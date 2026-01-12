LIVE - Globurile de Aur au loc la Beverly Hilton. Prezintă comedianta Nikki Glaser
News.ro, 12 ianuarie 2026 03:10
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a început la Beverly Hilton din Beverly Hills. Ceremonia este transmisă în direct de Voyo.
• • •
LIVE UPDATE - Globurile de Aur/ Nikki Glaser a glumit despre lista Epstein, a criticat CBS News, "cel mai nou loc din America unde poţi vedea ştiri false"/ Teyana Taylor şi Stellan Skarsgard, câştigători pentru roluri secundare în film - VIDEO # News.ro
Cea de-a 83-a ceremonie a Globurilor de Aur a început la Beverly Hilton din Beverly Hills. Ceremonia este transmisă în direct de Voyo. Teyana Taylor, Stellan Skarsgard, Noah Wyle, Jean Smart, Seth Rogen şi Owen Cooper se numără printre primii câştigători ai serii.
LIVE UPDATE - Globurile de Aur au loc la Beverly Hilton. Teyana Taylor şi Stellan Skarsgard, câştigători pentru roluri secundare în film - VIDEO # News.ro
LIVE UPDATE - Globurile de Aur au loc la Beverly Hilton. Teyana Taylor şi Stellan Skarsgard, câştigători pentru roluri secundare în film # News.ro
Actorii Mark Ruffalo şi Wanda Sykes au purtat insigne cu mesajele „Be Good” şi „ICE Out” la Globurile de Aur, în memoria lui Renée Macklin Good, mama ucisă de un agent ICE # News.ro
Câteva vedete prezente duminică pe covorul roşu al premiilor Globul de Aur au purtat insigne cu mesajele „Ice Out” şi „Be Good” pentru a cinsti memoria lui Renée Macklin Good, care a fost ucisă de ICE în Minneapolis săptămâna aceasta, scrie Variety.
Formaţia italiană Inter Milano, condusă de românul Cristian Chivu, a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa campioană a Italiei, Napoli, în etapa a 20-a din Serie A.
Manifestaţii în Iran: Au apărut imagini cu zeci de cadavre în faţa unei morgi din apropierea Teheranului - VIDEO # News.ro
Imagini geolocalizate şi autentificate de AFP, filmate la morga Kahrizak, în sudul capitalei iraniene, arată zeci de cadavre în saci negri.
Exerciţiul fizic poate fi la fel de eficient ca terapia în reducerea simptomelor depresiei, arată un studiu # News.ro
Activitatea fizică este tot mai des luată în calcul ca opţiune pentru ameliorarea simptomelor depresiei, fie alături de tratamentele standard, fie ca intervenţie de sine stătătoare în anumite situaţii. O analiză amplă a mai multor studii clinice sugerează că exerciţiul fizic poate avea efecte similare cu cele ale terapiei psihologice sau ale medicaţiei, în reducerea simptomelor depresive.
Echipa FC Barcelona a cucerit duminică seara, la Jeddah, Supercupa Spaniei, după ce a învins în finală, scor 3-2, formaţia Real Madrid.
Există cu adevărat „zonele albastre” în care oamenii trăiesc mai mult? Ce arată datele ştiinţifice # News.ro
Oamenii par să trăiască semnificativ mai mult decât media globală, în anumite regiuni ale lumii, ajungând frecvent la vârste foarte înaintate. Aceste zone, devenite cunoscute sub denumirea de „zone albastre”, au fost intens promovate, dar şi contestate în ultimii ani. Un nou studiu arată că unele dintre ele sunt reale şi susţinute de dovezi solide, în timp ce altele şi-au pierdut acest statut în timp.
Uniunea Europeană şi Mercosur vor semna sâmbătă acordul comercial mult aşteptat, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmând să se deplaseze în Paraguay la 17 ianuarie pentru ceremonia de semnare, relatează Politico.
Jocurile Olimpice de iarnă: Un paznic de la un şantier din Cortina d'Ampezzo a murit în timpul unei ture de noapte pe frig extrem # News.ro
Un paznic de la un şantier situat în apropierea unui loc de desfăşurare a competiţiilor de la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, în staţiunea montană Cortina d'Ampezzo, a murit în timpul unei ture de noapte geroase, au anunţat autorităţile, potrivit AP.
Oana Gheorghiu: Reforma în sine nu urmăreşte concedierea oamenilor, nu ăsta este scopul, urmăreşte o reaşezare a felului în care sunt conduse şi, desigur, o reaşezare a personalului # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu declară că reforma companiilor de stat, în sine, nu urmăreşte concedierea oamenilor, nu ăsta este scopul, ci urmăreşte o reaşezare a felului în care sunt conduse şi o reaşezare a personalului. Ea a menţionat că vor fi şi mişcări în ceea ce priveşte felul în care angajaţii sunt gestionaţi, dar scopul nu este să dea afară oameni.
