Iarna din acest an este una a extremelor, iar un fenomen neobișnuit a atras atenția meteorologilor din Europa. În timp ce jumătate de continent este măturat de zăpadă și frig, există un loc în apropiere de România unde temperaturile sunt similare cu cele din mijlocul verii.
09:50
Gina Pistol, în lacrimi din cauza fiicei! De ce a făcut-o Josephine să plângă: „Rămân fără cuvinte” # Click.ro
Gina Pistol radiază de fiecare dată când vorbește despre Josephine, fiica ei și a lui Smiley. La doar patru ani și câteva luni, micuța este un adevărat spectacol. Le face părinților surprize neașteptate în fiecare zi și îi umple de bucurie. Prezentatoarea TV recunoaște că, nu de puține ori, a fost a
09:40
Să nu ți se facă rău pe stradă, în România. Mori cu zile sub privirile a zeci de oameni. Cazul Sibiu # Click.ro
„Nu au vrut să oprească autobuzul” - fraza care rezumă indiferența mosntruoasă din România. Un bărbat de 43 de ani a murit într-un autobuz plin sub ochii a zeci de oameni. Toți au privit cum omul se stinge.
08:50
Pentru Capitală, ANM a emis o prognoză specială care semnalează un val de vreme severă, cu zăpadă, polei și temperaturi deosebit de scăzute. Intervalul de alertă pentru București se va menține și săptămâna viitoare,
08:30
Ger sever și ninsori abundente în toată țara. Avertizări meteo extinse și trafic îngreunat pe marile artere rutiere # Click.ro
România se confruntă cu un episod de iarnă severă, marcat de ger accentuat, ninsori abundente și intensificări ale vântului, pe fondul unei mase de aer rece care a cuprins întreg teritoriul. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări cod galben și portocaliu pentru ger,
07:10
Mesajul Universului pentru 2026. Ce lecție ai de învățat în acest an, în funcție de zodie # Click.ro
Anul 2026 vine cu un aer de maturizare profundă. Universul nu mai oferă jumătăți de măsură, ci lecții clare, uneori incomode, menite să ne reașeze pe drumul autentic. Este un an al adevărului interior, al responsabilității emoționale și al alegerilor asumate.
06:10
„Omul cu ciocanul“ din Cluj. Criminalul care a terorizat orașul, a ucis femei și a dat vina pe diavol pentru crimele sale # Click.ro
Clujul anilor ’70 a trăit momente de teroare pe care locuitorii nu le vor uita niciodată. Un bărbat a cutreierat străzile orașului, ucigând femei și provocând panică, iar explicația sa șocantă a fost că nu el comitea crimele, ci Satana. Romulus Vereş, poreclit „omul cu ciocanul“, își justifica fapte
05:10
Cu siguranță că deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta are un rol crucial asupra stării noastre generale de sănătate. Alimentele pe care le consumăm ne vor influența nu numai greutatea corporală, ci și modul în care organismul nostru funcționează.
03:20
Folia de aluminiu, aliatul neașteptat împotriva șoarecilor. Soluția rapidă care chiar funcționează # Click.ro
Deși poate suna surprinzător, folia de aluminiu poate fi un aliat de nădejde împotriva șoarecilor. Cu ajutorul acestui produs pe care probabil că deja îl avem în bucătărie, putem împiedica acești oaspeți neplăcuți să mai intre în casa noastră.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.