Două persoane, între care un adolescent, au fost rănite după ce un autoturism a derapat şi s-a răsturnat, rămânând pe o parte, în afara unei şosele din judeţul Cluj. Maşina s-a oprit foarte aproape de zidul unui imobil rămânând pe o parte.
Hamas anunţă că va dizolva actualul guvern din Gaza imediat ce un comitet tehnocrat palestinian va prelua controlul asupra teritoriului # News.ro
Hamas a anunţat că va dizolva actualul guvern din Gaza imediat ce un comitet tehnocrat palestinian va prelua controlul asupra teritoriului, conform planului de pace negociat de SUA. Totuşi, gruparea nu a oferit detalii cu privire la momentul în care va avea loc această schimbare, relatează AP.
Vicepremierul Oana Gheorghiu: Erau consilii de administraţie în care se reglau nişte interese sau erau trimişi nişte oameni care îşi completau veniturile. Lucrul ăsta, cu legislaţia pe care o avem acum, nu va mai fi posibil # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, despre reforma companiilor de stat, că erau consilii de administraţie în care se reglau nişte interese sau erau trimişi nişte oameni care îşi completau veniturile iar lucrul ăsta, cu legislaţia pe care o avem acum, nu va mai fi posibil.
Oana Gheorghiu: Ce ne propunem este să facem curăţenie în politica de proprietate a statului / Sunt în jur de 185 de companii care sunt complet inactive, nici nu mai au declaraţii financiare / Pierderile, undeva la 14 miliarde de lei # News.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, duminică, că ceea ce îşi propune Guvernul este să facă curăţenie în politica de proprietate a statului. Ea a menţionat că sunt în jur de 185 de companii care sunt complet inactive, nici nu mai au declaraţii financiare şi pierderile acumulate de-a lungul anului şi la nivelul anului 2024, sunt undeva la 14 miliarde de lei.
Poliţia ecuadoriană a anunţat că anchetează descoperirea a cinci capete umane expuse, agăţate şi însoţite de un mesaj de avertizare, pe o plajă turistică din sud-vestul Ecuadorului, recent zguduit de o val de violenţe, relatează AFP.
Olguţa Vasilescu: Problema nu este a PNL-ului, noi am mai guvernat cu PNL-ul, nici măcar a USR-ului. Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, să dea ordine # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, unul dintre cei mai influenţi social-democraţi, spune că nu are o problemă ca PSD să guverneze cu PNL, „nici măcar cu USR”. „Problema este cu domnul Ilie Bolojan, care este obişnuit ca la Oradea, vine şi să dea ordine, să nu ţină cont de absolut niciun fel de sfaturi, de absolut niciun fel de idei ale celorlalţi”, afirmă Vasilescu, adăugând că în şedinţele coaliţiei este „deranj” când PSD încearcă să îşi impună punctul de vedere.
Olguţa Vasilescu: Toate aceste majorări de taxe care se fac şi sunt plătite de cetăţeni vor merge la bugetul naţional. Asta ne-a anunţat domnul Ilie Bolojan acum două luni de zile # News.ro
Preşedinta Asociaţiei Municipiilor din România, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că sumele în plus care vor fi colectate de administraţiile financiare locale în urma majorării cuantumului impozitelor pe terenuri, imobile şi autovehicule nu vor merge în bugetele locale, aşa cum susţine Guvernul, ci în bugetul naţional.
Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare constituirea unei armate comune, spune comisarul european pentru apărare # News.ro
Ţările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staţionate în Europa, a declarat comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, potrivit AFP.
Cupa Angliei: Manchester United a fost eliminată de Brighton, în turul al treilea, scor 1-2 # News.ro
Echipa Brighton a eliminat duminică, în turul al treilea din Cupa Angliei, formaţia Manchester United, pe care a învins-o cu scorul de 2-1.
Arsenie (CAB): Este foarte grav că, în România anului 2025- 2026, am ajuns să pretindem public să impunem soluţii judecătorilor / Putem să ne întoarcem la acea eră în care au fost supravegheaţi şi au avut dosare penale 1900 de judecători # News.ro
Judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie, preşedinta Curţii de Apel Bucureşti, a declarat că este foarte grav că, în România anului 2025- 2026, am ajuns să pretindem public să impunem soluţii judecătorilor, arătând că, DNA, atâta timp cât este interesat de soluţia din dosare, putem să ne întoarcem la acea eră în care au fost supravegheaţi şi au avut dosare penale 1900 de judecători.
Arsenie (CAB): Sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti / Prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsenie a declarat că sunt 22 de cauze în care a intervenit prescripţia, dar nu din culpa Curţii de Apel Bucureşti, ea menţionând că prescripţia poate să survină în momentul în care statul nu a intervenit, prin organele sale, în termenul prevăzut de lege, în vederea sancţionării inculpaţilor.
Ministrul Energiei dă asigurări că România are stocuri de gaze pentru a face faţă perioadei cu vreme geroasă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face faţă perioadelor cu temperaturi scăzute. El subliniază că România face inclusiv exporturi de gaz, făcând profit, şi că nu importă gaz din Rusia.
Bogdan Ivan: Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz. În cel mai rău caz, vom avea o prelungire de un an de zile, o reducere graduală a acestui plafon # News.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei, anunţă că „are mare încredere” că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie, preţurile la gazele naturale nu vor creşte, el arătând că există oferte în piaţă chiar mai mici decât preţul plafonat. El spune că, în situaţii excepţionale, care ţin de pieţele externe, dacă va fi nevoie se va face o plafonare graduală, timp de încă un an.
Arsenie (CAB): Am cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă, probabil că agenda este încărcată / Statul de drept, în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, judecătorul Liana Nicoleta Arsenie, a declarat că a cerut o discuţie cu preşedintele ţării, am făcut şi o solicitare scrisă, dar probabil că agenda acestuia este încărcată. Ea a spus că i-ar transmite şefului statului ca, atunci când susţine că sistemul de justiţie este condus prin teroare, prin presiune, prin persecuţie, să se gândească că răul care se face nu este la adresa acelor magistraţi, ci este răul care vizează sistemul de justiţie în ansamblu său. iar statul de drept este în pericol cu o putere judecătorească coordonată politic.
Giurgiu: O femeie a născut într-o ambulanţă SMURD. Mama şi bebeluşul, un băieţel, au fost duşi în siguranţă la spital # News.ro
O femeie din comuna Clejani, judeţul Giurgiu, a născut într-o autosanitară SMURD, care se deplasase pentru a o prelua şi pentru a o duce la spital. Atât mama, cât şi bebeluşul, un băieţel care este al cincilea copil al familiei, au fost duşi în siguranţă la spital.
Manifestaţii în Iran: "Până acum, poporul era singur. Acum nu mai este”. Speranţa pentru viitor a fostului campion mondial la box Mahyar Monshipour # News.ro
Mahyar Monshipour, fost boxer franco-iranian şi campion mondial, s-a confesat la RMC Sport cu privire la valul de proteste împotriva regimului din ţara sa natală. Protestele au luat amploare începând cu 28 decembrie.
Preşedinta Curţii de Apel Bucureşti: Pare că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşti. Şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii # News.ro
Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, Liana Nicoleta Arsene, a declarat că se doreşte o preluare a controlului asupra puterii judecătoreşt şi nu doar pare, este un scenariu matematic, dar foarte cinic, prin care se încearcă o conservare a puterii. Ea a menţionat că tot acest plan este unul foarte riguros organizat, foarte riguros pus la punct, în care folosim expresii care pot să creeze emoţii, folosim imagini care pot să creeze emoţii, dar nevoia este reală de preluare a puterii judecătoreşti.
Echipa germană Bayern Munchen a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 8-1, formaţia Wolfsburg, în etapa a 16-a din Bundesliga.
Ministerul Educaţiei: Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile / În trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată # News.ro
Cursurile se vor desfăşura online în şase unităţi de învăţământ din judeţele Argeş, Arad, Dolj, Gorj, Olt şi Timiş, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, anunţă duminică Ministerul Educaţiei. De asemenea, în trei şcoli, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate.
Echipa Corona Braşov a fost învinsă duminică, pe teren propriu, de formaţia franceză JDA Dijon, scor 35-30 (19-16), în primul meci din grupa D a European League.
Mario Balotelli a semnat duminică un contract cu formaţia Al-Ittifaq, care evoluează în liga a doua din Emiratele Arabe Unite.
Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj, victorie cu vicecampioana CSO Voluntari, în Divizia A # News.ro
Campioana Volei Alba Blaj a învins duminică, pe teren propriu, vicecampioana CSO Voluntari, scor 3-0, în ultimul meci din etapa a X-a din Divizia A, prima din 2026.
Echipa spaniolă Levante a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia Espanyol Barcelona, în etapa a 19-a din La Liga.
Iranul îi arestează pe liderii mişcării de protest, în timp ce represiunea se intensifică pe fondul ameninţării cu intervenţia SUA / Numărul morţilor în urma protestelor a ajuns la peste 500 # News.ro
Autorităţile iraniene au arestat membri cheie ai mişcării de protest care a zguduit ţara în ultimele două săptămâni, a declarat şeful poliţiei naţionale, în contextul în care Washingtonul şi Teheranul se ameninţă reciproc cu perspectiva unei intervenţii americane în republica islamică, relatează The Guardian.
A încetat din viaţă Erich von Däniken, scriitorul care a popularizat teoriile despre extratereştrii antici. Elveţianul avea 90 de ani # News.ro
Scriitorul elveţian Erich von Däniken, care şi-a construit o carieră de succes pe baza teoriei sale, respinsă de oamenii de ştiinţă şi arheologi, conform căreia umanitatea datorează o mare parte din dezvoltarea sa intervenţiei extratereştrilor, a murit la vârsta de 90 de ani, relatează Reuters.
Suedia va cheltui 15 miliarde de coroane suedeze (1,6 miliarde de dolari) pentru apărarea aeriană, cu scopul principal de a proteja civilii şi infrastructura civilă, a anunţat duminică guvernul, potrivit Reuters.
Echipa bucureşteană Rapid a învins duminică, în meci amical, formaţia bulgară CSKA 1948 Sofia. A fost ultima verificare a giuleştenilor înainte de startul campionatului.
Neymar a început antrenamentele după o artroscopie la genunchiul stâng efectuată pe 22 decembrie, cu obiectivul principal de a participa la Cupa Mondială din 2026.
Numărul morţilor în rândul protestatarilor din Iran a ajuns la cel puţin 420, potrivit organizaţiei americane HRANA/ Trump analizează o serie de potenţiale opţiuni militare # News.ro
Cel puţin 420 de protestatari au fost ucişi în timpul demonstraţiilor din ultimele 15 zile în Iran, inclusiv opt copii, potrivit unei statistici detaliate furnizate CNN de Skylar Thompson, director adjunct al Human Rights Activists in Iran (cunoscută şi sub numele de HRA). Preşedintele SUA, Donald Trump, analizează o serie de potenţiale opţiuni militare în Iran, în urma protestelor sângeroase din această ţară, au declarat doi oficiali americani pentru CNN, în contextul în care preşedintele ia în considerare punerea în aplicare a recentelor ameninţări de a ataca ţara în cazul în care forţele armate iraniene vor folosi forţa letală împotriva poporului iranian.
Echipa italiană AC Milan a ratat şansa de a trece pe primul loc al clasamentului în Serie A, după ce a terminat doar la egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu AC Fiorentina, în etapa a 20-a a campionatului italian.
Handbal feminin: CSM Bucureşti, victorie preţioasă cu Odense în Liga Campionilor, la debutul antrenoarei Bojanei Popovic # News.ro
Campioana CSM Bucureşti a învins categoric duminică, în deplasare, formaţia daneză Odense, scor 33-24 (15-9), în primul meci din 2026, din grupa B a Ligii Campionilor. Bojana Popovic a debutat astfel cu victorie pe banca tehnică a campioanei României.
Preşedintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a afirmat duminică că „nimeni nu dictează ce să facă” ţara sa, ca răspuns la ameninţările preşedintelui american Donald Trump.
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de către poliţiştii din Teleorman în urma unui conflict produs pe spaţiul public. Cei doi au fost puşi sub acuzare pentru comiterea infracţiunii de loviri sau alte violenţe, după ce l-au bătut pe un tânăr.
Braşov: Intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două case şi o anexă gospodărească, în Zărneşti # News.ro
Pompierii braşoveni intervin, duminică seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins două case şi o anexă gospodărească, în localitatea Zărneşti. Primele date de la faţa locului arată că în urma evenimentului nu sunt victime.
Dolj: Intervenţie a jandarmilor pentru deblocarea unui autoturism care a derapat şi a rămas în zăpadă - VIDEO # News.ro
Jandarmii doljeni au intervenit, duminică după amiază, în sprijinul unui şofer al cărui autoturism a derapat şi a rămas blocat în zăpadă, pe marginea unui drum. Intervenţii de acest fel au avut loc, de altfel, în mai multe zone din ţară, unde autovehicule au derapat pe drumurile acoperite cu zăpadă sau gheaţă.
Rubio „preşedinte al Cubei” - Trump distribuie pe reţelele de socializare sugestia unui internaut care i se pare „foarte bună” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a distribuit duminică pe reţelele sociale sugestia unui internaut care i se pare „foarte bună”, potrivit căreia secretarul de stat american Marco Rubio, născut din părinţi imigranţi cubanezi, ar deveni următorul „preşedinte al Cubei”.
Aeroportul principal din Oslo a închis temporar una dintre cele două piste, duminică, după ce o dronă a fost observată în zonă, relatează Reuters.
